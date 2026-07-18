После удара Ирана по Иордании погибли два военных США

Tекст: Вера Басилая

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что два американских солдата стали жертвами ударов Ирана по военным объектам США на территории Иордании, передает ТАСС.

« Помимо этого, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести», – говорится в заявлении командования.

Кроме того, представители ведомства уточнили информацию о пострадавших. В госпиталь были доставлены четверо военных, еще несколько человек получили незначительные травмы.

Несколько военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести при атаках на военные объекты в Иордании.

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США.

В результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек.