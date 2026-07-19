  • Новость часаВоенкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
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    Запад распространяет фейки о Газпроме
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    19 июля 2026, 06:55 • Новости дня

    Модные дома Италии заявили о желании вернуться на российский рынок

    Tекст: Катерина Туманова

    Многие крупные компании и индустрии итальянской моды, включая известный дом моды Prada, мечтают о возобновлении работы на перспективном российском рынке, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

    Торрембини отметил, что за четыре года западных санкций итальянский бизнес потерял в России более 40 млрд евро.

    «Число компаний, готовых вернуться или выйти на российский рынок, трудно перечислить, как и области, в которых они представлены», – заявил он РИА «Новости» в кулуарах генеральной ассамблеи GIM Unimpresa.

    Глава Ассоциации подтвердил, что среди желающих есть известные производители одежды, включая Prada.

    Итальянский дом моды Prada приостановил розничные продажи и закрыл бутики в России в 2022 году. При этом 250 компаний из Италии продолжают работу в стране.

    Российские власти ранее подчеркивали, что возвращающиеся западные бренды не получат преференций и будут работать на конкурентной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава GIM Unimpresa сообщил об огромных потерях итальянского бизнеса, в мае он заявлял, что итальянский бизнес потерял 8 млрд евро из-за санкций против России.

    18 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Военкор объяснил атаку Украины на склады Wildberries

    Tекст: Катерина Туманова

    Для украинских ударов по складам есть четкое обоснованное объяснение, которое раскрывает их выверенный стратегический мотив, считает военный корреспондент Александр Коц.

    Первая причина, по мнению военкора, заключается в попытке нанести ущерб экономике тыла. Разрушение крупных логистических узлов приводит к задержкам доставки, падению оборотов бизнеса и недовольству граждан.

    При этом компания Wildberries еще в начале июля изменила правила, отказав продавцам в компенсациях за ущерб от беспилотников, признав это форс-мажором, пишет он в Telegram-канале.

    «Продавец получает нулевую компенсацию – и злится не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа», – отмечает военкор.

    Второй фактор носит психологический характер. Склады воспринимаются как символы мирной жизни, и атаки на них призваны показать жителям тыловых городов уязвимость их положения, указывает эксперт.

    Коц поясняет, что даже использование поражающих элементов направлено на устрашение и поражение граждан.

    Третьей целью военкор называет создание эффектной телевизионной картинки с черным дымом над подмосковным районом, чтобы было, чем бравировать перед  западными партнерами. Примерно об этом же говорит Андрей Резчиков, когда рассуждает о том, что Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности.

    Четвертая причина кроется в создании фейков о «военных грузах», что позволяет оправдывать удары по любым объектам, называя любой мешок «военгрузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА в ночь на субботу. СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в  Котовске и Электростали МО. Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска.

    Военный эксперт Перенджиев заявил, что при ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО.

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    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    19 июля 2026, 00:21 • Новости дня
    Wildberries запустил первые меры поддержки продавцов

    Wildberries объявил о 100-процентной скидке на транзит в регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Wildberries предоставит партнерам льготные условия на логистику и размещение товаров, чтобы ускорить восстановление поставок и снизить издержки бизнеса, сообщила основатель компании Татьяна Ким в Telegram-сообщении.

    «С сегодняшнего дня мы вводим следующие меры - скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100-процентную скидку на транзитные поставки в региональные склады», – сказано в сообщении.

    Эти решения называются в сообщении первыми, ориентированными на быстрое  перераспределение товаров и сокращение дополнительных расходов.

    Татьяна Ким добавила, что ведется параллельная работа над механизмом поддержки продавцов. По ее словам, процесс этот сложнее, так как надо провести оценку последствий и определить объем выплат.

    «По экспертным данным это займет до 30 дней», – сказано в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

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    18 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

    Tекст: Катерина Туманова

    Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в 67 лет, о чем сообщил его сын Всеволод Москвин.

    «С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», – написал он на страницу соцсети «ВКонтакте».

    Москвин добавил, что дату и месте похорон объявят дополнительно.

    Шолохов заменил Москвину отца, хотя являлся отчимом.

    Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде, окончил в 1986 году  аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

    Через год начал карьеру на Ленинградском телевидении редактором отдела кино. В конце 1980-х годов был автором и ведущим программы «Пятое колесо». В рамках этого цикла программ появился своего рода мем того времени – «Ленин – гриб» как называли один из выпусков.

    В 1991 году Шолохов стал выпускать собственную программу «Тихий дом».

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    18 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    В Европе возникли опасения за военные контракты с Киевом после отставки Федорова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Увольнение главы украинского оборонного ведомства поставило под угрозу будущее совместных с Европой оружейных соглашений и доступ местных компаний к европейскому финансированию, отмечают западные СМИ.

