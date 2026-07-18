Белый дом захотел контролировать доступ компаний к новым ИИ-моделям

Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО

Эксперт Перенджиев: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО

Tекст: Андрей Резчиков

«Удары Украины по логистическим центрам Wildberries, на первый взгляд, могут показаться чисто медийной акцией, рассчитанной на узнаваемость бренда. Однако глубина замысла противника гораздо серьезнее. Это не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчетливым террористическим почерком, направленная на расшатывание социальной стабильности в нашем тылу», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Ключевым аспектом этого удара эксперт назвал попытку Украины спровоцировать искусственный конфликт в обществе. «Речь идет не только о прямом экономическом ущербе для логистической системы и поставщиков, чей товар уничтожен. Основной расчет террористических «аналитиков» противника – столкнуть между собой большие социальные группы», – пояснил собеседник.

С одной стороны, это граждане, которые уже оплатили свои заказы и теперь не получат их. С другой – организации-поставщики и сам маркетплейс, оказавшие услугу, но не сумевшие доставить товар.

«Возникает болезненная юридическая и социальная коллизия: объявлять ли форс-мажор и не возвращать деньги или искать виноватых? Это создает питательную среду для нестабильности и дискомфорта», – отметил специалист.

По мнению Перенджиева, противник целенаправленно бьет по психологии комфорта. Расчет делается на наименее психологически устойчивые группы населения, привыкшие к бытовым удобствам.

«Удар по привычному укладу жизни, по системе «заказал – получил» призван вызвать страх. В Киеве надеются, что люди, лишившиеся заказов, начнут предъявлять претензии руководству страны из-за проведения специальной военной операции. Это классический терроризм, направленный на подрыв единства общества изнутри», – подчеркнул эксперт.

Эта атака – не самостоятельная импровизация ВСУ, она была скоординирована при прямом участии иностранных советников и методистов НАТО, полагает Перенджиев. «Достаточно вспомнить откровенные заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который прямо говорит о помощи в нанесении ударов в глубокий тыл России. Спутниковая разведка альянса, помощь в выборе целей и прокладке маршрутов для дронов – все это использовалось при планировании теракта», – считает спикер.

Гражданские логистические центры, не обладающие защитой и системами РЭБ, «оказались перед этими средствами космической и радиотехнической разведки абсолютно уязвимыми». «Противник методично ищет болевые точки, и задача государства – закрыть эту брешь всеми доступными средствами», – отметил Перенджиев.

Что касается обнажения системы ПВО, то заставить Минобороны стягивать дефицитные комплексы вроде «Панцирей» и «Тор» для прикрытия каждого гражданского гиганта – это тоже часть плана врага.

«Но нужно понимать: физически невозможно перекрыть все, особенно когда основные ресурсы сосредоточены на линии боевого соприкосновения. Решение лежит не в распылении сил Минобороны, а в создании смешанной эшелонированной системы. Президент уже давал поручение выстраивать антидроновую защиту по всей стране, и здесь пора переходить от рекомендаций к административному внедрению», – полагает военный аналитик.

По его словам, крупный бизнес, и в первую очередь такие гиганты, как Wildberries, должен в обязательном порядке создавать собственные «антидроновые ЧОПы». «Это подразумевает закупку систем подавления и формирование мобильных или стационарных групп защиты. Пока что логистические центры, в отличие от нефтеперерабатывающих заводов, не воспринимались как приоритетная цель, и собственники экономили на защите в надежде «авось пронесет». Наивность такого подхода очевидна», – заметил Перенджиев.

Однако нельзя делать ставку только на частный бизнес. По мнению эксперта, пора вводить в правовое поле и функционал других силовых структур. «Одна из главных задач Росгвардии – борьба с терроризмом, а удары дронов по мирным объектам признаны нами терактами. Но роль Росгвардии в антидроновой защите тыла до сих пор не обозначена. Полиция также могла бы взять на себя сектора для патрулирования, имея в составе мобильные группы с антидроновыми ружьями. МЧС, которое сейчас занимается только ликвидацией последствий, обязано включиться в гражданскую оборону от беспилотников», – рассуждает собеседник.

Кроме того, даже в гарнизонной и караульной службе «необходимо выставлять стационарные антидроновые посты». «Часовой должен защищать объект не только от диверсантов, но и от угрозы с воздуха. В перспективе нельзя забывать и о концепции народного ополчения, которое могло бы стать частью комплексной системы защиты тыла», – предложил эксперт.

В субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов пострадали два крупнейших распределительных центра в России: в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали.

В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек. В результате попадания БПЛА в центре вспыхнул пожар, который привел к обрушению конструкций. Число пострадавших достигло 25, из которых 22 человека были госпитализированы с осколочными ранениями. Троим оказали помощь и отпустили домой.

По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, хирурги извлекали из ран поражающие элементы в виде шариков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В ходе беспилотной атаки на Московскую область ранения получили 26 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. «Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали», – уточнил губернатор.

В результате падения беспилотника на территории комплекса Wildberries началось возгорание в нескольких блоках распределительного центра.

Глава Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших работников и пообещала, что компания окажет всю необходимую материальную и медицинскую поддержку пострадавшим и их близким.