Военные США объявили о новых ударах по Ирану

Tекст: Катерина Туманова

«Удары направлены на дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе и на быстрое наказание сил Корпуса стражей исламской революции, которые нанесли удары по американским военнослужащим в Иордании прошлой ночью», – сказано в сообщении.

До этого глава Военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что двое погибших военных на американской базе в Иордании станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

Ранее СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. Несколько военных США получили ранения различной степени тяжести при атаках Ирана на объекты США в Иордании.