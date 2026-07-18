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    18 июля 2026, 14:59 • Новости дня

    Соратник Мерца лишился поста из-за скандала с суррогатным материнством

    Глава фракции ХДС/ХСС Шпан ушел в отставку из-за ребенка от суррогатной матери

    Tекст: Мария Иванова

    Влиятельный немецкий депутат Йенс Шпан сложил полномочия в Бундестаге после рождения ребенка от американской суррогатной матери вопреки строгим партийным запретам.

    Немецкий телеканал N-tv сообщил об уходе видного соратника канцлера Германии с руководящей должности, передает ТАСС.

    Причиной стал громкий скандал, разразившийся после новостей о пополнении в семье политика. Ранее Йенс Шпан и его супруг Даниэль Функе объявили, что стали отцами благодаря суррогатной матери из США.

    В своем обращении бывший руководитель фракции подтвердил решение покинуть пост. «Я проинформировал председателей партий ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера о том, что данным письмом в адрес нашей фракции я ухожу в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге», – говорится в тексте документа.

    По данным источников, канцлер Фридрих Мерц лично призвал коллегу сложить полномочия.

    Ситуация усугубляется тем, что суррогатное материнство на территории Германии законодательно запрещено. Христианско-демократический союз категорически отвергает легализацию подобной практики, а сам ушедший в отставку политик в прошлом выступал против отмены действующего запрета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Йенс Шпан занял последнее место в январском рейтинге популярных немецких политиков.

    Уровень поддержки правящего блока ХДС/ХСС снизился за год почти на семь процентных пунктов.

    В прошлом месяце жители Берлина потребовали ухода канцлера Фридриха Мерца на многотысячной манифестации.

    18 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии открытой русофобией

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    @ IMAGO/teutopress GmbH/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Решение проигнорировать традиционное рукопожатие с завершающим миссию послом ФРГ Александером Ламбсдорфом стало осознанным жестом в ответ на проявления открытой русофобии, заяывила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала инцидент с уходящим руководителем дипломатического представительства ФРГ Александером Ламбсдорфом, передает ТАСС. Дипломат отметила, что намеренно проигнорировала приветствие иностранного коллеги.

    «Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет», – подчеркнула Мария Захарова. Она добавила, что протокол позволяет обозначать политическую позицию, и данный жест стал ответом на открытую русофобию.

    Ранее в прессе появились сообщения о жалобе Ламбсдорфа на отсутствие рукопожатия во время вызова в российское ведомство.

    Дипломат возглавлял миссию с августа 2023 года. Вскоре его должность займет Клеменс фон Гётце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России подтвердила отказ от рукопожатия с немецким дипломатом на встрече 13 июля.

    В ходе этой беседы Александеру Ламбсдорффу заявили о недопустимости растущей военной поддержки Украины со стороны Берлина.

    Мария Захарова указала послу на сходство современной немецкой пропаганды с нацистскими листовками.

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    17 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»

    Захарова: Завершающий работу в России посол ФРГ Ламбсдорф не заслужил света

    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд посла Германии Александра Ламбсдорфа из России цитатой из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

    В соцсетях посольства образ Ламбсдорфа, неизменно появлявшегося в шляпе, был сопоставлен с Воландом из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает ТАСС.

    Во фрагменте интервью, опубликованном посольством, Ламбсдорф рассказал, что удивлен популярностью своей шляпы в германских СМИ и отметил, что жил в «чудесном районе недалеко от Патриарших прудов». Его собеседник из пресс-службы напомнил, что Воланд, которого в первой главе романа приняли за немецкого профессора, также изображен в головном уборе.

    Следует отметить, что в тексте романа при первом появлении Воланда речь идет о сером берете.

    В ответ на этот ролик Захарова разместила фрагмент интервью в своем Telegram-канале, сопроводив его музыкой из сцены бала у сатаны из сериала «Мастер и Маргарита». «Он не заслужил света», – написала она о Ламбсдорфе, отсылая к одной из финальных глав произведения Булгакова.

    Фразу, приведенную Захаровой, в конце романа произносит Левий Матвей в разговоре с Воландом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ламбсдорф отправится в Германию на автомобиле. Захарова подтвердила вызов Ламбсдорфа в МИД и напомнила, что он не владеет русским языком.

    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 06:45 • Новости дня
    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии

    Вагенкнехт: Критики исполнения гимна ГДР в Германии зря раздувают скандал

    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт осудила критику в адрес членов партии «Альтернатива для Германии», спевших гимн ГДР на мероприятии в Дессау-Рослау.

