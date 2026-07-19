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    19 июля 2026, 00:35 • Новости дня

    Хегсет воинственно ответил на сообщение о погибших из-за Ирана американцах

    Хегсет заявил об увеличении решимости воевать с Ираном из-за погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного ведомства США Пит Хегсет после сообщения о двух погибших при иранских атаках американских солдатах высказался в соцсети, заверив в продолжении борьбы с Тегераном.

    «Покойтесь с миром, герои. Их жертва только укрепляет нашу решимость», – написал он в соцсети Х.

    Ранее СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. Несколько военных США получили ранения различной степени тяжести при атаках Ирана на объекты США в Иордании.

    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    18 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    @ Tarasov/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные скрывали огромные арсеналы оружия на гражданских объектах в городе Вишневое, что привело к масштабным разрушениям после точного удара, что подтвердила и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.

    Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала действия армии из-за хранения снарядов в жилых районах Киевской области. По ее словам, в результате недавнего поражения склада в Вишневом оказались разрушены пять улиц, пишут «Вести».

    «Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. ... Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне – последние партии прибыли всего две недели назад», – заявила бывшая чиновница Украины в социальных сетях.

    По мнению Мендель, подобные ситуации наглядно демонстрируют высокую опасность хаотичного управления войсками в условиях боевых действий. Она также призвала к скорейшему прекращению текущего конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский признал факт размещения военного склада среди жилых домов в городе Вишневое.

    Правоохранительные органы задержали руководство оборонного предприятия после детонации арсенала. А депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала об уничтожении ракет ПВО на данном объекте.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

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    18 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    В Европе возникли опасения за военные контракты с Киевом после отставки Федорова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Увольнение главы украинского оборонного ведомства поставило под угрозу будущее совместных с Европой оружейных соглашений и доступ местных компаний к европейскому финансированию, отмечают западные СМИ.

    В европейских странах возникли серьезные опасения относительно судьбы военных договоренностей с Киевом. Тревога связана с недавним увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны, пишет РИА «Новости», анализируя европейскую прессу.

    Западные журналисты отмечают важность заключенных ранее контрактов. «Для Европы это вовсе не далекие дворцовые интриги. В последние дни своего пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству», – пишет издание EUObserver. Главный вопрос заключается в сохранении прежнего формата тендеров и закупок после увольнения Федорова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за провала мобилизационной реформы.

    Жители украинской столицы вышли на массовые протесты против данного кадрового решения. А немецкое издание Die Zeit назвало эту реструктуризацию правительства серьезной проблемой для главы киевского режима.

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    18 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Иранский КСИР нанес удар по американской авиабазе в Иордании

    Силы КСИР уничтожили пять самолетов ударом по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения совершили комбинированную атаку на военный объект Соединенных Штатов, уничтожив два истребителя и три самолета.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиационную базу Аль-Азрак на иорданской территории, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim. Иранские военные задействовали беспилотники и ракеты для поражения укрытий техники.

    «Силы КСИР нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания», – говорится в заявлении армии.

    В результате успешного налета были полностью уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, серьезные повреждения получили еще несколько воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении нескольких американских самолетов на базе в Иордании.

    Днем ранее иранские вооруженные силы атаковали системы связи военных США на иорданской территории.

    В начале месяца КСИР выпустил десять баллистических ракет по американской авиабазе Аль-Азрак.

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    18 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    После удара Ирана по Иордании погибли два военных США

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки иранских ракет и беспилотников по американским объектам в Иордании погибли двое военнослужащих США, еще один пропал без вести, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что два американских солдата стали жертвами ударов Ирана по военным объектам США на территории Иордании, передает ТАСС.

    « Помимо этого, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести», – говорится в заявлении командования.

    Кроме того, представители ведомства уточнили информацию о пострадавших. В госпиталь были доставлены четверо военных, еще несколько человек получили незначительные травмы.

    Несколько военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести при атаках на военные объекты в Иордании.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США.

    В результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек.

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    18 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американскую авиабазу в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранская армия атаковала ангары для авиатехники, топливные резервуары и мосты на авиабазе США «Шейх-Иса» в Бахрейне, информирует телеканал Press TV.

    Иранские военные осуществили атаку на объекты США в Бахрейне, передает РИА «Новости». Целями удара стали ангары для авиационной техники, топливные резервуары и соединительные мосты.

    «Иранская армия сообщила, что... ее дроны-камикадзе атаковали ангары и места стоянки авиатехники, топливные резервуары и несколько соединительных мостов на американской авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне», – цитирует агентство сообщение телеканала Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса.

    Несколькими днями ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов авиабазы США в Иордании.

    На прошлой неделе элитные подразделения Ирана поразили ключевую инфраструктуру американских объектов в Кувейте и Бахрейне.

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    18 июля 2026, 09:07 • Новости дня
    Сирия и Ирак договорились о восстановлении крупного нефтепровода

    Сирия и Ирак подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Киркук – Банияс

    Tекст: Мария Иванова

    Дамаск и Багдад заключили соглашение о реконструкции стратегически важного маршрута для транспортировки нефти к портам на Средиземном море.

    Сирия и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс. Об этом сообщил министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир, передает РИА «Новости».

    «Мы подписали с братской Республикой Ирак меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс», – говорится в заявлении министра.

    Аль-Башир отметил, что это стратегический шаг к возобновлению работы одного из важнейших нефтетранспортных маршрутов. По его словам, соглашение укрепит роль Сирии как регионального энергетического коридора. Документ подписали в США в присутствии иракского премьера и американских чиновников.

    Сирийская нефтяная компания также заключила меморандум с иракской Basra Oil Company о восстановлении участка Хадита – Банияс. Этот проект обеспечит транспортировку иракской нефти к сирийским портам. Второй меморандум подписан с международным консорциумом, куда входят Chevron, UCC Holding и TI Capital. После модернизации пропускную способность трубопровода планируют увеличить до 2 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее в прессу просочились сведения о планах восстановления нефтепровода Киркук – Банияс.

    В ноябре прошлого года сирийский порт Банияс принял первую партию безвозмездной нефти от Саудовской Аравии.

    В начале этого года правительство Ирака одобрило передачу управления крупным нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» местной компании.

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    18 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Удары США оставили тысячи иранцев без питьевой воды

    Американские ракетные удары лишили воды 10 тыс. жителей южного Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате американских ракетных атак по опреснительным установкам на юге Ирана без доступа к воде остались жители двадцати населенных пунктов.

    Ракетные удары США по опреснительным установкам на юге Ирана лишили 10 тыс. человек воды, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил иранский Красный полумесяц.

    «Опреснительные и электрогенерирующие установки населенного пункта Бонджи подвергались ракетным ударам. Двадцать поселков с населением в 10 тыс. человек лишились воды», – говорится в заявлении организации. Уточняется, что пострадавшие объекты находятся в округе Джаск южной провинции Хормозган.

    Американские военные с 8 июля возобновили удары по целям в Иране. Центральное командование ВС США заявляло, что действия якобы стали ответом на активность Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В свою очередь иранские военные нанесли ответные удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

    Позже на юге страны прогремели взрывы в портовом городе Джаск. Центральное командование ВС США подтвердило проведение дополнительных атак для ослабления иранских возможностей.

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    18 июля 2026, 15:43 • Новости дня
    Иран прекратил выполнение меморандума с США

    Иран перестал выполнять меморандум с США по прекращению конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран больше не придерживается договоренностей с Вашингтоном о завершении конфликта из-за возобновления американских атак на страну.

    МИД Ирана официально подтвердило отказ от соблюдения условий меморандума с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Документ был направлен на прекращение конфликта.

    «Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны», – заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Казем Гариб-Абади.

    Меморандум между Тегераном и Вашингтоном был подписан 18 июня для завершения противостояния, начавшегося в феврале. Однако с 8 июля американские военные провели несколько атак на Иран. В ответ иранские силы нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Позже американская авиация начала новую серию ударов по иранской территории. Тогда же спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил об отказе соблюдать условия двустороннего меморандума.

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    18 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    В Иране анонсировали возможную встречу нового лидера страны с Путиным

    В Иране анонсировали возможную встречу Моджтабы Хаменеи с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый верховный руководитель Исламской Республики планирует провести первые зарубежные переговоры с российским руководством, временно отказавшись от публичных выступлений из-за вопросов безопасности, сообщают источники информагентств.

    Первым контактом на высшем уровне для Моджтабы Хаменеи может стать беседа с президентом России. «Россия – близкая нам страна, Его превосходительство Владимир Путин – близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», – заявил иранский источник ТАСС.

    Сейчас верховный лидер избегает публичности на фоне обострения военного конфликта с США и Израилем. Собеседник агентства пояснил, что глава государства появится на публике только после полной нормализации обстановки.

    Кроме того, стало известно о планах президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Индию. Политик примет участие в сентябрьском саммите БРИКС, который состоится в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал возможную встречу Владимира Путина с Моджтабой Хаменеи на Каспийском саммите. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан впервые за время конфликта провел очную беседу с руководителем страны. Высший руководитель успешно восстанавливается после полученных от взрывной волны травм.

