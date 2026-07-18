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    18 июля 2026, 17:41 • Новости дня

    Участники марша в Лондоне потребовали от Бернэма санкций против Израиля

    Пропалестинские активисты призвали Бернэма ввести санкции против Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    На многотысячном шествии в центре британской столицы демонстранты потребовали от будущего главы правительства Энди Бернэма наложить полное оружейное эмбарго на Израиль.

    Участники пропалестинского шествия в Лондоне обратились к будущему главе правительства Британии Энди Бернэму с требованием ввести антиизраильские санкции, передает ТАСС.

    Маршрут многотысячной акции пролегал от площади Рассел-сквер до резиденции уходящего премьера Кира Стармера.

    «Если Бернэм на самом деле хочет порвать с постыдным наследием Стармера, он должен действовать и ввести санкции против Израиля, включая полное оружейное эмбарго, прекратить военное сотрудничество и дипломатическую поддержку», – заявили в организации Palestine Solidarity Campaign, организовавшей марш.

    Демонстранты несли плакаты с призывами остановить поставки оружия, прекратить геноцид в Газе и ввести санкции. Также протестующие выражали недовольство конфликтом Израиля и США с Ираном и высказывали поддержку Кубе.

    Один из участников акции по имени Саа отметил, что у Бернэма, который должен вступить в должность 20 июля, есть шанс изменить курс страны по ситуации в секторе Газа. По его словам, вопрос заключается лишь в том, захочет ли политик предпринять реальные шаги или его слова останутся пустой риторикой. Недавно избранный лидером Лейбористской партии Бернэм ранее обещал ужесточить позицию по отношению к Израилю из-за строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и нарушения перемирия в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне новым руководителем Лейбористской партии Британии избрали Энди Бернэма.

    В июне бывший премьер-министр Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера политического объединения.

    В прошлом году власти Соединенного Королевства разрабатывали новые санкции против Израиля из-за ситуации в секторе Газа.

    17 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Избран новый лидер Лейбористской партии Британии

    Энди Бернем официально избран лидером британских лейбористов

    Избран новый лидер Лейбористской партии Британии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новым руководителем Лейбористской партии Великобритании избран Энди Бернем, который вскоре может занять пост главы британского правительства, отмечают местные СМИ.

    Преемник действующего премьер-министра Британии Кира Стармера, Энди Бернем, официально избран лидером Лейбористской партии. Соответствующее заявление сделала глава Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд, сообщает РИА «Новости».

    «Я могу подтвердить, что был выдвинут только один кандидат… Поскольку других кандидатов нет, для меня большая честь объявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем», – заявила Махмуд на партийной конференции.

    Трансляцию мероприятия вели британские телеканалы. Теперь Бернем сможет стать премьером Британии. Ожидается, что передача полномочий состоится в понедельник, отметили местные СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. После этого бывший мэр Манчестера Энди Бернем вступил в борьбу за должность главы политической силы.

    Позже вероятный преемник премьера пообещал не ослаблять британскую поддержку Киева.

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    18 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    МИД КНР пригрозил Британии мерами из-за национализации British Steel

    Пекин пообещал защитить инвесторов после национализации British Steel в Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Переход металлургического гиганта British Steel от китайской Jingye Group под контроль британского государства грозит Лондону серьезными последствиями и необходимостью выплаты крупных компенсаций.

    Власти азиатской республики готовы отстаивать законные права своих инвесторов, передает ТАСС. Поводом для недовольства послужил переход металлургического гиганта British Steel, ранее подконтрольного китайской Jingye Group, в собственность Британии.

    «Китай внимательно следит за развитием ситуации и при необходимости примет меры для защиты законных прав и интересов», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

    Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги Лондона негативно отразятся на деловом климате и подорвут доверие граждан к британскому правительству. Пекин потребовал соблюдать двустороннее соглашение о защите инвестиций.

    Представители республики призвали английскую сторону следовать рыночным принципам. Они настаивают на поиске взаимоприемлемого решения, которое должно включать вопрос справедливой компенсации за утраченные активы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство национализировало убыточную сталелитейную компанию British Steel.

