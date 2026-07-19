  • Новость часаВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удары по Киеву продолжатся до полной победы
    Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине
    Экстрадицию братьев Тейт признали испытанием отношений США и Британии
    Польша допустила помощь Украине самолетами-заправщиками
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Bloomberg: Зеленский выбрал Корецкого премьером, чтобы пережить зиму
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании
    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026
    19 июля 2026, 16:42 • Новости дня

    На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание стратегического альянса России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в итоговой декларации международной конференции, организованной турецкой партией «Родина».

    «В нынешних условиях основой такой силы должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», – отмечается в документе. Мероприятие прошло 18-19 июля в турецкой столице и собрало около 200 участников из 17 государств, передает РИА «Новости».

    Участники дискуссии назвали главными угрозами масштабного конфликта действия США и Израиля, а также ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению делегатов, НАТО перестало отвечать интересам мировой безопасности и подлежит роспуску.

    Авторы декларации уверены, что новый союз станет сдерживающим фактором и основой международной безопасности с участием стран Глобального Юга. Такой формат способен предотвратить эскалацию конфликтов и новую мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение масштабных протестов против политики НАТО.

    Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с инициативой создания регионального военного союза без участия США.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал идею формирования объединения с Россией и Китаем.

    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

    Комментарии (16)
    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

    Комментарии (2)
    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

    Комментарии (0)
    16 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ВОИ). Соглашение о создании новой международной структуры в Шанхае подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Учреждение организации состоялось в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае 16–20 июля. Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере развития и регулирования ИИ: участники организации прорабатывают новые инициативы, направленные на равенство всех стран в возможностях технологического развития, равный доступ к информации, открытый характер развития ИИ, понятные всем этические нормы и человекоцентричный подход.

    «Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ, сообщает официальный канал правительства в Max.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование прозрачных правил в сфере применения современных технологий. «Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – добавил Григоренко.

    Главной задачей ВОИ станет расширение международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, повышение доступности технологий и развитие безопасных, этичных и доверенных решений. Среди направлений работы организации также заявлены создание общих технических стандартов, повышение совместимости различных ИИ-систем и развитие экосистемы на базе открытого кода.

    Инициатива создания ВОИ была впервые предложена китайской стороной на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае в 2025 году. В качестве стран-основателей Китай пригласил 24 государства, включая Россию. Участники проекта намерены развивать сотрудничество на основе равного доступа к технологиям, открытости разработки ИИ и формирования общих этических принципов. Российская делегация на нынешней конференции в Шанхае – одна из наиболее представительных, что подчеркивает роль Россия и Китая в выработке общих правил и подходов к глобальному управлению ИИ.

    В рамках конференции в Шанхае также проходит масштабная выставка достижений в сфере искусственного интеллекта. В ней участвуют более 1100 компаний, которые представили свыше трех тыс.  разработок и технологических решений. В мероприятиях принимают участие делегации ряда государств, включая Казахстан, Таиланд, Пакистан, Бразилию, Сербию, ЮАР, Кубу и Алжир.

    В прошлом году власти Китая предложили создать Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о формировании профильной комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для регулирования отечественных технологий в данной сфере.

    Комментарии (8)
    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

    Комментарии (2)
    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 00:14 • Новости дня
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане, сообщили Корпус стражей исламской революции и СМИ.

    «В ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», – приводит IRNA сообщение КСИР.

    КСИР Ирана также заявил, что поразил «главный ИИ-хаб» Бахрейна баллистическими ракетами и БПЛА. Кроме того, иранские военные нанесли «сильные и продолжительные удары» по американским базам и «сепаратистским группировкам курдов» в иракском Курдистане. По данным компании, атаки пришлись по целям в городе Сулеймании на севере Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Также сообщается, что КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven.

    Ранее вооруженные силы Ирана также атаковали судно под флагом Таиланда, которое пыталось пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные продолжают бомбить цели в Иране седьмую ночь подряд.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    @ U.S. Central Command/X

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели досмотр танкера в Оманском заливе для поддержания режима санкционных ограничений против Тегерана, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

    Военнослужащие 11-го экспедиционного отряда высадились на борт танкера Wen Yao, сообщило Центральное командование ВС США в X.

