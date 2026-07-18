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    18 июля 2026, 18:23 • Новости дня

    NYT: Антироссийские санкции напугали Белый дом угрозой краха доллара

    NYT: Проект санкций против России усилил опасения США о положении доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США оказались перед сложным выбором из-за угрозы ослабления роли американской валюты на фоне подготовки новых ограничений против Москвы.

    Законопроект об антироссийских санкциях усилил опасения Белого дома по поводу ослабления позиций доллара в мировой экономике, передает ТАСС.

    Администрация президента США  столкнулась с дилеммой: конгрессмены требуют усилить финансовое давление на Россию, но ужесточение мер может подорвать статус американской валюты.

    Введение дополнительных ограничений вынуждает страны искать альтернативные финансовые инструменты. В частности, государства начинают активнее использовать юань для международных расчетов. За последние пять лет Вашингтон стал чаще прибегать к санкционной политике. В 2024 году было объявлено о 3 тыс. новых мер, однако в 2025 году этот показатель снизился.

    Против нового законопроекта уже выступили демократы Брэд Шнайдер и Дон Бейер, они призвали заблокировать документ.

    Внесенная в Сенат инициатива предполагает санкции против политического и военного руководства России, госкомпаний и иностранных предприятий, помогающих оборонному комплексу. Вместо 500-процентных пошлин на импорт планируется ввести 100-процентные тарифы для пяти крупнейших закупщиков российских энергоресурсов и пяти стран, помогающих обходить ограничения.

    Трамп оценил шансы на принятие документа как высокие, но отметил, что с ним не обсуждались ключевые положения о вторичных санкциях против партнеров Москвы, включая Китай и Индию. «Это еще надо рассмотреть», – заявил американский лидер. Сроки голосования в Сенате пока не определены.

    Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленную версию этой инициативы.

    Президент США запланировал поддержать данный законопроект.

    18 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях

    Конгрессмены США Шнайдер и Бейер выступили против законопроекта о санкциях к РФ

    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о санкциях против России на деле представляет собой скрытую попытку наделить президента США Дональда Трампа правом вводить пошлины против американских торговых партнеров в обход Конгресса, заявили представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвавшие заблокировать документ.

    «К сожалению, законопроект «О санкциях против России» – это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», – говорится в их совместном заявлении.

    Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать этот документ. По их словам, законопроект используется как инструмент для расширения тарифных полномочий президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп планирует поддержать законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о жестких вторичных пошлинах для импортеров российских нефти и газа.

    По новой редакции законопроекта, президент США получил возможность самостоятельно давать санкциям задний ход, а необходимость одобрения Конгресса заменили на обязанность только обосновывать отмену тарифов.

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    17 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    США увеличили импорт сыра из России до исторического максимума

    США нарастили закупки российского сыра до рекордных 134 тыс. долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев текущего года объем поставок российской молочной продукции на американский рынок достиг рекордных 134 тыс. долларов, следует из данных американской статслужбы.

    С января по май Штаты ввезли российской продукции на 133,8 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма закупок выросла в 1,4 раза. Тогда этот показатель составлял 96,3 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Текущий объем импорта стал максимальным за всю историю ведения американской статистики с 1992 года. При этом доля отечественных поставщиков на рынке Соединенных Штатов по-прежнему составляет менее 1%.

    Лидерами по продаже сыра американцам за отчетный период признаны три европейские страны. Первое место занимает Италия с объемом 210,8 млн долларов, за ней следуют Франция и Испания, заработавшие 121 млн и 47,8 млн долларов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российские переработчики столкнулись с масштабным затовариванием складов нераспроданным сыром.

    В прошлом году выручка России от зарубежных поставок этого продукта достигла исторического максимума.

    В марте Грузия также увеличила закупки российского сыра до рекордных значений.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы

    Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва категорически отрицает любые заявления о попытках влияния на политические процессы внутри США на фоне новых заявлений президента США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия не приемлет претензий касательно участия во внутренних делах Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов... Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что Москва никогда не вмешивалась в чужую политику и ожидает аналогичного отношения к себе. Ранее президент США назвал несколько стран, включая Китай и Иран, потенциальными угрозами для избирательной системы государства.

    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы.

    В мае текущего года президент США назвал обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы величайшим обманом.

