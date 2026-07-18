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    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня

    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    18 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    МИД КНР пригрозил Британии мерами из-за национализации British Steel

    Пекин пообещал защитить инвесторов после национализации British Steel в Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Переход металлургического гиганта British Steel от китайской Jingye Group под контроль британского государства грозит Лондону серьезными последствиями и необходимостью выплаты крупных компенсаций.

    Власти азиатской республики готовы отстаивать законные права своих инвесторов, передает ТАСС. Поводом для недовольства послужил переход металлургического гиганта British Steel, ранее подконтрольного китайской Jingye Group, в собственность Британии.

    «Китай внимательно следит за развитием ситуации и при необходимости примет меры для защиты законных прав и интересов», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

    Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги Лондона негативно отразятся на деловом климате и подорвут доверие граждан к британскому правительству. Пекин потребовал соблюдать двустороннее соглашение о защите инвестиций.

    Представители республики призвали английскую сторону следовать рыночным принципам. Они настаивают на поиске взаимоприемлемого решения, которое должно включать вопрос справедливой компенсации за утраченные активы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство национализировало убыточную сталелитейную компанию British Steel.

    Ранее парламент страны одобрил экстренный законопроект для спасения данного предприятия. В ответ китайская группа Jingye потребовала защиты своих легитимных интересов.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

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    18 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    Иран атаковал базы в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте

    Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по базе «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж Саудовской Аравии, базе «Муваффак Салти» в Иордании и базе «Али ас-Салем» в Кувейте сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «База ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», – сообщает IRIB.

    Также Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США. Склады оружия США в военном лагере аль-Удаири и на базе ВВС «Али ас-Салем» в Кувейте атакованы дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

    В свою очередь, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

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    18 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные США пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    CBS: Американские военные пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    В результате недавних атак на военные объекты в Иордании несколько американских военнослужащих получили ранения, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

    По данным американских чиновников, атакам на этой неделе подверглись как минимум два иорданских объекта, где располагались американские силы, передает CBS News.

    На данный момент информации о погибших среди американских или иорданских военнослужащих нет. Степень тяжести ранений, полученных пострадавшими, пока остается неясной.

    Боевая авиация Соединенных Штатов регулярно использует военные объекты Иордании для выполнения своих задач в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    18 июля 2026, 04:56 • Новости дня
    Иран сбил американские дроны MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские военные поразили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper, а также БПЛА RQ-11 Raven на юге Ирана, сообщает Press TV.

    MQ-9 Reaper был сбит в Бушере. RQ-11 Raven уничтожили также в южных районах Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне, базам США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

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    18 июля 2026, 03:00 • Новости дня
    Иран запустил баллистическую ракету по военной базе США в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана совершили первую за почти четыре месяца прямую атаку на территорию Саудовской Аравии, сообщил журналист Барак Равид.

    Со ссылкой на высокопоставленного чиновника США Равид сообщил в социальной сети X: «Иран запустил баллистическую ракету по американской базе в Саудовской Аравии».

    По словам Равида, это событие имеет особое значение, так как стало первой прямой иранской атакой на Саудовскую Аравию за последние четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана.

    Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана.

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    18 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Серия взрывов прогремела сразу в нескольких районах Ирана на фоне новой атаки США, сообщают информационные агентства.

    По данным Mehr, в городе Йезд произошло несколько взрывов. Также США нанесли ракетный удар по окрестностям города Ахваз.

    Взрывы также были слышны в пригороде Лар на юге страны, передает ТАСС.

    Три взрыва прозвучали в иранском Сирике, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV и IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции и СМИ сообщили, что иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане.

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    18 июля 2026, 04:03 • Новости дня
    США нанесли удар по центру управления движением судов в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    «Вышка центра управления движением судов на острове Ларек была поражена американскими ракетами», – сообщает IRIB.

    Три человека погибли и восемь получили ранения в провинции Хормозган на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Телеканал Press TV сообщил, что два взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

    Еще один удар американские военные нанесли по городу Чогадак в провинции Бушер, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

    Также Иран атаковал базы США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.

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    18 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Иранский КСИР нанес удар по американской авиабазе в Иордании

    Силы КСИР уничтожили пять самолетов ударом по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения совершили комбинированную атаку на военный объект Соединенных Штатов, уничтожив два истребителя и три самолета.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиационную базу Аль-Азрак на иорданской территории, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim. Иранские военные задействовали беспилотники и ракеты для поражения укрытий техники.

    «Силы КСИР нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания», – говорится в заявлении армии.

    В результате успешного налета были полностью уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, серьезные повреждения получили еще несколько воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении нескольких американских самолетов на базе в Иордании.

    Днем ранее иранские вооруженные силы атаковали системы связи военных США на иорданской территории.

    В начале месяца КСИР выпустил десять баллистических ракет по американской авиабазе Аль-Азрак.

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    18 июля 2026, 19:45 • Новости дня
    NZZ заявила о начале «молекулярной гражданской войны» в Европе

    NZZ сообщила о признаках молекулярной гражданской войны в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Резкий всплеск подростковой преступности и уличных беспорядков в государствах Европы превратился из серии локальных инцидентов в полномасштабный кризис безопасности, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

    Ситуация в Европе напоминает концепцию немецкого писателя Ханса Магнуса Энценсбергера, передает ТАСС со ссылкой на газету Neue Zгrcher Zeitung.

