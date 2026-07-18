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    18 июля 2026, 23:50 • Новости дня

    WSJ узнала о вывозе Ираном нефти на 6 млрд долларов во время перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 20 иранских танкеров, перевозящих миллионы баррелей нефти, отправились в Азию – вероятно, для продажи топлива Китаю – после того, как США сняли блокаду, пишет WSJ.

    Начиная с конца июня, около 20 иранских танкеров начали прибывать в воды у восточного побережья Малайзии, их корпуса были забиты нефтью, пишет Wall Street Journal (WSJ)

    Газета напоминает, что США сняли блокаду иранских судов примерно за 10 дней до прибытия иранских судов с нефтью, и Тегеран был полон решимости вывезти из страны ее накопившиеся запасы.

    Сначала прибыло судно «Диона», затем «Херо II» и «Соня 1». Судно «Стрим» прибыло 13 июля. По мнению аналитиков, конечным пунктом назначения нефти является Китай, сказано в статье.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

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    18 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    Иран атаковал базы в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте

    Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по базе «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж Саудовской Аравии, базе «Муваффак Салти» в Иордании и базе «Али ас-Салем» в Кувейте сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «База ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», – сообщает IRIB.

    Также Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США. Склады оружия США в военном лагере аль-Удаири и на базе ВВС «Али ас-Салем» в Кувейте атакованы дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

    В свою очередь, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные США пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    CBS: Американские военные пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    В результате недавних атак на военные объекты в Иордании несколько американских военнослужащих получили ранения, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

    По данным американских чиновников, атакам на этой неделе подверглись как минимум два иорданских объекта, где располагались американские силы, передает CBS News.

    На данный момент информации о погибших среди американских или иорданских военнослужащих нет. Степень тяжести ранений, полученных пострадавшими, пока остается неясной.

    Боевая авиация Соединенных Штатов регулярно использует военные объекты Иордании для выполнения своих задач в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    18 июля 2026, 02:18 • Новости дня
    КСИР ракетами и дронами остановил четыре танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Для остановки танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были задействованы ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    Для остановки танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были задействованы ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    По сообщению КСИР, «четыре танкера-нарушителя» оказались остановлены в результате «комбинированного применения ракет и дронов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР закрыл Ормузский пролив. После этого движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива.

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    18 июля 2026, 04:56 • Новости дня
    Иран сбил американские дроны MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские военные поразили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper, а также БПЛА RQ-11 Raven на юге Ирана, сообщает Press TV.

    MQ-9 Reaper был сбит в Бушере. RQ-11 Raven уничтожили также в южных районах Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне, базам США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

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    18 июля 2026, 03:00 • Новости дня
    Иран запустил баллистическую ракету по военной базе США в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана совершили первую за почти четыре месяца прямую атаку на территорию Саудовской Аравии, сообщил журналист Барак Равид.

    Со ссылкой на высокопоставленного чиновника США Равид сообщил в социальной сети X: «Иран запустил баллистическую ракету по американской базе в Саудовской Аравии».

    По словам Равида, это событие имеет особое значение, так как стало первой прямой иранской атакой на Саудовскую Аравию за последние четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана.

    Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана.

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    18 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Серия взрывов прогремела сразу в нескольких районах Ирана на фоне новой атаки США, сообщают информационные агентства.

    По данным Mehr, в городе Йезд произошло несколько взрывов. Также США нанесли ракетный удар по окрестностям города Ахваз.

    Взрывы также были слышны в пригороде Лар на юге страны, передает ТАСС.

    Три взрыва прозвучали в иранском Сирике, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV и IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции и СМИ сообщили, что иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане.

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    18 июля 2026, 04:03 • Новости дня
    США нанесли удар по центру управления движением судов в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    «Вышка центра управления движением судов на острове Ларек была поражена американскими ракетами», – сообщает IRIB.

    Три человека погибли и восемь получили ранения в провинции Хормозган на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Телеканал Press TV сообщил, что два взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

    Еще один удар американские военные нанесли по городу Чогадак в провинции Бушер, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

    Также Иран атаковал базы США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.

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    18 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    Американские военные завершили серию ударов по Ирану

    CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Американские силы завершили седьмую подряд ночь ударов по Ирану 17 июля в 21.30 по восточному времени (04.30 18 июля мск)», – заявило CENTCOM в X.

    Целями атак стали военная логистика, подземные хранилища оружия, радиолокационные станции и объекты морской инфраструктуры. Для выполнения боевых задач применялись истребители, ударные беспилотники и военные корабли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские вооруженные силы приступили к седьмой ночи ударов по Ирану.

    Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек.

    Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана.

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    18 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Иранский КСИР нанес удар по американской авиабазе в Иордании

    Силы КСИР уничтожили пять самолетов ударом по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения совершили комбинированную атаку на военный объект Соединенных Штатов, уничтожив два истребителя и три самолета.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиационную базу Аль-Азрак на иорданской территории, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim. Иранские военные задействовали беспилотники и ракеты для поражения укрытий техники.

    «Силы КСИР нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания», – говорится в заявлении армии.

    В результате успешного налета были полностью уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, серьезные повреждения получили еще несколько воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении нескольких американских самолетов на базе в Иордании.

    Днем ранее иранские вооруженные силы атаковали системы связи военных США на иорданской территории.

