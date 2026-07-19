  • Новость часаЭксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат
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    19 июля 2026, 13:28 • Новости дня

    Politico: Экстрадиция братьев Тейт станет испытанием отношений США и Британии

    Politico: Экстрадиция братьев Тейт станет испытанием отношений США и Британии
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокуратура Британии предъявила братьям Эндрю и Тристану Тейтам новые обвинения в изнасилованиях и торговле людьми, запросив их экстрадицию после ареста в Майами. Как полагает европейская Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников.

    Британские прокуроры объявили о десятках новых обвинений против Эндрю и Тристана Тейтов, включая изнасилование и торговлю людьми, и официально запросили их экстрадицию, пишет Politico.

    Запрос на экстрадицию стал испытанием готовности Вашингтона передать европейскому союзнику двух видных фигур интернета, поддерживающих Дональда Трампа.

    «Америка не делает грязную политическую работу Британии», – заявил адвокат братьев Джозеф Макбрайд. Он назвал обвинения клеветой, направленной на противодействие иску о диффамации, который Тейты подали в США.

    Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что 39-летнему Эндрю Тейту предъявлены обвинения в изнасиловании, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и правонарушениях, связанных с детской порнографией. 38-летний Тристан Тейт обвиняется в изнасиловании, сексуальном насилии и торговле людьми.

    Новые 38 обвинений дополняют 21 обвинение, уже выдвинутое против братьев в Британии, увеличив число предполагаемых жертв до семи. По данным прокуратуры, правонарушения совершались в период с июля 2010 года по август 2017 года. Министерство юстиции США подтвердило, что аресты были проведены в соответствии со стандартными процедурами экстрадиции.

    Братья переехали в Румынию в 2016 году, где были арестованы в 2022 году по отдельному делу о сексуальной эксплуатации. Они отправились в США после снятия запрета на поездки в Румынию в 2025 году. Тейты, имеющие двойное гражданство США и Британии, отрицают все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские маршалы задержали братьев Эндрю и Тристана Тейт в Майами по запросу Британии.

    Британская прокуратура выдвинула против блогеров дополнительные обвинения в торговле людьми и изнасилованиях.

    В прошлом году румынская полиция лишила Эндрю Тейта водительских прав за значительное превышение скорости.

    18 июля 2026, 15:00 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА

    Владимир Соловьев был атакован дроном ВСУ на трассе в Новороссии

    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Соловьёв и его команда во время записи интервью для документального проекта были атакованы дроном ВСУ на трассе «Новороссия».

    Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съемочной группой попал под атаку украинского БПЛА на трассе «Новороссия». Журналисты готовили очередной выпуск программы «За лентой» для телеканала «Россия 1», сообщают «Вести».

    Героями сюжета стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам, обеспечивающие защиту дороги от ударов с воздуха. Прямо во время беседы военные заметили барражирующий над магистралью вражеский дрон. Командир подразделения мгновенно приказал уничтожить цель с помощью патрулирующего район FPV-перехватчика.

    Российские бойцы успешно ликвидировали угрозу за несколько мгновений до возможного столкновения аппарата с мирным автомобилем. Слаженные действия военнослужащих позволили предотвратить террористический акт.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об отражении атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти совместно с военными разработали систему противодействия вражеским дронам на этой дороге. Позже для подавления связи Starlink на магистрали развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

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    18 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

    Эксперт Дандыкин рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья
    @ соцсети

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, что мы делаем сегодня, – это уже не разовая «ответка», а системные удары, которые идут независимо от того, что будет предпринимать Киев. Блокада портов лишает врага ресурсов, и фронт медленно, но верно сдвигается, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Россия продолжила наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и задействованным в перевозке военных грузов судам.

    «Россия перешла к принципиально новой фазе блокады украинского побережья. Раньше удары наносились в основном по портовой инфраструктуре – терминалам, причалам, хранилищам. Теперь под прицелом оказались непосредственно суда, вовлеченные в военный импорт, и это оправданно. Любой транспорт, заходящий в Одессу или Черноморск, фактически становится законной военной целью», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    При этом российские удары носят комбинированный характер, подчеркивает эксперт: «Мы продолжаем крушить береговые терминалы, но одновременно топим контейнеровозы и сухогрузы. То, что мы делаем сегодня, – это уже не разовая «ответка», а системные удары, которые идут независимо от того, что будет предпринимать Киев. И удары будут только сокрушительнее».

    Надо также учитывать и роль Турции. «Это страна НАТО, которая претендует на лидерство в Черноморском регионе. Проливы для военных судов закрыты, но гражданские-то идут, и не секрет, что именно с них запускают беспилотники и безэкипажные катера для ударов по нашим базам в Новороссийске и по кораблям. Поэтому удары по сухогрузам – прямое противодействие этой угрозе. Несколько катеров в неделю черноморцы и так топят, но теперь воздействие на логистику станет еще более ощутимым, особенно на южных направлениях», – полагает спикер.

    Параллельно российская армия целенаправленно «обезвоживает» всю топливную систему противника. «Удары по складам ГСМ и автозаправкам в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской областях – это зачистка полосы оперативной глубины, где формируется логистика для фронта. Результат уже есть: число работающих АЗС на Украине сокращается, начинается топливный дефицит. Наносим удары мы избирательно, стараясь избегать жертв среди мирного населения – в отличие от Украины, которая бьет по Wildberries и школьным автобусам», – подчеркивает спикер.

    Эффективность российских налетов тоже кратно возросла, в том числе из-за истощения украинской ПВО. «Даже в Киеве средств противовоздушной обороны стало заметно меньше, и наши дроны, включая новые модификации «Гераней», все чаще пробивают защиту. Все это – ответ на теракты против Новороссии, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма», – отметил Дандыкин.

    Уничтожение пусковой установки и транспортно-заряжающей машины берегового комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки – удар своевременный, «особенно с учетом постоянных попыток ВСУ атаковать Крымский мост и объекты флота».

    «Это новая украинская разработка – наследница советской ракеты, но с увеличенным радиусом поражения. Убрали установку – и охота продолжится теперь уже по местам производства», – добавил собеседник.

    Сами по себе оставшиеся у Украины «Нептуны» ничего не решают. Куда важнее уничтожение береговой логистики, где готовят и собирают безэкипажные катера, в том числе, вероятно, и подводные. «Думаю, мы скоро увидим не только массированные налеты «Гераней», но и применение «Ланцетов» против морских целей силами расчетов Черноморского флота. Не исключаю, что в ход пойдут и наши собственные безэкипажные катера», – прогнозирует эксперт.

    Между подрывом морского снабжения и тактическими успехами России на суше – прямая связь, подчеркивает Дандыкин. «Когда логистический поток превращается в ручеек, сидеть в подвале без снарядов, горючего и еды – удовольствие сомнительное. Падает мотивация, тает моральный дух. Мы видим это по продолжающимся зачисткам в Константиновке и на других направлениях. Главное указание Верховного главнокомандующего – беречь людей. Поэтому мы не гонимся за скоростью, но планомерно продвигаемся. Села освобождаются – взять то же Доброполье, куда уже вышли наши подразделения. Завязались бои за Славянск и Краматорск, и наша артиллерия и дроны уже достают до этих городов. Это звенья одной цепи: удары по портам лишают врага ресурсов, и фронт медленно, но верно сдвигается», – отметил эксперт.

    Своими действиями Украина сама вынудила Россию перейти к тотальной блокаде, добавляет собеседник. «Они первыми начали бить по гражданской инфраструктуре вроде Wildberries, а теперь получают по-настоящему чувствительные удары по своей военной логистике. Это уже напоминает агонию позднего Рейха, когда гитлеровцы пускались во все тяжкие от бессилия. Мы же делаем то, что давно следовало делать. Возможно, этим нужно было заниматься раньше. Но сейчас, когда судовладельцы боятся заходить в украинские порты, страховые взлетают, а бюджет недополучает миллиарды, эта битва на истощение приносит реальные плоды на земле», – подытожил Дандыкин.

    В ночь на субботу и в течение всего дня Россия наносила массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и задействованным в перевозке военных грузов гражданским судам. Согласно официальным сводкам Минобороны, атаки велись с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

    В порту «Южный» Одесской области был поражен сухогруз, еще два – на рейде порта «Одесса». В самой Одессе были уничтожены крупные объекты инфраструктуры, использовавшиеся для перевалки горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также резервуары с топливом, предназначенным для снабжения украинских войск.