    «Кто хочет петь гимн ГДР, тот пусть его поет. Здесь опять на пустом месте раздувают скандал», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости».

    Вагенкнехт подчеркнула, что, по ее мнению, жителям восточных земель Германии нельзя отказывать в праве на воспоминания об их гимне.

    Так Вагенкнехт прокомментировала нападки ряда немецких политиков и СМИ на участников мероприятия партии «Альтернатива для Германии». На встрече в городе Дессау-Рослау во вторник сопредседатель АдГ Тино Крупалла вместе с ведущим кандидатом партии в федеральной земле Саксония-Анхальт Ульрихом Зигмундом и кабаретистом Уве Штаймле исполнили гимн ГДР.

    В современной ФРГ символика ГДР формально не запрещена на федеральном уровне, однако наследие Восточной Германии в официальном дискурсе преимущественно описывается через призму «диктатуры» и репрессий.

    Такой подход многие восточные немцы называют односторонним, отмечая, что социальные достижения, особенности повседневной жизни и исторический опыт миллионов жителей ГДР оказываются на периферии общественной памяти страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германист Иван Кузьмин в 2025 году указывал, что политические предпочтения немцев разделились по линиям ГДР и ФРГ.

    «Фактически по историческим линиям ФРГ/ГДР идет разделение по поддержке партий: восточная часть страны за АдГ, западная – за ХДС/ХСС. Кроме того, столица разделена по голосам на западный Берлин и восточный Берлин: в первом случае поддерживают ХДС/ХСС, а во втором – «Левую партию», – уточнил Кузьмин.

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    17 июля 2026, 18:27 • Новости дня
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    @ IMAGO/Political-Moments/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Франция начали обсуждать новые подходы к ядерному сдерживанию в Европе, которые в перспективе могут привести к созданию новой доктрины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после заседания франко-германского совета министров с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

    «Я впервые принял предложение президента Франции совместно подумать над этим ядерным сдерживанием», – сказал Мерц на совместной пресс-конференции с французским лидером, передает РИА «Новости».

    Канцлер напомнил, что ранее Франция уже предлагала расширить действие своего ядерного потенциала на Германию. По его словам, с таким предложением выступал еще президент Франции Шарль де Голль, однако тогда Берлин отказался от этой идеи.

    «Германия тогда так и не приняла его. Нам и не нужно было его принимать, потому что мы жили в другом мире», – отметил Мерц.

    По словам главы немецкого правительства, ситуация изменилась, поэтому Берлин намерен активнее участвовать в обсуждении вопросов стратегического сдерживания. Он сообщил, что Германия впервые примет участие в учениях с использованием обычных вооружений, чтобы определить возможности для укрепления европейской системы безопасности.

    «И сейчас мы впервые примем участие в таких учениях с использованием обычных вооружений, чтобы понять, где мы можем достичь общих целей, а именно – улучшения системы сдерживания в Европе», – заявил канцлер.

    Мерц подчеркнул, что возможное сотрудничество с Парижем не заменит участие Германии в ядерной политике НАТО, а станет дополнительным направлением. По его словам, Берлин намерен изучить французское предложение и оценить варианты повышения обороноспособности.

    «Возможно, в итоге это приведет к созданию новой доктрины, но сегодня говорить об этом еще слишком рано», – заявил канцлер ФРГ.

    Он добавил, что специальная группа должна рассмотреть различные стратегические варианты и подготовить предложения по постепенному укреплению обороны Германии.

    Ранее агентство DPA сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что Германия и Франция предпринимают первые практические шаги в сфере ядерного сдерживания. В частности, осенью немецкие военнослужащие могут принять участие во французских ядерных маневрах.

    Напомним, лидеры Франции и Германии начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса. Весной Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц объявили о создании руководящей группы высокого уровня по ядерному сотрудничеству.

    Ранее немецкий канцлер сообщил о ведении переговоров с европейскими партнерами о возможностях совместного ядерного сдерживания.

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    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

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    17 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Захарова рассказала об отказе пожать руку послу Германии

    Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии Ламбсдорффу

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что не стала пожимать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу во время встречи, которая состоялась 13 июля, передает Lenta.ru.

    «Да, это так», – заявила дипломат, комментируя соответствующее утверждение немецкого посла.

