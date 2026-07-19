  • Новость часаВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы
    Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине
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    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Bloomberg: Зеленский выбрал Корецкого премьером, чтобы пережить зиму
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании
    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026
    19 июля 2026, 17:26 • Новости дня

    Двое сотрудников Wildberries спасли десятки коллег при атаке дронов в Котовске

    Tекст: Дарья Григоренко

    Работники распределительного центра Wildberries в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место во время налета украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе администрации Тамбовского муниципального округа.

    «Благодаря четким действиям старшего модуля «приемка» Павла Жмылева, родом из поселка совхоза «Селезневский» Тамбовского округа, и его коллеги Андрея Николаева удалось спасти десятки жизней», – сообщили в пресс-службе администрации Тамбовского муниципального округа, передает ТАСС.

    Во время инцидента мужчины оперативно собрали сотрудников и вывели их в укрытие. Жмылев выразил благодарность силам противовоздушной обороны, отметив, что в случае попадания всех направлявшихся к складу дронов здание могло бы полностью разрушиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне логистические центры компании Wildberries подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    В результате удара по складу в Котовске погибли семь человек.

    Госпитализация потребовалась 22 раненым сотрудникам предприятия.

    19 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК, включая заводы по производству ракетных систем и склады дронов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    «Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилетов. «Радионикс» и «Артем». Мозг и станок украинского ракетостроения. Здесь делают системы управления для «Фламинго» – той самой, которой Зеленский обещал «испепелить Москву»», – написал Коц в Max.

    Военкор уточнил, что на пораженных объектах производили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и суррогата С-300. Также удары пришлись по заводу «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического. По его словам, под видом приборостроения там собирали корпуса и системы наведения для ракет.

    «Здесь – начинка для «Нептун-МД», FP-7, FP-9, для суррогата С-300 под названием «Клон». По «Артему» мы били в 2022-м, 2024-м, 2025-м. Били по цехам ракет «воздух – воздух», по линии «Ольхи». В начале июля 2026-го – накрыли «Радионикс». Казалось – всё, до побачення, «Фламинго». Оказалось – не всё. Значит, бьем снова. Накопительный эффект. Как в боксе – по печени, по печени, по печени. Пока не сложится», – отметил он.

    Кроме того, поражены мощности компании «Оаклайн», выпускающей дальнобойные дроны Deep Strike. Пострадал и логистический хаб «Новой почты», через который шли комплектующие из Европы. В Тарасовке уничтожен склад, где под прикрытием недвижимости собирали агрегаты для беспилотников.

    Военкор добавил, что восьмые сутки подряд наносятся удары по портовой инфраструктуре южных регионов, включая Одессу и Южный, где уничтожаются резервуары с топливом. Это создает серьезные проблемы со снабжением украинских войск на южном направлении.

    «Кто-то в Киеве до сих пор думает, что «Фламинго» и Deep Strike – это про безнаказанность. Что можно кидать по нашим городам, а свои цеха останутся под стеклянным колпаком. Это не так», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили оборонные заводы «Радионикс» и «Меридиан» в Киеве.

    В портах Одесской области военные уничтожили резервуары с топливом для украинской армии.

    В начале месяца армия России нанесла значительный ущерб производителям ракет «Нептун-МД» и «Фламинго».

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

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    18 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

    Эксперт Дандыкин рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья
    @ соцсети

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, что мы делаем сегодня, – это уже не разовая «ответка», а системные удары, которые идут независимо от того, что будет предпринимать Киев. Блокада портов лишает врага ресурсов, и фронт медленно, но верно сдвигается, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Россия продолжила наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и задействованным в перевозке военных грузов судам.

    «Россия перешла к принципиально новой фазе блокады украинского побережья. Раньше удары наносились в основном по портовой инфраструктуре – терминалам, причалам, хранилищам. Теперь под прицелом оказались непосредственно суда, вовлеченные в военный импорт, и это оправданно. Любой транспорт, заходящий в Одессу или Черноморск, фактически становится законной военной целью», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    При этом российские удары носят комбинированный характер, подчеркивает эксперт: «Мы продолжаем крушить береговые терминалы, но одновременно топим контейнеровозы и сухогрузы. То, что мы делаем сегодня, – это уже не разовая «ответка», а системные удары, которые идут независимо от того, что будет предпринимать Киев. И удары будут только сокрушительнее».

