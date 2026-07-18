  • Новость часаМинобороны назвало пораженные цели в портах Украины
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    18 июля 2026, 17:41 • Новости дня

    Хайду сообщил о шансах Венгрии избежать санкций США на нефть и газ

    Депутат Хайду: Венгрия хочет избежать пошлин США на нефть и газ из России

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт надеется получить исключение из готовящегося законопроекта США о стопроцентных пошлинах для покупателей российских энергоносителей, сообщил председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду.

    Председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду обсудил возможные американские санкции с коллегами из Конгресса США, передает ТАСС.

    В Вашингтоне подготовлен законопроект о введении импортных пошлин в размере 100% на товары из стран, активно закупающих нефть и газ у России.

    «Я встретил понимание с их стороны и считаю, что есть хорошие шансы избежать этой проблемы», – заявил политик агентству MTI. Он подчеркнул, что инициатива конгрессменов предусматривает возможность исключений в интересах национальной безопасности США.

    В ходе встреч с демократами и республиканцами Хайду отметил усилия нового кабинета министров во главе с Петером Мадьяром по диверсификации поставок. Будапешт планирует полностью избавиться от энергетической зависимости от Москвы к 2035 году. По словам парламентария, попадание Венгрии под санкции стало бы досадным обстоятельством.

    В настоящее время страна продолжает получать значительные объемы российских энергоресурсов. Нефть поступает по трубопроводу «Дружба», а газ – через «Турецкий поток». В 2025 году объемы поставок превысили 8,5 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.

    В марте прошлого года США сделали для Венгрии исключение из санкций на оплату российского газа.

    Позже бывший премьер-министр Виктор Орбан подготовил пакет предложений для снятия ограничений на поставки нефти.

    По итогам ноябрьских переговоров в Вашингтоне Белый дом предоставил Будапешту освобождение от энергетических санкций сроком на один год.

    17 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска изменили тактику воздушных ударов по Украине, сделав ставку на массовое поражение логистической инфраструктуры и комбинированные атаки с применением большого количества ложных целей. По оценке военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, такой подход уже осложняет снабжение ВСУ и снижает эффективность украинской системы ПВО.

    В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

    По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

    Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

    Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

    Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

    Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

    «Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

    Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

    За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    ФОМ: Большинство россиян оценивает свое материальное положение как стабильное

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть россиян считает свое материальное положение стабильным и не фиксирует заметных перемен в последние месяцы. Как следует из исследования Фонда общественного мнения (ФОМ), 68% участников опроса сообщили, что их финансовая ситуация осталась на прежнем уровне.

    По данным ФОМ, доля тех, кто считает свое финансовое положение стабильным, по сравнению с маем увеличилась на 6%. Еще 7% респондентов отметили улучшение своего материального положения. При этом количество граждан, которые заявили об ухудшении финансового состояния, сократилось с 28% до 23%.

    Положительно оценивают свое материальное положение 25% участников опроса. С мая этот показатель увеличился с 22%. Еще 52% россиян считают свое финансовое состояние средним, а 19% называют его плохим – этот показатель остается неизменным на протяжении нескольких месяцев.

    В опросе в режиме face-to-face участвовали 1500 респондентов старше 18 лет из 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    В апреле 2026 года треть россиян призналась в преобладании позитивных эмоций. Осенью 2024 года Росстат зафиксировал рекордную долю обеспеченных семей.

    Летом того же года в стране полностью исчезли домохозяйства с нехваткой денег на еду.

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    17 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские Су-34 разгромили позиции украинской бригады под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи отечественных бомбардировщиков успешно поразили места скопления личного состава и базы управления беспилотниками украинских войск в районе населенного пункта Колодезное.

    Пилоты Воздушно-космических сил России атаковали временную базу 159-й механизированной бригады армии противника, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи применялись мощные фугасные снаряды.

    «Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Колодезное Харьковской области», – заявили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство сообщило об успешном поражении командных пунктов операторов дронов. Удары пришлись по позициям четвертой бригады Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российские самолеты Су-34 разгромили позиции 159-й механизированной бригады ВСУ в Донбассе.

    В июне экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М уничтожил крупный склад украинских беспилотников под Харьковом.

    В начале года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами по скоплению личного состава противника.

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    17 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Финский военкор призвал президента страны Стубба отказаться от русофобии

    Финский военкор Хейсканен призвал Стубба отменить антироссийский курс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный финский журналист Кости Хейсканен обратился к руководству своей страны с требованием изменить внешнеполитический курс и лично зафиксировать последствия агрессии украинской армии против мирных жителей Донбасса и Новороссии.

    Финский журналист и военкор Кости Хейсканен провел пикет у посольства своей страны в Москве. Он потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса, передает ТАСС.