    В ночной фазе этой операции российские войска наносили удары по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии. Среди целей были также порты Черноморска, где БПЛА атаковали два контейнеровоза – один в море, другой на разгрузке. Поражены портовые склады и технологические комплексы, предназначенные для хранения и разгрузки прибывающих военных грузов.

    В районе населенного пункта Короп Черниговской области беспилотники «Герань-3 Сикер» уничтожили склад ГСМ, который использовался для заправки военной техники ВСУ. В районе Рыбаковки была уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В Синельниковском районе Днепропетровской области российские бойцы поразили очередную АЗС.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовики завладели личными данными и контактами бывшего главы украинского военного ведомства Михаила Федорова, обнаружив использование им российских цифровых сервисов.

    Российские правоохранители извлекли информацию из мобильного устройства Михаила Федорова. В руках специалистов оказались адреса электронной почты и телефонные номера бывшего руководителя украинского оборонного ведомства, передает ТАСС.

    Силовики заявили, что после его отставки это перестало представлять интерес и решили их обнародовать.

    «Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его «Румынский кот»?» – рассказал собеседник агентства.

    Анализ полученного массива данных показал весьма интересные детали. Выяснилось, что бывший главнокомандующий заводил аккаунты на российских IT-платформах. Кроме того, он регулярно пользовался различными цифровыми услугами отечественных компаний.

    Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Жители Киева, Одессы и Житомира вышли на массовые митинги против увольнения чиновника.

    В европейских странах возникли серьезные опасения из-за судьбы совместных оружейных соглашений с Киевом.

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    19 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК, включая заводы по производству ракетных систем и склады дронов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    «Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилетов. «Радионикс» и «Артем». Мозг и станок украинского ракетостроения. Здесь делают системы управления для «Фламинго» – той самой, которой Зеленский обещал «испепелить Москву»», – написал Коц в Max.

    Военкор уточнил, что на пораженных объектах производили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и суррогата С-300. Также удары пришлись по заводу «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического. По его словам, под видом приборостроения там собирали корпуса и системы наведения для ракет.

    «Здесь – начинка для «Нептун-МД», FP-7, FP-9, для суррогата С-300 под названием «Клон». По «Артему» мы били в 2022-м, 2024-м, 2025-м. Били по цехам ракет «воздух – воздух», по линии «Ольхи». В начале июля 2026-го – накрыли «Радионикс». Казалось – всё, до побачення, «Фламинго». Оказалось – не всё. Значит, бьем снова. Накопительный эффект. Как в боксе – по печени, по печени, по печени. Пока не сложится», – отметил он.

    Кроме того, поражены мощности компании «Оаклайн», выпускающей дальнобойные дроны Deep Strike. Пострадал и логистический хаб «Новой почты», через который шли комплектующие из Европы. В Тарасовке уничтожен склад, где под прикрытием недвижимости собирали агрегаты для беспилотников.

    Военкор добавил, что восьмые сутки подряд наносятся удары по портовой инфраструктуре южных регионов, включая Одессу и Южный, где уничтожаются резервуары с топливом. Это создает серьезные проблемы со снабжением украинских войск на южном направлении.

    «Кто-то в Киеве до сих пор думает, что «Фламинго» и Deep Strike – это про безнаказанность. Что можно кидать по нашим городам, а свои цеха останутся под стеклянным колпаком. Это не так», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили оборонные заводы «Радионикс» и «Меридиан» в Киеве.

    В портах Одесской области военные уничтожили резервуары с топливом для украинской армии.

    В начале месяца армия России нанесла значительный ущерб производителям ракет «Нептун-МД» и «Фламинго».

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

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    18 июля 2026, 15:05 • Новости дня
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стремительное возрождение фашистских настроений стало результатом расистской и колониальной идеологии коллективного Запада, делящей культуры на высшие и недостойные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД прокомментировала высказывания руководителя корпорации Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии.

    «Эта стремительная ремилитаризация фашизма – естественное следствие общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению», – написала в Telegram-канале Захарова.

    Захарова отметила, что в своей книге и манифесте компании Карп называет разоружение Германии и Японии «ошибкой, за которую Европа теперь расплачивается». По ее словам, ФРГ после Второй мировой войны «никто не разоружал, и страна была встроена в антисоветский блок как ударная сила».

    Более 100 украинских оборонных компаний в настоящее время используют платформу Brave1 Dataroom, созданную совместно с Palantir, для тренировки свыше 80 моделей искусственного интеллекта. Карп описывает конфликт на Украине как работу «операционной системы войны», отслеживающей потери до уровня отдельных подразделений.

