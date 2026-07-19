В Соцфонде подсчитали среднюю пенсию неработающих россиян

Военкор Коц назвал причины дрон-атак ВСУ на склады Wildberries

Tекст: Катерина Туманова

Первая причина, по мнению военкора, заключается в попытке нанести ущерб экономике тыла. Разрушение крупных логистических узлов приводит к задержкам доставки, падению оборотов бизнеса и недовольству граждан.

При этом компания Wildberries еще в начале июля изменила правила, отказав продавцам в компенсациях за ущерб от беспилотников, признав это форс-мажором, пишет он в Telegram-канале.

«Продавец получает нулевую компенсацию – и злится не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа», – отмечает военкор.

Второй фактор носит психологический характер. Склады воспринимаются как символы мирной жизни, и атаки на них призваны показать жителям тыловых городов уязвимость их положения, указывает эксперт.

Коц поясняет, что даже использование поражающих элементов направлено на устрашение и поражение граждан.

Третьей целью военкор называет создание эффектной телевизионной картинки с черным дымом над подмосковным районом, чтобы было, чем бравировать перед западными партнерами. Примерно об этом же говорит Андрей Резчиков, когда рассуждает о том, что Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности.

Четвертая причина кроется в создании фейков о «военных грузах», что позволяет оправдывать удары по любым объектам, называя любой мешок «военгрузом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА в ночь на субботу. СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Котовске и Электростали МО. Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска.

Военный эксперт Перенджиев заявил, что при ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО.