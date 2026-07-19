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    19 июля 2026, 04:31 • Новости дня

    Россия снизила импорт рыбы в ЕС до двухлетнего минимума

    Tекст: Катерина Туманова

    В мае объем закупок рыбы из России странами Евросоюза снизился до 44,4 млн евро, обновив минимум с начала 2024 года, следует из данных Евростата.

    Европейские страны резко снизили закупки морепродуктов из России, доведя объемы поставок до самых низких значений за последние 2,5 года. В мае текущего года объем ввезенной европейцами рыбы оценивался в 44,4 млн евро, передает РИА «Новости».

    Этот показатель стал самым низким с января 2024 года, когда экспорт находился на уровне 33,5 млн евро. В месячном выражении падение составило 14%, а в годовом – 32%.

    За первые пять месяцев года общие объемы поставок также продемонстрировали негативную динамику. Они уменьшились на 14% и составили 277,1 млн евро.

    Аналогичный показатель в 2025 году достигал 323,3 млн евро.

    Наибольшим спросом в Европе пользовалось рыбное филе, в основном минтай и треска. Однако его закупки снизились за месяц на 22% – почти до 33 млн евро.

    При этом импорт замороженной рыбы вырос на 42%, достигнув 10,1 млн евро. Поставки приготовленной рыбы упали на 34% и составили 1,4 млн евро. Ввоз охлажденной продукции сократился на внушительные 96% – до 16 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов. А скандинавы испугались остаться без трески из-за разрыва альянса с Россией.

    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    18 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Военкор Коц назвал причины дрон-атак ВСУ на склады Wildberries

    Tекст: Катерина Туманова

    Для украинских ударов по складам есть четкое обоснованное объяснение, которое раскрывает их выверенный стратегический мотив, считает военный корреспондент Александр Коц.

    Первая причина, по мнению военкора, заключается в попытке нанести ущерб экономике тыла. Разрушение крупных логистических узлов приводит к задержкам доставки, падению оборотов бизнеса и недовольству граждан.

    При этом компания Wildberries еще в начале июля изменила правила, отказав продавцам в компенсациях за ущерб от беспилотников, признав это форс-мажором, пишет он в Telegram-канале.

    «Продавец получает нулевую компенсацию – и злится не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа», – отмечает военкор.

    Второй фактор носит психологический характер. Склады воспринимаются как символы мирной жизни, и атаки на них призваны показать жителям тыловых городов уязвимость их положения, указывает эксперт.

    Коц поясняет, что даже использование поражающих элементов направлено на устрашение и поражение граждан.

    Третьей целью военкор называет создание эффектной телевизионной картинки с черным дымом над подмосковным районом, чтобы было, чем бравировать перед  западными партнерами. Примерно об этом же говорит Андрей Резчиков, когда рассуждает о том, что Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности.

    Четвертая причина кроется в создании фейков о «военных грузах», что позволяет оправдывать удары по любым объектам, называя любой мешок «военгрузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА в ночь на субботу. СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в  Котовске и Электростали МО. Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска.

    Военный эксперт Перенджиев заявил, что при ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

    Tекст: Катерина Туманова

    Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в 67 лет, о чем сообщил его сын Всеволод Москвин.

    «С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», – написал он на страницу соцсети «ВКонтакте».

    Москвин добавил, что дату и месте похорон объявят дополнительно.

    Шолохов заменил Москвину отца, хотя являлся отчимом.

    Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде, окончил в 1986 году  аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

    Через год начал карьеру на Ленинградском телевидении редактором отдела кино. В конце 1980-х годов был автором и ведущим программы «Пятое колесо». В рамках этого цикла программ появился своего рода мем того времени – «Ленин – гриб» как называли один из выпусков.

    В 1991 году Шолохов стал выпускать собственную программу «Тихий дом».

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    19 июля 2026, 00:21 • Новости дня
    Wildberries запустил первые меры поддержки своих продавцов

    Wildberries объявил о 100-процентной скидке на транзит в регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Wildberries предоставит партнерам льготные условия на логистику и размещение товаров, чтобы ускорить восстановление поставок и снизить издержки бизнеса, сообщила основатель компании Татьяна Ким в Telegram-сообщении.