    Ранее парламент страны одобрил экстренный законопроект для спасения данного предприятия. В ответ китайская группа Jingye потребовала защиты своих легитимных интересов.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    16 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия пообещала не использовать F-35A для ядерных миссий
    Британия пообещала не использовать F-35A для ядерных миссий
    @ As1 Amber Mayall Raf/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Королевские ВВС Британии закупили 12 самолетов F-35A для тренировок пилотов, опровергнув их изначальное предназначение для выполнения ядерных миссий НАТО.

    Британские военные изменили планы использования недавно закупленных истребителей F-35A, передает портал TWZ.

    Директор по возможностям и программам Королевских ВВС вице-маршал Джим Бек на конференции в Лондоне заявил: «Мы купили эти самолеты не из-за их двойной [ядерной] возможности, мы купили их для нашего подразделения переподготовки».

    В июне 2025 года Министерство обороны Британии решило приобрести 12 истребителей F-35A в дополнение к парку F-35B. Тогда ведомство подчеркивало способность самолетов нести американские ядерные бомбы B61-12, что должно было усилить позиции страны в НАТО. Однако теперь фокус сместился на тренировочные задачи.

    Использование F-35A для обучения обходится дешевле, позволяя сэкономить 25% средств по сравнению с моделью F-35B. Новые самолеты обладают большей дальностью полета и несут больше топлива, что увеличивает время тренировок. При этом для отработки вертикального взлета пилотам придется использовать симуляторы, так как F-35A не обладает такой функцией.

    Эксперты сомневаются в возможности применения этих истребителей для ядерных ударов. Самолеты будут базироваться на авиабазе Марх.

    Посол России в Лондоне Андрей Келин назвал эту закупку восстановлением воздушного компонента ядерного сдерживания.

    Российский сенатор Алексей Пушков указал на агрессивные намерения Лондона на фоне лихорадочного перевооружения.

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    15 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Иран вызвал британского посла из-за обвинений в адрес КСИР

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Ирана выразили решительный протест дипломатическому представителю Британии Хьюго Шортеру в связи с обвинениями Лондона в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который назвали угрозой безопасности.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за решения Лондона обвинить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в создании угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Поводом для дипломатического демарша стали заявления британской стороны о причастности элитного подразделения иранских вооруженных сил к нападениям в европейских странах.

    «Посол Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен решительный протест в связи с этим враждебным шагом», – отметили в дипломатическом ведомстве.

    В Тегеране назвали подобные действия Лондона абсолютно неоправданными.

    Ранее в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа любые законодательные инициативы Британии, направленные против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в январе заявила о планах признать КСИР террористической организацией. Британия 13 июля  признала КСИР террористической организацией.

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    16 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    Лондон потребовал наказать сборную Аргентины по футболу за политический баннер

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Британии поддержала инициативу о проверке действий игроков сборной Аргентины, развернувших плакат о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов после победного полуфинала чемпионата мира.

    Офис Кира Стармера одобрил идею привлечь Международную федерацию футбола к разбирательству скандала на турнире, передает РИА «Новости». Накануне аргентинцы обыграли англичан и второй раз подряд вышли в финал ЧМ по футболу. Во время празднования спортсмены демонстрировали баннер о том, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.

    «Даунинг-стрит поддержала призыв министра к ФИФА расследовать, нарушили ли аргентинские футболисты правила, размахивая баннером в поддержку претензий своей страны на Фолклендские острова», – отметили в пресс-службе канцелярии. Там напомнили, что эти территории однозначно являются британскими.

    Представители премьера добавили, что кубок может им не достаться, однако острова определенно остаются за Лондоном. В правительстве также пожелали удачи финалистам, особенно выделив Испанию. Известно, что в 2014 году аргентинская ассоциация уже получала штраф от ФИФА за аналогичный поступок перед матчем со Словенией.

    Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1. В прошлом году Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о суверенитете спорного архипелага.

    Весной правительство Фолклендских островов отвергло возможность пересмотра принадлежности территории Великобритании.

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    16 июля 2026, 06:27 • Новости дня
    В Британии представили результаты генной терапии от болезни Альцгеймера

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые представили результаты клинических испытаний нового препарата, который снижает выработку тау-белка и замедляет когнитивные нарушения у пациентов с болезнью Альцгеймера на 50%, пишет Time.

    Ученые на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Лондоне представили обнадеживающие результаты тестирования генной терапии, направленной на снижение уровня тау-белка. Препарат «Диранерсен», разработанный биотехнологической компанией Biogen, блокирует выработку этого белка в клетках, пишет Time.