    Дипломат назвала Palantir одной из главных угроз современному миру, отметив, что корпорацией управляют открытые фашисты. Захарова также выразила обеспокоенность толерантностью западного общества к подобным неонацистским заявлениям, на которые не последовало ни санкций, ни призывов к отмене.

    Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс задействует военную систему искусственного интеллекта от компании Palantir для отслеживания российских войск.

    Захарова заявила послу ФРГ о сходстве современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    До этого Захарова сравнила политику ремилитаризации Евросоюза с действиями Третьего рейха.

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    18 июля 2026, 19:19 • Новости дня
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»

    Герасимов: Задачей группировки «Запад» является совместное освобождение ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главная задача группировки «Запад» заключается в совместном с группировками «Южная» и «Центр» освобождении территории ДНР, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что российские военные продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, освобождая территории Донецкой Народной Республики и оттесняя противника на различных направлениях, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой народной республики», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что наступление Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, а российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии.

    Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение украинским формированиям. На купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются к Шевченково, отразив попытки противника прорваться в западную часть Купянска.

    Южнее Боровой продолжается ликвидация сил ВСУ, ведутся уличные бои в Подлимане. На добропольском направлении войска развивают наступление севернее Красноармейска, ведя бои в Доброполье и Анновке.

    В ходе визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим на командном пункте группировки.

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

    Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана.

    Также Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.

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    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    18 июля 2026, 16:35 • Новости дня
    Ким назвала суммы выплат семьям погибших сотрудников Wildberries

    Ким: Семьи погибших сотрудников Wildberries получат по 2 млн рублей компенсации

    Ким назвала суммы выплат семьям погибших сотрудников Wildberries
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родственникам погибших при атаках ВСУ на логистические центры маркетплейса Wildberries выплатят по 2 млн рублей, а пострадавшим в тяжелом состоянии – по 1 млн рублей, заявило руководство компании.

    Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким объявила о мерах поддержки пострадавших при атаках на склады в Электростали и Котовске.

    «Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион рублей», – заявила Ким в своем Телеграм-канале.

    Руководитель компании выразила глубочайшие соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Она также отметила, что маркетплейс прорабатывает объемы выплат продавцам за утраченный товар, несмотря на отсутствие прямой обязанности компенсировать эти потери. Детальная информация о мерах финансовой поддержки будет опубликована на портале для продавцов.

    Утром 18 июля стало известно об атаке на логистические комплексы Wildberries в Московской и Тамбовской областях, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. После налета дронов в тамбовские больницы попали 22 пострадавших сотрудника.

    После этого глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за эти удары

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    18 июля 2026, 19:37 • Новости дня
    На Украине трудовых мигрантов из Азии начали массово отправлять на фронт

    Украинские ТЦК начали задерживать мигрантов из Азии для отправки на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Миграционная служба Украины устроила масштабную облаву на приехавших на заработки иностранцев из Азии, чтобы принудительно мобилизовать мужчин для участия в боевых действиях, сообщили в российских силовых структурах.

    Сотрудники миграционной службы массово задерживают выходцев из азиатских стран. После проверок женщин обычно депортируют на родину, а мужчин отправляют в ряды Вооруженных сил Украины на «тыловые должности» с дальнейшим переводом в штурмовики, передает РИА «Новости».

    Ранее страны Евросоюза приступили к выдворению подлежащих мобилизации граждан Украины.

    Депортированных из США украинских мужчин по возвращении на родину сразу передают на фронт.

    В Закарпатье сотрудники военкоматов забирают на службу местных жителей с действующей отсрочкой от призыва.

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    18 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов

    Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую потасовку на Суперкубке России

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный конфликт на поле вспыхнул из-за оскорбительного жеста нападающего петербуржцев Александра Соболева в адрес трибун после реализованного пенальти.

    Инцидент произошел в компенсированное время матча, проходящего в субботу в Нижнем Новгороде при счете 1:1, передает РИА «Новости». На восьмой добавленной минуте форвард сине-бело-голубых сравнял счет с пенальти.

    После забитого мяча игрок позволил себе оскорбительный жест в сторону трибун с фанатами «красно-белых». Это вызвало резкое возмущение Романа Зобнина и Кристофера Ву. Вскоре к разбирательствам присоединились остальные спортсмены.

