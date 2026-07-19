Волонтеры доставили более 12 тонн помощи на передовую ЛНР

Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

Эксперт Дандыкин рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

Tекст: Андрей Резчиков

«Россия перешла к принципиально новой фазе блокады украинского побережья. Раньше удары наносились в основном по портовой инфраструктуре – терминалам, причалам, хранилищам. Теперь под прицелом оказались непосредственно суда, вовлеченные в военный импорт, и это оправданно. Любой транспорт, заходящий в Одессу или Черноморск, фактически становится законной военной целью», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

При этом российские удары носят комбинированный характер, подчеркивает эксперт: «Мы продолжаем крушить береговые терминалы, но одновременно топим контейнеровозы и сухогрузы. То, что мы делаем сегодня, – это уже не разовая «ответка», а системные удары, которые идут независимо от того, что будет предпринимать Киев. И удары будут только сокрушительнее».

Надо также учитывать и роль Турции. «Это страна НАТО, которая претендует на лидерство в Черноморском регионе. Проливы для военных судов закрыты, но гражданские-то идут, и не секрет, что именно с них запускают беспилотники и безэкипажные катера для ударов по нашим базам в Новороссийске и по кораблям. Поэтому удары по сухогрузам – прямое противодействие этой угрозе. Несколько катеров в неделю черноморцы и так топят, но теперь воздействие на логистику станет еще более ощутимым, особенно на южных направлениях», – полагает спикер.

Параллельно российская армия целенаправленно «обезвоживает» всю топливную систему противника. «Удары по складам ГСМ и автозаправкам в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской областях – это зачистка полосы оперативной глубины, где формируется логистика для фронта. Результат уже есть: число работающих АЗС на Украине сокращается, начинается топливный дефицит. Наносим удары мы избирательно, стараясь избегать жертв среди мирного населения – в отличие от Украины, которая бьет по Wildberries и школьным автобусам», – подчеркивает спикер.

Эффективность российских налетов тоже кратно возросла, в том числе из-за истощения украинской ПВО. «Даже в Киеве средств противовоздушной обороны стало заметно меньше, и наши дроны, включая новые модификации «Гераней», все чаще пробивают защиту. Все это – ответ на теракты против Новороссии, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма», – отметил Дандыкин.

Уничтожение пусковой установки и транспортно-заряжающей машины берегового комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки – удар своевременный, «особенно с учетом постоянных попыток ВСУ атаковать Крымский мост и объекты флота».

«Это новая украинская разработка – наследница советской ракеты, но с увеличенным радиусом поражения. Убрали установку – и охота продолжится теперь уже по местам производства», – добавил собеседник.

Сами по себе оставшиеся у Украины «Нептуны» ничего не решают. Куда важнее уничтожение береговой логистики, где готовят и собирают безэкипажные катера, в том числе, вероятно, и подводные. «Думаю, мы скоро увидим не только массированные налеты «Гераней», но и применение «Ланцетов» против морских целей силами расчетов Черноморского флота. Не исключаю, что в ход пойдут и наши собственные безэкипажные катера», – прогнозирует эксперт.

Между подрывом морского снабжения и тактическими успехами России на суше – прямая связь, подчеркивает Дандыкин. «Когда логистический поток превращается в ручеек, сидеть в подвале без снарядов, горючего и еды – удовольствие сомнительное. Падает мотивация, тает моральный дух. Мы видим это по продолжающимся зачисткам в Константиновке и на других направлениях. Главное указание Верховного главнокомандующего – беречь людей. Поэтому мы не гонимся за скоростью, но планомерно продвигаемся. Села освобождаются – взять то же Доброполье, куда уже вышли наши подразделения. Завязались бои за Славянск и Краматорск, и наша артиллерия и дроны уже достают до этих городов. Это звенья одной цепи: удары по портам лишают врага ресурсов, и фронт медленно, но верно сдвигается», – отметил эксперт.

Своими действиями Украина сама вынудила Россию перейти к тотальной блокаде, добавляет собеседник. «Они первыми начали бить по гражданской инфраструктуре вроде Wildberries, а теперь получают по-настоящему чувствительные удары по своей военной логистике. Это уже напоминает агонию позднего Рейха, когда гитлеровцы пускались во все тяжкие от бессилия. Мы же делаем то, что давно следовало делать. Возможно, этим нужно было заниматься раньше. Но сейчас, когда судовладельцы боятся заходить в украинские порты, страховые взлетают, а бюджет недополучает миллиарды, эта битва на истощение приносит реальные плоды на земле», – подытожил Дандыкин.

В ночь на субботу и в течение всего дня Россия наносила массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и задействованным в перевозке военных грузов гражданским судам. Согласно официальным сводкам Минобороны, атаки велись с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

В порту «Южный» Одесской области был поражен сухогруз, еще два – на рейде порта «Одесса». В самой Одессе были уничтожены крупные объекты инфраструктуры, использовавшиеся для перевалки горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также резервуары с топливом, предназначенным для снабжения украинских войск.

В ночной фазе этой операции российские войска наносили удары по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии. Среди целей были также порты Черноморска, где БПЛА атаковали два контейнеровоза – один в море, другой на разгрузке. Поражены портовые склады и технологические комплексы, предназначенные для хранения и разгрузки прибывающих военных грузов.

В районе населенного пункта Короп Черниговской области беспилотники «Герань-3 Сикер» уничтожили склад ГСМ, который использовался для заправки военной техники ВСУ. В районе Рыбаковки была уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В Синельниковском районе Днепропетровской области российские бойцы поразили очередную АЗС.