    Надо также учитывать и роль Турции. «Это страна НАТО, которая претендует на лидерство в Черноморском регионе. Проливы для военных судов закрыты, но гражданские-то идут, и не секрет, что именно с них запускают беспилотники и безэкипажные катера для ударов по нашим базам в Новороссийске и по кораблям. Поэтому удары по сухогрузам – прямое противодействие этой угрозе. Несколько катеров в неделю черноморцы и так топят, но теперь воздействие на логистику станет еще более ощутимым, особенно на южных направлениях», – полагает спикер.

    Параллельно российская армия целенаправленно «обезвоживает» всю топливную систему противника. «Удары по складам ГСМ и автозаправкам в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской областях – это зачистка полосы оперативной глубины, где формируется логистика для фронта. Результат уже есть: число работающих АЗС на Украине сокращается, начинается топливный дефицит. Наносим удары мы избирательно, стараясь избегать жертв среди мирного населения – в отличие от Украины, которая бьет по Wildberries и школьным автобусам», – подчеркивает спикер.

    Эффективность российских налетов тоже кратно возросла, в том числе из-за истощения украинской ПВО. «Даже в Киеве средств противовоздушной обороны стало заметно меньше, и наши дроны, включая новые модификации «Гераней», все чаще пробивают защиту. Все это – ответ на теракты против Новороссии, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма», – отметил Дандыкин.

    Уничтожение пусковой установки и транспортно-заряжающей машины берегового комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки – удар своевременный, «особенно с учетом постоянных попыток ВСУ атаковать Крымский мост и объекты флота».

    «Это новая украинская разработка – наследница советской ракеты, но с увеличенным радиусом поражения. Убрали установку – и охота продолжится теперь уже по местам производства», – добавил собеседник.

    Сами по себе оставшиеся у Украины «Нептуны» ничего не решают. Куда важнее уничтожение береговой логистики, где готовят и собирают безэкипажные катера, в том числе, вероятно, и подводные. «Думаю, мы скоро увидим не только массированные налеты «Гераней», но и применение «Ланцетов» против морских целей силами расчетов Черноморского флота. Не исключаю, что в ход пойдут и наши собственные безэкипажные катера», – прогнозирует эксперт.

    Между подрывом морского снабжения и тактическими успехами России на суше – прямая связь, подчеркивает Дандыкин. «Когда логистический поток превращается в ручеек, сидеть в подвале без снарядов, горючего и еды – удовольствие сомнительное. Падает мотивация, тает моральный дух. Мы видим это по продолжающимся зачисткам в Константиновке и на других направлениях. Главное указание Верховного главнокомандующего – беречь людей. Поэтому мы не гонимся за скоростью, но планомерно продвигаемся. Села освобождаются – взять то же Доброполье, куда уже вышли наши подразделения. Завязались бои за Славянск и Краматорск, и наша артиллерия и дроны уже достают до этих городов. Это звенья одной цепи: удары по портам лишают врага ресурсов, и фронт медленно, но верно сдвигается», – отметил эксперт.

    Своими действиями Украина сама вынудила Россию перейти к тотальной блокаде, добавляет собеседник. «Они первыми начали бить по гражданской инфраструктуре вроде Wildberries, а теперь получают по-настоящему чувствительные удары по своей военной логистике. Это уже напоминает агонию позднего Рейха, когда гитлеровцы пускались во все тяжкие от бессилия. Мы же делаем то, что давно следовало делать. Возможно, этим нужно было заниматься раньше. Но сейчас, когда судовладельцы боятся заходить в украинские порты, страховые взлетают, а бюджет недополучает миллиарды, эта битва на истощение приносит реальные плоды на земле», – подытожил Дандыкин.

    В ночь на субботу и в течение всего дня Россия наносила массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и задействованным в перевозке военных грузов гражданским судам. Согласно официальным сводкам Минобороны, атаки велись с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

    В порту «Южный» Одесской области был поражен сухогруз, еще два – на рейде порта «Одесса». В самой Одессе были уничтожены крупные объекты инфраструктуры, использовавшиеся для перевалки горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также резервуары с топливом, предназначенным для снабжения украинских войск.

    В ночной фазе этой операции российские войска наносили удары по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии. Среди целей были также порты Черноморска, где БПЛА атаковали два контейнеровоза – один в море, другой на разгрузке. Поражены портовые склады и технологические комплексы, предназначенные для хранения и разгрузки прибывающих военных грузов.