     Ламбсдорфф в интервью изданию Der Spiegel перед своим уходом с должности рассказал об этом инциденте. Дипломат сообщил, что Захарова отказалась от рукопожатия в начале встречи после его вызова в МИД России. Кроме того, посол отметил, что атмосфера на подобных мероприятиях была довольно холодной.

    Ранее 13 июля Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорффа.

    Во время беседы Мария Захарова указала дипломату на сходство современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    Позже официальный представитель ведомства прокомментировала отъезд немецкого посла из страны цитатой из романа Михаила Булгакова.

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    17 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской

    Захарова: Современная пропаганда Германии схожа с нацистской

    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что при разговоре с послом Германии Александром Ламбсдорффом заявила ему о сходстве современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    Захарова в эфире Первого канала рассказала, что вызов посла был связан с вовлеченностью Берлина в преступления Киева и с чудовищной пропагандой Германии.

    «Я, проводя с ним воспитательную беседу, отметила, что все это уже действительно не просто напоминает, а как калька повторяет контуры тех самых немецко-фашистских листовок, которые распространялись на оккупированных Третьим рейхом территориях или в преддверии захода в новые города и села», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Ламбсдорфф на ее слова фыркнул, заявил, что такого не может быть, и спросил, как российская сторона может проводить подобные параллели.

    После этого Захарова открыла тексты листовок Третьего рейха и зачитала их дипломату. «Они начинались как обычно: «Русский Иван или русские, сдавайтесь, во всем виновато ваше правительство», – рассказала Захарова.

    Она отметила, что обращения начинались словами о виновности российского правительства и призывами сдаться, за которыми следовали обещания благополучия и мира в обмен на лояльность рейху, и заявила, что нынешние заявления Берлина звучат очень похоже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году немецкие политики и СМИ использовали антироссийские лозунги, и эксперты называли такую риторику проявлением реваншизма и сходством с пропагандой нацистской Германии.

    В первой в истории Германии стратегии национальной безопасности, выпущенной в 2023 году, Россия открыто называется главным противником Европы и, соответственно, ФРГ.

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    17 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Казахстан сообщил об остановке поставок нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В июле и августе экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок по трубопроводной системе остановлен из-за возникших сложностей при транзите.

    Власти республики не планируют прокачку нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба» в ближайшие два месяца. В пресс-службе Минэнерго Казахстана отметили, что ограничения носят инфраструктурный характер и возникли на транзитной стороне, пишет ТАСС.

    «В настоящее время поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод «Дружба» в направлении Германии временно не осуществляются в связи с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита», - заявили в ведомстве. Казахстанские власти считают ситуацию временной и продолжают работу над диверсификацией маршрутов на европейские рынки.

    С 1 мая республика направляла сырье в Германию в обход «Дружбы». Экспортные потоки были переориентированы через российский порт Усть-Луга и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго пообещали дополнительно проинформировать общественность о возобновлении поставок после нормализации технических условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление казахстанской нефти на другие маршруты с 1 мая.

    Позже министерство энергетики Казахстана изменило схему экспорта 260 тыс. тонн сырья через российские порты. Александр Новак объяснил этот шаг повреждениями инфраструктуры нефтепровода.

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    18 июля 2026, 15:05 • Новости дня
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стремительное возрождение фашистских настроений стало результатом расистской и колониальной идеологии коллективного Запада, делящей культуры на высшие и недостойные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД прокомментировала высказывания руководителя корпорации Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии.

    «Эта стремительная ремилитаризация фашизма – естественное следствие общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению», – написала в Telegram-канале Захарова.

    Захарова отметила, что в своей книге и манифесте компании Карп называет разоружение Германии и Японии «ошибкой, за которую Европа теперь расплачивается». По ее словам, ФРГ после Второй мировой войны «никто не разоружал, и страна была встроена в антисоветский блок как ударная сила».

    Более 100 украинских оборонных компаний в настоящее время используют платформу Brave1 Dataroom, созданную совместно с Palantir, для тренировки свыше 80 моделей искусственного интеллекта. Карп описывает конфликт на Украине как работу «операционной системы войны», отслеживающей потери до уровня отдельных подразделений.

    Дипломат назвала Palantir одной из главных угроз современному миру, отметив, что корпорацией управляют открытые фашисты. Захарова также выразила обеспокоенность толерантностью западного общества к подобным неонацистским заявлениям, на которые не последовало ни санкций, ни призывов к отмене.

    Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс задействует военную систему искусственного интеллекта от компании Palantir для отслеживания российских войск.

    Захарова заявила послу ФРГ о сходстве современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    До этого Захарова сравнила политику ремилитаризации Евросоюза с действиями Третьего рейха.

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    16 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    В Германии начали расследование против сатирика за слова о Меркель и Мерце

    Прокуратура ФРГ начала расследование против сатирика за слова о Меркель и Мерце

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау заподозрила сатирика Уве Штаймле в нарушении общественного спокойствия из-за резких высказываний в адрес бывших и действующих руководителей страны, сообщил журнал Der Spiegel.

    Правоохранительные органы города Дессау-Рослау инициировали проверку в отношении артиста после его выступления на мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Поводом стали комментарии сатирика о бывшем канцлере Ангеле Меркель и нынешнем главе правительства Фридрихе Мерце, передает ТАСС.

    Прокуратура усматривает в действиях Штаймле признаки правонарушения по статье об угрозе совершения преступных деяний. Во время своего выступления артист заявил, что Меркель решила позировать для портрета стоя, так как «догадывается, что скоро будет сидеть».

    «В настоящий момент она пока висит», – добавил сатирик, отметив, что в случае падения портрета ее «поставят к стенке».

    Говоря о действующем канцлере, Штаймле задался вопросом об отсутствии деятелей, подобных полковнику Клаусу фон Штауффенбергу, который участвовал в заговоре против Адольфа Гитлера в 1944 году. Эти слова также привлекли внимание правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прокуратура ФРГ прекратила дело о сравнении канцлера Фридриха Мерца с Пиноккио.

    Позже глава немецкого правительства пожаловался на беспрецедентную травлю в интернете.

    В июне сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель публично назвала политика лжецом.

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    15 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Мерц призвал США воздержаться от вмешательства в выборы в Германии

    Канцлер ФРГ Мерц потребовал от США не вмешиваться в немецкие выборы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Германии призвал американскую сторону воздержаться от поддержки определенных политических сил в преддверии предстоящих избирательных кампаний в стране.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением в адрес Соединенных Штатов, призвав отказаться от вмешательства в немецкий избирательный процесс, передает ТАСС.

    «Я всегда говорил, что мы с нашей стороны не вмешиваемся в американские выборы. Мы всегда этого придерживались. И наоборот, я не хотел бы, чтобы американское правительство или близкие ему институты вмешивались в германские выборы», – подчеркнул политик во время выступления в Берлине.

    Глава правительства также напомнил о незаконности финансирования политических партий Германии из-за рубежа. Он выразил надежду, что международные партнеры ФРГ будут соблюдать установленные правовые нормы. В сентябре текущего года в Германии запланировано проведение земельных выборов в Берлине, Мекленбурге – Передней Померании и Саксонии-Анхальт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Фридрих Мерц заявил о возмутительном вмешательстве Вашингтона в немецкие выборы.

    В мае глава правительства ФРГ признал сложность руководства страной при администрации президента США Дональда Трампа. Незадолго до этого американский президент назвал работу немецкого канцлера ужасной.

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    15 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Украина стала главным получателем оружия ФРГ

    Украина стала главным получателем оружия ФРГ в 2026 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первой половине 2026 года Берлин выдал разрешения на поставку военной продукции в рекордных объемах, при этом наибольшая доля досталась украинской армии.

    По итогам первых шести месяцев текущего года немецкие власти согласовали продажу военных товаров на 13,87 млрд евро. Главным направлением поставок оказался Киев, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на отчет министерства экономики ФРГ.

    Большая часть общей суммы пришлась непосредственно на боевое оружие – 9,6 млрд евро. Еще 4,3 млрд евро составили поставки военного оборудования.

    Ведомство уточнило, что для украинской стороны были одобрены поставки на 2,52 млрд евро. В пятерку крупнейших покупателей продукции из Германии также вошли США, Нидерланды, Чехия и Литва. Израиль занял шестое место с объемом закупок около 799 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объемы передаваемого Берлином вооружения вышли на беспрецедентный уровень. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ФРГ главным спонсором милитаризации киевского режима.

    В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц оценил общие затраты страны на военную поддержку украинской стороны в 40 млрд евро.

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    16 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Канцлер ФРГ проигнорировал сотни вопросов граждан страны

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оставил без ответа сотни вопросов немецких граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства с марта 2025 года не удосужился отреагировать ни на одно из почти четырех сотен обращений пользователей популярной платформы обратной связи, отмечают местные СМИ.