    В европейских странах возникли серьезные опасения относительно судьбы военных договоренностей с Киевом. Тревога связана с недавним увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны, пишет РИА «Новости», анализируя европейскую прессу.

    Западные журналисты отмечают важность заключенных ранее контрактов. «Для Европы это вовсе не далекие дворцовые интриги. В последние дни своего пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству», – пишет издание EUObserver. Главный вопрос заключается в сохранении прежнего формата тендеров и закупок после увольнения Федорова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за провала мобилизационной реформы.

    Жители украинской столицы вышли на массовые протесты против данного кадрового решения. А немецкое издание Die Zeit назвало эту реструктуризацию правительства серьезной проблемой для главы киевского режима.

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    19 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Гериатр Минздрава Ткачева назвала возраст окончания молодости

    Гериатр Ткачева назвала 45 лет возрастом окончания молодости

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно международным стандартам здравоохранения, период молодости человека официально завершается по достижении 45 лет, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

    «Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет», – сказала она РИА «Новости».

    До этого академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступал с инициативой пересмотреть демографические рамки в стране. Он заявлял о необходимости увеличить верхнюю границу возраста молодежи до 40 лет.

    Свою позицию эксперт объяснил тем, что современные люди гораздо дольше сохраняют работоспособность. Кроме того, у них наблюдается высокий уровень как физической, так и умственной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гериатр Минздрава назвала главный способ замедления старения организма. Эксперт рассказал о секрете долголетия женщин. Геронтологи призвали пересмотреть границы молодости.

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    19 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    В Харьковской области начались бои за Захаровку

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие в Харьковской области приступили к боям за Захаровку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку», – сказал он ТАСС.

    Также Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Марочко сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. В Харьковской области повреждены железнодорожная инфраструктура и АЗС.


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    18 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Кнайсль сообщила о масштабной демонизации России в западных СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Заголовки современных европейских газет практически дословно повторяют антироссийские нарративы, которые активно тиражировались перед началом Первой мировой войны, заявила экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Все боятся России сейчас. Все говорят: мы должны вкладывать большие средства в нашу оборону, потому что самая большая угроза – это Россия. <...> Какую бы газету вы ни открыли, каждый день там одно и то же – пишут о российской угрозе», – заявила Кнайсль радио Sputnik.

    Она отметила, что даже в колледже национальной обороны долгое время открыто призывали бороться с Россией. Кнайсль особо указала на регулярное тиражирование агрессивной риторики в прессе для оправдания высоких военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщила о подготовке восточного рубежа НАТО к конфликту с Россией. Сооснователь Pink Floyd призвал Запад сотрудничать с Россией. Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию в числе главных угроз.


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    18 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Житель Подмосковья погиб при атаке дронов ВСУ

    Воробьев сообщил о гибели человека при ударе дронов по Электростали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массированный налет дронов на логистический центр маркетплейса в подмосковной Электростали привел к гибели человека и ранении десятков мирных жителей, сообщили власти региона.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Электросталь.

    «В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким», – написал глава региона.

    По уточненной информации, травмы получили 37 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 23 оцениваются как пациенты средней степени тяжести. Пять человек пребывают в удовлетворительном состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.

    Несколькими днями ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек из-за падения дрона в Истре. А в конце июня полугодовалый ребенок скончался после падения аппарата на жилой дом в Егорьевске.

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    18 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    В МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале

    Дипломат МИД Щетинин заявил о поддержке россиянами Аргентины на мундиале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку сборной Аргентины перед грядущим финалом чемпионата мира по футболу, отметив симпатии россиян к этой команде.

    Глава латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин выразил надежду на победу сборной Аргентины в финальном матче мундиаля. Выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в Москве, дипломат подчеркнул симпатии граждан России к этой команде, пишет РИА «Новости».

    «Мы желаем Аргентине победы на мундиале», – заявил Щетинин. Собравшаяся публика встретила слова представителя МИД бурными аплодисментами.

    Решающая игра турнира состоится 19 июля. Аргентинские футболисты, одолевшие в полуфинале сборную Англии, встретятся с командой Испании, которая ранее выбила из борьбы Францию.

    Сам фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в субботу в столичном саду «Эрмитаж», предлагая гостям насыщенную программу, включая танцевальные мастер-классы, лекции и дегустацию национальных блюд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира аргентинские футболисты обыграли сборную Англии со счетом 2:1.

    Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу игроков южноамериканской команды до завершения мундиаля. Проведение решающего матча против Испании оказалось под угрозой срыва из-за сильного задымления от канадских лесных пожаров.

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    19 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Смешанные подразделения украинской армии несут серьезные потери у Красного Лимана из-за отсутствия внутренней координации и отправки солдат на постоянные штурмы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую одежду, бродят в окрестностях города и пытаются выполнять какие-то боевые задачи.