    В начале месяца КСИР выпустил десять баллистических ракет по американской авиабазе Аль-Азрак.

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    18 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американскую авиабазу в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранская армия атаковала ангары для авиатехники, топливные резервуары и мосты на авиабазе США «Шейх-Иса» в Бахрейне, информирует телеканал Press TV.

    Иранские военные осуществили атаку на объекты США в Бахрейне, передает РИА «Новости». Целями удара стали ангары для авиационной техники, топливные резервуары и соединительные мосты.

    «Иранская армия сообщила, что... ее дроны-камикадзе атаковали ангары и места стоянки авиатехники, топливные резервуары и несколько соединительных мостов на американской авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне», – цитирует агентство сообщение телеканала Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса.

    Несколькими днями ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов авиабазы США в Иордании.

    На прошлой неделе элитные подразделения Ирана поразили ключевую инфраструктуру американских объектов в Кувейте и Бахрейне.

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    18 июля 2026, 09:07 • Новости дня
    Сирия и Ирак договорились о восстановлении крупного нефтепровода

    Сирия и Ирак подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Киркук – Банияс

    Tекст: Мария Иванова

    Дамаск и Багдад заключили соглашение о реконструкции стратегически важного маршрута для транспортировки нефти к портам на Средиземном море.

    Сирия и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс. Об этом сообщил министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир, передает РИА «Новости».

    «Мы подписали с братской Республикой Ирак меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс», – говорится в заявлении министра.

    Аль-Башир отметил, что это стратегический шаг к возобновлению работы одного из важнейших нефтетранспортных маршрутов. По его словам, соглашение укрепит роль Сирии как регионального энергетического коридора. Документ подписали в США в присутствии иракского премьера и американских чиновников.

    Сирийская нефтяная компания также заключила меморандум с иракской Basra Oil Company о восстановлении участка Хадита – Банияс. Этот проект обеспечит транспортировку иракской нефти к сирийским портам. Второй меморандум подписан с международным консорциумом, куда входят Chevron, UCC Holding и TI Capital. После модернизации пропускную способность трубопровода планируют увеличить до 2 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее в прессу просочились сведения о планах восстановления нефтепровода Киркук – Банияс.

    В ноябре прошлого года сирийский порт Банияс принял первую партию безвозмездной нефти от Саудовской Аравии.

    В начале этого года правительство Ирака одобрило передачу управления крупным нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» местной компании.

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    18 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Удары США оставили тысячи иранцев без питьевой воды

    Американские ракетные удары лишили воды 10 тыс. жителей южного Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате американских ракетных атак по опреснительным установкам на юге Ирана без доступа к воде остались жители двадцати населенных пунктов.

    Ракетные удары США по опреснительным установкам на юге Ирана лишили 10 тыс. человек воды, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил иранский Красный полумесяц.

    «Опреснительные и электрогенерирующие установки населенного пункта Бонджи подвергались ракетным ударам. Двадцать поселков с населением в 10 тыс. человек лишились воды», – говорится в заявлении организации. Уточняется, что пострадавшие объекты находятся в округе Джаск южной провинции Хормозган.

    Американские военные с 8 июля возобновили удары по целям в Иране. Центральное командование ВС США заявляло, что действия якобы стали ответом на активность Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В свою очередь иранские военные нанесли ответные удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

    Позже на юге страны прогремели взрывы в портовом городе Джаск. Центральное командование ВС США подтвердило проведение дополнительных атак для ослабления иранских возможностей.

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    18 июля 2026, 15:43 • Новости дня
    Иран прекратил выполнение меморандума с США

    Иран перестал выполнять меморандум с США по прекращению конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран больше не придерживается договоренностей с Вашингтоном о завершении конфликта из-за возобновления американских атак на страну.

    МИД Ирана официально подтвердило отказ от соблюдения условий меморандума с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Документ был направлен на прекращение конфликта.

    «Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны», – заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Казем Гариб-Абади.

    Меморандум между Тегераном и Вашингтоном был подписан 18 июня для завершения противостояния, начавшегося в феврале. Однако с 8 июля американские военные провели несколько атак на Иран. В ответ иранские силы нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Позже американская авиация начала новую серию ударов по иранской территории. Тогда же спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил об отказе соблюдать условия двустороннего меморандума.

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    18 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    В Иране анонсировали возможную встречу нового лидера страны с Путиным

    В Иране анонсировали возможную встречу Моджтабы Хаменеи с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый верховный руководитель Исламской Республики планирует провести первые зарубежные переговоры с российским руководством, временно отказавшись от публичных выступлений из-за вопросов безопасности, сообщают источники информагентств.

    Первым контактом на высшем уровне для Моджтабы Хаменеи может стать беседа с президентом России. «Россия – близкая нам страна, Его превосходительство Владимир Путин – близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», – заявил иранский источник ТАСС.

    Сейчас верховный лидер избегает публичности на фоне обострения военного конфликта с США и Израилем. Собеседник агентства пояснил, что глава государства появится на публике только после полной нормализации обстановки.

    Кроме того, стало известно о планах президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Индию. Политик примет участие в сентябрьском саммите БРИКС, который состоится в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал возможную встречу Владимира Путина с Моджтабой Хаменеи на Каспийском саммите. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан впервые за время конфликта провел очную беседу с руководителем страны. Высший руководитель успешно восстанавливается после полученных от взрывной волны травм.

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