    «Я хочу передать послание отсюда, из посольства Финляндии в Москве, нашему президенту Александеру Стуббу. Александер, Россию не победить! И вам пора понять это. А правительству Финляндии: у вас еще есть возможность все поменять, остановить русофобию, приехать в Новороссию и Донбасс и увидеть своими глазами, как Украина убивает мирное население России, Новороссии и Донбасса», – заявил репортер.

    Ранее корреспондент отмечал негативное влияние киевского режима на финское общество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб одобрил удары западным оружием вглубь территории России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова финского лидера о необходимости сдерживания Москвы. До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил русофобскую политику главы государства.

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    17 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Посольство России отвергло обвинения Франции в кибератаках

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин опроверг претензии Парижа о причастности Москвы к хакерским атакам, указав на отсутствие доказательств.

    Во время беседы во французском внешнеполитическом ведомстве российский дипломат Александр Зезюлин отверг претензии Парижа о якобы совершенных Россией кибератаках, передает РИА «Новости». В дипломатической миссии подчеркнули, что французская сторона не представила никаких подтверждающих фактов.

    «Со своей стороны, временный поверенный в делах категорически отверг эти обвинения, указав на их голословность и бездоказательность, и обратил внимание на то, что данные спекуляции были обнародованы в день встречи в Париже так называемой «коалиции желающих», видимо, чтобы хоть как-то обосновать ее антироссийские решения», – отметили в посольстве.

    Дипломаты добавили, что упреки Франции кажутся гротескными, учитывая поставки Парижем вооружений и разведданных на Украину.

    Власти Франции запланировали вызов российского дипломата из-за масштабной кампании кибератак.

    Накануне Европейский союз ввел новые санкции против девяти физических лиц и четырех организаций.

    Постпредство России при ЕС назвало данные обвинения Брюсселя абсолютно необоснованными.

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    18 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Глазьев заявил об отсутствии славянского единства

    Глазьев объяснил отсутствие украинцев на «Славянском базаре» репрессиями Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев выразил сожаление по поводу невозможности приезда украинцев на фестиваль «Славянский базар» в Витебске из-за давления со стороны недружественных политических сил.

    Выступая перед журналистами в Витебске, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев отметил влияние мировой гибридной войны на отношения между славянскими народами. Политик подчеркнул негативное воздействие внешних факторов на культурный обмен, передает ТАСС.

    «И, к сожалению, здесь, на «Славянском базаре», мы вынуждены констатировать, что славянского единства пока нет», – заявил госсекретарь. Он добавил, что недружественные политические силы целенаправленно разъединяют людей.

    По словам спикера, многие единомышленники из стран Восточной Европы и с Украины лишены возможности посетить фестиваль. Причиной этому стала реальная угроза политических преследований со стороны местных властей, подчеркнул Глазьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву и Минск союзниками по духу. А заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета оценил угрозы Киева в адрес Минска как браваду.

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    17 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Российские военные поразили топливные резервуары ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами украинской армии, расположенным на территории одесского морского порта, сообщили в Минобороны.

    Атака была осуществлена с использованием высокоточного оружия воздушного базирования, передает ТАСС. Целью стали запасы горючего, предназначавшиеся для снабжения украинских военных подразделений.

    «В порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», – заявили в Минобороны.

    Ранее российские войска уничтожили два цеха по сборке беспилотников на территории порта Одессы. Днем ранее беспилотник «Герань-2» ударил по судну с партией вооружения для украинской армии в акватории Черного моря.

    Всего за неделю Вооруженные силы России поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна.

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    17 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    На Алтае открылась аграрная выставка передовых достижений АПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сибирском агропарке начала работу выставка «Всероссийский День поля – 2026» площадью 40 гектаров, объединившая новейшие разработки в сфере селекции, генетики и механизации сельского хозяйства.

    Мероприятие посетили министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, говорится в сообщении Минсельхоза в Max. Они осмотрели стенды с современной техникой, полимерными решениями и системами защиты растений.

    «Здесь представлено множество инновационных решений в части селекции и генетики, систем питания и средств защиты растений, механизации. Агропромышленный комплекс является гордостью России. Мы производим много продуктов питания, полностью обеспечиваем себя продовольствием и поставляем нашу продукцию в 160 стран мира, внося вклад в мировую продовольственную безопасность», – отметила глава ведомства.

    Томенко подчеркнул лидерство региона в сибирском сельском хозяйстве. По его словам, местные предприятия активно развивают научную сферу и сельхозмашиностроение. Губернатор напомнил, что в прошлом году аграрии края собрали рекордные 10 млн тонн урожая.

    Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила о сборе российскими аграриями более 21 млн тонн зерна.

    Ведомство зафиксировало рост средней урожайности зерновых культур до 40 центнеров с гектара.

    Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил об экспорте отечественной сельскохозяйственной продукции в 160 государств.

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    17 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала новый порядок сдачи железнодорожных билетов

    В пресс-службе ведомства пояснили, что инициатива призвана повысить доступность поездок для граждан.

    «Изменения направлены на снижение рисков приобретения большей части билетов перекупщиками», – говорится в сообщении на сайте ФАС. Там напомнили, что стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный проездной документ регулируется государством.

    В 2020 году из-за пандемии коронавируса этот сбор был снижен до минимума. В результате количество возвратов выросло более чем в три раза по сравнению с допандемийным периодом.

    В службе уверены, что новые правила позволят значительно сократить число отказов от поездок. Это приведет к снижению искусственного дефицита и обеспечит достаточное количество билетов в сезоны высокого спроса.

    В июне президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов для перекупщиков железнодорожных билетов.

    Весной Министерство транспорта разрешило пассажирам дистанционный возврат проездных документов на пригородные поезда.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил антимонопольной службе усилить контроль за стоимостью проезда в период отпусков

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    17 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Суд Москвы отправил блогера Ремесло в СИЗО за фейки об армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Илья Ремесло отправлен под стражу в рамках расследования уголовного дела о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

    Соответствующее решение в отношении обвиняемого вынес Басманный суд столицы, передает ТАСС.

    О принятой мере пресечения представителям средств массовой информации рассказал адвокат Сергей Бадамшин. «Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на один месяц 30 суток», – сообщил защитник.

    Напомним, правоохранительные органы задержали блогера в Петербурге. Для проведения следственных мероприятий фигуранта доставили в Москву.

    Позже Илье Ремесло официально предъявили обвинение в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

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    17 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Цена барреля нефти марки Brent превысила отметку 88 долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые котировки черного золота продемонстрировали резкий рост на фоне активных торгов, достигнув максимальных значений с середины июня текущего года.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась почти на 4,4%, передает РИА «Новости». Показатель достиг 87,93 доллара за баррель. При этом в ходе торгов цена впервые с 12 июня поднималась выше 88 долларов.

    Одновременно зафиксировано подорожание августовских фьючерсов на марку WTI. Их стоимость выросла на 4,47% и составила 82,48 доллара за баррель. Мировые цены на энергоносители ускорили общий рост до 4,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июля стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 86 долларов.

    Днем ранее мировые цены на сырье резко выросли на фоне новостей о планах США по блокаде морских портов Ирана.

    В начале месяца котировки сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь достигли уровня 78,1 доллара за баррель.

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    17 июля 2026, 20:46 • Новости дня
    Россия выразила протест Эстонии за уничтожение воинских могил

    МИД выразил протест Эстонии после сноса мемориала советским воинам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальная Москва жестко отреагировала на разрушение памятника над братской могилой почти 800 советских солдат в эстонской деревне Йыгевесте.

    Временному поверенному в делах Эстонии заявлен решительный протест в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям, сообщает МИД РФ. «Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия», – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Она отметила, что в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Дипломат добавила, что судьба останков красноармейцев остается неизвестной, а публичные данные об их эксгумации полностью отсутствуют. Разрушенный монумент располагался всего в нескольких метрах от исторической усыпальницы полководца Барклая де Толли.

    С 2022 года рабочая группа эстонского правительства рекомендовала демонтировать 244 мемориала, около 200 объектов уже уничтожены. Российская сторона осуждает подобные неонацистские проявления и считает их грубым нарушением международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте.

    Ранее российское внешнеполитическое ведомство осудило демонтаж надгробий с могил советских военных в Таллине. До этого  отечественные дипломаты выразили протест временному поверенному прибалтийской республики из-за акта вандализма на военном кладбище.

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    17 июля 2026, 22:19 • Новости дня
    В результате украинской агрессии в ДНР погибли два человека

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами агрессии со стороны Киева в пятницу в ДНР стали два человека, еще 12 получили ранения, сообщил руководитель региона Денис Пушилин.

    «Два человека погибли, еще 12 мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», – сообщил Пушилин в «Максе».

    По его словам, при атаках ударных БПЛА в Никитовском районе Горловки при ударе по легковому автомобилю погиб мужчина, еще один водитель погиб на автодороге Донецк – Горловка в Ясиноватском округе.

    Пострадали жители Макеевки, Дебальцево, Горловки, Шахтерского и Великоновоселковского округов. При ударах по автобусам городских маршрутов ранения получили женщина и мужчина, еще двое мужчин пострадали при ударе по микроавтобусу.

    Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь и пожелал им скорейшего выздоровления. По его данным, повреждены три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, два городских автобуса, спецтехника, семь грузовых и четыре легковых автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы.

    Ранее ВСУ устроили атаки на белорусские автобусы.

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