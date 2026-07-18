Онищенко призвал забыть о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» раскритиковал идею сокращения рабочих дней. По его мнению, многим стратегическим отраслям для роста необходим круглосуточный режим работы.
«Сегодня перед нами стоит задача сохранить страну. Нужно, чтобы была развитая экономика. Но как мы можем развивать экономику, не работая или призывая к четырехдневной рабочей неделе? Это же нонсенс», – подчеркнул академик.
Онищенко отметил, что есть отрасли, где четырехдневная рабочая неделя может быть введена. Однако, по его мнению, в таких сферах, как промышленность и медицина, нужно интенсифицировать труд. При этом он добавил, что вводить шестидневку и круглосуточную работу следует с учетом физических возможностей человека, соблюдая нормативы по отпускам и оплате труда.
В заключение заместитель президента РАО призвал исходить из перспектив развития страны и переходить от слов к реальным делам. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что законодательство уже позволяет компаниям и сотрудникам по взаимному согласию выбирать график от четырех до шести рабочих дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава Минтруда Антон Котяков отверг необходимость введения обязательной четырехдневной рабочей недели.
Весной бизнесмен Олег Дерипаска предложил перевести россиян на шестидневный график работы для ускорения трансформации экономики. До этого Геннадий Онищенко назвал невозможным сокращение трудовых будней без внедрения новых технологий.