    Указывается, что к настоящему моменту американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду. Также военные вывели из строя один корабль за неподчинение требованиям.

    Подчеркивается, что Ормузский пролив и прилегающие воды остаются свободными для судоходства, за исключением нарушителей блокады, установленной США в отношении Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные заявили, что пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удары с применением беспилотников были нанесены по местам базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир в Бахрейне, сообщила иранская армия.

    «Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash», – сообщает IRIB.

    Было атаковано место дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии, передает РИА «Новости».

    Атака была произведена в рамках операции «Молния», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении мощных ударов по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Подразделения вооруженных сил Ирана осуществили серию атак беспилотников по американским системам Patriot в Кувейте и хранилищам топлива в Бахрейне.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Трампа во вмешательстве в американские выборы
    Китай отверг обвинения Трампа во вмешательстве в американские выборы
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое ведомство Китая категорически отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа во вмешательстве в избирательный процесс, назвав их злонамеренной клеветой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь заявил, что заявление президента США о вмешательстве Пекина в американские выборы является чистым вымыслом и клеветой, передает ТАСС.

    «Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой», – сообщил Линь Цзянь. Дипломат добавил, что Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств и никогда не проявлял интереса к выборам в Соединенных Штатах.

    Кроме того, Пекин выступил категорически против новых визовых ограничений США для иностранных журналистов. Линь Цзянь отметил, что эти правила грубо нарушают договоренности по вопросам СМИ, достигнутые между странами в 2021 году. Китайские власти готовы принять ответные меры на основе принципа взаимности.

    Ранее президент США обвинил Пекин в крупнейшей компрометации американских электоральных данных.

    Американские спецслужбы заподозрили КНР в попытках влияния на местные выборы.

    Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о вынужденном ответе на односторонние рестрикции Вашингтона.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    США атаковали Иран седьмую ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «CENTCOM начал серию ударов по Ирану сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск) седьмую ночь подряд. Удары предназначены для дальнейшего снижения иранского военного потенциала по указанию главнокомандующего», – сообщает CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 22:56 • Новости дня
    Задержанные в Айя-Софии россияне Филоновы вылетели из Стамбула в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Россияне Виктория и Игорь Филоновы, задержанные в стамбульском соборе Айя-София, вечером покинули Турцию запланированным рейсом в Москву, сообщили в генконсульстве России.

    «Мы получили подтверждение, что граждане Филоновы запланированным рейсом в 19.50 по местному времени (совпадает с мск) вылетели в Москву», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что двое российских граждан, задержанных турецкой полицией в стамбульской мечети Айя-София за чтение Библии, будут высланы на родину

    Перед этим российских туристов, задержанных в мечети, перевели в депортационный центр миграционной службы.

    Сообщалось, что сотрудники генерального консульства России в Стамбуле разбираются в ситуации с арестом Виктории и Игоря Филоновых по обвинению в разжигании ненависти после инцидента в соборе Святой Софии.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    В Иране пригрозили перейти к наступательным действиям против США

    Советник Хаменеи Резаи: Иран начнет наступление в случае продолжения атак США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

    «Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе «наступления и полного уничтожения»», – заявил Резаи в эфире иранского гостелевидения.

    Резаи подчеркнул, что в случае эскалации Тегеран будет наносить удары не только по американским базам, расположенным в зоне конфликта. По его словам, под удар могут попасть и объекты США за пределами района нынешнего противостояния, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что в результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    Иран атаковал базы в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте

    Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по базе «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж Саудовской Аравии, базе «Муваффак Салти» в Иордании и базе «Али ас-Салем» в Кувейте сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «База ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», – сообщает IRIB.

    Также Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США. Склады оружия США в военном лагере аль-Удаири и на базе ВВС «Али ас-Салем» в Кувейте атакованы дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

    В свою очередь, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    «В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

    Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

    Комментарии (0)
    Главное
    Локализован пожар на складах Wildberries в Электростали
    Российские войска освободили днепропетровское Вольное
    Физика из института Роскосмоса арестовали по делу о госизмене
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России
    Удар российской армии уничтожил киевский завод военной экипировки
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    Российские школьники взяли четыре золота на олимпиаде по математике в Шанхае