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    16 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    МИД Китая обвинил фонд США NED во лжи о России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доклад американского «Национальный фонд в поддержку демократии» (National Endowment for Democracy, NED, организация признана нежелательной на территории РФ) наполнен ложью и очерняет отношения Китая и России, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь раскритиковал доклад Национального фонда в поддержку демократии (NED, признан нежелательной организацией в РФ), передает РИА «Новости». Документ, затрагивающий отношения двух стран, опубликовали 15 июля.

    «Доклад Национального фонда в поддержку демократии США наполнен ложью, ошибочными утверждениями и дезинформацией», – заявил дипломат. По его словам, авторы намеренно раздувают нарратив об авторитарной экспансии.

    Представитель ведомства подчеркнул, что американская организация под видом продвижения демократических ценностей вмешивается во внутренние дела государств. Китайская сторона призвала США отказаться от высокомерия и прекратить политические манипуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Пекин назвал клеветой обвинения Евросоюза в военной поддержке российских сил.

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь указал на тесные контакты Москвы и Пекина для противодействия мировой нестабильности.

    До этого китайские дипломаты предостерегали Вашингтон от попыток очернить нормальные межгосударственные связи двух стран.

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    17 июля 2026, 16:38 • Новости дня
    Лавров обвинил американских журналистов в отсутствии совести

    Лавров опроверг отказ России от предложений Трампа по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского внешнеполитического ведомства раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бессовестными авторов публикации в американской газете The Washington Times, передает ТАСС. Издание ранее сообщило, что российская сторона якобы отвергла инициативы президента США Дональда Трампа по Украине во время встречи на Аляске.

    Поводом для резкой критики стала статья, в которой утверждалось, будто Москва упустила шанс на смягчение санкций и развитие экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Американские журналисты писали, что такие перспективы открывались перед Россией при условии добросовестного участия в украинском переговорном процессе и принятия предложений американского лидера.

    «Ну нет совести у журналистов», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции. Руководитель дипломатического ведомства категорически опроверг изложенные в материале сведения, подчеркнув, что российская сторона на самом деле приняла инициативы Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона приняла компромиссные предложения Вашингтона на переговорах в Анкоридже.

    Глава МИД отметил задержку обратной связи от Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Министр допустил вероятность организации саммита на Аляске ради довооружения Киева.

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    17 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Глава AmCham раскрыл долю оставшихся в России американских компаний

    Глава AmCham Эйджи: После начала СВО только 17% компаний США покинули Россию

    Tекст: Вера Басилая

    После начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США, тогда как остальные продолжили производить товары повседневного спроса, сообщил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    По словам Эйджи, основная часть западного бизнеса не стала уходить из России после 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут», – заявил глава AmCham.

    Руководитель организации отметил, что отечественный рынок действительно покинули знаковые бренды, такие как Siemens, BMW и Mercedes. Однако основу европейского бизнеса всегда составляли представители малого и среднего предпринимательства, продолжающие трудиться в государстве. Около 17% американских предприятий ушли из-за давления правительств, санкций или необходимости передачи активов местному менеджменту.

    Оставшиеся организации США сосредоточились на производстве товаров повседневного спроса, включая продукты питания, медикаменты и косметику. На этих предприятиях работают десятки тысяч россиян, однако названия брендов не раскрываются. По словам Эйджи, западные предприниматели предпочитают вести деятельность в тихом режиме.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году подчеркивал готовность приветствовать возвращение зарубежных игроков, если они уходили без хамства. Власти неоднократно напоминали об отсутствии преференций для таких корпораций, а в мае прошлого года в Кремле анонсировали особый режим для грубо покинувших страну брендов.

    Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил об успешной работе бизнеса США на российском рынке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход некоторых западных брендов «абсолютно скотским».

    Президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини заявил о сохранении присутствия многих компаний в стране.

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    17 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров: Россия приняла предложения Трампа по Украине на саммите на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона согласилась с идеями американского лидера Дональда Трампа, выдвинутыми в ходе встречи на Аляске, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии сделал соответствующее заявление после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС. По словам дипломата, реализации американских инициатив мешают другие участники международного процесса.

    «Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», – сказал министр.

    Ранее Россия исключила принятие временных решений по украинскому кризису. Глава российского МИД указал на отсутствие ответа Вашингтона по поддержанной Владимиром Путиным инициативе.

    Украинские власти полностью отвергли переданные американской стороной после саммита на Аляске предложения.

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    17 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Захарова: Россия не станет отказываться от реальных предложений США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не откажется от реальных предложений со стороны США по украинскому урегулированию, но при этом продолжает работу над достижением поставленных целей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», – сказала дипломат в эфире Первого канала, комментируя позицию администрации президента США по Украине.

