Жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов

В Токио прошел масштабный митинг против милитаризации Японии

Tекст: Денис Тельманов

Масштабная протестная акция собрала около 25 тыс. участников в центре японской столицы, передает РИА «Новости».

Несмотря на тридцатиградусную жару, активисты заполнили сквер и прилегающие улицы около здания парламента. Собравшиеся выразили резкое недовольство текущим курсом властей.

«Такаити – увольняйся! Коидзуми – увольняйся!», – скандировали участники, обращаясь к премьер-министру и главе оборонного ведомства.

Главными причинами возмущения стали шаги правительства по милитаризации Японии, активизация экспорта вооружений и увеличение военных расходов.

Протестующие также несли плакаты с призывами не менять конституцию и провести досрочные выборы. По словам активистов, уличные акции остаются единственным способом выразить несогласие с политикой правящей партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отказе от пацифизма.

Премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности страны. Нижняя палата парламента переизбрала политика на пост главы правительства в феврале текущего года.