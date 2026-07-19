Россия снизила импорт рыбы в ЕС до двухлетнего минимума

Tекст: Катерина Туманова

Европейские страны резко снизили закупки морепродуктов из России, доведя объемы поставок до самых низких значений за последние 2,5 года. В мае текущего года объем ввезенной европейцами рыбы оценивался в 44,4 млн евро, передает РИА «Новости».

Этот показатель стал самым низким с января 2024 года, когда экспорт находился на уровне 33,5 млн евро. В месячном выражении падение составило 14%, а в годовом – 32%.

За первые пять месяцев года общие объемы поставок также продемонстрировали негативную динамику. Они уменьшились на 14% и составили 277,1 млн евро.

Аналогичный показатель в 2025 году достигал 323,3 млн евро.

Наибольшим спросом в Европе пользовалось рыбное филе, в основном минтай и треска. Однако его закупки снизились за месяц на 22% – почти до 33 млн евро.

При этом импорт замороженной рыбы вырос на 42%, достигнув 10,1 млн евро. Поставки приготовленной рыбы упали на 34% и составили 1,4 млн евро. Ввоз охлажденной продукции сократился на внушительные 96% – до 16 тыс. евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов. А скандинавы испугались остаться без трески из-за разрыва альянса с Россией.