    Она отметила, что в России помнят повторенные президентом Владимиром Путиным слова «работайте, братья». Захарова добавила, что в своих выступлениях обычно расширяет формулировку, добавляя: «Еще и сестры», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова подтвердила готовность Москвы к результативным переговорам по Украине.

    Президенты России и США по телефону обсудили украинское урегулирование.

    В июне Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. «Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – заключил Путин.

    10 июля 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов оказался перед лицом боевиков, которые требовали от него отказаться от своих убеждений и предать службу. Однако офицер сохранил верность долгу и товарищам. Его последние слова – «Работайте, братья!» – стали символом стойкости и мужества.

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    15 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию в числе главных угроз

    Кандидат на пост главы Нацразведки США Клейтон назвал РФ, КНР и Иран угрозами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Джей Клейтон, претендующий на пост директора Национальной разведки США, перечислил основные угрозы безопасности государства, в число которых. по его мнению, входят Россия, Китай и Иран.

    Кандидат на пост директора американской национальной разведки Джей Клейтон считает, что Россия, Китай и Иран входят в число главных угроз безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса, Клейтон назвал терроризм первостепенной угрозой национальной безопасности. «С моей точки зрения, терроризм – из многих источников», – отметил он.

    Помимо терроризма, кандидат выделил контрабанду наркотиков в США, особенно синтетического опиоида фентанила. Также он упомянул союз картелей и вооруженных сил в некоторых странах.

    Заместитель председателя комитета Марк Уорнер выразил разочарование тем, что Клейтон поместил Россию, Китай и Иран после контрабанды наркотиков. В ответ Клейтон пояснил, что не расставлял угрозы по степени важности. О выдвижении Клейтона на этот пост Дональд Трамп объявил 11 июня, теперь кандидатуру должен утвердить Сенат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти отнесли наркокартели и исламистов к источникам основных террористических угроз.

    Также администрация США признала Иран главной угрозой для страны на Ближнем Востоке. Ранее национальная разведка объявила Россию самой активной иностранной угрозой для американских выборов.

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    17 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    AC: Попытки Запада ослабить Россию привели к обратному результату

    American Conservative: Попытки Запада ослабить Россию дали обратный эффект

    Tекст: Вера Басилая

    Усилия западных стран по ослаблению российского государства сделали Россию более технологичной и подготовленной к современным конфликтам, сообщает американская газета American Conservative.

     Американское издание American Conservative сообщило, что стратегия Вашингтона по нанесению ущерба Москве не увенчалась успехом, передает РИА «Новости». Издание пишет, что подобные действия Запада привели к совершенно неожиданным последствиям для инициаторов.

    «Стратегические планировщики и аналитики в Вашингтоне разрабатывают планы по «ослаблению России», но их усилия пока приводят к прямо противоположному результату: Россия стала более адаптивной, технологически развитой, готовой к современной войне», – говорится в публикации. Журналисты подчеркнули, что за реализацию этих замыслов приходится расплачиваться украинцам.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал стремление недоброжелателей избавиться от России любым путем. Глава государства выразил уверенность, что попытки устранить страну как значимый мировой фактор никогда не достигали цели и обречены на провал в будущем.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность в провале западных планов по разрушению страны.

    В конце июня Владимир Путин заявил о решительном пресечении попыток внешних оппонентов говорить на языке силы.

    До этого Путин напомнил о неспособности противников нанести Москве стратегическое поражение.

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    17 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским политикам следует вводить санкции против Украины за убийства россиян и обстрелы гражданской инфраструктуры, а также против США за удары по Ирану, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

    Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

    Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

    «Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

    Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

    Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

    Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.

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    17 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Журнал TAC: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансирование европейского военно-промышленного комплекса способно спровоцировать прямое вооруженное противостояние Североатлантического альянса с Москвой, отмечают американские СМИ.

    Увеличение американских затрат на военный сектор Европы развязывает руки сторонникам жесткого курса и может спровоцировать военный конфликт НАТО и России. Дополнительные средства активно направляются на вооружение Киева, что еще больше обостряет ситуацию, пишет журнал The American Conservative (ТАС).

    Президент США Дональд Трамп ставит выполнение союзнических обязательств в зависимость от объемов трат европейских государств на оборону. Эксперты издания полагают, что подобная тактика дает партнерам рычаги давления на внешнюю политику Вашингтона.

