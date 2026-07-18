«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России

Tекст: Катерина Туманова

Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, победив московский «Спартак» в серии пенальти, передает РИА «Новости».

Основное время напряженной игры в Нижнем Новгороде, за которой наблюдали более 42 тыс. зрителей, завершилось вничью со счетом 1:1.

Счет в матче открыл спартаковец Кристофер Мартинс на 25-й минуте. Петербуржцы смогли отыграться лишь в самом конце встречи: на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Зенита» – итог матча 4:2, причем победную точку поставил тот же Соболев.

При этом финальный свисток ознаменовался массовой потасовкой с участием запасных игроков обеих команд. Инцидент спровоцировал эмоциональный жест Соболева в сторону трибун болельщиков «Спартака» после забитого мяча. Напомним, форвард защищал цвета «красно-белых» с 2020 по 2024 год.

Для «Зенита» трофей стал очередным рекордом – клуб выигрывал Суперкубок России десять раз. «Спартак» же побеждал в турнире только в 2017 году. Всего команды встречались 175 раз, из которых петербуржцы выиграли 57 матчей, а москвичи – 69.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.