    В районе населенного пункта Короп Черниговской области беспилотники «Герань-3 Сикер» уничтожили склад ГСМ, который использовался для заправки военной техники ВСУ. В районе Рыбаковки была уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В Синельниковском районе Днепропетровской области российские бойцы поразили очередную АЗС.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовики завладели личными данными и контактами бывшего главы украинского военного ведомства Михаила Федорова, обнаружив использование им российских цифровых сервисов.

    Российские правоохранители извлекли информацию из мобильного устройства Михаила Федорова. В руках специалистов оказались адреса электронной почты и телефонные номера бывшего руководителя украинского оборонного ведомства, передает ТАСС.

    Силовики заявили, что после его отставки это перестало представлять интерес и решили их обнародовать.

    «Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его «Румынский кот»?» – рассказал собеседник агентства.

    Анализ полученного массива данных показал весьма интересные детали. Выяснилось, что бывший главнокомандующий заводил аккаунты на российских IT-платформах. Кроме того, он регулярно пользовался различными цифровыми услугами отечественных компаний.

    Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Жители Киева, Одессы и Житомира вышли на массовые митинги против увольнения чиновника.

    В европейских странах возникли серьезные опасения из-за судьбы совместных оружейных соглашений с Киевом.

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    18 июля 2026, 19:19 • Новости дня
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»

    Герасимов: Задачей группировки «Запад» является совместное освобождение ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главная задача группировки «Запад» заключается в совместном с группировками «Южная» и «Центр» освобождении территории ДНР, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что российские военные продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, освобождая территории Донецкой Народной Республики и оттесняя противника на различных направлениях, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой народной республики», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что наступление Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, а российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии.

    Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение украинским формированиям. На купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются к Шевченково, отразив попытки противника прорваться в западную часть Купянска.

    Южнее Боровой продолжается ликвидация сил ВСУ, ведутся уличные бои в Подлимане. На добропольском направлении войска развивают наступление севернее Красноармейска, ведя бои в Доброполье и Анновке.

    В ходе визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим на командном пункте группировки.

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

    Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана.

    Также Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.

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    18 июля 2026, 19:37 • Новости дня
    На Украине трудовых мигрантов из Азии начали массово отправлять на фронт

    Украинские ТЦК начали задерживать мигрантов из Азии для отправки на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Миграционная служба Украины устроила масштабную облаву на приехавших на заработки иностранцев из Азии, чтобы принудительно мобилизовать мужчин для участия в боевых действиях, сообщили в российских силовых структурах.

    Сотрудники миграционной службы массово задерживают выходцев из азиатских стран. После проверок женщин обычно депортируют на родину, а мужчин отправляют в ряды Вооруженных сил Украины на «тыловые должности» с дальнейшим переводом в штурмовики, передает РИА «Новости».

    Ранее страны Евросоюза приступили к выдворению подлежащих мобилизации граждан Украины.

    Депортированных из США украинских мужчин по возвращении на родину сразу передают на фронт.

    В Закарпатье сотрудники военкоматов забирают на службу местных жителей с действующей отсрочкой от призыва.

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    18 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов

    Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую потасовку на Суперкубке России

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный конфликт на поле вспыхнул из-за оскорбительного жеста нападающего петербуржцев Александра Соболева в адрес трибун после реализованного пенальти.

    Инцидент произошел в компенсированное время матча, проходящего в субботу в Нижнем Новгороде при счете 1:1, передает РИА «Новости». На восьмой добавленной минуте форвард сине-бело-голубых сравнял счет с пенальти.

    После забитого мяча игрок позволил себе оскорбительный жест в сторону трибун с фанатами «красно-белых». Это вызвало резкое возмущение Романа Зобнина и Кристофера Ву. Вскоре к разбирательствам присоединились остальные спортсмены.

    Арбитрам потребовалось несколько минут для восстановления порядка на поле. Петербургский клуб участвует в турнире в статусе чемпиона России сезона 2025/26, а московский коллектив завоевал право выступления благодаря победе в Кубке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

    В апреле футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку после серии пенальти в Кубке России.

    Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московской команды в августе 2024 года.


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    19 июля 2026, 02:07 • Новости дня
    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом

    Англия выиграла бронзу ЧМ-2026 по футболу

    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом
    @ Hu Xingyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче за третье место на мировом первенстве английские футболисты оказались сильнее французской команды.

