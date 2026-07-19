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    19 июля 2026, 07:23 • Новости дня

    Военные США завершили восьмую ночь ударов по Ирану

    Военные США завершили восьмую ночь атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило о завершении восьмой ночи ударов по Ирану, уточнив, что происходит это в 11.30 в субботу, 18 июля, по восточному времени и по указанию главнокомандующего.

    «В течение восьмой ночи подряд ударов США силы Центрального командования успешно наносили удары по иранским военным береговым объектам наблюдения и противовоздушной обороны, морским объектам и местам хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, что продолжало снижать военный потенциал Ирана», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Американские военные подразделения также были нацелены на силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые 17 июля совершили нападения на военнослужащих США в Иордании, добавили американские военные.

    Центральное командование добавило, что более 50 тыс. американских мужчин и женщин в военной форме действуют по всему Ближнему Востоку. Они бдительны, сосредоточенны и готовыми к бою в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что погибшие военные США станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично  посочувствовал гибели солдат в Иордании. При этом NYT узнала о повреждении Ираном 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании. А британская Telegraph сообщила об изоляции иранского города Бендер-Аббас из-за атак США.

    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

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    18 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях

    Конгрессмены США Шнайдер и Бейер выступили против законопроекта о санкциях к РФ

    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о санкциях против России на деле представляет собой скрытую попытку наделить президента США Дональда Трампа правом вводить пошлины против американских торговых партнеров в обход Конгресса, заявили представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвавшие заблокировать документ.

    «К сожалению, законопроект «О санкциях против России» – это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», – говорится в их совместном заявлении.

    Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать этот документ. По их словам, законопроект используется как инструмент для расширения тарифных полномочий президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп планирует поддержать законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о жестких вторичных пошлинах для импортеров российских нефти и газа.

    По новой редакции законопроекта, президент США получил возможность самостоятельно давать санкциям задний ход, а необходимость одобрения Конгресса заменили на обязанность только обосновывать отмену тарифов.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 12:04 • Новости дня
    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы

    Американист Дудаков: Обвинениями в адрес Китая Трамп пытается повлиять на выборы в Конгресс

    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, обвиняя Китай во вмешательстве в избирательные процессы в США, пытается, с одной стороны, оправдать свой проигрыш в президентской кампании 2020 года, а с другой – заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «И Республиканская, и Демократическая партии стабильно пытаются уличить какие-то иностранные силы и спецслужбы во вмешательстве в американские выборы. Как правило, это происходит, когда одна из фракций терпит поражение: ей нужно найти объяснение своему провалу, и оправданием становится якобы «влияние» России, Китая и других стран», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что демократы после прошедших в 2016 году президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, придумали «Рашагейт» и утверждали, будто нашли «русский след». Теперь уже Трамп обвиняет в своем проигрыше на выборах 2020 года Китай. При этом уровень доказательной базы американской администрации крайне низкий в этом вопросе, считает собеседник.

    «Вашингтон считает, что Пекин якобы купил данные американских избирателей. Но нужно понимать, что эти данные находятся в свободном доступе и приобрести их может каждый. Например, кандидаты на выборах разного уровня традиционно приобретают эти сведения, чтобы затем было проще показывать в соцсетях таргетированную рекламу, нацеленную на конкретных граждан», – указал Дудаков.

    Он не исключил, что и многие иностранные компании занимаются тем же, чтобы продвигать свои товары на рынке США. Таким образом, попытка Трампа «уличить» КНР неубедительна, добавил политолог. Тем не менее глава Белого дома, выдвигая обвинения в адрес Поднебесной, пытается не только оправдать прошлый провал, но и действует на опережение, считает американист.

    «Президент США пытается заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, республиканцы проиграют. Он уже готовит сторонников к тому, что причина возможной будущей потери республиканцами большинства – не собственные ошибки и неудачи, а сговор демократов с некими иностранными силами», – детализировал собеседник.

    Дудаков обратил внимание, что в ходе выступления Трамп не сказал о каких-либо мерах в отношении Пекина – будь то введение новых санкций или тарифов. «Дело в том, что администрация США травмирована неудачным для себя опытом торговой войны с Китаем прошлого года. Повторять его в Вашингтоне не хотят, а потому и звучат лишь голословные обвинения», – отметил спикер.

    Как полагает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, обвинения в адрес Китая и других стран о влиянии на американские выборы, а также другие рассуждения Трампа об уязвимости избирательной системы США преследуют лишь одну цель. «Все это вписано в четкий контекст так нужного для главы Белого дома принятия закона Save (Save Act) – это Safeguard American Voter Eligibility Act (Закон о защите права голоса только для американцев), также известный как Save America Act», – написал журналист.