    Одновременно Пентагон проводит масштабный анализ размещения сил. Глава ведомства Пит Хегсет получил указание приостановить вывод трети войск до завершения шестимесячной проверки военной мощи.

    Главная цель ревизии заключается в переходе к модели самостоятельного обеспечения безопасности Европой. КАк отмечают авторы статьи, Белый дом намерен полностью переложить основную нагрузку по защите континента на плечи самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу главы Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Ранее Пентагон запланировал масштабную оценку целесообразности расположения своих баз в европейских странах. А глава ведомства Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

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    16 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал коррупцию Байдена причиной конфликта на Украине

    Глава РФПИ Дмитриев связал конфликт на Украине с коррупцией Байдена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что в основе украинского кризиса лежат коррупционные схемы бывшего американского лидера Джо Байдена.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг расследования деятельности политиков США. По его мнению, именно финансовые интересы семьи бывшего президента спровоцировали текущий кризис, передает ТАСС.

    «Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера», – написал Кирилл Дмитриев в соцсетях. Таким образом он отреагировал на инициативу члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны.

    Американская конгрессвумен намерена организовать специальные слушания. Как она заявила, они должны выявить факты отмывания денег Украиной и поддержку Киевом кампании Джо Байдена на выборах в США в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года сын экс-президента США Хантер Байден назвал Украину змеиным логовом.

    Ранее член Палаты представителей Анна Паулина Луна подтвердила планы встретиться с Кириллом Дмитриевым для обсуждения коррупции. Сам Джо Байден в должности вице-президента запретил распространять доклад ЦРУ о делах своей семьи в Киеве.

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    17 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы

    США обвинили Россию, Иран и Китай в кибератаках на избиркомы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренней безопасности США опубликовало документ, в котором сообщается, что хакеры, якобы работающие на Россию, Иран и Китай, пытались получить доступ к базам данных об американских избирателях.

    Американские власти обнародовали доклад, обвиняющий хакеров из трех стран в многократных попытках взломать базы данных избирательных систем США с 2016 года, передает ТАСС.

    В докладе говорится, что якобы российские злоумышленники в 2016 году искали уязвимости в системах всех 50 штатов.

    В тексте документа отмечается, что хакеры якобы «похитили информацию о примерно 500 тыс. избирателей». Кроме того, авторы доклада заявляют, что в 2022 году пророссийские хакеры «провели DDoS-атаку на избирком одного из штатов». Представители элитных частей иранских вооруженных сил, по мнению Вашингтона, пытались воспользоваться уязвимостями сайтов в 2020 году.

    Со слов авторов доклада, китайские хакеры накануне выборов 2020 года якобы взломали системы регистрации избирателей в нескольких штатах. Американские власти не впервые возлагают ответственность за сбои в работе избирательных систем на Москву, Тегеран и Пекин. Россия неоднократно подчеркивала беспочвенность подобных обвинений, называя выборы внутренним делом США. Представители Ирана и Китая также отвергли заявления о вмешательстве в американские политические процессы.

    Ранее президент США обвинил Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.
    Несколькими днями ранее Евросоюз объявил о введении санкций против «российских государственных хакеров».

    Американская разведка сообщила, что зафиксировала попытки иранских киберопераций против избирательных штабов кандидатов в президенты.

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    17 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    В Сенате США представили законопроект «санкций Грэма» против России

    Сенатор Блюменталь представил проект санкций Грэма против России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект «санкций Грэма» против российских властей, бизнеса, банковского сектора и энергетических проектов.

    Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Документ был разработан при участии умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Новая версия инициативы, названная в честь Грэма, предполагает введение ограничений против президента России Владимира Путина, высшего военного и политического руководства, а также предпринимателей и госкомпаний. Санкции могут затронуть иностранные предприятия, которые, по мнению США, поддерживают российский ОПК. Кроме того, ограничения планируется распространить на Банк России, Сбербанк, Газпромбанк и крупнейшие энергетические проекты, включая «Ямал СПГ» и будущие арктические проекты.

    Законопроект также предусматривает 100-процентные тарифы для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить санкции. Ранее предлагалось ввести 500-процентные пошлины. Сенаторы также выступают за ограничения против теневого флота. Американский лидер Дональд Трамп ранее высоко оценил шансы на принятие документа, однако сроки его рассмотрения пока не определены.

    Администрация президента США и американские сенаторы согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

    Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма.

    Российские власти внимательно отслеживают риторику американского руководства относительно возможных экономических ограничений и готовятся реагировать по ситуации.

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