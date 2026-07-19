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    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец
    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО
    19 июля 2026, 06:18 • Новости дня

    Британская прокуратура выдвинула новые обвинения братьям Тейт

    Tекст: Катерина Туманова

    Королевская прокурорская служба Британии расширила список обвинений против Эндрю и Тристана Тейт, добавив эпизоды, связанные с еще четырьмя пострадавшими.

    Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против ранее обвиненных в торговле людьми братьев Эндрю и Тристана Тейт, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

    «Королевская прокурорская служба решила выдвинуть дополнительные обвинения против братьев Эндрю и Тристана Тейт в связи с еще четырьмя жертвами», – сказано в официальном заявлении.

    Среди новых эпизодов, вменяемых фигурантам, числятся торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, нападения, создание детской и экстремальной порнографии. Следствие предполагает, что эти преступления были совершены в период с июля 2010 по август 2017 года.

    Ранее стало известно, что братьев арестовали в Майами по запросу британской стороны. В прокуратуре Британии подтвердили факт задержания фигурантов в США и сообщили о направлении запроса на их экстрадицию.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, полиция Румынии лишила водительских прав обвиняемого в торговле людьми блогера Тейта. В 2025 году.

    18 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии открытой русофобией

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Решение проигнорировать традиционное рукопожатие с завершающим миссию послом ФРГ Александером Ламбсдорфом стало осознанным жестом в ответ на проявления открытой русофобии, заяывила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала инцидент с уходящим руководителем дипломатического представительства ФРГ Александером Ламбсдорфом, передает ТАСС. Дипломат отметила, что намеренно проигнорировала приветствие иностранного коллеги.

    «Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет», – подчеркнула Мария Захарова. Она добавила, что протокол позволяет обозначать политическую позицию, и данный жест стал ответом на открытую русофобию.

    Ранее в прессе появились сообщения о жалобе Ламбсдорфа на отсутствие рукопожатия во время вызова в российское ведомство.

    Дипломат возглавлял миссию с августа 2023 года. Вскоре его должность займет Клеменс фон Гётце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России подтвердила отказ от рукопожатия с немецким дипломатом на встрече 13 июля.

    В ходе этой беседы Александеру Ламбсдорффу заявили о недопустимости растущей военной поддержки Украины со стороны Берлина.

    Мария Захарова указала послу на сходство современной немецкой пропаганды с нацистскими листовками.

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    18 июля 2026, 15:00 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА

    Владимир Соловьев был атакован дроном ВСУ на трассе в Новороссии

    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Соловьёв и его команда во время записи интервью для документального проекта были атакованы дроном ВСУ на трассе «Новороссия».

    Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съемочной группой попал под атаку украинского БПЛА на трассе «Новороссия». Журналисты готовили очередной выпуск программы «За лентой» для телеканала «Россия 1», сообщают «Вести».

    Героями сюжета стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам, обеспечивающие защиту дороги от ударов с воздуха. Прямо во время беседы военные заметили барражирующий над магистралью вражеский дрон. Командир подразделения мгновенно приказал уничтожить цель с помощью патрулирующего район FPV-перехватчика.

    Российские бойцы успешно ликвидировали угрозу за несколько мгновений до возможного столкновения аппарата с мирным автомобилем. Слаженные действия военнослужащих позволили предотвратить террористический акт.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об отражении атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти совместно с военными разработали систему противодействия вражеским дронам на этой дороге. Позже для подавления связи Starlink на магистрали развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО

    Эксперт Перенджиев: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО

    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries – не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчетливым террористическим почерком при участии стран НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу логистические центры компании Wildberries подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    «Удары Украины по логистическим центрам Wildberries, на первый взгляд, могут показаться чисто медийной акцией, рассчитанной на узнаваемость бренда. Однако глубина замысла противника гораздо серьезнее. Это не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчетливым террористическим почерком, направленная на расшатывание социальной стабильности в нашем тылу», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Ключевым аспектом этого удара эксперт назвал попытку Украины спровоцировать искусственный конфликт в обществе. «Речь идет не только о прямом экономическом ущербе для логистической системы и поставщиков, чей товар уничтожен. Основной расчет террористических «аналитиков» противника – столкнуть между собой большие социальные группы», – пояснил собеседник.

    С одной стороны, это граждане, которые уже оплатили свои заказы и теперь не получат их. С другой – организации-поставщики и сам маркетплейс, оказавшие услугу, но не сумевшие доставить товар.

    «Возникает болезненная юридическая и социальная коллизия: объявлять ли форс-мажор и не возвращать деньги или искать виноватых? Это создает питательную среду для нестабильности и дискомфорта», – отметил специалист.

    По мнению Перенджиева, противник целенаправленно бьет по психологии комфорта. Расчет делается на наименее психологически устойчивые группы населения, привыкшие к бытовым удобствам.

    «Удар по привычному укладу жизни, по системе «заказал – получил» призван вызвать страх. В Киеве надеются, что люди, лишившиеся заказов, начнут предъявлять претензии руководству страны из-за проведения специальной военной операции. Это классический терроризм, направленный на подрыв единства общества изнутри», – подчеркнул эксперт.

    Эта атака – не самостоятельная импровизация ВСУ, она была скоординирована при прямом участии иностранных советников и методистов НАТО, полагает Перенджиев. «Достаточно вспомнить откровенные заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который прямо говорит о помощи в нанесении ударов в глубокий тыл России. Спутниковая разведка альянса, помощь в выборе целей и прокладке маршрутов для дронов – все это использовалось при планировании теракта», – считает спикер.

    Гражданские логистические центры, не обладающие защитой и системами РЭБ, «оказались перед этими средствами космической и радиотехнической разведки абсолютно уязвимыми». «Противник методично ищет болевые точки, и задача государства – закрыть эту брешь всеми доступными средствами», – отметил Перенджиев.

    Что касается обнажения системы ПВО, то заставить Минобороны стягивать дефицитные комплексы вроде «Панцирей» и «Тор» для прикрытия каждого гражданского гиганта – это тоже часть плана врага.

    «Но нужно понимать: физически невозможно перекрыть все, особенно когда основные ресурсы сосредоточены на линии боевого соприкосновения. Решение лежит не в распылении сил Минобороны, а в создании смешанной эшелонированной системы. Президент уже давал поручение выстраивать антидроновую защиту по всей стране, и здесь пора переходить от рекомендаций к административному внедрению», – полагает военный аналитик.

    По его словам, крупный бизнес, и в первую очередь такие гиганты, как Wildberries, должен в обязательном порядке создавать собственные «антидроновые ЧОПы». «Это подразумевает закупку систем подавления и формирование мобильных или стационарных групп защиты. Пока что логистические центры, в отличие от нефтеперерабатывающих заводов, не воспринимались как приоритетная цель, и собственники экономили на защите в надежде «авось пронесет». Наивность такого подхода очевидна», – заметил Перенджиев.

    Однако нельзя делать ставку только на частный бизнес. По мнению эксперта, пора вводить в правовое поле и функционал других силовых структур. «Одна из главных задач Росгвардии – борьба с терроризмом, а удары дронов по мирным объектам признаны нами терактами. Но роль Росгвардии в антидроновой защите тыла до сих пор не обозначена. Полиция также могла бы взять на себя сектора для патрулирования, имея в составе мобильные группы с антидроновыми ружьями. МЧС, которое сейчас занимается только ликвидацией последствий, обязано включиться в гражданскую оборону от беспилотников», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, даже в гарнизонной и караульной службе «необходимо выставлять стационарные антидроновые посты». «Часовой должен защищать объект не только от диверсантов, но и от угрозы с воздуха. В перспективе нельзя забывать и о концепции народного ополчения, которое могло бы стать частью комплексной системы защиты тыла», – предложил эксперт.

    В субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов пострадали два крупнейших распределительных центра в России: в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали.

    В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек. В результате попадания БПЛА в центре вспыхнул пожар, который привел к обрушению конструкций. Число пострадавших достигло 25, из которых 22 человека были госпитализированы с осколочными ранениями. Троим оказали помощь и отпустили домой.

    По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, хирурги извлекали из ран поражающие элементы в виде шариков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    В ходе беспилотной атаки на Московскую область ранения получили 26 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. «Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали», – уточнил губернатор.

    В результате падения беспилотника на территории комплекса Wildberries началось возгорание в нескольких блоках распределительного центра.

    Глава Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших работников и пообещала, что компания окажет всю необходимую материальную и медицинскую поддержку пострадавшим и их близким.

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    18 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовики завладели личными данными и контактами бывшего главы украинского военного ведомства Михаила Федорова, обнаружив использование им российских цифровых сервисов.

    Российские правоохранители извлекли информацию из мобильного устройства Михаила Федорова. В руках специалистов оказались адреса электронной почты и телефонные номера бывшего руководителя украинского оборонного ведомства, передает ТАСС.

    Силовики заявили, что после его отставки это перестало представлять интерес и решили их обнародовать.

    «Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его «Румынский кот»?» – рассказал собеседник агентства.

    Анализ полученного массива данных показал весьма интересные детали. Выяснилось, что бывший главнокомандующий заводил аккаунты на российских IT-платформах. Кроме того, он регулярно пользовался различными цифровыми услугами отечественных компаний.

    Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Жители Киева, Одессы и Житомира вышли на массовые митинги против увольнения чиновника.

    В европейских странах возникли серьезные опасения из-за судьбы совместных оружейных соглашений с Киевом.

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    18 июля 2026, 10:58 • Новости дня
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке

    Корецкий задекларировал 15 земельных участков в Константиновке и Дружковке

    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, следует из его декларации.

    Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, передает РИА «Новости».

    Общая площадь этих земель, расположенных в Константиновской общине и подконтрольной ВСУ Дружковской общине, составляет около 261,5 тыс. кв. метров.

    Согласно декларации за 2025 год, семья Корецкого владеет 21 объектом недвижимости. Помимо участков в Донбассе, жена премьера имеет две территории в Волынской области площадью 1,7 тыс. и 1,9 тыс. кв. метров. Также задекларирована квартира в Киеве на 233,9 кв. метра, оформленная на Ульяну Климюк, которую украинские СМИ называют возможной дочерью жены Корецкого.

    Финансовые активы нового премьера составляют более 3,44 млн долларов, из которых 1,46 млн хранятся наличными. На счетах в иностранных банках Швейцарии и Испании размещено 17,1 тыс. долларов. Жена Корецкого владеет денежными активами на сумму свыше 609 тыс. долларов. Кроме того, глава кабмина арендует дом в элитном поселке Козин под Киевом.

    Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады утвердили Сергея Корецкого на должность главы украинского правительства.

    Новый премьер-министр оформил свои автомобили и несколько компаний на супругу.

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    18 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

    Эксперт Дандыкин рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья
    @ соцсети

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, что мы делаем сегодня, – это уже не разовая «ответка», а системные удары, которые идут независимо от того, что будет предпринимать Киев. Блокада портов лишает врага ресурсов, и фронт медленно, но верно сдвигается, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Россия продолжила наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и задействованным в перевозке военных грузов судам.

    «Россия перешла к принципиально новой фазе блокады украинского побережья. Раньше удары наносились в основном по портовой инфраструктуре – терминалам, причалам, хранилищам. Теперь под прицелом оказались непосредственно суда, вовлеченные в военный импорт, и это оправданно. Любой транспорт, заходящий в Одессу или Черноморск, фактически становится законной военной целью», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    При этом российские удары носят комбинированный характер, подчеркивает эксперт: «Мы продолжаем крушить береговые терминалы, но одновременно топим контейнеровозы и сухогрузы. То, что мы делаем сегодня, – это уже не разовая «ответка», а системные удары, которые идут независимо от того, что будет предпринимать Киев. И удары будут только сокрушительнее».

    Надо также учитывать и роль Турции. «Это страна НАТО, которая претендует на лидерство в Черноморском регионе. Проливы для военных судов закрыты, но гражданские-то идут, и не секрет, что именно с них запускают беспилотники и безэкипажные катера для ударов по нашим базам в Новороссийске и по кораблям. Поэтому удары по сухогрузам – прямое противодействие этой угрозе. Несколько катеров в неделю черноморцы и так топят, но теперь воздействие на логистику станет еще более ощутимым, особенно на южных направлениях», – полагает спикер.

    Параллельно российская армия целенаправленно «обезвоживает» всю топливную систему противника. «Удары по складам ГСМ и автозаправкам в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской областях – это зачистка полосы оперативной глубины, где формируется логистика для фронта. Результат уже есть: число работающих АЗС на Украине сокращается, начинается топливный дефицит. Наносим удары мы избирательно, стараясь избегать жертв среди мирного населения – в отличие от Украины, которая бьет по Wildberries и школьным автобусам», – подчеркивает спикер.

    Эффективность российских налетов тоже кратно возросла, в том числе из-за истощения украинской ПВО. «Даже в Киеве средств противовоздушной обороны стало заметно меньше, и наши дроны, включая новые модификации «Гераней», все чаще пробивают защиту. Все это – ответ на теракты против Новороссии, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма», – отметил Дандыкин.

    Уничтожение пусковой установки и транспортно-заряжающей машины берегового комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки – удар своевременный, «особенно с учетом постоянных попыток ВСУ атаковать Крымский мост и объекты флота».

    «Это новая украинская разработка – наследница советской ракеты, но с увеличенным радиусом поражения. Убрали установку – и охота продолжится теперь уже по местам производства», – добавил собеседник.

    Сами по себе оставшиеся у Украины «Нептуны» ничего не решают. Куда важнее уничтожение береговой логистики, где готовят и собирают безэкипажные катера, в том числе, вероятно, и подводные. «Думаю, мы скоро увидим не только массированные налеты «Гераней», но и применение «Ланцетов» против морских целей силами расчетов Черноморского флота. Не исключаю, что в ход пойдут и наши собственные безэкипажные катера», – прогнозирует эксперт.

    Между подрывом морского снабжения и тактическими успехами России на суше – прямая связь, подчеркивает Дандыкин. «Когда логистический поток превращается в ручеек, сидеть в подвале без снарядов, горючего и еды – удовольствие сомнительное. Падает мотивация, тает моральный дух. Мы видим это по продолжающимся зачисткам в Константиновке и на других направлениях. Главное указание Верховного главнокомандующего – беречь людей. Поэтому мы не гонимся за скоростью, но планомерно продвигаемся. Села освобождаются – взять то же Доброполье, куда уже вышли наши подразделения. Завязались бои за Славянск и Краматорск, и наша артиллерия и дроны уже достают до этих городов. Это звенья одной цепи: удары по портам лишают врага ресурсов, и фронт медленно, но верно сдвигается», – отметил эксперт.

    Своими действиями Украина сама вынудила Россию перейти к тотальной блокаде, добавляет собеседник. «Они первыми начали бить по гражданской инфраструктуре вроде Wildberries, а теперь получают по-настоящему чувствительные удары по своей военной логистике. Это уже напоминает агонию позднего Рейха, когда гитлеровцы пускались во все тяжкие от бессилия. Мы же делаем то, что давно следовало делать. Возможно, этим нужно было заниматься раньше. Но сейчас, когда судовладельцы боятся заходить в украинские порты, страховые взлетают, а бюджет недополучает миллиарды, эта битва на истощение приносит реальные плоды на земле», – подытожил Дандыкин.

    В ночь на субботу и в течение всего дня Россия наносила массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и задействованным в перевозке военных грузов гражданским судам. Согласно официальным сводкам Минобороны, атаки велись с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

    В порту «Южный» Одесской области был поражен сухогруз, еще два – на рейде порта «Одесса». В самой Одессе были уничтожены крупные объекты инфраструктуры, использовавшиеся для перевалки горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также резервуары с топливом, предназначенным для снабжения украинских войск.

    В ночной фазе этой операции российские войска наносили удары по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии. Среди целей были также порты Черноморска, где БПЛА атаковали два контейнеровоза – один в море, другой на разгрузке. Поражены портовые склады и технологические комплексы, предназначенные для хранения и разгрузки прибывающих военных грузов.

    В районе населенного пункта Короп Черниговской области беспилотники «Герань-3 Сикер» уничтожили склад ГСМ, который использовался для заправки военной техники ВСУ. В районе Рыбаковки была уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В Синельниковском районе Днепропетровской области российские бойцы поразили очередную АЗС.

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    18 июля 2026, 15:05 • Новости дня
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стремительное возрождение фашистских настроений стало результатом расистской и колониальной идеологии коллективного Запада, делящей культуры на высшие и недостойные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД прокомментировала высказывания руководителя корпорации Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии.

    «Эта стремительная ремилитаризация фашизма – естественное следствие общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению», – написала в Telegram-канале Захарова.

    Захарова отметила, что в своей книге и манифесте компании Карп называет разоружение Германии и Японии «ошибкой, за которую Европа теперь расплачивается». По ее словам, ФРГ после Второй мировой войны «никто не разоружал, и страна была встроена в антисоветский блок как ударная сила».

    Более 100 украинских оборонных компаний в настоящее время используют платформу Brave1 Dataroom, созданную совместно с Palantir, для тренировки свыше 80 моделей искусственного интеллекта. Карп описывает конфликт на Украине как работу «операционной системы войны», отслеживающей потери до уровня отдельных подразделений.

    Дипломат назвала Palantir одной из главных угроз современному миру, отметив, что корпорацией управляют открытые фашисты. Захарова также выразила обеспокоенность толерантностью западного общества к подобным неонацистским заявлениям, на которые не последовало ни санкций, ни призывов к отмене.

    Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс задействует военную систему искусственного интеллекта от компании Palantir для отслеживания российских войск.

    Захарова заявила послу ФРГ о сходстве современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    До этого Захарова сравнила политику ремилитаризации Евросоюза с действиями Третьего рейха.

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    18 июля 2026, 19:19 • Новости дня
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»

    Герасимов: Задачей группировки «Запад» является совместное освобождение ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главная задача группировки «Запад» заключается в совместном с группировками «Южная» и «Центр» освобождении территории ДНР, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что российские военные продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, освобождая территории Донецкой Народной Республики и оттесняя противника на различных направлениях, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой народной республики», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что наступление Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, а российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии.

    Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение украинским формированиям. На купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются к Шевченково, отразив попытки противника прорваться в западную часть Купянска.

    Южнее Боровой продолжается ликвидация сил ВСУ, ведутся уличные бои в Подлимане. На добропольском направлении войска развивают наступление севернее Красноармейска, ведя бои в Доброполье и Анновке.

    В ходе визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим на командном пункте группировки.

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

    Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана.

    Также Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.

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    18 июля 2026, 16:35 • Новости дня
    Ким назвала суммы выплат семьям погибших сотрудников Wildberries

    Ким: Семьи погибших сотрудников Wildberries получат по 2 млн рублей компенсации

    Ким назвала суммы выплат семьям погибших сотрудников Wildberries
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родственникам погибших при атаках ВСУ на логистические центры маркетплейса Wildberries выплатят по 2 млн рублей, а пострадавшим в тяжелом состоянии – по 1 млн рублей, заявило руководство компании.

    Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким объявила о мерах поддержки пострадавших при атаках на склады в Электростали и Котовске.

    «Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион рублей», – заявила Ким в своем Телеграм-канале.

    Руководитель компании выразила глубочайшие соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Она также отметила, что маркетплейс прорабатывает объемы выплат продавцам за утраченный товар, несмотря на отсутствие прямой обязанности компенсировать эти потери. Детальная информация о мерах финансовой поддержки будет опубликована на портале для продавцов.

    Утром 18 июля стало известно об атаке на логистические комплексы Wildberries в Московской и Тамбовской областях, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. После налета дронов в тамбовские больницы попали 22 пострадавших сотрудника.

    После этого глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за эти удары

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    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    18 июля 2026, 07:26 • Новости дня
    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева

    Nice-Matin: Полиция Монако задержала помощницу Ермолаева

    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева
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    Tекст: Антон Антонов

    В Монако полиция задержала помощницу украинского олигарха Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанную квартиру после недавнего взрыва, пишет Nice-Matin со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел 16 июля в здании Sun’s Palace, которое было опечатано после взрыва 29 июня, пишет Nice-Matin.

    Выяснилось, что задержанная является личной помощницей пострадавшего олигарха. По информации источника, близкого к семье, Ермолаев, находящийся в больнице, поручил ей «срочно забрать его паспорт». Ради этого женщина нарушила запрет и проникла в закрытые апартаменты.

    После допроса полиция исключила связь помощницы с попыткой убийства. Проведя несколько часов под стражей, сотрудница была освобождена 17 июля без предъявления обвинений, так как следствие не выявило злого умысла в ее действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам украинский олигарх обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины в организации покушения.

    Под Киевом был найден труп Алены Березовской, которую подозревали в покушении на этого днепропетровского бизнесмена.

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    18 июля 2026, 11:38 • Новости дня
    Обломки сбитого дрона рухнули на судно в Финском заливе
    Обломки сбитого дрона рухнули на судно в Финском заливе
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ленобласти сбиты восемь беспилотников, обломки одного из них упали на судно, стоящее на рейде в Финском заливе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко..

    В Ленинградской области нейтрализовали восемь дронов, подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло», – приводят сообщение главы региона Вести.

    После уничтожения аппаратов других происшествий не зафиксировано. В настоящее время отменен режим опасности атаки с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников над территорией Ленинградской области.

    Обломки других сбитых дронов упали в районе порта Высоцк.

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    18 июля 2026, 19:37 • Новости дня
    На Украине трудовых мигрантов из Азии начали массово отправлять на фронт

    Украинские ТЦК начали задерживать мигрантов из Азии для отправки на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Миграционная служба Украины устроила масштабную облаву на приехавших на заработки иностранцев из Азии, чтобы принудительно мобилизовать мужчин для участия в боевых действиях, сообщили в российских силовых структурах.

    Сотрудники миграционной службы массово задерживают выходцев из азиатских стран. После проверок женщин обычно депортируют на родину, а мужчин отправляют в ряды Вооруженных сил Украины на «тыловые должности» с дальнейшим переводом в штурмовики, передает РИА «Новости».

    Ранее страны Евросоюза приступили к выдворению подлежащих мобилизации граждан Украины.

    Депортированных из США украинских мужчин по возвращении на родину сразу передают на фронт.

    В Закарпатье сотрудники военкоматов забирают на службу местных жителей с действующей отсрочкой от призыва.

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    18 июля 2026, 10:38 • Новости дня
    Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе
    Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе
    @ Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Финляндии ввели ограничение на передвижение судов в восточной части Финского залива.

    Ограничения на передвижение водного транспорта уже вступили в силу, передает ТАСС. «С 05:45 [соответствует московскому времени] вооруженные силы ввели временное ограничение на доступ к морскому району в восточной части Финского залива», – отмечается в заявлении финского командования.

    Помимо морских путей, авиационные власти страны закрыли воздушное пространство над указанной акваторией. Данный район находится под непосредственным контролем диспетчерских служб Хельсинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Хельсинки временно ограничил полеты над восточной частью Финского залива.

    В июне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о готовности сбивать летящие на Петербург украинские дроны.

    В мае финские военно-морские силы провели масштабные учения в акватории залива вблизи российской границы.

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    18 июля 2026, 15:56 • Новости дня
    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Зеленский поблагодарил ВСУ за удары по складам в Подмосковье и Котовске

    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях, унесшим жизни восьми человек, и поблагодарил ВСУ за удары по складам в России.

    Зеленский выразил благодарность военным подразделениям за удары по объектам Wildberries в России, передает Ura.ru. Свои комментарии он опубликовал в соцсетях.

    «Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задач», – написал Зеленский. Он подчеркнул, что целями стали два крупных логистических объекта, расположенных глубоко на российской территории.

    Логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате удара в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения, из которых 23 потребовалась госпитализация.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели одного человека в Электростали.

    Министерство здравоохранения оценило состояние восьми раненых в Тамбовской области как тяжелое.

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