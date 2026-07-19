Трамп прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании

Трамп посочувствовал гибели американских солдат во благо США

Tекст: Катерина Туманова

В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