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    18 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Иран атаковал нефтяной объект в Кувейте

    Иран нанес удары по нефтяному объекту в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Утренняя атака на ключевой нефтяной объект Кувейта обернулась ранениями людей и серьезным ущербом для инфраструктуры.

    Иран нанес удар по объекту нефтяного сектора, находящемуся в Кувейте, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация, передает ТАСС.

    «Сегодня утром один из ключевых объектов нефтяного сектора подвергся неоднократным жестоким нападениям со стороны Ирана, в результате которых был зафиксирован ряд пострадавших и нанесен значительный материальный ущерб», – говорится в заявлении компании.

    Пострадавшим оказали необходимую помощь. В настоящее время службы спасения координируют свои действия с государственными органами для ликвидации последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле иранские беспилотники повредили несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation.

    Накануне дроны Исламской Республики атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    В субботу гостелерадиокомпания Ирана отчиталась об ударах по американской военной базе «Али ас-Салем».

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    18 июля 2026, 10:12 • Новости дня
    Российские военные уничтожили установку комплекса «Нептун-2» под Очаковом

    ВС России поразили пусковую установку и заряжающую машину комплекса «Нептун-2»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы нанесли удар по позициям противника в 14 километрах от Очакова, ликвидировав пусковую установку и заряжающую машину берегового ракетного комплекса.

    В ночь на субботу ВС России продолжили массированные удары по украинским портам, которые используются для снабжения армии. Успешную атаку на военные объекты противника подтвердило Министерство обороны, отмечает РИА «Новости».

    В ходе выполнения боевых задач были поражены важные элементы береговой инфраструктуры. «Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км западнее Очакова) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2»», – заявили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам. В ходе этих атак военные уничтожили места хранения горюче-смазочных материалов в Одессе и Черноморске.

    Немногим ранее армия России поразила в Киеве завод по производству компонентов для ракет «Нептун-МД».

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    18 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Удары американской армии изолировали иранский порт Бендер-Аббас

    Telegraph: Иранский порт Бендер-Аббас изолирован после ударов США

    Tекст: Вера Басилая

    В результате американских бомбардировок разрушена инфраструктура, связывающая ключевой иранский портовый город Бендер-Аббасс другими регионами страны, сообщает The Telegraph.

    Удары вооруженных сил США по мостам в Иране привели к изоляции города Бендер-Аббас, передает RT. Через этот портовый узел проходит около половины всей торговли исламской республики. Кроме того, там располагается главная военно-морская база Ирана, обеспечивающая контроль над стратегически важным Ормузским проливом. Бомбардировками были уничтожены мосты и железнодорожные пути.

    Как отмечает The Telegraph, бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин полагает, что изоляция Бендер-Аббаса рассматривается администрациейСШ как необходимая мера для возобновления судоходства в регионе.

    «В Пентагоне всё больше склоняются к мысли, что, хотят того США или нет, у них нет выбора, если они хотят положить этому конец», – заявил эксперт.

    Британское издание также подчеркивает, что новые атаки могут спровоцировать дискуссии о соблюдении норм международного права. Женевские конвенции строго предписывают разделять военные цели и объекты гражданской инфраструктуры.

    Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек.

    Днем ранее авиация США нанесла прицельные удары по пяти мостам в портовом городе Бендер-Хомейни.

    До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов разрушили мост в городе Бендер-Хемир.

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    18 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Польша получила первый штурмовой мост на базе Abrams

    National Interest: Польша получила первый штурмовой мост на базе Abrams

    Tекст: Мария Иванова

    Военный арсенал Варшавы пополнился первым из 25 запланированных штурмовых мостов, созданных на базе американского танка Abrams для поддержки тяжелой бронетехники.

    Вооруженные силы европейского государства начали приемку новой инженерной техники, передает РИА «Новости».

    Журналисты американского издания National Interest уточнили: «В этом месяце Польша получила первый из запланированных 25 штурмовых мостов (JAB), которые будут поддерживать растущий парк танков и другой бронетехники страны».

    Весной Варшава приобрела 250 танков Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Общая сумма контракта составила 4,75 млрд долларов. Дополнительно польские военные получили 116 подержанных боевых машин ранней версии M1A1.

    Москва неоднократно обращала внимание на беспрецедентную активность сил НАТО у западных границ. Представители Североатлантического альянса объясняют расширение инициатив необходимостью сдерживания спецоперации. В Кремле подчеркивают, что государство никому не угрожает, однако продолжит реагировать на потенциально опасные для национальных интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Варшава получила партию из 36 новейших американских танков Abrams.

    Месяцем ранее премьер-министр Дональд Туск открыл в Демблине сертифицированный сервисный центр для обслуживания этих боевых машин.

    В июле руководство НАТО объявило о старте проектов по ремонту ключевых вооружений США на европейской территории.

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