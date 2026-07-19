Суд в Москве продлил арест экс-главреду Readovka по делу о хищениях

Суд продлил арест экс-главреду Readovka по делу о хищениях

Tекст: Катерина Туманова

Тверской суд Москвы принял решение оставить Алексея Костылева в СИЗО.

«Суд постановил ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Костылева А. Л., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей Костылеву», – заявили в суде ТАСС.

По версии следствия, медиаменеджер причастен к хищению около 1 млрд рублей у Министерства обороны России. Преступление могло быть совершено во время реализации контрактов по обеспечению ведомства беспилотными летательными аппаратами. Фигурант дела Костылев свою вину категорически отрицает. Московский городской суд признал законным содержание Костылева под стражей.

Правоохранители задержали Костылева 27 февраля. В тот же день его отправили в следственный изолятор, предыдущий срок ареста истекал 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле основателю Readovka назначили психиатрическую экспертизу. Тогда же следователь заявил о возможном давлении основателя Readovka на соучастников.