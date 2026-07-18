Глава AmCham заявил об успешной работе американского бизнеса в России

Tекст: Вера Басилая

Эйджи сообщил об успешной работе бизнеса США в стране, предприниматели не испытывают трудностей в ведении дел на территории государства, передает РИА «Новости».

«Американский бизнес в России продолжает успешно работать, мы не чувствуем никакой дискриминации, хотя западные компании и относятся сейчас к недружественным юрисдикциям», – заявил Эйджи.

Глава AmCham также отметил наличие хороших отношений американских бизнесменов с российским деловым сообществом и правительством. Он добавил, что стороны постоянно поддерживают связь и регулярно проводят встречи. При возникновении вопросов предприниматели обращаются в профильные министерства, где получают необходимую поддержку и консультации.

Ранее Эйджи заявил, что после начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США.

Американские инвесторы сохранили вложенные в отечественную экономику средства.

При этом бизнес США пока не видит ослабления санкционного давления на страну.