    Арбитрам потребовалось несколько минут для восстановления порядка на поле. Петербургский клуб участвует в турнире в статусе чемпиона России сезона 2025/26, а московский коллектив завоевал право выступления благодаря победе в Кубке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

    В апреле футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку после серии пенальти в Кубке России.

    Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московской команды в августе 2024 года.


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    19 июля 2026, 02:07 • Новости дня
    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом

    Англия выиграла бронзу ЧМ-2026 по футболу

    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом
    @ Hu Xingyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче за третье место на мировом первенстве английские футболисты оказались сильнее французской команды.

    Сборная Англии одержала историческую победу над командой Франции, завоевав бронзовые медали чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Игра, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 6:4. Главным героем в составе англичан стал Букайо Сака, оформивший хет-трик. Также отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.

    За французскую команду забили Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле.

    Мбаппе продемонстрировал выдающийся результат, доведя счет своих голов на чемпионатах мира до 22 и обойдя Лионеля Месси. Француз в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров турнира с десятью забитыми мячами.

    Майкл Олисе установил новый рекорд, отдав пятый и шестой ассисты на одном турнире, превзойдя достижение бразильца Пеле.

    Для сборной Англии эта бронза стала первой в истории, в то время как французы ранее дважды выигрывали чемпионат и брали медали других достоинств.

    Победитель турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике, определится 19 июля в матче между Испанией и Аргентиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале. Армия аргентинских фанатов заполонила Нью-Йорк перед финалом чемпионата мира. ФИФА впервые представила чемпионские перстни.

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    18 июля 2026, 15:56 • Новости дня
    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Зеленский поблагодарил ВСУ за удары по складам в Подмосковье и Котовске

    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях, унесшим жизни восьми человек, и поблагодарил ВСУ за удары по складам в России.

    Зеленский выразил благодарность военным подразделениям за удары по объектам Wildberries в России, передает Ura.ru. Свои комментарии он опубликовал в соцсетях.

    «Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задач», – написал Зеленский. Он подчеркнул, что целями стали два крупных логистических объекта, расположенных глубоко на российской территории.

    Логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате удара в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения, из которых 23 потребовалась госпитализация.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели одного человека в Электростали.

    Министерство здравоохранения оценило состояние восьми раненых в Тамбовской области как тяжелое.

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    18 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Меладзе полностью отказался от концертов в России
    Меладзе полностью отказался от концертов в России

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Валерий Меладзе сосредоточился на зарубежных гастролях, установив ценник за одно частное выступление на уровне 130 тыс. евро.

    Меладзе решил полностью исключить российские площадки из своего графика, включая корпоративные мероприятия, передает Ura.ru  со ссылкой на Mash.

    Подобный шаг связан с чередой скандалов, среди которых проверки на предмет финансирования ВСУ и запрет концерта в Киргизии.

    В настоящее время певец ориентируется на иностранную и русскоязычную публику за рубежом, отдавая предпочтение заказам в Дубае. Стоимость его участия в одном закрытом мероприятии достигает 130 тыс. евро. Свободное от гастролей время артист предпочитает проводить в Испании.

    На текущее лето запланированы три европейских концерта. Они состоятся 18 июля в черногорской Будве, 3 августа во французской Ницце и 25 августа в латвийской Юрмале. Ожидается, что эти выступления принесут артисту более 41 млн рублей.

    В апреле глава ФПБК Виталий Бородин выступил с инициативой проверить певца на иностранное финансирование.

    Осенью прошлого года руководитель Совета отцов России Андрей Згонников призвал признать Меладзе иноагентом.


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    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

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    18 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам

    Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на атаки ВСУ по складам Wildberries

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников по российской гражданской инфраструктуре и логистическим центрам будет максимально суровой и незамедлительной, заявили в Совете Федерации.

    Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал последние действия украинских военных в своем Telegram-канале. «Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий заявил, что «свинство киевской власти продолжает шириться». По его словам, теперь целью дронов становятся не только жилые дома, школы и исторические памятники, но и логистические центры компании Wildberries.

    Сенатор назвал подобные атаки по социально значимым объектам проявлением современного нацизма. Оценивая происходящее, Карасин охарактеризовал действия киевских властей как позор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Позже пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

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