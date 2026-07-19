Минпросвещения сообщило о серьезных изменениях в школьных олимпиадах

Tекст: Катерина Туманова

Министерство просвещения вынесло на общественное обсуждение проект приказа, меняющий правила всероссийской олимпиады школьников, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«С 1 сентября 2026 года во Всероссийской олимпиаде школьников произойдут изменения. Проект приказа <...> в настоящее время опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов», – говорится в заявлении ведомства.

Нововведения предполагают санкции для нарушителей. Ученик, удаленный с испытания, потеряет право участвовать в олимпиадах по любым предметам до конца текущего года. Кроме того, запрет на использование средств связи и вычислительной техники распространят на все уровни соревнований, начиная со школьного и муниципального этапов.

Серьезные перемены ждут триумфаторов прошлых сезонов. Победители и призеры могут лишиться привилегии автоматического прохода на следующие этапы состязаний.

«В случае, если участник хочет повторно получить бонусы за победу в финале олимпиады, то как и в любом другом соревновании/интеллектуальном состязании, он должен получить это право, соревнуясь в текущем учебном году, а не используя свои прежние заслуги», – сказано в сообщении ведомства.

Окончательное решение по документу примут после завершения общественного обсуждения проекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники за 2025 год завоевали 115 медалей на международных олимпиадах. Россия заняла первое место в Европе по золотым медалям школьных олимпиад. Минобрнауки в марте ужесточало порядок проведения школьных олимпиад.