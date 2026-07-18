После удара Ирана по Иордании погибли два военных США

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что два американских солдата стали жертвами ударов Ирана по военным объектам США на территории Иордании, передает ТАСС.
« Помимо этого, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести», – говорится в заявлении командования.
Кроме того, представители ведомства уточнили информацию о пострадавших. В госпиталь были доставлены четверо военных, еще несколько человек получили незначительные травмы.
Несколько военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести при атаках на военные объекты в Иордании.
Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США.
В результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек.