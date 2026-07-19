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    19 июля 2026, 05:40 • Новости дня

    Пушилин сообщил о подготовке бойцов новых подразделений БАРС

    Tекст: Катерина Туманова

    Добровольцы новых отрядов приступили к тренировкам для защиты региона от атак беспилотников противника, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

    «Нашим президентом поставлена задача по формированию в рамках регионального сегмента оперативного штаба единого национального центра, подразделений БАРС – «БАРС ДНР», создание которых продолжается», – сказал он ТАСС.

    Пушилин добавил, что часть ребят уже проходит обучение. Подразделение формируется специально для борьбы с БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы бригады «БАРС-Курск» приступили к тестированию передовой системы акустического обнаружения дронов. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов.


    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    18 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    @ Tarasov/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные скрывали огромные арсеналы оружия на гражданских объектах в городе Вишневое, что привело к масштабным разрушениям после точного удара, что подтвердила и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.

    Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала действия армии из-за хранения снарядов в жилых районах Киевской области. По ее словам, в результате недавнего поражения склада в Вишневом оказались разрушены пять улиц, пишут «Вести».

    «Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. ... Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне – последние партии прибыли всего две недели назад», – заявила бывшая чиновница Украины в социальных сетях.

    По мнению Мендель, подобные ситуации наглядно демонстрируют высокую опасность хаотичного управления войсками в условиях боевых действий. Она также призвала к скорейшему прекращению текущего конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский признал факт размещения военного склада среди жилых домов в городе Вишневое.

    Правоохранительные органы задержали руководство оборонного предприятия после детонации арсенала. А депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала об уничтожении ракет ПВО на данном объекте.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Военкор Коц назвал причины дрон-атак ВСУ на склады Wildberries

    Tекст: Катерина Туманова

    Для украинских ударов по складам есть четкое обоснованное объяснение, которое раскрывает их выверенный стратегический мотив, считает военный корреспондент Александр Коц.

    Первая причина, по мнению военкора, заключается в попытке нанести ущерб экономике тыла. Разрушение крупных логистических узлов приводит к задержкам доставки, падению оборотов бизнеса и недовольству граждан.

    При этом компания Wildberries еще в начале июля изменила правила, отказав продавцам в компенсациях за ущерб от беспилотников, признав это форс-мажором, пишет он в Telegram-канале.

    «Продавец получает нулевую компенсацию – и злится не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа», – отмечает военкор.

    Второй фактор носит психологический характер. Склады воспринимаются как символы мирной жизни, и атаки на них призваны показать жителям тыловых городов уязвимость их положения, указывает эксперт.

    Коц поясняет, что даже использование поражающих элементов направлено на устрашение и поражение граждан.

    Третьей целью военкор называет создание эффектной телевизионной картинки с черным дымом над подмосковным районом, чтобы было, чем бравировать перед  западными партнерами. Примерно об этом же говорит Андрей Резчиков, когда рассуждает о том, что Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности.

    Четвертая причина кроется в создании фейков о «военных грузах», что позволяет оправдывать удары по любым объектам, называя любой мешок «военгрузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА в ночь на субботу. СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в  Котовске и Электростали МО. Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска.

    Военный эксперт Перенджиев заявил, что при ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО.

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    18 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

    Tекст: Катерина Туманова

    Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в 67 лет, о чем сообщил его сын Всеволод Москвин.

    «С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», – написал он на страницу соцсети «ВКонтакте».

    Москвин добавил, что дату и месте похорон объявят дополнительно.

    Шолохов заменил Москвину отца, хотя являлся отчимом.

    Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде, окончил в 1986 году  аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

    Через год начал карьеру на Ленинградском телевидении редактором отдела кино. В конце 1980-х годов был автором и ведущим программы «Пятое колесо». В рамках этого цикла программ появился своего рода мем того времени – «Ленин – гриб» как называли один из выпусков.

    В 1991 году Шолохов стал выпускать собственную программу «Тихий дом».

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    19 июля 2026, 00:21 • Новости дня
    Wildberries запустил первые меры поддержки своих продавцов

    Wildberries объявил о 100-процентной скидке на транзит в регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Wildberries предоставит партнерам льготные условия на логистику и размещение товаров, чтобы ускорить восстановление поставок и снизить издержки бизнеса, сообщила основатель компании Татьяна Ким в Telegram-сообщении.

    «С сегодняшнего дня мы вводим следующие меры - скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100-процентную скидку на транзитные поставки в региональные склады», – сказано в сообщении.

    Эти решения называются в сообщении первыми, ориентированными на быстрое  перераспределение товаров и сокращение дополнительных расходов.

    Татьяна Ким добавила, что ведется параллельная работа над механизмом поддержки продавцов. По ее словам, процесс этот сложнее, так как надо провести оценку последствий и определить объем выплат.

    «По экспертным данным это займет до 30 дней», – сказано в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

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    18 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Глазьев заявил об отсутствии славянского единства

    Глазьев объяснил отсутствие украинцев на «Славянском базаре» репрессиями Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев выразил сожаление по поводу невозможности приезда украинцев на фестиваль «Славянский базар» в Витебске из-за давления со стороны недружественных политических сил.

    Выступая перед журналистами в Витебске, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев отметил влияние мировой гибридной войны на отношения между славянскими народами. Политик подчеркнул негативное воздействие внешних факторов на культурный обмен, передает ТАСС.

    «И, к сожалению, здесь, на «Славянском базаре», мы вынуждены констатировать, что славянского единства пока нет», – заявил госсекретарь. Он добавил, что недружественные политические силы целенаправленно разъединяют людей.

    По словам спикера, многие единомышленники из стран Восточной Европы и с Украины лишены возможности посетить фестиваль. Причиной этому стала реальная угроза политических преследований со стороны местных властей, подчеркнул Глазьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву и Минск союзниками по духу. А заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета оценил угрозы Киева в адрес Минска как браваду.

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    18 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    В Европе возникли опасения за военные контракты с Киевом после отставки Федорова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Увольнение главы украинского оборонного ведомства поставило под угрозу будущее совместных с Европой оружейных соглашений и доступ местных компаний к европейскому финансированию, отмечают западные СМИ.

    В европейских странах возникли серьезные опасения относительно судьбы военных договоренностей с Киевом. Тревога связана с недавним увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны, пишет РИА «Новости», анализируя европейскую прессу.

    Западные журналисты отмечают важность заключенных ранее контрактов. «Для Европы это вовсе не далекие дворцовые интриги. В последние дни своего пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству», – пишет издание EUObserver. Главный вопрос заключается в сохранении прежнего формата тендеров и закупок после увольнения Федорова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за провала мобилизационной реформы.

    Жители украинской столицы вышли на массовые протесты против данного кадрового решения. А немецкое издание Die Zeit назвало эту реструктуризацию правительства серьезной проблемой для главы киевского режима.

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    18 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Житель Подмосковья погиб при атаке дронов ВСУ

    Воробьев сообщил о гибели человека при ударе дронов по Электростали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массированный налет дронов на логистический центр маркетплейса в подмосковной Электростали привел к гибели человека и ранении десятков мирных жителей, сообщили власти региона.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Электросталь.

    «В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким», – написал глава региона.

    По уточненной информации, травмы получили 37 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 23 оцениваются как пациенты средней степени тяжести. Пять человек пребывают в удовлетворительном состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.

    Несколькими днями ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек из-за падения дрона в Истре. А в конце июня полугодовалый ребенок скончался после падения аппарата на жилой дом в Егорьевске.

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    18 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Кнайсль сообщила о масштабной демонизации России в западных СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Заголовки современных европейских газет практически дословно повторяют антироссийские нарративы, которые активно тиражировались перед началом Первой мировой войны, заявила экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Все боятся России сейчас. Все говорят: мы должны вкладывать большие средства в нашу оборону, потому что самая большая угроза – это Россия. <...> Какую бы газету вы ни открыли, каждый день там одно и то же – пишут о российской угрозе», – заявила Кнайсль радио Sputnik.

    Она отметила, что даже в колледже национальной обороны долгое время открыто призывали бороться с Россией. Кнайсль особо указала на регулярное тиражирование агрессивной риторики в прессе для оправдания высоких военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщила о подготовке восточного рубежа НАТО к конфликту с Россией. Сооснователь Pink Floyd призвал Запад сотрудничать с Россией. Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию в числе главных угроз.


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    18 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    В МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале

    Дипломат МИД Щетинин заявил о поддержке россиянами Аргентины на мундиале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку сборной Аргентины перед грядущим финалом чемпионата мира по футболу, отметив симпатии россиян к этой команде.

    Глава латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин выразил надежду на победу сборной Аргентины в финальном матче мундиаля. Выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в Москве, дипломат подчеркнул симпатии граждан России к этой команде, пишет РИА «Новости».

    «Мы желаем Аргентине победы на мундиале», – заявил Щетинин. Собравшаяся публика встретила слова представителя МИД бурными аплодисментами.

    Решающая игра турнира состоится 19 июля. Аргентинские футболисты, одолевшие в полуфинале сборную Англии, встретятся с командой Испании, которая ранее выбила из борьбы Францию.