    Законопроект предусматривает, в частности, обязательное подтверждение гражданства США при регистрации для голосования на федеральных выборах. Для этого необходимо предоставить документы – паспорт США, свидетельство о рождении, а также фото-ID, свидетельство о натурализации. «Save America Act – это один из главных приоритетов Трампа на втором сроке. Республиканцы считают, что закон защитит выборы от голосования неграждан. Демократы критикуют его как попытку подавления явки избирателей, особенно среди меньшинств и пожилых людей», – отметил шеф бюро ВГТРК.

    Богданов напомнил, что проект прошел Палату представителей, но пока заблокирован в Сенате – «не хватает голосов для преодоления филибастера». «Трамп активно давит на республиканцев, чтобы его приняли, и даже блокировал другие важные законопроекты, пока Save не будет одобрен. Собственно, свое выступление он и закончил требованием скорее это все принять. Нет, отменой промежуточных выборов в ноябре он не пригрозил. Пока», – сыронизировал журналист.

    Схожей точки зрения придерживается американист Роман Романов. По его оценкам, речь Трампа имеет в большей мере именно внутриполитическое значение. «Во-первых, Трамп ищет весомый аргумент для принуждения республиканцев начать процесс утверждения избирательной реформы Save America Act», – пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

    Как указал аналитик, времени на это у партии остается крайне мало. «В конце июля конгрессмены разъедутся и вернутся лишь осенью, а там на носу и день Х в виде промежуточных выборов. А уж после них при новом созыве Конгресса Трампу не видать избирательной реформы как своих ушей», – уточнил Романов.

    «Во-вторых, он до сих пор испытывает недовольство и даже обиду за многолетние наговоры демократов и их союзников о его якобы сговоре с Россией перед президентскими выборами 2016 года. С того самого момент он пытался и, как мы видим, продолжает предпринимать попытки навесить ярлык «полезных идиотов» на демократов, а роль «хитрого кукловода» приписать КНР», – добавил американист.

    «В-третьих, Трамп до сих пор не может смириться с абсолютно честно проигранными президентскими выборами 2020 года, когда даже клубень картофеля мог его победить из-за катастрофы в экономике на фоне пандемии и в целом провала эпидемиологической политики администрации. Тогда даже его Минюст не нашел никаких весомых доказательств массовых фальсификаций в пользу Джо Байдена», – заключил Романов.

    Ранее Дональд Трамп обратился к нации в телевизионном обращении. Речь американского лидера длилась 25 минут и была посвящена безопасности выборов в США. Глава Белого дома объявил о «немедленном рассекречивании» критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о «шокирующей уязвимости» в избирательной системе.

    По словам Трампа, Китай в 2018 году якобы предпринял шаги, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а впоследствии – на президентские выборы 2020 года. Он утверждает, что КНР с 2020-го проводила операцию, которая стала «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах». Пекин незаконно завладел данными о 220 млн американских избирателей, заявил президент США.

    При этом представители «глубинного государства» преуменьшали информацию о масштабах «зловещего вмешательства» Китая в выборы, отметил Трамп. «Те, кто должен был поднять тревогу, вместо этого держали информацию в секрете и скрывали ее. Они не сообщили об этом мне, президенту, или кому-либо еще, и они, насколько нам известно, не проинформировали Конгресс», – пожаловался он.

    Американский лидер в ходе обращения к согражданам также заявил, что министерство внутренней безопасности (DHS) выявило в списках избирателей штатов около 278 тыс. человек, не являющихся гражданами США. Он добавил, что так как демократические штаты не предоставили данных по избирателям, «реальное число намного выше». Трамп назвал очень важными промежуточные выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь 2026 года, и подчеркнул, что будет стремиться оградить их от попыток иностранного вмешательства.

    По словам президента США, главное, что должен сделать Конгресс «для решения этого кризиса безопасности» – принять «закон о спасении Америки» (Save America), который предусматривает более жесткие меры по контролю за выборами. Одно из центральных предлагаемых нововведений – обязать все штаты требовать от людей на избирательных участках предъявления документов, подтверждающих, что у них есть право голосовать в стране. «Единственная причина, по которой кто-то может выступать против – это стремление сжульничать на выборах», – подчеркнул Трамп.

    Из рассекреченных документов следует, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея якобы «обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США». Утверждается, что действующие в интересах этих стран хакеры начиная с 2016 года неоднократно пытались получить несанкционированный доступ к базам данных об американских избирателях. Отметим, еще в феврале Трамп говорил, что манипулированием избирательными процессами занимались те лица в Штатах, которые обвиняли в ведении такого рода подрывной деятельности РФ.

    Посольство Китая в США отвергло обвинения Трампа во вмешательстве в выборы. «Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США – это внутреннее дело Соединенных Штатов. Их исход определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», – подчеркнули в дипмиссии.

