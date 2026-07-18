Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

Tекст: Вера Басилая

По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.