    Сам фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в субботу в столичном саду «Эрмитаж», предлагая гостям насыщенную программу, включая танцевальные мастер-классы, лекции и дегустацию национальных блюд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира аргентинские футболисты обыграли сборную Англии со счетом 2:1.

    Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу игроков южноамериканской команды до завершения мундиаля. Проведение решающего матча против Испании оказалось под угрозой срыва из-за сильного задымления от канадских лесных пожаров.

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    18 июля 2026, 10:12 • Новости дня
    Российские военные уничтожили установку комплекса «Нептун-2» под Очаковом

    ВС России поразили пусковую установку и заряжающую машину комплекса «Нептун-2»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы нанесли удар по позициям противника в 14 километрах от Очакова, ликвидировав пусковую установку и заряжающую машину берегового ракетного комплекса.

    В ночь на субботу ВС России продолжили массированные удары по украинским портам, которые используются для снабжения армии. Успешную атаку на военные объекты противника подтвердило Министерство обороны, отмечает РИА «Новости».

    В ходе выполнения боевых задач были поражены важные элементы береговой инфраструктуры. «Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км западнее Очакова) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2»», – заявили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам. В ходе этих атак военные уничтожили места хранения горюче-смазочных материалов в Одессе и Черноморске.

    Немногим ранее армия России поразила в Киеве завод по производству компонентов для ракет «Нептун-МД».

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    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    В МИД заявили об участии Японии в убийствах киевским режимом мирных граждан

    Руденко: Япония с киевским режимом убивает мирных граждан

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    19 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Смешанные подразделения украинской армии несут серьезные потери у Красного Лимана из-за отсутствия внутренней координации и отправки солдат на постоянные штурмы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую одежду, бродят в окрестностях города и пытаются выполнять какие-то боевые задачи.

    Кроме того, подчеркнул эксперт, Киев продолжает направлять туда пушечное мясо для так называемых мясных штурмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов заявил, что ВС России завершают освобождение Красного Лимана. Также он назвал главную задачу группировки войск «Запад». Начальник Генштаба также сообщил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.


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    18 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Польша получила первый штурмовой мост на базе Abrams

    National Interest: Польша получила первый штурмовой мост на базе Abrams

    Tекст: Мария Иванова

    Военный арсенал Варшавы пополнился первым из 25 запланированных штурмовых мостов, созданных на базе американского танка Abrams для поддержки тяжелой бронетехники.

    Вооруженные силы европейского государства начали приемку новой инженерной техники, передает РИА «Новости».

    Журналисты американского издания National Interest уточнили: «В этом месяце Польша получила первый из запланированных 25 штурмовых мостов (JAB), которые будут поддерживать растущий парк танков и другой бронетехники страны».

    Весной Варшава приобрела 250 танков Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Общая сумма контракта составила 4,75 млрд долларов. Дополнительно польские военные получили 116 подержанных боевых машин ранней версии M1A1.

    Москва неоднократно обращала внимание на беспрецедентную активность сил НАТО у западных границ. Представители Североатлантического альянса объясняют расширение инициатив необходимостью сдерживания спецоперации. В Кремле подчеркивают, что государство никому не угрожает, однако продолжит реагировать на потенциально опасные для национальных интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Варшава получила партию из 36 новейших американских танков Abrams.

    Месяцем ранее премьер-министр Дональд Туск открыл в Демблине сертифицированный сервисный центр для обслуживания этих боевых машин.

    В июле руководство НАТО объявило о старте проектов по ремонту ключевых вооружений США на европейской территории.

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    18 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча в Нижнем Новгороде между футболистами «Зенита» и «Спартака» завершилась серией одиннадцатиметровых, во время которых петербуржцы оказались точнее.

    Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, победив московский «Спартак» в серии пенальти, передает РИА «Новости».

    Основное время напряженной игры в Нижнем Новгороде, за которой наблюдали более 42 тыс. зрителей, завершилось вничью со счетом 1:1.

    Счет в матче открыл спартаковец Кристофер Мартинс на 25-й минуте. Петербуржцы смогли отыграться лишь в самом конце встречи: на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

    В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Зенита» – итог матча 4:2, причем победную точку поставил тот же Соболев.

    При этом финальный свисток ознаменовался массовой потасовкой с участием запасных игроков обеих команд. Инцидент спровоцировал эмоциональный жест Соболева в сторону трибун болельщиков «Спартака» после забитого мяча. Напомним, форвард защищал цвета «красно-белых» с 2020 по 2024 год.

    Для «Зенита» трофей стал очередным рекордом – клуб выигрывал Суперкубок России десять раз. «Спартак» же побеждал в турнире только в 2017 году. Всего команды встречались 175 раз, из которых петербуржцы выиграли 57 матчей, а москвичи – 69.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

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