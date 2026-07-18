Удары американской армии изолировали иранский порт Бендер-Аббас

Telegraph: Иранский порт Бендер-Аббас изолирован после ударов США

Tекст: Вера Басилая

Удары вооруженных сил США по мостам в Иране привели к изоляции города Бендер-Аббас, передает RT. Через этот портовый узел проходит около половины всей торговли исламской республики. Кроме того, там располагается главная военно-морская база Ирана, обеспечивающая контроль над стратегически важным Ормузским проливом. Бомбардировками были уничтожены мосты и железнодорожные пути.

Как отмечает The Telegraph, бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин полагает, что изоляция Бендер-Аббаса рассматривается администрациейСШ как необходимая мера для возобновления судоходства в регионе.

«В Пентагоне всё больше склоняются к мысли, что, хотят того США или нет, у них нет выбора, если они хотят положить этому конец», – заявил эксперт.

Британское издание также подчеркивает, что новые атаки могут спровоцировать дискуссии о соблюдении норм международного права. Женевские конвенции строго предписывают разделять военные цели и объекты гражданской инфраструктуры.

Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек.

Днем ранее авиация США нанесла прицельные удары по пяти мостам в портовом городе Бендер-Хомейни.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов разрушили мост в городе Бендер-Хемир.