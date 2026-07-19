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    19 июля 2026, 01:42 • Новости дня

    Трамп подтвердил основную цель войны с Ираном

    Трамп: Цель войны с Ираном – исключить у них ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп назвал «очень печальным событием» гибель американских военнослужащих в Иордании и в очередной раз повторил, ради чего ведет борьбу с Ираном.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп заявил, что военнослужащие  погибли «на службе нашей стране», и подтвердил, что главная цель войны – «никогда не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием».

    На вопрос о заявлении Ирана о том, что он больше не соблюдает меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, Трамп ответил: «Мне всё равно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США объявили о новых ударах по Ирану. До этого глава Военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что двое погибших военных на американской базе в Иордании станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою».


    18 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Иранский КСИР нанес удар по американской авиабазе в Иордании

    Силы КСИР уничтожили пять самолетов ударом по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения совершили комбинированную атаку на военный объект Соединенных Штатов, уничтожив два истребителя и три самолета.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиационную базу Аль-Азрак на иорданской территории, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim. Иранские военные задействовали беспилотники и ракеты для поражения укрытий техники.

    «Силы КСИР нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания», – говорится в заявлении армии.

    В результате успешного налета были полностью уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, серьезные повреждения получили еще несколько воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении нескольких американских самолетов на базе в Иордании.

    Днем ранее иранские вооруженные силы атаковали системы связи военных США на иорданской территории.

    В начале месяца КСИР выпустил десять баллистических ракет по американской авиабазе Аль-Азрак.

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    18 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американскую авиабазу в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранская армия атаковала ангары для авиатехники, топливные резервуары и мосты на авиабазе США «Шейх-Иса» в Бахрейне, информирует телеканал Press TV.

    Иранские военные осуществили атаку на объекты США в Бахрейне, передает РИА «Новости». Целями удара стали ангары для авиационной техники, топливные резервуары и соединительные мосты.

    «Иранская армия сообщила, что... ее дроны-камикадзе атаковали ангары и места стоянки авиатехники, топливные резервуары и несколько соединительных мостов на американской авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне», – цитирует агентство сообщение телеканала Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса.

    Несколькими днями ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов авиабазы США в Иордании.

    На прошлой неделе элитные подразделения Ирана поразили ключевую инфраструктуру американских объектов в Кувейте и Бахрейне.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Удары США оставили тысячи иранцев без питьевой воды

    Американские ракетные удары лишили воды 10 тыс. жителей южного Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате американских ракетных атак по опреснительным установкам на юге Ирана без доступа к воде остались жители двадцати населенных пунктов.

    Ракетные удары США по опреснительным установкам на юге Ирана лишили 10 тыс. человек воды, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил иранский Красный полумесяц.

    «Опреснительные и электрогенерирующие установки населенного пункта Бонджи подвергались ракетным ударам. Двадцать поселков с населением в 10 тыс. человек лишились воды», – говорится в заявлении организации. Уточняется, что пострадавшие объекты находятся в округе Джаск южной провинции Хормозган.

    Американские военные с 8 июля возобновили удары по целям в Иране. Центральное командование ВС США заявляло, что действия якобы стали ответом на активность Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В свою очередь иранские военные нанесли ответные удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

    Позже на юге страны прогремели взрывы в портовом городе Джаск. Центральное командование ВС США подтвердило проведение дополнительных атак для ослабления иранских возможностей.

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    18 июля 2026, 15:43 • Новости дня
    Иран прекратил выполнение меморандума с США

    Иран перестал выполнять меморандум с США по прекращению конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран больше не придерживается договоренностей с Вашингтоном о завершении конфликта из-за возобновления американских атак на страну.

    МИД Ирана официально подтвердило отказ от соблюдения условий меморандума с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Документ был направлен на прекращение конфликта.

    «Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны», – заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Казем Гариб-Абади.

    Меморандум между Тегераном и Вашингтоном был подписан 18 июня для завершения противостояния, начавшегося в феврале. Однако с 8 июля американские военные провели несколько атак на Иран. В ответ иранские силы нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Позже американская авиация начала новую серию ударов по иранской территории. Тогда же спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил об отказе соблюдать условия двустороннего меморандума.

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    18 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    В Иране анонсировали возможную встречу нового лидера страны с Путиным

    В Иране анонсировали возможную встречу Моджтабы Хаменеи с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый верховный руководитель Исламской Республики планирует провести первые зарубежные переговоры с российским руководством, временно отказавшись от публичных выступлений из-за вопросов безопасности, сообщают источники информагентств.

    Первым контактом на высшем уровне для Моджтабы Хаменеи может стать беседа с президентом России. «Россия – близкая нам страна, Его превосходительство Владимир Путин – близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», – заявил иранский источник ТАСС.

    Сейчас верховный лидер избегает публичности на фоне обострения военного конфликта с США и Израилем. Собеседник агентства пояснил, что глава государства появится на публике только после полной нормализации обстановки.