    В исследовании приняли участие 416 человек с болезнью Альцгеймера. Они получали различные дозы «Диранерсена» или плацебо дважды в год через люмбальную пункцию.

    Спустя 18 месяцев у пациентов, принимавших препарат, уровень тау-белка в мозге снизился на 50-65% по сравнению с контрольной группой.

    Снижение уровня белка привело к улучшению когнитивных функций. У пациентов, получавших лекарство, замедлилось снижение памяти и навыков рассуждения на 50%. При этом даже минимальная доза препарата оказалась эффективной.

    «Мы начинаем готовиться к тому, как будет выглядеть это будущее, и это захватывающе», – заявила главный научный сотрудник Ассоциации Альцгеймера Мария Каррильо.

    Ученые отмечают, что, несмотря на успехи в борьбе с амилоидом, именно накопление тау-белка часто предшествует когнитивным нарушениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в мае начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера. Японские ученые назвали главную ошибку в профилактике деменции. Ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости.


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    15 июля 2026, 18:42 • Новости дня
    Более половины британцев назвали уходящего Стармера плохим премьером

    YouGov: 51% британцев негативно оценили работу Кира Стармера на посту премьера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Свыше половины жителей Британии остались недовольны результатами работы Кира Стармера на посту премьер-министра страны, при этом почти треть считает его правление ужасным.

    Более половины британцев считают, что уходящий с должности Кир Стармер был плохим премьер-министром. По данным исследования компании YouGov, треть респондентов назвали его работу ужасной, отмечает РИА «Новости». Сам политик в среду попрощался с палатой общин перед предстоящей отставкой.

    «Половина (51%) считают, что он плохо или ужасно справлялся со своими обязанностями на посту премьер-министра», – говорится в материалах опроса. При этом 21% участников выбрали вариант «плохо», а 30% – «ужасно». Положительно оценили работу Стармера лишь 16% опрошенных, еще 29% дали среднюю оценку.

    Стоит отметить, что до выборов в июле 2024 года 54% сторонников Лейбористской партии ожидали от Стармера отличных или хороших результатов. Сейчас же только 35% из них считают его успешным лидером. В то же время британцы одобрили его отказ от участия в военной операции США и Израиля против Ирана, а также дипломатические шаги в отношении Дональда Трампа.

    Главными провалами Стармера граждане назвали проблемы с выплатой топливных субсидий, нерешительность и миграционный кризис. Ожидания от вероятного преемника Энди Бернема также невысоки: лишь 21% верят, что он станет хорошим премьером, тогда как 33% прогнозируют плохие результаты. Исследование проводилось 12-13 июля среди 2104 совершеннолетних жителей Британии. О степени погрешности не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер стал самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании.

    Напомним, в мае правящая Лейбористская партия потерпела масштабное поражение на муниципальных выборах. После этого провала политик объявил об уходе с поста лидера лейбористов.

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    16 июля 2026, 09:33 • Новости дня
    Власти Британии национализировали убыточную сталелитейную компанию British Steel

    Tекст: Мария Иванова

    Британское правительство приняло решение о национализации сталелитейной компании British Steel для защиты будущего отечественного производства стали и сохранения цепочек поставок.

    Правительство Британии перевело убыточную сталелитейную British Steel в государственную собственность, передает РИА «Новости».

    «Сегодня (16 июля) правительство перевело компанию British Steel в государственную собственность, чтобы защитить будущее производства стали в Великобритании», – говорится в пресс-релизе компании.

    Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл отметил, что этот шаг продиктован интересами национальной безопасности и экономики. По итогам оценки власти пришли к выводу, что переход в госсобственность – лучший способ обеспечить будущее предприятия и защитить производственные мощности. В дальнейшем планируется рассмотреть различные варианты развития компании, включая привлечение частных инвестиций.

    Предприятие, формально принадлежавшее китайской Jingye Group, находилось под управлением государства с апреля 2025 года из-за угрозы закрытия на фоне нерентабельности. Ранее китайские владельцы отказались продать актив за 100 млн фунтов стерлингов (132 млн долларов). В мае министерство коммерции КНР заявило, что следит за ситуацией и готово принять ответные меры.