    Кроме того, подчеркнул эксперт, Киев продолжает направлять туда пушечное мясо для так называемых мясных штурмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов заявил, что ВС России завершают освобождение Красного Лимана. Также он назвал главную задачу группировки войск «Запад». Начальник Генштаба также сообщил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.


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    18 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча в Нижнем Новгороде между футболистами «Зенита» и «Спартака» завершилась серией одиннадцатиметровых, во время которых петербуржцы оказались точнее.

    Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, победив московский «Спартак» в серии пенальти, передает РИА «Новости».

    Основное время напряженной игры в Нижнем Новгороде, за которой наблюдали более 42 тыс. зрителей, завершилось вничью со счетом 1:1.

    Счет в матче открыл спартаковец Кристофер Мартинс на 25-й минуте. Петербуржцы смогли отыграться лишь в самом конце встречи: на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

    В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Зенита» – итог матча 4:2, причем победную точку поставил тот же Соболев.

    При этом финальный свисток ознаменовался массовой потасовкой с участием запасных игроков обеих команд. Инцидент спровоцировал эмоциональный жест Соболева в сторону трибун болельщиков «Спартака» после забитого мяча. Напомним, форвард защищал цвета «красно-белых» с 2020 по 2024 год.

    Для «Зенита» трофей стал очередным рекордом – клуб выигрывал Суперкубок России десять раз. «Спартак» же побеждал в турнире только в 2017 году. Всего команды встречались 175 раз, из которых петербуржцы выиграли 57 матчей, а москвичи – 69.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

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    19 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    В Соцфонде подсчитали среднюю пенсию неработающих россиян

    Средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей.

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер выплат для граждан пенсионного возраста без официального трудоустройства за год заметно увеличился и к началу лета превысил отметку в 25,8 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда России.

    К первому дню лета средняя величина пенсионного обеспечения неработающих граждан составила 25 838 рублей, передает РИА «Новости».

    В аналогичный период 2025 года этот показатель находился на уровне около 24 005 рублей.

    Максимальные выплаты среди регионов страны зафиксированы в Чукотском автономном округе. Там неработающие пенсионеры получают в среднем 44 066 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, названы регионы России со средними пенсиями свыше 30 тыс. рублей. Пенсии работающих россиян за год выросли на 2,6 тыс. рублей. Экономист объяснила формулу расчета размера страховой пенсии.


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    19 июля 2026, 02:19 • Новости дня
    Стало известно о разработке кулинарного словаря русского языка

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разрабатывается специальный кулинарный словарь, призванный вернуть в активное использование исконно русские названия блюд и гастрономических техник, сообщила автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» и куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

    Кулинарный словарь российских блюд и техник приготовления планируется включить в ГОСТ «Традиционная русская кухня», передает РИА «Новости».

    «Сейчас в рабочей группе Минпромторга России пишем кулинарный словарь русского языка. Надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот – по-французски, а у нас – выпускные яйца», – рассказала эксперт.

    Шаповалова уточнила, что отечественное название отражает суть приготовления, когда яйцо аккуратно выпускают в горячую воду.

    Она отметила, что иностранные слова вроде «скрэмбл» звучат комично и являются насилием над речевым аппаратом, предложив называть блюдо русской болтуньей.

    По образованию Шаповалова лингвист и преподаватель английского языка, поэтому для поиска исконных названий проводит целые исследования.

    Эксперт выразила уверенность в том, что русская кухня должна получить официальный статус культурного нематериального наследия. Для достижения этой цели важно оказывать поддержку предпринимателям, развивающим национальную гастрономию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпредство при ООН в День русского языка познакомило коллег с «лепотой». В мае министр Кравцов анонсировал расширение перечня словарей русского языка.  Глагол «махаю» стал литературной нормой.

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    19 июля 2026, 05:52 • Новости дня
    Комроты БПЛА развеял миф, будто ИИ выбирает цели для дронов ВСУ

    Комроты БПЛА опроверг миф о выборе ИИ целей для дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно ведут беспилотники на мирных граждан и гражданские цели, осознанно выбирая для атак пассажирские автобусы вместо военной спецтехники, заявил комроты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Легион».

    «Не может искусственный интеллект принять решение облететь, например, условный «Урал», а поразить условный автобус. Нет, выбирает уже сам оператор, куда он будет нацеливать технику», – сказал военный ТАСС.

    По словам «Легиона», подобные жестокие действия совершает не машина, а живой человек. Он добавил, что оператор дрона целенаправленно направляет аппарат Hornet в пассажирский транспорт ради убийства ни в чем не повинных людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ стали чаще атаковать Запорожскую область дронами Hornet. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов. Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами Hornet.


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