    «С сегодняшнего дня мы вводим следующие меры - скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100-процентную скидку на транзитные поставки в региональные склады», – сказано в сообщении.

    Эти решения называются в сообщении первыми, ориентированными на быстрое  перераспределение товаров и сокращение дополнительных расходов.

    Татьяна Ким добавила, что ведется параллельная работа над механизмом поддержки продавцов. По ее словам, процесс этот сложнее, так как надо провести оценку последствий и определить объем выплат.

    «По экспертным данным это займет до 30 дней», – сказано в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

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    18 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Глазьев заявил об отсутствии славянского единства

    Глазьев объяснил отсутствие украинцев на «Славянском базаре» репрессиями Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев выразил сожаление по поводу невозможности приезда украинцев на фестиваль «Славянский базар» в Витебске из-за давления со стороны недружественных политических сил.

    Выступая перед журналистами в Витебске, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев отметил влияние мировой гибридной войны на отношения между славянскими народами. Политик подчеркнул негативное воздействие внешних факторов на культурный обмен, передает ТАСС.

    «И, к сожалению, здесь, на «Славянском базаре», мы вынуждены констатировать, что славянского единства пока нет», – заявил госсекретарь. Он добавил, что недружественные политические силы целенаправленно разъединяют людей.

    По словам спикера, многие единомышленники из стран Восточной Европы и с Украины лишены возможности посетить фестиваль. Причиной этому стала реальная угроза политических преследований со стороны местных властей, подчеркнул Глазьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву и Минск союзниками по духу. А заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета оценил угрозы Киева в адрес Минска как браваду.

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    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

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    18 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Житель Подмосковья погиб при атаке дронов ВСУ

    Воробьев сообщил о гибели человека при ударе дронов по Электростали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массированный налет дронов на логистический центр маркетплейса в подмосковной Электростали привел к гибели человека и ранении десятков мирных жителей, сообщили власти региона.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Электросталь.

    «В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким», – написал глава региона.

    По уточненной информации, травмы получили 37 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 23 оцениваются как пациенты средней степени тяжести. Пять человек пребывают в удовлетворительном состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.

    Несколькими днями ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек из-за падения дрона в Истре. А в конце июня полугодовалый ребенок скончался после падения аппарата на жилой дом в Егорьевске.

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    18 июля 2026, 19:45 • Новости дня
    NZZ заявила о начале «молекулярной гражданской войны» в Европе

    NZZ сообщила о признаках молекулярной гражданской войны в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Резкий всплеск подростковой преступности и уличных беспорядков в государствах Европы превратился из серии локальных инцидентов в полномасштабный кризис безопасности, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

    Ситуация в Европе напоминает концепцию немецкого писателя Ханса Магнуса Энценсбергера, передает ТАСС со ссылкой на газету Neue Zгrcher Zeitung.

    «Молекулярная гражданская война начинается незаметно, накапливая крошечные объявления войны, которые затем принимают все более насильственные формы», – отмечает издание. При этом европейцы верят в мирную жизнь, поскольку пока могут безопасно ходить за хлебом.

    В качестве примеров приводятся нападение школьника на французскую учительницу, агрессия беженца в Белфасте и массовые столкновения эритрейцев в Швейцарии.

    Политики долго считали подобные эпизоды единичными, но статистика неумолима. В Австрии число несовершеннолетних подозреваемых за десять лет выросло на 45%, а среди детей до 14 лет иностранцы впервые составили более половины.

    В Германии также фиксируется всплеск изнасилований и преступлений с ножами. По данным психиатра Франка Урбаниока, в криминальных сводках непропорционально часто фигурируют мужчины из конкретных стран.

    Журналисты резюмируют, что привычка властей считать мигрантов лишь жертвами социальных обстоятельств привела к разрушению веры общества в справедливое правосудие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 14-летний школьник тяжело ранил ножом 60-летнюю преподавательницу.

