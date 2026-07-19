Жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов

Масштабная протестная акция собрала около 25 тыс. участников в центре японской столицы, передает РИА «Новости».
Несмотря на тридцатиградусную жару, активисты заполнили сквер и прилегающие улицы около здания парламента. Собравшиеся выразили резкое недовольство текущим курсом властей.
«Такаити – увольняйся! Коидзуми – увольняйся!», – скандировали участники, обращаясь к премьер-министру и главе оборонного ведомства.
Главными причинами возмущения стали шаги правительства по милитаризации Японии, активизация экспорта вооружений и увеличение военных расходов.
Протестующие также несли плакаты с призывами не менять конституцию и провести досрочные выборы. По словам активистов, уличные акции остаются единственным способом выразить несогласие с политикой правящей партии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отказе от пацифизма.
Премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности страны. Нижняя палата парламента переизбрала политика на пост главы правительства в феврале текущего года.