    Кроме того, стало известно о планах президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Индию. Политик примет участие в сентябрьском саммите БРИКС, который состоится в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал возможную встречу Владимира Путина с Моджтабой Хаменеи на Каспийском саммите. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан впервые за время конфликта провел очную беседу с руководителем страны. Высший руководитель успешно восстанавливается после полученных от взрывной волны травм.

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    18 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Иран атаковал нефтяной объект в Кувейте

    Иран нанес удары по нефтяному объекту в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Утренняя атака на ключевой нефтяной объект Кувейта обернулась ранениями людей и серьезным ущербом для инфраструктуры.

    Иран нанес удар по объекту нефтяного сектора, находящемуся в Кувейте, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация, передает ТАСС.

    «Сегодня утром один из ключевых объектов нефтяного сектора подвергся неоднократным жестоким нападениям со стороны Ирана, в результате которых был зафиксирован ряд пострадавших и нанесен значительный материальный ущерб», – говорится в заявлении компании.

    Пострадавшим оказали необходимую помощь. В настоящее время службы спасения координируют свои действия с государственными органами для ликвидации последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле иранские беспилотники повредили несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation.

    Накануне дроны Исламской Республики атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    В субботу гостелерадиокомпания Ирана отчиталась об ударах по американской военной базе «Али ас-Салем».

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    18 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Удары американской армии изолировали иранский порт Бендер-Аббас

    Telegraph: Иранский порт Бендер-Аббас изолирован после ударов США

    Tекст: Вера Басилая

    В результате американских бомбардировок разрушена инфраструктура, связывающая ключевой иранский портовый город Бендер-Аббасс другими регионами страны, сообщает The Telegraph.

    Удары вооруженных сил США по мостам в Иране привели к изоляции города Бендер-Аббас, передает RT. Через этот портовый узел проходит около половины всей торговли исламской республики. Кроме того, там располагается главная военно-морская база Ирана, обеспечивающая контроль над стратегически важным Ормузским проливом. Бомбардировками были уничтожены мосты и железнодорожные пути.

    Как отмечает The Telegraph, бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин полагает, что изоляция Бендер-Аббаса рассматривается администрациейСШ как необходимая мера для возобновления судоходства в регионе.

    «В Пентагоне всё больше склоняются к мысли, что, хотят того США или нет, у них нет выбора, если они хотят положить этому конец», – заявил эксперт.

    Британское издание также подчеркивает, что новые атаки могут спровоцировать дискуссии о соблюдении норм международного права. Женевские конвенции строго предписывают разделять военные цели и объекты гражданской инфраструктуры.

    Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек.

    Днем ранее авиация США нанесла прицельные удары по пяти мостам в портовом городе Бендер-Хомейни.

    До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов разрушили мост в городе Бендер-Хемир.

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    18 июля 2026, 09:37 • Новости дня
    Генштаб Кувейта заявил об отражении массированной ракетной атаки

    ПВО Кувейта начала отражать массированную атаку ракет и беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массированного удара иранских беспилотников и ракет Кувейт полностью закрыл свое воздушное пространство для авиации.

    Вооруженные силы Кувейта задействовали системы ПВО для перехвата вражеских целей, передает РИА «Новости». В генеральном штабе армии страны уточнили, что звуки взрывов связаны с работой противоракетной обороны.

    «Кувейтские силы ПВО в настоящее время отражают атаки вражеских ракет и беспилотников в результате иранской агрессии», – говорится в заявлении военного ведомства. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших пока отсутствуют.

    На фоне закрытия воздушного пространства национальный перевозчик Kuwait Airways перенес большинство субботних рейсов. Пассажиров призвали следить за уведомлениями, которые будут поступать на телефоны, указанные при бронировании билетов.

    Обострение в регионе началось после того, как американские военные с 8 июля провели несколько атак на Иран, несмотря на подписанный месяцем ранее меморандум о прекращении конфликта. Центральное командование ВС США объяснило удары ответом на действия Ирана в Ормузском проливе. В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, а президент США Дональд Трамп 9 июля объявил о прекращении перемирия.

    В ответ Корпус стражей исламской революции поразил центр тылового обеспечения армии США в Кувейте.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения о прекращении боевых действий как кризисный.

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    18 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    WSJ узнала о вывозе Ираном нефти на 6 млрд долларов во время перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 20 иранских танкеров, перевозящих миллионы баррелей нефти, отправились в Азию – вероятно, для продажи топлива Китаю – после того, как США сняли блокаду, пишет WSJ.

    Начиная с конца июня, около 20 иранских танкеров начали прибывать в воды у восточного побережья Малайзии, их корпуса были забиты нефтью, пишет Wall Street Journal (WSJ)

    Газета напоминает, что США сняли блокаду иранских судов примерно за 10 дней до прибытия иранских судов с нефтью, и Тегеран был полон решимости вывезти из страны ее накопившиеся запасы.

