Юрист рассказал о перерасчете пенсий для некоторых граждан

Юрист Копылов: Перерасчет пенсии положен при стаже в 2016-2024 годы

Tекст: Катерина Туманова

«Перерасчет положен тем, у кого есть стаж за 2016-2024 годы, а также пенсионерам, которые уже получали страховую пенсию и при этом продолжали работать либо осуществляли иную деятельность, за которую начислялись страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования», – сказал он РИА «Новости».

Специалист уточнил, что после увольнения выплаты увеличиваются с учетом всех пропущенных за годы работы индексаций. Процедура проводится автоматически с первого числа следующего месяца.

При этом с первого января 2025 года регулярная индексация для работающих пожилых россиян была официально возобновлена.

Продолжающим трудиться гражданам страховую часть ежегодно пересчитывают в августе, однако максимальная прибавка ограничена тремя баллами. Для выхода на заслуженный отдых в 2026 году требуется накопить минимум 30 пенсионных баллов и иметь 15 лет официального стажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент Балынин сообщал, что накопительные пенсии увеличатся в августе на 17,3%. Эксперт предупредила о риске приостановки выплаты пенсий. Экономист Финогенова объяснила формулу расчета размера страховой пенсии.

Доцент Иванова-Швец заявила, что в 2027 году повысят все виды пенсий.