    В Америке речь Трампа восприняли негативно. Губернаторы-демократы 24 штатов обвинили американского президента в попытке подорвать выборы. Они подчеркнули, что «готовы дать отпор администрации Трампа и остановить любые незаконные посягательства на конституционное право каждого американца на голосование», передает CNN. Лидер Демпартии в Сенате США Чак Шумер в свою очередь назвал выступление главы Белого дома «жалкой попыткой» отрицать поражение в 2020 году, отметив, что президент сделал жизнь американцев дороже и подверг их опасности «ненужной войной».

    Как отмечает портал Axios, некоторые участники политического штаба Трампа считают, что разговоры о фальсификациях на выборах побудят его избирателей прийти на выборы в ноябре. Однако за пределами Белого дома партийные лидеры и социологи убеждены, что колеблющиеся избиратели не хотят об этом слышать. «Это глупый, просто глупый ход», – сказал изданию неназванный исследователь-республиканец.

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    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

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    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

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    18 июля 2026, 00:14 • Новости дня
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане, сообщили Корпус стражей исламской революции и СМИ.

    «В ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», – приводит IRNA сообщение КСИР.

    КСИР Ирана также заявил, что поразил «главный ИИ-хаб» Бахрейна баллистическими ракетами и БПЛА. Кроме того, иранские военные нанесли «сильные и продолжительные удары» по американским базам и «сепаратистским группировкам курдов» в иракском Курдистане. По данным компании, атаки пришлись по целям в городе Сулеймании на севере Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Также сообщается, что КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven.

    Ранее вооруженные силы Ирана также атаковали судно под флагом Таиланда, которое пыталось пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные продолжают бомбить цели в Иране седьмую ночь подряд.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    17 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    @ U.S. Central Command/X

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели досмотр танкера в Оманском заливе для поддержания режима санкционных ограничений против Тегерана, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

    Военнослужащие 11-го экспедиционного отряда высадились на борт танкера Wen Yao, сообщило Центральное командование ВС США в X.

    Указывается, что к настоящему моменту американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду. Также военные вывели из строя один корабль за неподчинение требованиям.

    Подчеркивается, что Ормузский пролив и прилегающие воды остаются свободными для судоходства, за исключением нарушителей блокады, установленной США в отношении Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные заявили, что пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

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    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

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    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

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    17 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удары с применением беспилотников были нанесены по местам базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир в Бахрейне, сообщила иранская армия.

    «Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash», – сообщает IRIB.

    Было атаковано место дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии, передает РИА «Новости».

    Атака была произведена в рамках операции «Молния», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении мощных ударов по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Подразделения вооруженных сил Ирана осуществили серию атак беспилотников по американским системам Patriot в Кувейте и хранилищам топлива в Бахрейне.

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    17 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    США атаковали Иран седьмую ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «CENTCOM начал серию ударов по Ирану сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск) седьмую ночь подряд. Удары предназначены для дальнейшего снижения иранского военного потенциала по указанию главнокомандующего», – сообщает CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней.

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    17 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    В Иране пригрозили перейти к наступательным действиям против США

    Советник Хаменеи Резаи: Иран начнет наступление в случае продолжения атак США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

    «Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе «наступления и полного уничтожения»», – заявил Резаи в эфире иранского гостелевидения.

    Резаи подчеркнул, что в случае эскалации Тегеран будет наносить удары не только по американским базам, расположенным в зоне конфликта. По его словам, под удар могут попасть и объекты США за пределами района нынешнего противостояния, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что в результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

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    18 июля 2026, 00:29 • Новости дня
    Трамп захотел взыскать с Оттавы ущерб США от канадских лесных пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    Убытки от канадских лесных пожаров должны быть включены в импортные пошлины, которые платит Оттава, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов, и стоимость ущерба от этого загрязнения по необходимости должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп считает, что нынешняя ситуация вызвана ненадлежащим управлением лесами в Канаде и отсутствием систематической уборки лесного мусора. Он обвинил канадские власти в отказе заниматься элементарным уходом за лесами, подчеркнув, что такой подход неизбежно приводит к масштабным пожарам и связанным с ними потерям для США.

    Ранее смог от канадских лесных пожаров достиг территории США, в том числе восточного побережья. Дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и другие крупные города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор США Берни Морено пообещал внести законопроект о санкциях против Канады из-за ущерба от дыма ее лесных пожаров для экологии Соединенных Штатов.

    Смог от лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк, резко ухудшив видимость и качество воздуха до опасных для здоровья значений. Из-за сильного задымления в Нью-Йорке дымом от канадских пожаров финал ЧМ-2026 могут перенести на другую дату.

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    18 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    Иран атаковал базы в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте

    Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по базе «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж Саудовской Аравии, базе «Муваффак Салти» в Иордании и базе «Али ас-Салем» в Кувейте сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «База ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», – сообщает IRIB.

    Также Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США. Склады оружия США в военном лагере аль-Удаири и на базе ВВС «Али ас-Салем» в Кувейте атакованы дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

    В свою очередь, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

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    17 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    «В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

    Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

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