    В мае полиция задержала более ста человек из-за массовых беспорядков после матча Лиги чемпионов в Париже.

    В июне вооруженное нападение выходца из Судана на прохожего спровоцировало масштабные антимигрантские погромы в Белфасте.

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    18 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Кнайсль сообщила о масштабной демонизации России в западных СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Заголовки современных европейских газет практически дословно повторяют антироссийские нарративы, которые активно тиражировались перед началом Первой мировой войны, заявила экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Все боятся России сейчас. Все говорят: мы должны вкладывать большие средства в нашу оборону, потому что самая большая угроза – это Россия. <...> Какую бы газету вы ни открыли, каждый день там одно и то же – пишут о российской угрозе», – заявила Кнайсль радио Sputnik.

    Она отметила, что даже в колледже национальной обороны долгое время открыто призывали бороться с Россией. Кнайсль особо указала на регулярное тиражирование агрессивной риторики в прессе для оправдания высоких военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщила о подготовке восточного рубежа НАТО к конфликту с Россией. Сооснователь Pink Floyd призвал Запад сотрудничать с Россией. Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию в числе главных угроз.


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    18 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    В МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале

    Дипломат МИД Щетинин заявил о поддержке россиянами Аргентины на мундиале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку сборной Аргентины перед грядущим финалом чемпионата мира по футболу, отметив симпатии россиян к этой команде.

    Глава латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин выразил надежду на победу сборной Аргентины в финальном матче мундиаля. Выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в Москве, дипломат подчеркнул симпатии граждан России к этой команде, пишет РИА «Новости».

    «Мы желаем Аргентине победы на мундиале», – заявил Щетинин. Собравшаяся публика встретила слова представителя МИД бурными аплодисментами.

    Решающая игра турнира состоится 19 июля. Аргентинские футболисты, одолевшие в полуфинале сборную Англии, встретятся с командой Испании, которая ранее выбила из борьбы Францию.

    Сам фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в субботу в столичном саду «Эрмитаж», предлагая гостям насыщенную программу, включая танцевальные мастер-классы, лекции и дегустацию национальных блюд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира аргентинские футболисты обыграли сборную Англии со счетом 2:1.

    Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу игроков южноамериканской команды до завершения мундиаля. Проведение решающего матча против Испании оказалось под угрозой срыва из-за сильного задымления от канадских лесных пожаров.

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    19 июля 2026, 00:05 • Новости дня
    Генерал Новак допустил помощь Украине польскими самолетами-заправщиками

    Генерал Новак допустил помощь Украине самолетами-заправщиками из Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Польша намерена стать одним из основных в Европе подрядчиков, которые бы предоставляли свои самолеты-заправщики другим странам, заявил Defence24 генерал Иренеуш Новак, оперативный командующий Вооруженными силами.

    Новак отметил, что запланированное количество самолетов увеличилось с двух до четырех, а окончательное число соответствует потребностям Вооруженных сил Польши, заявил он Defence24.

    Одной из основных задач транспортных и заправочных машин, по словам польского генерала, будет поддержка боевых самолетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны.

    Дозаправка в воздухе значительно увеличивает время пребывания истребителей в зоне ответственности, повышает дальность полета и снижает необходимость возвращения на базу.

    «Через несколько лет Польша станет основным поставщиком этого потенциала в регионе», – считает оперативный командующий.

    По его словам, польские самолеты-заправщики могут быть востребованы военно-воздушными силами Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии и, возможно, стран Балтии. Генерал Новак не исключил будущей поддержки украинской авиации, но только после окончания войны и подписания мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в Польше два аэропорта закрыли «для обеспечения госбезопасности». Пентагон в марте сообщал о ремонте военных баз США в Польше и Прибалтике. Киев 18 июля запросил у Варшавы авиационное оборудование за дроны.

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    18 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, но дала согласие на переговоры по Молдавии, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия наложила вето на начало переговоров по двум кластерам о присоединении Украины к Европейскому союзу, передает РИА «Новости».

    « Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась относительно кластера №3 для Молдавии», – сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

    Поскольку достичь консенсуса не удалось, европейские дипломаты приняли решение перенести обсуждение итогов скрининга для Киева и Кишинева. Вопрос будет вновь поднят на следующем заседании рабочей группы, которое запланировано на среду, 22 июля.

    В конце июня Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Киева.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал форсирование этого процесса нечестным по отношению к другим странам-кандидатам.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила полностью остановить интеграцию из-за нарушения прав закарпатских венгров.

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    18 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча в Нижнем Новгороде между футболистами «Зенита» и «Спартака» завершилась серией одиннадцатиметровых, во время которых петербуржцы оказались точнее.

    Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, победив московский «Спартак» в серии пенальти, передает РИА «Новости».

    Основное время напряженной игры в Нижнем Новгороде, за которой наблюдали более 42 тыс. зрителей, завершилось вничью со счетом 1:1.

    Счет в матче открыл спартаковец Кристофер Мартинс на 25-й минуте. Петербуржцы смогли отыграться лишь в самом конце встречи: на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

    В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Зенита» – итог матча 4:2, причем победную точку поставил тот же Соболев.

    При этом финальный свисток ознаменовался массовой потасовкой с участием запасных игроков обеих команд. Инцидент спровоцировал эмоциональный жест Соболева в сторону трибун болельщиков «Спартака» после забитого мяча. Напомним, форвард защищал цвета «красно-белых» с 2020 по 2024 год.

    Для «Зенита» трофей стал очередным рекордом – клуб выигрывал Суперкубок России десять раз. «Спартак» же побеждал в турнире только в 2017 году. Всего команды встречались 175 раз, из которых петербуржцы выиграли 57 матчей, а москвичи – 69.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

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    18 июля 2026, 16:29 • Новости дня
    Онищенко призвал забыть о переходе на четырехдневную рабочую неделю

    Онищенко назвал нонсенсом переход к четырехдневной рабочей неделе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российской экономике в период развития необходима интенсификация труда, поэтому сокращение рабочей недели недопустимо, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» раскритиковал идею сокращения рабочих дней. По его мнению, многим стратегическим отраслям для роста необходим круглосуточный режим работы.

    «Сегодня перед нами стоит задача сохранить страну. Нужно, чтобы была развитая экономика. Но как мы можем развивать экономику, не работая или призывая к четырехдневной рабочей неделе? Это же нонсенс», – подчеркнул академик.

    Онищенко отметил, что есть отрасли, где четырехдневная рабочая неделя может быть введена. Однако, по его мнению, в таких сферах, как промышленность и медицина, нужно интенсифицировать труд. При этом он добавил, что вводить шестидневку и круглосуточную работу следует с учетом физических возможностей человека, соблюдая нормативы по отпускам и оплате труда.

    В заключение заместитель президента РАО призвал исходить из перспектив развития страны и переходить от слов к реальным делам. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что законодательство уже позволяет компаниям и сотрудникам по взаимному согласию выбирать график от четырех до шести рабочих дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава Минтруда Антон Котяков отверг необходимость введения обязательной четырехдневной рабочей недели.

    Весной бизнесмен Олег Дерипаска предложил перевести россиян на шестидневный график работы для ускорения трансформации экономики. До этого Геннадий Онищенко назвал невозможным сокращение трудовых будней без внедрения новых технологий.

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    19 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Смешанные подразделения украинской армии несут серьезные потери у Красного Лимана из-за отсутствия внутренней координации и отправки солдат на постоянные штурмы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую одежду, бродят в окрестностях города и пытаются выполнять какие-то боевые задачи.

    Кроме того, подчеркнул эксперт, Киев продолжает направлять туда пушечное мясо для так называемых мясных штурмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов заявил, что ВС России завершают освобождение Красного Лимана. Также он назвал главную задачу группировки войск «Запад». Начальник Генштаба также сообщил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.


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