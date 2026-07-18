WSJ узнала о вывозе Ираном нефти на 6 млрд долларов во время перемирия

Tекст: Катерина Туманова

Начиная с конца июня, около 20 иранских танкеров начали прибывать в воды у восточного побережья Малайзии, их корпуса были забиты нефтью, пишет Wall Street Journal (WSJ)

Газета напоминает, что США сняли блокаду иранских судов примерно за 10 дней до прибытия иранских судов с нефтью, и Тегеран был полон решимости вывезти из страны ее накопившиеся запасы.

Сначала прибыло судно «Диона», затем «Херо II» и «Соня 1». Судно «Стрим» прибыло 13 июля. По мнению аналитиков, конечным пунктом назначения нефти является Китай, сказано в статье.