    Вопрос о выплате компенсаций бывшим владельцам решит независимый оценщик. Ожидается, что схема компенсационных выплат будет разработана и утверждена осенью. British Steel является ведущим европейским производителем длинномерной стальной продукции для строительства, машиностроения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года британский парламент одобрил экстренный законопроект для спасения компании British Steel. Вскоре после этого правительство страны вернуло контроль над сталелитейным заводом в Сканторпе.

    В ответ китайская группа Jingye потребовала защиты своих легитимных интересов.

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    17 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Поезд из «Гарри Поттера» оставил Британию без паровозов

    В Британии запретили движение паровозов после пожара из-за «Хогвартс-экспресса»

    Tекст: Мария Иванова

    Британские железные дороги отказались от использования паровой тяги из-за природных пожаров, вспыхнувших от искр туристического состава «Хогвартс-экспресс» в условиях сильной жары.

    Оператор железных дорог Британии временно приостановил использование паровой тяги, передает РИА «Новости».

    Причиной стал инцидент с туристическим составом из фильмов о юном волшебнике, который привел к серьезным последствиям для транспортной сети страны.

    «Network Rail ввела запрет из-за опасений возникновения пожаров во время продолжающейся жары, после того как, по предположениям, искры от поезда, перевозившего персонажей из «Гарри Поттера», стали причиной лесного пожара», – пишет Daily Mail.

    В минувшую субботу знаменитый «Хогвартс-экспресс» вызвал возгорание, вынудившее полностью перекрыть движение на линии. В результате инцидента пришлось отменить 72 поезда, а отправление еще 158 составов было перенесено. Власти оперативно заменили опасные паровозы на дизельные локомотивы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ученые предупредили об угрозе возникновения масштабных пожаров из-за экстремально сухой погоды.

    Осенью прошлого года пассажирский поезд сошел с рельсов на северо-западе Англии.

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    16 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    Британского подростка обвинили в попытке совершить теракт в мечетях

    Британского подростка обвинили в подготовке терактов в двух лондонских мечетях

    Tекст: Мария Иванова

    В Британии 14-летний юноша предстал перед судом по обвинению в планировании террористических актов с ультраправым уклоном в отношении религиозных объектов на юге Лондона.

    Четырнадцатилетнему жителю Британии предъявлены обвинения в подготовке терактов в мечетях на юге Лондона, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба Скотленд-Ярда уточнила, что преступление связано с планами нападения на две мечети в районе Саттон.

    «Мальчику предъявлено обвинение в совершении террористического преступления… Обвинение в терроризме связано с предполагаемым планом нападения на две мечети в районе Саттон», – говорится в заявлении правоохранительных органов.

    Изначально юношу задержали 20 июня по подозрению в повреждении транспортного средства. В ходе обыска в его доме полицейские обнаружили сомнительные документы. После этого ему инкриминировали подготовку терактов, связанных с крайне правыми взглядами. По данным местных СМИ, в четверг подозреваемый предстал перед судом и не признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне московские следователи задержали подростка по обвинению в поджоге трансформаторной подстанции.

    Весной суд в Нижнем Новгороде приговорил двух юношей к реальным срокам за уничтожение базовых станций связи.

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    17 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Axios: Трамп был недоволен из-за критики Нетаньяху поставок F-35 Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп крайне негативно отреагировал на критику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает Axios.

    По данным Axios, Трамп был недоволен заявлением Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, передает РИА «Новости».

    Поводом для возмущения стало телевизионное интервью, в котором глава правительства Израиля предупредил о нарушении баланса сил на Ближнем Востоке в случае такой сделки.

    Американский лидер посчитал подобное публичное вмешательство недопустимым.
    «Биби не имел права», – заявил Трамп, комментируя высказывания своего зарубежного коллеги. Ранее глава Белого дома подчеркивал, что окончательное решение по передаче военной техники еще не принято.

    Несмотря на позицию американской администрации, турецкая сторона уверена в успешном завершении переговоров. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее рассказал о получении обещания от Вашингтона поставить Анкаре пять современных истребителей.

    Ранее американский лидер подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35.

    До этого президент США пообещал отменить введенные из-за покупки С-400 антитурецкие санкции.

    В начале лета президент США жестко раскритиковал Биньямина Нетаньяху из-за эскалации ливанского конфликта.

