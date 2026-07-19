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    19 июля 2026, 16:10 • Новости дня

    Жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов

    В Токио прошел масштабный митинг против милитаризации Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Многотысячная толпа протестующих собралась у здания японского парламента, выступая против наращивания оборонного бюджета и требуя смены политического руководства страны.

    Масштабная протестная акция собрала около 25 тыс. участников в центре японской столицы, передает РИА «Новости».

    Несмотря на тридцатиградусную жару, активисты заполнили сквер и прилегающие улицы около здания парламента. Собравшиеся выразили резкое недовольство текущим курсом властей.

    «Такаити – увольняйся! Коидзуми – увольняйся!», – скандировали участники, обращаясь к премьер-министру и главе оборонного ведомства.

    Главными причинами возмущения стали шаги правительства по милитаризации Японии, активизация экспорта вооружений и увеличение военных расходов.

    Протестующие также несли плакаты с призывами не менять конституцию и провести досрочные выборы. По словам активистов, уличные акции остаются единственным способом выразить несогласие с политикой правящей партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отказе от пацифизма.

    Премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности страны. Нижняя палата парламента переизбрала политика на пост главы правительства в феврале текущего года.

    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».

    Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.

    «Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.

    Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

    Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.

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    16 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины
    @ REUTERS/Atef Hassan

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родственники колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ, потребовали от киевских властей компенсаций за погибших и пропавших без вести наемников.

    Родственники погибших и пропавших без вести колумбийских наемников устраивают акции протеста на родине, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Sohu. Они настаивают на выплате Киевом страховых компенсаций, помощи в поиске пропавших и возвращении тел погибших.

    В июле семьи боевиков вышли на массовый протест в Боготе, где демонстративно сожгли импровизированный украинский флаг. Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников «бессмысленно воюют и умирают на Украине». Лидер латиноамериканского государства также подчеркнул, что страна должна перестать быть экспортером смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийская правозащитная организация ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ. А родственники боевиков регулярно просят помощи у российского посольства с репатриацией тел.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    18 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    @ Tarasov/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные скрывали огромные арсеналы оружия на гражданских объектах в городе Вишневое, что привело к масштабным разрушениям после точного удара, что подтвердила и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.

    Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала действия армии из-за хранения снарядов в жилых районах Киевской области. По ее словам, в результате недавнего поражения склада в Вишневом оказались разрушены пять улиц, пишут «Вести».

    «Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. ... Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне – последние партии прибыли всего две недели назад», – заявила бывшая чиновница Украины в социальных сетях.

    По мнению Мендель, подобные ситуации наглядно демонстрируют высокую опасность хаотичного управления войсками в условиях боевых действий. Она также призвала к скорейшему прекращению текущего конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский признал факт размещения военного склада среди жилых домов в городе Вишневое.

    Правоохранительные органы задержали руководство оборонного предприятия после детонации арсенала. А депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала об уничтожении ракет ПВО на данном объекте.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    В Харьковской области начались бои за Захаровку

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие в Харьковской области приступили к боям за Захаровку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку», – сказал он ТАСС.

    Также Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Марочко сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. В Харьковской области повреждены железнодорожная инфраструктура и АЗС.


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    17 июля 2026, 03:18 • Новости дня
    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске

    Пушилин: Освобождение Славянска будет непростым

    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские силы продолжают укреплять позиции в Славянске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», – приводит слова главы ДНР ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли окрестностей Славянска и начали заход на позиции, ежедневно уничтожая технику противника.

    Пушилин заявил о взятии под огневой контроль значительной части славянско-краматорской агломерации и продвижении российских войск вдоль Северского Донца.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о превращении Славянска в крепость с заминированными подступами и укрепленными районами в жилой застройке.

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    18 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    В Европе возникли опасения за военные контракты с Киевом после отставки Федорова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Увольнение главы украинского оборонного ведомства поставило под угрозу будущее совместных с Европой оружейных соглашений и доступ местных компаний к европейскому финансированию, отмечают западные СМИ.

    В европейских странах возникли серьезные опасения относительно судьбы военных договоренностей с Киевом. Тревога связана с недавним увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны, пишет РИА «Новости», анализируя европейскую прессу.

    Западные журналисты отмечают важность заключенных ранее контрактов. «Для Европы это вовсе не далекие дворцовые интриги. В последние дни своего пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству», – пишет издание EUObserver. Главный вопрос заключается в сохранении прежнего формата тендеров и закупок после увольнения Федорова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за провала мобилизационной реформы.

    Жители украинской столицы вышли на массовые протесты против данного кадрового решения. А немецкое издание Die Zeit назвало эту реструктуризацию правительства серьезной проблемой для главы киевского режима.

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    17 июля 2026, 21:22 • Новости дня
    НАТО потребовало от Греции передать зенитные комплексы Patriot на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные союзники настойчиво добиваются отправки украинским войскам нескольких батарей противовоздушной обороны и до 200 ракет, несмотря на сопротивление греческого руководства.

    Североатлантический альянс и Евросоюз усилили давление на Афины, требуя передать Киеву часть из шести имеющихся зенитных ракетных комплексов Patriot. Украинская сторона рассчитывает получить до 200 ракет PAC-2, срок годности которых в арсеналах ВВС Греции подходит к концу, пишет ТАСС со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

    Предполагается, что Афины продадут боеприпасы Норвегии, а та переправит их украинским военным. Однако греческое руководство пока не дало согласия на эту сделку, опасаясь серьезно ослабить собственную обороноспособность.

    Сейчас противовоздушная оборона юго-восточного фланга НАТО обеспечивается преимущественно греческими силами. Комплексы Patriot развернуты на Крите, Карпатосе и в области Эврос, а также защищают критически важную нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.

    Изъятие такого количества ракет создаст опасную брешь в защите страны на фоне сохраняющихся региональных угроз, отмечает греческое издание. Кроме того, от Афин настойчиво требуют полностью избавиться от российских систем С-300, которые базируются на Крите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский планировал экстренный визит в Афины для обсуждения передачи систем Patriot и истребителей Mirage.

    Ранее власти США также оказывали усиленное давление на Грецию по вопросу отправки Киеву размещенных в Саудовской Аравии зенитно-ракетных комплексов. До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался передавать украинской стороне ЗРК Patriot и С-300 из-за их важности для защиты собственного воздушного пространства.

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    16 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении украинских локомотивов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два железнодорожных состава, перевозивших снабжение для украинской армии в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистической инфраструктуре противника, передает ТАСС. Целью атаки стали два локомотива, которые использовались для непрерывного снабжения украинских подразделений военными грузами.

    В оборонном ведомстве подтвердили факт успешного применения беспилотников. «Видеокадры поражения двух железнодорожных локомотивов, задействованных для доставки военных грузов ВСУ, с применением БПЛА «Герань» в районе н. п. Божедаровка Днепропетровской области», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Ранее российские войска уже наносили удары по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях.

    Ударные аппараты «Герань» также атаковали железнодорожную технику украинской армии в Запорожской области, а до этого были уничтожены четыре локомотива противника в Днепропетровском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля российские беспилотники поразили железнодорожные составы с военной техникой в Днепропетровской и Харьковской областях. Двумя днями ранее Вооруженные силы России уничтожили четыре локомотива противника в Днепропетровской области.

    В конце июня ударные дроны атаковали пять украинских локомотивов в Запорожской и Харьковской областях.

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