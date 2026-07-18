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    18 июля 2026, 15:59 • Новости дня

    Польша получила первый штурмовой мост на базе Abrams

    National Interest: Польша получила первый штурмовой мост на базе Abrams

    Tекст: Мария Иванова

    Военный арсенал Варшавы пополнился первым из 25 запланированных штурмовых мостов, созданных на базе американского танка Abrams для поддержки тяжелой бронетехники.

    Вооруженные силы европейского государства начали приемку новой инженерной техники, передает РИА «Новости».

    Журналисты американского издания National Interest уточнили: «В этом месяце Польша получила первый из запланированных 25 штурмовых мостов (JAB), которые будут поддерживать растущий парк танков и другой бронетехники страны».

    Весной Варшава приобрела 250 танков Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Общая сумма контракта составила 4,75 млрд долларов. Дополнительно польские военные получили 116 подержанных боевых машин ранней версии M1A1.

    Москва неоднократно обращала внимание на беспрецедентную активность сил НАТО у западных границ. Представители Североатлантического альянса объясняют расширение инициатив необходимостью сдерживания спецоперации. В Кремле подчеркивают, что государство никому не угрожает, однако продолжит реагировать на потенциально опасные для национальных интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Варшава получила партию из 36 новейших американских танков Abrams.

    Месяцем ранее премьер-министр Дональд Туск открыл в Демблине сертифицированный сервисный центр для обслуживания этих боевых машин.

    В июле руководство НАТО объявило о старте проектов по ремонту ключевых вооружений США на европейской территории.

    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».

    Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.

    «Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.

    Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

    Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    18 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    @ Tarasov/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные скрывали огромные арсеналы оружия на гражданских объектах в городе Вишневое, что привело к масштабным разрушениям после точного удара, что подтвердила и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.

    Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала действия армии из-за хранения снарядов в жилых районах Киевской области. По ее словам, в результате недавнего поражения склада в Вишневом оказались разрушены пять улиц, пишут «Вести».

    «Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. ... Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне – последние партии прибыли всего две недели назад», – заявила бывшая чиновница Украины в социальных сетях.

    По мнению Мендель, подобные ситуации наглядно демонстрируют высокую опасность хаотичного управления войсками в условиях боевых действий. Она также призвала к скорейшему прекращению текущего конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский признал факт размещения военного склада среди жилых домов в городе Вишневое.

    Правоохранительные органы задержали руководство оборонного предприятия после детонации арсенала. А депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала об уничтожении ракет ПВО на данном объекте.

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    17 июля 2026, 21:22 • Новости дня
    НАТО потребовало от Греции передать зенитные комплексы Patriot на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные союзники настойчиво добиваются отправки украинским войскам нескольких батарей противовоздушной обороны и до 200 ракет, несмотря на сопротивление греческого руководства.

    Североатлантический альянс и Евросоюз усилили давление на Афины, требуя передать Киеву часть из шести имеющихся зенитных ракетных комплексов Patriot. Украинская сторона рассчитывает получить до 200 ракет PAC-2, срок годности которых в арсеналах ВВС Греции подходит к концу, пишет ТАСС со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

    Предполагается, что Афины продадут боеприпасы Норвегии, а та переправит их украинским военным. Однако греческое руководство пока не дало согласия на эту сделку, опасаясь серьезно ослабить собственную обороноспособность.

    Сейчас противовоздушная оборона юго-восточного фланга НАТО обеспечивается преимущественно греческими силами. Комплексы Patriot развернуты на Крите, Карпатосе и в области Эврос, а также защищают критически важную нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.

    Изъятие такого количества ракет создаст опасную брешь в защите страны на фоне сохраняющихся региональных угроз, отмечает греческое издание. Кроме того, от Афин настойчиво требуют полностью избавиться от российских систем С-300, которые базируются на Крите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский планировал экстренный визит в Афины для обсуждения передачи систем Patriot и истребителей Mirage.

    Ранее власти США также оказывали усиленное давление на Грецию по вопросу отправки Киеву размещенных в Саудовской Аравии зенитно-ракетных комплексов. До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался передавать украинской стороне ЗРК Patriot и С-300 из-за их важности для защиты собственного воздушного пространства.

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    17 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские Су-34 разгромили позиции украинской бригады под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи отечественных бомбардировщиков успешно поразили места скопления личного состава и базы управления беспилотниками украинских войск в районе населенного пункта Колодезное.

    Пилоты Воздушно-космических сил России атаковали временную базу 159-й механизированной бригады армии противника, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи применялись мощные фугасные снаряды.

    «Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Колодезное Харьковской области», – заявили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство сообщило об успешном поражении командных пунктов операторов дронов. Удары пришлись по позициям четвертой бригады Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российские самолеты Су-34 разгромили позиции 159-й механизированной бригады ВСУ в Донбассе.

    В июне экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М уничтожил крупный склад украинских беспилотников под Харьковом.

    В начале года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами по скоплению личного состава противника.

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    17 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Евкуров доложил о совершенствовании новаторской деятельности в войсках

    Tекст: Антон Антонов

    Во время заседания коллегии Минобороны замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров рассказал о развитии изобретательской и новаторской работы в войсках, сообщает ведомство.

    «Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров в ходе своего выступления на заседании коллегии военного ведомства доложил о проводимой работе по совершенствованию изобретательской и новаторской деятельности в войсках», – говорится в сообщении.

    По его словам, более 2 тыс. уже введенных в эксплуатацию промышленных образцов повысили эффективность обучения военнослужащих и выполнения боевых задач в зоне СВО, передает ТАСС.

    Евкуров отметил, что только в первом полугодии число заявок на изобретения и рационализаторские предложения выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а количество выданных патентов на изобретения увеличилось на 17%.

    Замминистра также указал, что во взаимодействии с Департаментом повышения эффективности деятельности Минобороны России были разработаны и внедрены нормативные акты, сократившие сроки рассмотрения заявок, оформления патентов на изобретения и удостоверений на рационализаторские предложения. Эти решения значительно оптимизировали все соответствующие процедуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Минобороны России создало систему «Воентех» для ускоренного внедрения инновационных технологий и развития взаимодействия с гражданским научным сообществом.

    Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах сократить к 2030 году срок внедрения инновационного вооружения до двух – шести месяцев в рамках проекта «Воентех».

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками силовых вузов рассказал о боевых испытаниях свыше тысячи образцов вооружения и техники в минувшем году.

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    17 июля 2026, 20:38 • Новости дня
    Минобороны озвучило данные о подготовке армейского резерва в 2026 году

    С начала года в полках резерва Минобороны подготовили более 140 тыс. бойцов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение первых шести месяцев текущего года в полках резерва Минобороны обучение прошли свыше 140 тыс. бойцов, а программы тренировок корректировались с учетом актуального боевого опыта.

    Заместитель главы Минобороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал о повышении качества обучения личного состава. Выступая на коллегии ведомства, он отметил важность использования опыта СВО при тренировках, пишет РИА «Новости».

    «Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки, и резервных полков подготовлено более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск», – говорится в сообщении Минобороны.

    Евкуров добавил, что для достижения нужного уровня мастерства бойцов провели свыше 40 практических мероприятий. Впервые прошел учебно-методический сбор с участием офицеров и командиров для обмена опытом. К обучению солдат также привлекли 107 командиров штурмовых подразделений.

    Кроме того, ДОСААФ расширило перечень военно-учетных специальностей с 20 до 30. За полгода организация подготовила свыше 18 тыс. будущих призывников, включая операторов беспилотников, связистов и водителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о направлении резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Чуть ранее глава государства утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан в запасе на 2026 год. До этого в полках резерва прошли обучение более 300 тыс. военнослужащих для участия в специальной военной операции.

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    17 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым

    Два человека погибли и один пострадал при атаке на север Крыма

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате очередного удара украинских войск по северной части Крымского полуострова погибли два человека, еще один мирный житель получил ранения.

    Обстрел Вооруженных сил Украины привел к жертвам среди мирного населения на севере Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», – написал он в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятого июля в результате удара ВСУ по северу Крыма погиб один человек. На следующий день украинские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

    В конце июня жертвами ночного налета на регион стали двое мирных жителей.

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    17 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Журнал TAC: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансирование европейского военно-промышленного комплекса способно спровоцировать прямое вооруженное противостояние Североатлантического альянса с Москвой, отмечают американские СМИ.

    Увеличение американских затрат на военный сектор Европы развязывает руки сторонникам жесткого курса и может спровоцировать военный конфликт НАТО и России. Дополнительные средства активно направляются на вооружение Киева, что еще больше обостряет ситуацию, пишет журнал The American Conservative (ТАС).

    Президент США Дональд Трамп ставит выполнение союзнических обязательств в зависимость от объемов трат европейских государств на оборону. Эксперты издания полагают, что подобная тактика дает партнерам рычаги давления на внешнюю политику Вашингтона.

    Одновременно Пентагон проводит масштабный анализ размещения сил. Глава ведомства Пит Хегсет получил указание приостановить вывод трети войск до завершения шестимесячной проверки военной мощи.

    Главная цель ревизии заключается в переходе к модели самостоятельного обеспечения безопасности Европой. КАк отмечают авторы статьи, Белый дом намерен полностью переложить основную нагрузку по защите континента на плечи самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу главы Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Ранее Пентагон запланировал масштабную оценку целесообразности расположения своих баз в европейских странах. А глава ведомства Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

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    17 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Рютте спрогнозировал стратегию ВСУ при новом руководстве

    Генсек НАТО Рютте заявил о сохранении стратегии ВСУ после отставки Федорова

    Рютте спрогнозировал стратегию ВСУ при новом руководстве
    @ Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Смена руководства украинского военного ведомства не приведет к пересмотру текущей стратегии Вооруженных сил Украины и общего курса министерства, считают в НАТО.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выразил уверенность, что стратегия украинской армии останется неизменной после ухода Михаила Федорова с должности министра обороны, передает ТАСС.

    В беседе с журналистами западного агентства DPA генсек НАТО подчеркнул, что ожидает преемственности в работе ведомства. Он заявил, что следующий министр «продолжит курс Михаила Федорова». При этом генсек добавил, что с бывшим министром у него сложилось успешное рабочее взаимодействие.

    Кадровые перестановки в украинском руководстве начались 14 июля, когда парламент проголосовал за отставку правительства страны. На следующий день глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил депутатам о конфликте между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, объяснив этим свое решение сменить руководителя военного министерства.

    Уже 16 июля временно исполняющим обязанности главы Минобороны был назначен Евгений Хмара, который до этого руководил Службой безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение с признанием неудач. Накануне жители Киева и других городов вышли на массовые митинги против увольнения главы ведомства.

    Между тем. главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал наказывать поддержавших экс-министра военнослужащих.

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    17 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Зеленский пообещал рассекретить архивы по Волынской резне

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения отношений с Польшей Владимир Зеленский объявил о планах рассекретить архивные документы украинских спецслужб о событиях Волынской резни и расширить сотрудничество с Варшавой в проведении эксгумационных работ.

    Зеленский анонсировал рассекречивание документов спецслужб, касающихся трагических событий ХХ века на Волыни, на фоне напряженных отношений с Польшей, передает ТАСС.

    «Провел совещание о нашей политике на польском направлении. <...> Будут решения на дипломатическом направлении, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины о трагических событиях ХХ века на Волыни. Будут решения о дополнительных разрешениях на поисковые эксгумационные работы вместе с польской стороной», – сообщил Зеленский.

    При этом глава киевского режима также высказался за развитие добрососедских отношений с Варшавой. Однако он обошел стороной вопрос героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которая выступает главным камнем преткновения между двумя странами.

    Напряженность между государствами резко возросла в мае после присвоения украинскому подразделению имени «героев УПА». В Польше члены этой организации признаны преступниками, виновными в гибели более 100 тыс. поляков в 1943 году. Десять лет назад польский сейм квалифицировал Волынскую резню как геноцид, а в прошлом году 11 июля стало государственным днем памяти жертв трагедии.

    Решение Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА (запрещена в РФ) спровоцировало дипломатический кризис между Киевом и Варшавой.

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Украине конфронтацией из-за отказа уважать память жертв Волынской резни.

    На фоне этого конфликта Брюссель впервые официально осудил преступления украинских националистов.

    Депутаты Сейма Польши единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни, отклонив при этом поправки с жестким осуждением действий властей на Украине.

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    17 июля 2026, 17:37 • Новости дня
    Стратегический дрон НАТО провел разведку над водами Черного моря

    Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix заметили над водами Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Итальянский военный аппарат Northrop Grumman проследовал на высоте более 15 километров вне коридоров гражданской авиации для сбора данных в реальном времени.

    О появлении разведывательного дрона над акваторией Черного моря сообщил источник ТАСС в европейских авиадиспетчерских службах. «Над нейтральными водами Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии. Он следует над южной частью акватории с запада на восток», – рассказал собеседник агентства.

    Беспилотник находится под управлением ВВС Италии. Он движется без захода в воздушное пространство других стран. На отдельных участках маршрута его сопровождает шведский самолет-разведчик Saab 340B ISR.

    Траектория полета во многом повторяет маршрут самолета Bombardier Challenger 650 Artemis II. Этот борт обычно базируется в румынской Констанце, однако его активность не фиксируется уже трое суток.

    В последний раз появление аппарата Northrop Grumman RQ-4D Phoenix над Черным морем отмечалось в конце апреля. Главная задача этого дрона заключается в сборе изображений обширных территорий и передаче информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля итальянский разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия над акваторией Черного моря.

    В мае американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль российских границ от побережья Крыма до Сочи. В начале июля этот же разведывательный борт Североатлантического альянса совершил длительный полет вблизи Калининградской области.

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