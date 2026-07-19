Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США

Tекст: Антон Антонов

«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

«Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.



Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.