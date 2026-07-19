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    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня

    Трамп прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании

    Трамп посочувствовал гибели американских солдат во благо США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

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    18 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Иранский КСИР нанес удар по американской авиабазе в Иордании

    Силы КСИР уничтожили пять самолетов ударом по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения совершили комбинированную атаку на военный объект Соединенных Штатов, уничтожив два истребителя и три самолета.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиационную базу Аль-Азрак на иорданской территории, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim. Иранские военные задействовали беспилотники и ракеты для поражения укрытий техники.

    «Силы КСИР нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания», – говорится в заявлении армии.

    В результате успешного налета были полностью уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, серьезные повреждения получили еще несколько воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении нескольких американских самолетов на базе в Иордании.

    Днем ранее иранские вооруженные силы атаковали системы связи военных США на иорданской территории.

    В начале месяца КСИР выпустил десять баллистических ракет по американской авиабазе Аль-Азрак.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    После удара Ирана по Иордании погибли два военных США

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки иранских ракет и беспилотников по американским объектам в Иордании погибли двое военнослужащих США, еще один пропал без вести, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что два американских солдата стали жертвами ударов Ирана по военным объектам США на территории Иордании, передает ТАСС.

    « Помимо этого, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести», – говорится в заявлении командования.

    Кроме того, представители ведомства уточнили информацию о пострадавших. В госпиталь были доставлены четверо военных, еще несколько человек получили незначительные травмы.

    Несколько военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести при атаках на военные объекты в Иордании.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США.

    В результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек.

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    18 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американскую авиабазу в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранская армия атаковала ангары для авиатехники, топливные резервуары и мосты на авиабазе США «Шейх-Иса» в Бахрейне, информирует телеканал Press TV.

    Иранские военные осуществили атаку на объекты США в Бахрейне, передает РИА «Новости». Целями удара стали ангары для авиационной техники, топливные резервуары и соединительные мосты.

    «Иранская армия сообщила, что... ее дроны-камикадзе атаковали ангары и места стоянки авиатехники, топливные резервуары и несколько соединительных мостов на американской авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне», – цитирует агентство сообщение телеканала Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса.

    Несколькими днями ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов авиабазы США в Иордании.

    На прошлой неделе элитные подразделения Ирана поразили ключевую инфраструктуру американских объектов в Кувейте и Бахрейне.

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    18 июля 2026, 09:07 • Новости дня
    Сирия и Ирак договорились о восстановлении крупного нефтепровода

    Сирия и Ирак подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Киркук – Банияс

    Tекст: Мария Иванова

    Дамаск и Багдад заключили соглашение о реконструкции стратегически важного маршрута для транспортировки нефти к портам на Средиземном море.

    Сирия и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс. Об этом сообщил министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир, передает РИА «Новости».

    «Мы подписали с братской Республикой Ирак меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс», – говорится в заявлении министра.

    Аль-Башир отметил, что это стратегический шаг к возобновлению работы одного из важнейших нефтетранспортных маршрутов. По его словам, соглашение укрепит роль Сирии как регионального энергетического коридора. Документ подписали в США в присутствии иракского премьера и американских чиновников.

    Сирийская нефтяная компания также заключила меморандум с иракской Basra Oil Company о восстановлении участка Хадита – Банияс. Этот проект обеспечит транспортировку иракской нефти к сирийским портам. Второй меморандум подписан с международным консорциумом, куда входят Chevron, UCC Holding и TI Capital. После модернизации пропускную способность трубопровода планируют увеличить до 2 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее в прессу просочились сведения о планах восстановления нефтепровода Киркук – Банияс.

    В ноябре прошлого года сирийский порт Банияс принял первую партию безвозмездной нефти от Саудовской Аравии.

    В начале этого года правительство Ирака одобрило передачу управления крупным нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» местной компании.

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    18 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Удары США оставили тысячи иранцев без питьевой воды

    Американские ракетные удары лишили воды 10 тыс. жителей южного Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате американских ракетных атак по опреснительным установкам на юге Ирана без доступа к воде остались жители двадцати населенных пунктов.

    Ракетные удары США по опреснительным установкам на юге Ирана лишили 10 тыс. человек воды, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил иранский Красный полумесяц.

    «Опреснительные и электрогенерирующие установки населенного пункта Бонджи подвергались ракетным ударам. Двадцать поселков с населением в 10 тыс. человек лишились воды», – говорится в заявлении организации. Уточняется, что пострадавшие объекты находятся в округе Джаск южной провинции Хормозган.

    Американские военные с 8 июля возобновили удары по целям в Иране. Центральное командование ВС США заявляло, что действия якобы стали ответом на активность Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В свою очередь иранские военные нанесли ответные удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

    Позже на юге страны прогремели взрывы в портовом городе Джаск. Центральное командование ВС США подтвердило проведение дополнительных атак для ослабления иранских возможностей.