    Сначала прибыло судно «Диона», затем «Херо II» и «Соня 1». Судно «Стрим» прибыло 13 июля. По мнению аналитиков, конечным пунктом назначения нефти является Китай, сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана. На фоне массированных атак транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился. Американский президент заявил о планах США обложить данью Ормузский пролив.


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    18 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о 50 погибших из-за американских авиаударов

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате американских атак по иранской территории достигло 50 человек, тогда как число пострадавших превысило 500.

    Число жертв ударов Соединенных Штатов по Ирану значительно возросло, передает РИА «Новости».

    Глава пресс-службы иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур уточнил обновленные данные об убитых и раненых.

    «В результате воздушных ударов более 500 человек получили ранения, 50 человек погибли», – заявил Керманпур в соцсети.

    Представитель Минздрава добавил, что среди погибших значатся пять женщин и двое несовершеннолетних. Кроме того, среди получивших ранения числятся 32 женщины и 18 детей и подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне количество жертв американских атак увеличилось до 38 человек.

    До этого официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани подтвердила гибель более 30 мирных жителей на юге страны.

    Центральное командование ВС США начало серию дополнительных атак для ослабления иранских военных возможностей.

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    19 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Хегсет воинственно ответил на сообщение о погибших из-за Ирана американцах

    Хегсет заявил об увеличении решимости воевать с Ираном из-за погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного ведомства США Пит Хегсет после сообщения о двух погибших при иранских атаках американских солдатах высказался в соцсети, заверив в продолжении борьбы с Тегераном.

    «Покойтесь с миром, герои. Их жертва только укрепляет нашу решимость», – написал он в соцсети Х.

    Ранее СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. Несколько военных США получили ранения различной степени тяжести при атаках Ирана на объекты США в Иордании.

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    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании

    Трамп посочувствовал гибели американских солдат во благо США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

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    19 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    CNN узнал о разрешающей обогащение урана саудитам сделке США

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект договора, дающий Саудовской Аравии право к созданию ядерного оружия за счет снятия строгих ограничений на переработку плутония, передает CNN.

    Американское руководство предварительно согласилось позволить Эр-Рияду развивать атомную программу без соблюдения стандартов нераспространения, передает CNN.

    Соответствующий проект двустороннего соглашения ожидает финальной подписи американского лидера Дональда Трампа, однако процесс затягивается из-за продолжающегося конфликта с Ираном и риска блокировки документа в Конгрессе США.

    В октябре 2025 года министр энергетики Крис Райт отмечал завершение переговорного процесса. Он подчеркивал намерение предоставить королевству технологии при формальном соблюдении принципов безопасности.

    Документ включает беспрецедентное разрешение на обогащение урана внутри арабской страны. При этом договор не обязывает Эр-Рияд подписывать стандартный протокол с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Эксперты опасаются, что подобные уступки позволят наследному принцу Саудовской Аравии реализовать угрозы по созданию собственной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в ноябре 2925 года Reuters сообщало о планах Эр-Рияда подписать ядерную сделку с США. В феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану. Тогда же AP сообщало, что США хотят дать Саудовской Аравии технологии обогащения урана.

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    19 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Военные США объявили о новых ударах по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Сегодня в 18.00 по восточному времени силы США начали наносить новые авиаудары по Ирану по указанию главнокомандующего, говорится в аккаунте Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    «Удары направлены на дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе и на быстрое наказание сил Корпуса стражей исламской революции, которые нанесли удары по американским военнослужащим в Иордании прошлой ночью», – сказано в сообщении.

    До этого глава Военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что двое погибших военных на американской базе в Иордании станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Ранее СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. Несколько военных США получили ранения различной степени тяжести при атаках Ирана на объекты США в Иордании.

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    19 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Академик Дынкин раскрыл суть понятия «Дух Анкориджа»

    Академик Дынкин назвал понятие «Дух Анкориджа» изобретением СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Термин «дух Анкориджа», описывающий встречу лидеров России и США на Аляске, оказался лишь выдумкой представителей прессы, не имеющей реального значения, заявил президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

    «Дух Анкориджа» – это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл», – подчеркнул ученый в беседе с ТАСС.

    Дынкин пояснил, что подобных «духов» было множество, и все это не имеет серьезного значения. После саммита политический капитал президента США Дональда Трампа был потрачен на решение крупных внутренних проблем. В частности, речь идет о вопросах миграции, о политике в отношении Венесуэлы и Ирана.

    Академик Дынкин считает, что Трамп «распылил свой политический капитал», вместо того, чтобы сфокусировать.

    «Поэтому у него не хватило политической мощности уговорить и Киев, и европейцев на необходимость перемирия на тех условиях, которые были согласованы на Аляске», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в конце июня заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов. МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа». В России решили зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа».


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