    Сборная Англии одержала историческую победу над командой Франции, завоевав бронзовые медали чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Игра, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 6:4. Главным героем в составе англичан стал Букайо Сака, оформивший хет-трик. Также отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.

    За французскую команду забили Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле.

    Мбаппе продемонстрировал выдающийся результат, доведя счет своих голов на чемпионатах мира до 22 и обойдя Лионеля Месси. Француз в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров турнира с десятью забитыми мячами.

    Майкл Олисе установил новый рекорд, отдав пятый и шестой ассисты на одном турнире, превзойдя достижение бразильца Пеле.

    Для сборной Англии эта бронза стала первой в истории, в то время как французы ранее дважды выигрывали чемпионат и брали медали других достоинств.

    Победитель турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике, определится 19 июля в матче между Испанией и Аргентиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале. Армия аргентинских фанатов заполонила Нью-Йорк перед финалом чемпионата мира. ФИФА впервые представила чемпионские перстни.

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    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

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    19 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море

    Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине

    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море
    @ CHRISTOPHE SIMON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции и его авианосная группа, которые недавно прибыли к французским берегам после пятимесячного развертывания в восточном Средиземноморье, были привлечены к миссии по оценке ситуации на Украине и в Ливане, заявил командующий группой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» и сопровождающая его ударная группа недавно завершили развертывание в районе Ормузского пролива, передает ТАСС. Корабли привлекли к выполнении миссии по контролю обстановки в кризисных регионах, сообщил командующий группировкой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    «Когда в начале марта мы прибыли в восточную часть Средиземного моря, президент республики Эмманюэль Макрон определил три приоритета. Первый заключался в обеспечении безопасности французских объектов, наших граждан и военнослужащих, развернутых в регионе», – заявил французский военачальник.

    По словам адмирала, вторым поручением главы государства стала защита Кипра как союзника Парижа и члена Евросоюза. Третьей задачей было продолжение оценки ситуации на Украине и в Ливане на фоне действий Израиля. При этом военный не стал уточнять конкретную роль кораблей при мониторинге украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил свою длительную ближневосточную миссию. В порту Тулона корабль пройдет плановое техническое обслуживание. Весной президент Франции Эммануэль Макрон перебросил этот авианосец в акваторию Средиземного моря.

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    19 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия наносит прицельные удары по военным объектам ВСУ в Киеве. Эти атаки призваны добиться вполне четкого результата – вывести из строя ВПК противника. И судя по результатам самой мощной баллистической атаки ВС РФ, Москва не намерена сбавлять обороты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если посмотреть на список пораженных в Киеве и области целей, то можно сделать вывод, что ВКС России сосредоточили усилия на предприятиях, производящих беспилотники и ракеты», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    При этом мощность удара была довольно серьезной, во многом превосходящая силы оппонентов, считает аналитик. Так, по данным ресурсов противника, в общей сложности было запущено порядка 40 баллистических ракет. И это неслучайно. «Баллистика более эффективна – ее сложно перехватить, и она гарантированно поражает цели», – объясняет собеседник.

    Кроме того, у Украины сейчас есть объективные проблемы с ПВО, что значительно увеличивает эффективность российских ударов. Между тем Кнутов обратил внимание на публикацию Минобороны в соцсетях. На фото изображен запуск ракеты «Искандер» и подпись: «Сегодня точно не финал – заряжены и продолжаем».

    По его мнению, это четкий сигнал – Россия не намерена останавливаться на пути достижения поставленных целей и не будет сбавлять обороты. «Обратите внимание на то, что делают ВСУ – наносятся удары по мирным объектам, по складам Wildberries, по автобусам, машинам скорой помощи… Другими словами, они ведут войну с простыми россиянами и делают это с одной целью – добиться медийного результата», – рассуждает спикер.

    «В то же время ВС России придерживаются тактики эффективных ударов, цель которых – выведение из строя ВПК Украины. Речь идет о разрушении логистических цепочек, используемых для доставки вооружений на фронт, сборочных цехов и предприятий, портов и мест хранения ГСМ», – перечислил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов отметил, что у российских военных прослеживается четкая тенденция – делается все необходимое для того, чтобы ВПК Украины и средства доставки оружия НАТО из-за рубежа были парализованы. «И на этом фоне нет никаких сомнений в том, что удары по Киеву, а также другим городам не прекратятся до полной победы», – заключил эксперт.

    Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

    Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский уже назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Зеленский, пользуясь случаем, подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua. Он назвал обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    19 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире

    Стоимость золота в мире выросла в 12 раз с конца прошлого века по 2025 год

    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость главного драгоценного металла в мире увеличилась в 12 раз в период с конца прошлого века по 2025 год, сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

    «Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего – золото (в 12 раз)», – отметила она, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, медь за аналогичный период подорожала почти в шесть раз, железная руда – в 3,39 раза. Цены на никель и алюминий выросли в 1,71 и 1,66 раза соответственно.

    Левашенко пояснила, что на удорожание металлов повлияли рост потребительских цен, увеличение затрат на добычу, переработку и энергию. Также сказались изменения курса американской валюты, финансовые кризисы 2008–2009 и 2019–2020 годов, а также колебания стоимости нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года мировая добыча золота достигла исторического рекорда.

    За прошлый год стоимость этого драгоценного металла продемонстрировала максимальный рост с 1979 года.

    Стабильное увеличение мировых котировок позволило России удвоить стоимость своих золотых резервов до 282,1 млрд долларов.

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    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    19 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Физика из института Роскосмоса арестовали по делу о госизмене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалиста по аэродинамике из столичного Центрального научно-исследовательского института машиностроения взяли под стражу по подозрению в совершении тяжкого преступления.

    Правоохранительные органы задержали подозреваемого 24 июня, передает Lenta.RU. Однако информация о заключении под стражу 35-летнего россиянина появилась в публичном поле только сегодня. Подробности расследования скрыты под грифом «секретно».

    Арестованный Максим К. работал в столичном ЦНИИМАШ, входящем в структуру государственной корпорации. Ученый написал несколько научных трудов, посвященных аэродинамике, а также параллельно занимался предпринимательской деятельностью.

    До начала СВО на Украине физик регулярно совершал поездки на украинскую и молдавскую территории. В 2016 году перспективный сотрудник получил квартиру по программе социальной ипотеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года Новосибирский областной суд приговорил ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года колонии строгого режима по делу о государственной измене. В том же месяце Лефортовский суд Москвы заключил под стражу 46-летнего жителя столицы Дениса Панчука по аналогичному обвинению. Ранее Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.

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    18 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам

    Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на атаки ВСУ по складам Wildberries

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников по российской гражданской инфраструктуре и логистическим центрам будет максимально суровой и незамедлительной, заявили в Совете Федерации.

    Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал последние действия украинских военных в своем Telegram-канале. «Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий заявил, что «свинство киевской власти продолжает шириться». По его словам, теперь целью дронов становятся не только жилые дома, школы и исторические памятники, но и логистические центры компании Wildberries.

    Сенатор назвал подобные атаки по социально значимым объектам проявлением современного нацизма. Оценивая происходящее, Карасин охарактеризовал действия киевских властей как позор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Позже пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

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    19 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выходом из конфликта в Ормузском проливе может стать соглашение о совместном управлении акваторией, предусматривающее введение символической транзитной пошлины для нефтяных супертанкеров, полагают аналитики британского центра Bourse & Bazaar Foundation.

    Британский исследовательский центр Bourse & Bazaar Foundation разработал компромиссный план управления Персидским заливом, пишет The New York Times. Инициатива предполагает создание региональной коалиции по аналогии с Европейским объединением угля и стали, действовавшим после Второй мировой войны.

    «Если мы не можем представить себе мир, в котором эти страны взимают номинальную плату за обеспечение безопасности на море и экологическую работу, то это своего рода индикатор того, будет ли найден путь к более прочному региональному миру», – заявил глава центра Эсфандияр Батмангелидж.

    Авторы идеи считают необходимым взимать плату за обслуживание водного пути исключительно с крупных нефтяных танкеров. Подобная мера удовлетворит требования Ирана об усилении контроля и заинтересует все восемь прибрежных государств в поддержании стабильности.

    Военные специалисты называют применение силы для открытия пролива слишком опасной задачей из-за угрозы минирования и использования беспилотников. При этом иранские издания уже выразили заинтересованность в коллективном урегулировании, тогда как позиция США остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. Тегеран запланировал совместное с Оманом управление Ормузским проливом без участия Вашингтона. Американская администрация предложила создать международный консорциум для обеспечения свободного судоходства в регионе.

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