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    18 июля 2026, 15:43 • Новости дня
    Иран прекратил выполнение меморандума с США

    Иран перестал выполнять меморандум с США по прекращению конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран больше не придерживается договоренностей с Вашингтоном о завершении конфликта из-за возобновления американских атак на страну.

    МИД Ирана официально подтвердило отказ от соблюдения условий меморандума с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Документ был направлен на прекращение конфликта.

    «Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны», – заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Казем Гариб-Абади.

    Меморандум между Тегераном и Вашингтоном был подписан 18 июня для завершения противостояния, начавшегося в феврале. Однако с 8 июля американские военные провели несколько атак на Иран. В ответ иранские силы нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Позже американская авиация начала новую серию ударов по иранской территории. Тогда же спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил об отказе соблюдать условия двустороннего меморандума.

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    18 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    В Иране анонсировали возможную встречу нового лидера страны с Путиным

    В Иране анонсировали возможную встречу Моджтабы Хаменеи с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый верховный руководитель Исламской Республики планирует провести первые зарубежные переговоры с российским руководством, временно отказавшись от публичных выступлений из-за вопросов безопасности, сообщают источники информагентств.

    Первым контактом на высшем уровне для Моджтабы Хаменеи может стать беседа с президентом России. «Россия – близкая нам страна, Его превосходительство Владимир Путин – близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», – заявил иранский источник ТАСС.

    Сейчас верховный лидер избегает публичности на фоне обострения военного конфликта с США и Израилем. Собеседник агентства пояснил, что глава государства появится на публике только после полной нормализации обстановки.

    Кроме того, стало известно о планах президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Индию. Политик примет участие в сентябрьском саммите БРИКС, который состоится в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал возможную встречу Владимира Путина с Моджтабой Хаменеи на Каспийском саммите. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан впервые за время конфликта провел очную беседу с руководителем страны. Высший руководитель успешно восстанавливается после полученных от взрывной волны травм.

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    18 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Иран атаковал нефтяной объект в Кувейте

    Иран нанес удары по нефтяному объекту в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Утренняя атака на ключевой нефтяной объект Кувейта обернулась ранениями людей и серьезным ущербом для инфраструктуры.

    Иран нанес удар по объекту нефтяного сектора, находящемуся в Кувейте, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация, передает ТАСС.

    «Сегодня утром один из ключевых объектов нефтяного сектора подвергся неоднократным жестоким нападениям со стороны Ирана, в результате которых был зафиксирован ряд пострадавших и нанесен значительный материальный ущерб», – говорится в заявлении компании.

    Пострадавшим оказали необходимую помощь. В настоящее время службы спасения координируют свои действия с государственными органами для ликвидации последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле иранские беспилотники повредили несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation.

    Накануне дроны Исламской Республики атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    В субботу гостелерадиокомпания Ирана отчиталась об ударах по американской военной базе «Али ас-Салем».

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    18 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Удары американской армии изолировали иранский порт Бендер-Аббас

    Telegraph: Иранский порт Бендер-Аббас изолирован после ударов США

    Tекст: Вера Басилая

    В результате американских бомбардировок разрушена инфраструктура, связывающая ключевой иранский портовый город Бендер-Аббасс другими регионами страны, сообщает The Telegraph.

    Удары вооруженных сил США по мостам в Иране привели к изоляции города Бендер-Аббас, передает RT. Через этот портовый узел проходит около половины всей торговли исламской республики. Кроме того, там располагается главная военно-морская база Ирана, обеспечивающая контроль над стратегически важным Ормузским проливом. Бомбардировками были уничтожены мосты и железнодорожные пути.

    Как отмечает The Telegraph, бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин полагает, что изоляция Бендер-Аббаса рассматривается администрациейСШ как необходимая мера для возобновления судоходства в регионе.

    «В Пентагоне всё больше склоняются к мысли, что, хотят того США или нет, у них нет выбора, если они хотят положить этому конец», – заявил эксперт.

    Британское издание также подчеркивает, что новые атаки могут спровоцировать дискуссии о соблюдении норм международного права. Женевские конвенции строго предписывают разделять военные цели и объекты гражданской инфраструктуры.

    Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек.

    Днем ранее авиация США нанесла прицельные удары по пяти мостам в портовом городе Бендер-Хомейни.

    До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов разрушили мост в городе Бендер-Хемир.

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    18 июля 2026, 09:37 • Новости дня
    Генштаб Кувейта заявил об отражении массированной ракетной атаки

    ПВО Кувейта начала отражать массированную атаку ракет и беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массированного удара иранских беспилотников и ракет Кувейт полностью закрыл свое воздушное пространство для авиации.