    «Молекулярная гражданская война начинается незаметно, накапливая крошечные объявления войны, которые затем принимают все более насильственные формы», – отмечает издание. При этом европейцы верят в мирную жизнь, поскольку пока могут безопасно ходить за хлебом.

    В качестве примеров приводятся нападение школьника на французскую учительницу, агрессия беженца в Белфасте и массовые столкновения эритрейцев в Швейцарии.

    Политики долго считали подобные эпизоды единичными, но статистика неумолима. В Австрии число несовершеннолетних подозреваемых за десять лет выросло на 45%, а среди детей до 14 лет иностранцы впервые составили более половины.

    В Германии также фиксируется всплеск изнасилований и преступлений с ножами. По данным психиатра Франка Урбаниока, в криминальных сводках непропорционально часто фигурируют мужчины из конкретных стран.

    Журналисты резюмируют, что привычка властей считать мигрантов лишь жертвами социальных обстоятельств привела к разрушению веры общества в справедливое правосудие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 14-летний школьник тяжело ранил ножом 60-летнюю преподавательницу.

    В мае полиция задержала более ста человек из-за массовых беспорядков после матча Лиги чемпионов в Париже.

    В июне вооруженное нападение выходца из Судана на прохожего спровоцировало масштабные антимигрантские погромы в Белфасте.

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    18 июля 2026, 09:07 • Новости дня
    Сирия и Ирак договорились о восстановлении крупного нефтепровода

    Сирия и Ирак подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Киркук – Банияс

    Tекст: Мария Иванова

    Дамаск и Багдад заключили соглашение о реконструкции стратегически важного маршрута для транспортировки нефти к портам на Средиземном море.

    Сирия и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс. Об этом сообщил министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир, передает РИА «Новости».

    «Мы подписали с братской Республикой Ирак меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс», – говорится в заявлении министра.

    Аль-Башир отметил, что это стратегический шаг к возобновлению работы одного из важнейших нефтетранспортных маршрутов. По его словам, соглашение укрепит роль Сирии как регионального энергетического коридора. Документ подписали в США в присутствии иракского премьера и американских чиновников.

    Сирийская нефтяная компания также заключила меморандум с иракской Basra Oil Company о восстановлении участка Хадита – Банияс. Этот проект обеспечит транспортировку иракской нефти к сирийским портам. Второй меморандум подписан с международным консорциумом, куда входят Chevron, UCC Holding и TI Capital. После модернизации пропускную способность трубопровода планируют увеличить до 2 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее в прессу просочились сведения о планах восстановления нефтепровода Киркук – Банияс.

    В ноябре прошлого года сирийский порт Банияс принял первую партию безвозмездной нефти от Саудовской Аравии.

    В начале этого года правительство Ирака одобрило передачу управления крупным нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» местной компании.

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    18 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    После удара Ирана по Иордании погибли два военных США

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки иранских ракет и беспилотников по американским объектам в Иордании погибли двое военнослужащих США, еще один пропал без вести, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что два американских солдата стали жертвами ударов Ирана по военным объектам США на территории Иордании, передает ТАСС.

    « Помимо этого, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести», – говорится в заявлении командования.

    Кроме того, представители ведомства уточнили информацию о пострадавших. В госпиталь были доставлены четверо военных, еще несколько человек получили незначительные травмы.

    Несколько военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести при атаках на военные объекты в Иордании.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США.

    В результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек.

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    18 июля 2026, 15:43 • Новости дня
    Иран прекратил выполнение меморандума с США

    Иран перестал выполнять меморандум с США по прекращению конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран больше не придерживается договоренностей с Вашингтоном о завершении конфликта из-за возобновления американских атак на страну.

    МИД Ирана официально подтвердило отказ от соблюдения условий меморандума с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Документ был направлен на прекращение конфликта.

    «Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны», – заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Казем Гариб-Абади.

    Меморандум между Тегераном и Вашингтоном был подписан 18 июня для завершения противостояния, начавшегося в феврале. Однако с 8 июля американские военные провели несколько атак на Иран. В ответ иранские силы нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Позже американская авиация начала новую серию ударов по иранской территории. Тогда же спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил об отказе соблюдать условия двустороннего меморандума.

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    18 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Иран атаковал нефтяной объект в Кувейте

    Иран нанес удары по нефтяному объекту в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Утренняя атака на ключевой нефтяной объект Кувейта обернулась ранениями людей и серьезным ущербом для инфраструктуры.

    Иран нанес удар по объекту нефтяного сектора, находящемуся в Кувейте, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация, передает ТАСС.

    «Сегодня утром один из ключевых объектов нефтяного сектора подвергся неоднократным жестоким нападениям со стороны Ирана, в результате которых был зафиксирован ряд пострадавших и нанесен значительный материальный ущерб», – говорится в заявлении компании.

    Пострадавшим оказали необходимую помощь. В настоящее время службы спасения координируют свои действия с государственными органами для ликвидации последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле иранские беспилотники повредили несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation.

    Накануне дроны Исламской Республики атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    В субботу гостелерадиокомпания Ирана отчиталась об ударах по американской военной базе «Али ас-Салем».

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