    Немецкий портал Abgeordnetenwatch подсчитал долю ответов членов кабинета министров и депутатов Бундестага на вопросы избирателей, пишет РИА «Новости». Выяснилось, что с марта 2025 года канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу задали 376 вопросов, однако он полностью проигнорировал их. Аналогичным образом поступили министр финансов Ларс Клингбайль и министр обороны Борис Писториус, оставив без внимания 257 и 80 обращений соответственно.

    Самым ответственным членом правительства оказался глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай. Политик ответил на каждый из 861 заданного ему вопроса. Стопроцентный результат также показали министр по вопросам экономического сотрудничества Рим Алабали-Радован и министр строительства Верена Хуберц.

    Между тем, согласно недавнему исследованию института Forsa, 85% немцев негативно оценивают работу главы правительства, а 82% выражают разочарование деятельностью всего кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения канцлера ФРГ упал до исторического минимума в 13%. При этом на фоне низких рейтингов Фридрих Мерц отказался покидать свой пост. Хотя ранее руководство Христианско-демократического союза обсуждало возможность замены главы правительства другим политиком.

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    17 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Больничные кассы Германии прогорели на сомнительных инвестициях

    Больничные кассы Германии потеряли 170 млн евро на сомнительных инвестициях

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие фонды медицинского страхования лишились крупных сумм из-за незаконных вложений в рискованные проекты недвижимости на фоне жесткой правительственной экономии.

    В Германии как минимум 17 государственных объединений врачей и больничных касс потеряли более 170 млн евро, передает РИА «Новости».

    Организации вкладывали средства застрахованных граждан в сомнительные финансовые инструменты, нарушая правила безопасности.

    «По меньшей мере 17 больничных касс и ассоциаций врачей… инвестировали взносы застрахованных граждан в сомнительные фонды недвижимости и понесли миллионные убытки… В совокупности подтвержденные потери составляют более 170 миллионов», – отмечается в совместном расследовании немецких журналистов.

    Средства направлялись в фонды Verius в погоне за доходностью выше 7% годовых. Это прямо нарушило законодательство, обязывающее размещать временно свободные деньги исключительно консервативным способом. Самые крупные потери понесла ассоциация врачей Баден-Вюртемберга, лишившаяся 50 млн евро, что составило 96,3% от объема ее инвестиций.

    Ряд пострадавших структур уже обратились с исками в Земельный суд Франкфурта, первые слушания запланированы на декабрь. Финансовый скандал развернулся на фоне принятого в начале июля пакета мер, направленного на масштабное сокращение расходов на здравоохранение в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Германии одобрил масштабное сокращение расходов на здравоохранение.

    В прошлом году сообщалось, что немецкая медицинская система испытывает многомиллиардный финансовый дефицит. Острая нехватка бюджетных средств ведет к урезанию социальных программ в стране.

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    18 июля 2026, 14:18 • Новости дня
    Политик Мема заявил о риске войны Германии с Россией из-за «Томагавков»

    Tекст: Вера Басилая

    Закупка Берлином американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) и масштабное перевооружение Европы ведут к эскалации конфликта и могут спровоцировать прямое столкновение с Москвой, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что текущая военная политика Берлина ведет страну к прямому столкновению с Москвой, передает ТАСС. В своих социальных сетях он подверг критике планы развертывания новых вооружений.

    «Германия намерена закупить у США ракеты Tomahawk и развернуть их в целях сдерживания. Это опасный шаг, ведущий к эскалации конфликта с Россией <…>. Масштабное перевооружение Германии и Европы – это еще одна ступень на пути к прямой войне с РФ», – написал политик.

    По его словам, немецкое правительство предпочитает демонстрировать силу, отказываясь от дипломатических методов урегулирования. При этом он добавил, что Россия обладает более крепкими позициями, чем перевооружающиеся европейские страны. Запад совершает серьезную ошибку, придерживаясь враждебной тактики в отношении Москвы, резюмировал Мема.

    Ранее канцлер Фридрих Мерц сообщил о договоренности с США по размещению ракет Tomahawk в Германии.

    Месяцем ранее финский политик Армандо Мема назвал действия западных государств угрозой существованию России.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев указал на активное наращивание Берлином военного потенциала для возможного вооруженного противостояния.

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