    Вооруженные силы Кувейта задействовали системы ПВО для перехвата вражеских целей, передает РИА «Новости». В генеральном штабе армии страны уточнили, что звуки взрывов связаны с работой противоракетной обороны.

    «Кувейтские силы ПВО в настоящее время отражают атаки вражеских ракет и беспилотников в результате иранской агрессии», – говорится в заявлении военного ведомства. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших пока отсутствуют.

    На фоне закрытия воздушного пространства национальный перевозчик Kuwait Airways перенес большинство субботних рейсов. Пассажиров призвали следить за уведомлениями, которые будут поступать на телефоны, указанные при бронировании билетов.

    Обострение в регионе началось после того, как американские военные с 8 июля провели несколько атак на Иран, несмотря на подписанный месяцем ранее меморандум о прекращении конфликта. Центральное командование ВС США объяснило удары ответом на действия Ирана в Ормузском проливе. В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, а президент США Дональд Трамп 9 июля объявил о прекращении перемирия.

    В ответ Корпус стражей исламской революции поразил центр тылового обеспечения армии США в Кувейте.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения о прекращении боевых действий как кризисный.

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    18 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    WSJ узнала о вывозе Ираном нефти на 6 млрд долларов во время перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 20 иранских танкеров, перевозящих миллионы баррелей нефти, отправились в Азию – вероятно, для продажи топлива Китаю – после того, как США сняли блокаду, пишет WSJ.

    Начиная с конца июня, около 20 иранских танкеров начали прибывать в воды у восточного побережья Малайзии, их корпуса были забиты нефтью, пишет Wall Street Journal (WSJ)

    Газета напоминает, что США сняли блокаду иранских судов примерно за 10 дней до прибытия иранских судов с нефтью, и Тегеран был полон решимости вывезти из страны ее накопившиеся запасы.

    Сначала прибыло судно «Диона», затем «Херо II» и «Соня 1». Судно «Стрим» прибыло 13 июля. По мнению аналитиков, конечным пунктом назначения нефти является Китай, сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана. На фоне массированных атак транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился. Американский президент заявил о планах США обложить данью Ормузский пролив.


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    18 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    UKMTO: Танкер подвергся атаке у берегов Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Торговое судно столкнулось с вооруженными силами примерно в 100 километрах к востоку от города Дукм от побережья Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердили факт нападения на танкер, передает ТАСС.

    «UKMTO получил сообщения об инциденте с участием торгового судна и вооруженных сил примерно в 100 км к востоку от Дукма, Оман. В сообщениях указывается, что танкер оказался затронут продолжающейся военной деятельностью в регионе», – говорится в заявлении британского ведомства.

    Местные власти уже проинформированы о случившемся. В настоящее время профильные службы проводят необходимое расследование обстоятельств происшествия.

    Ранее у берегов оманской провинции Мусандам пропали трое моряков с атакованного нефтяного танкера Al Bahyah.

    В начале июля катарское судно Al-Raqayat загорелось из-за попадания снаряда у побережья Омана.

    В середине июня неизвестный боеприпас повредил другой нефтяной танкер в одиннадцати километрах от оманского берега.

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    18 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о 50 погибших из-за американских авиаударов

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате американских атак по иранской территории достигло 50 человек, тогда как число пострадавших превысило 500.

    Число жертв ударов Соединенных Штатов по Ирану значительно возросло, передает РИА «Новости».

    Глава пресс-службы иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур уточнил обновленные данные об убитых и раненых.

    «В результате воздушных ударов более 500 человек получили ранения, 50 человек погибли», – заявил Керманпур в соцсети.

    Представитель Минздрава добавил, что среди погибших значатся пять женщин и двое несовершеннолетних. Кроме того, среди получивших ранения числятся 32 женщины и 18 детей и подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне количество жертв американских атак увеличилось до 38 человек.

    До этого официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани подтвердила гибель более 30 мирных жителей на юге страны.

    Центральное командование ВС США начало серию дополнительных атак для ослабления иранских военных возможностей.

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    18 июля 2026, 17:03 • Новости дня
    Главы МИД России и ОАЭ призвали остановить конфликт в Персидском заливе

    Лавров и глава МИД ОАЭ Аль Нахайян призвали прекратить конфликт в Заливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел России и Объединенных Арабских Эмиратов провели телефонные переговоры, обсудив напряженную ситуацию и взаимные удары США и Ирана.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули крайнюю необходимость немедленного прекращения огня, сообщает МИД РФ.

    «Проведена «сверка часов» по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Дипломаты также акцентировали внимание на важности сохранения стабильного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, который играет ключевую роль в мировой экономике. Кроме того, министры обсудили укрепление стратегического партнерства двух стран, включая развитие связей в торговле, образовании и спорте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.

    В МИД России призвали стороны к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта. Ранее представители Вашингтона и Тегерана договоривались о временной приостановке взаимных атак для проведения консультаций.

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