Модные дома Италии заявили о желании вернуться на российский рынок

Tекст: Катерина Туманова

Торрембини отметил, что за четыре года западных санкций итальянский бизнес потерял в России более 40 млрд евро.

«Число компаний, готовых вернуться или выйти на российский рынок, трудно перечислить, как и области, в которых они представлены», – заявил он РИА «Новости» в кулуарах генеральной ассамблеи GIM Unimpresa.

Глава Ассоциации подтвердил, что среди желающих есть известные производители одежды, включая Prada.

Итальянский дом моды Prada приостановил розничные продажи и закрыл бутики в России в 2022 году. При этом 250 компаний из Италии продолжают работу в стране.

Российские власти ранее подчеркивали, что возвращающиеся западные бренды не получат преференций и будут работать на конкурентной основе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава GIM Unimpresa сообщил об огромных потерях итальянского бизнеса, в мае он заявлял, что итальянский бизнес потерял 8 млрд евро из-за санкций против России.