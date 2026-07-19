В России готовят кулинарный словарь русского языка

Tекст: Катерина Туманова

Кулинарный словарь российских блюд и техник приготовления планируется включить в ГОСТ «Традиционная русская кухня», передает РИА «Новости».

«Сейчас в рабочей группе Минпромторга России пишем кулинарный словарь русского языка. Надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот – по-французски, а у нас – выпускные яйца», – рассказала эксперт.

Шаповалова уточнила, что отечественное название отражает суть приготовления, когда яйцо аккуратно выпускают в горячую воду.

Она отметила, что иностранные слова вроде «скрэмбл» звучат комично и являются насилием над речевым аппаратом, предложив называть блюдо русской болтуньей.

По образованию Шаповалова лингвист и преподаватель английского языка, поэтому для поиска исконных названий проводит целые исследования.

Эксперт выразила уверенность в том, что русская кухня должна получить официальный статус культурного нематериального наследия. Для достижения этой цели важно оказывать поддержку предпринимателям, развивающим национальную гастрономию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпредство при ООН в День русского языка познакомило коллег с «лепотой». В мае министр Кравцов анонсировал расширение перечня словарей русского языка. Глагол «махаю» стал литературной нормой.