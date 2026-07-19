В промзоне Шпаковского округа Ставрополья из-за БПЛА возникли возгорания

В промзоне на Ставрополья из-за БПЛА возникли два возгорания

Tекст: Катерина Туманова

«Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Работают пожарные и другие экстренные службы. Введен режим ЧС местного уровня», – написал он.

Владимиров уточнил, что о ситуации с места ему докладывает глава округа Игорь Серов.

Он также напомнил, что обломки сбитых БПЛА могут представлять опасность. В случае обнаружения приближаться к ним запрещено, стоит сообщить о находке по номеру 112.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 13 июля пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА. Тогда же в Шпаковском округе Ставропольского края вводили режим ЧС из-за дронов.