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    17 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

    Аракчи: Израиль ведет кампанию по одурачиванию администрации США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи прокомментировал заявления Дональда Трампа о попытках Тегерана повлиять на американскую избирательную систему.

    Дипломат подчеркнул, что настоящей проблемой для Вашингтона является целенаправленная политика Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    «Американцев предупреждают об иностранном влиянии. А как насчет масштабной израильской кампании по одурачиванию администрации США, чтобы втянуть ее в невыигрышную войну?» – написал глава ведомства в соцсетях.

    Ранее Трамп обвинил Иран во вмешательстве в американские выборы.

    Американская разведка заявила о кибероперациях Тегерана против избирательных штабов.

    В начале июля президент США объявил о прекращении перемирия с Исламской республикой.

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    17 июля 2026, 05:44 • Новости дня
    Ynet: Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля в октябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские депутаты единогласно поддержали инициативу о прекращении полномочий действующего созыва ради проведения досрочного осеннего голосования.

    Закон о финансировании политических партий, включающий положение об официальном роспуске Кнессета, был принят рано утром, передает ТАСС со ссылкой о Ynet.

    Инициативу поддержали 62 из 120 парламентариев, при этом возражающих и воздержавшихся не оказалось.

    С 17 июля израильский парламент уходит на каникулы. Ожидается, что законодательный орган официально соберется только после присяги следующего состава, который определится по итогам выборов 27 октября.

    Дату проведения срочного голосования утвердили ранее на заседании профильной комиссии. Стоит отметить, что нынешний созыв доработал до конца четырехлетнего срока полномочий. В предыдущий раз подобное случалось в Израиле лишь в 1988 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня депутаты израильского парламента единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о досрочном самороспуске.

    В середине того же месяца премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о намерении участвовать в предстоящей осенней кампании.

    В конце июня тысячи протестующих израильтян потребовали проведения досрочного голосования на масштабных антиправительственных митингах.

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    17 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Энди Бернем заявил о готовности стать премьером Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый лидер Лейбористской партии Энди Бернем выразил благодарность своему предшественнику Киру Стармеру и подтвердил намерение занять пост главы британского правительства.

    Преемник Кира Стармера на посту премьер-министра Британии Энди Бернем подтвердил готовность взять на себя руководство кабинетом министров страны, пишет РИА «Новости».

    «Это момент гордости, который вы подарили мне и моей семье сегодня, это также и эмоциональный момент. Но я к нему готов», – заявил новый лидер лейбористов.

    Политик поблагодарил Стармера за проделанную работу, отметив, что партия прошла путь от серьезного поражения к одной из лучших исторических побед.

    Ранее в пятницу глава Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд подтвердила избрание Бернема лидером лейбористов. Ожидается, что передача полномочий премьера пройдет в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Энди Бернем заявил о намерении стать лидером Лейбористской партии после отставки Кира Стармера.

    До этого уходящий премьер-министр назначил старт выборов своего преемника на 9 июля. При этом более половины британцев негативно оценили результаты работы бывшего главы правительства.

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    17 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Главный кот Британии назвал обязанности нового премьера

    Кот Ларри напомнил новому премьеру Британии об обязанности кормить питомца

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный мышелов резиденции на Даунинг-стрит кот Ларри в шуточной форме предупредил будущего премьер-министра Британии Энди Бернема о его новых обязанностях.

    В аккаунте Ларри в соцсети X появились картинки, на которых Энди Бернему проводят брифинг и рассказывают о необходимости ухода за питомцем, передает РИА «Новости».

    «Добро пожаловать на самую важную должность в вашей жизни», – гласит подпись к публикации.

    На изображениях отмечается, что лоток кота находится в кабинете министров. Будущего премьера также предупреждают, что кормить животное необходимо как минимум два раза в день.

    Ранее глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд сообщила об избрании Бернема новым лидером. Ожидается, что передача полномочий премьер-министра состоится в понедельник.

    Взятый из приюта кот Ларри служит в резиденции британского премьера с 2011 года. Коты живут в резиденциях правителей с XV века, а с 1929 года имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов стерлингов в год. Самым знаменитым мышеловом XX века был кот Хамфри, служивший при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Энди Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании. Политик подтвердил готовность занять пост главы британского правительства.

    Месяцем ранее кот Ларри высмеял частую смену премьер-министров страны.

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