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    18 июля 2026, 14:53 • Новости дня

    В МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале

    Дипломат МИД Щетинин заявил о поддержке россиянами Аргентины на мундиале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку сборной Аргентины перед грядущим финалом чемпионата мира по футболу, отметив симпатии россиян к этой команде.

    Глава латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин выразил надежду на победу сборной Аргентины в финальном матче мундиаля. Выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в Москве, дипломат подчеркнул симпатии граждан России к этой команде, пишет РИА «Новости».

    «Мы желаем Аргентине победы на мундиале», – заявил Щетинин. Собравшаяся публика встретила слова представителя МИД бурными аплодисментами.

    Решающая игра турнира состоится 19 июля. Аргентинские футболисты, одолевшие в полуфинале сборную Англии, встретятся с командой Испании, которая ранее выбила из борьбы Францию.

    Сам фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в субботу в столичном саду «Эрмитаж», предлагая гостям насыщенную программу, включая танцевальные мастер-классы, лекции и дегустацию национальных блюд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира аргентинские футболисты обыграли сборную Англии со счетом 2:1.

    Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу игроков южноамериканской команды до завершения мундиаля. Проведение решающего матча против Испании оказалось под угрозой срыва из-за сильного задымления от канадских лесных пожаров.

    17 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска изменили тактику воздушных ударов по Украине, сделав ставку на массовое поражение логистической инфраструктуры и комбинированные атаки с применением большого количества ложных целей. По оценке военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, такой подход уже осложняет снабжение ВСУ и снижает эффективность украинской системы ПВО.

    В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

    По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

    Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

    Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

    Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

    Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

    «Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

    Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

    За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    17 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    ФОМ: Большинство россиян оценивает свое материальное положение как стабильное

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть россиян считает свое материальное положение стабильным и не фиксирует заметных перемен в последние месяцы. Как следует из исследования Фонда общественного мнения (ФОМ), 68% участников опроса сообщили, что их финансовая ситуация осталась на прежнем уровне.

    По данным ФОМ, доля тех, кто считает свое финансовое положение стабильным, по сравнению с маем увеличилась на 6%. Еще 7% респондентов отметили улучшение своего материального положения. При этом количество граждан, которые заявили об ухудшении финансового состояния, сократилось с 28% до 23%.

    Положительно оценивают свое материальное положение 25% участников опроса. С мая этот показатель увеличился с 22%. Еще 52% россиян считают свое финансовое состояние средним, а 19% называют его плохим – этот показатель остается неизменным на протяжении нескольких месяцев.

    В опросе в режиме face-to-face участвовали 1500 респондентов старше 18 лет из 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    В апреле 2026 года треть россиян призналась в преобладании позитивных эмоций. Осенью 2024 года Росстат зафиксировал рекордную долю обеспеченных семей.

    Летом того же года в стране полностью исчезли домохозяйства с нехваткой денег на еду.

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    17 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Российские «Ланцеты» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Днепр» успешно поразили морские цели противника с помощью барражирующих боеприпасов.

    Точные удары пришлись по объектам в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива, передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». Накануне военнослужащими подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» были уничтожены два БЭК Украины в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива», – сообщили в Минобороны.

    Напомним, 15 июля Вооруженные силы России ликвидировали морские беспилотники противника в акватории Черного моря.

    Днем ранее расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» Ивановских десантников уничтожил транспорт подвоза ВСУ на ореховском направлении.

    В начале июня расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

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    17 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские Су-34 разгромили позиции украинской бригады под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи отечественных бомбардировщиков успешно поразили места скопления личного состава и базы управления беспилотниками украинских войск в районе населенного пункта Колодезное.

    Пилоты Воздушно-космических сил России атаковали временную базу 159-й механизированной бригады армии противника, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи применялись мощные фугасные снаряды.

    «Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Колодезное Харьковской области», – заявили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство сообщило об успешном поражении командных пунктов операторов дронов. Удары пришлись по позициям четвертой бригады Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российские самолеты Су-34 разгромили позиции 159-й механизированной бригады ВСУ в Донбассе.

    В июне экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М уничтожил крупный склад украинских беспилотников под Харьковом.

    В начале года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами по скоплению личного состава противника.

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    17 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Финский военкор призвал президента страны Стубба отказаться от русофобии

    Финский военкор Хейсканен призвал Стубба отменить антироссийский курс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный финский журналист Кости Хейсканен обратился к руководству своей страны с требованием изменить внешнеполитический курс и лично зафиксировать последствия агрессии украинской армии против мирных жителей Донбасса и Новороссии.

    Финский журналист и военкор Кости Хейсканен провел пикет у посольства своей страны в Москве. Он потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса, передает ТАСС.

    «Я хочу передать послание отсюда, из посольства Финляндии в Москве, нашему президенту Александеру Стуббу. Александер, Россию не победить! И вам пора понять это. А правительству Финляндии: у вас еще есть возможность все поменять, остановить русофобию, приехать в Новороссию и Донбасс и увидеть своими глазами, как Украина убивает мирное население России, Новороссии и Донбасса», – заявил репортер.

    Ранее корреспондент отмечал негативное влияние киевского режима на финское общество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб одобрил удары западным оружием вглубь территории России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова финского лидера о необходимости сдерживания Москвы. До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил русофобскую политику главы государства.

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    17 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым

    Два человека погибли и один пострадал при атаке на север Крыма

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате очередного удара украинских войск по северной части Крымского полуострова погибли два человека, еще один мирный житель получил ранения.

    Обстрел Вооруженных сил Украины привел к жертвам среди мирного населения на севере Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», – написал он в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятого июля в результате удара ВСУ по северу Крыма погиб один человек. На следующий день украинские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

    В конце июня жертвами ночного налета на регион стали двое мирных жителей.

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    17 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Посольство России отвергло обвинения Франции в кибератаках

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин опроверг претензии Парижа о причастности Москвы к хакерским атакам, указав на отсутствие доказательств.

    Во время беседы во французском внешнеполитическом ведомстве российский дипломат Александр Зезюлин отверг претензии Парижа о якобы совершенных Россией кибератаках, передает РИА «Новости». В дипломатической миссии подчеркнули, что французская сторона не представила никаких подтверждающих фактов.

    «Со своей стороны, временный поверенный в делах категорически отверг эти обвинения, указав на их голословность и бездоказательность, и обратил внимание на то, что данные спекуляции были обнародованы в день встречи в Париже так называемой «коалиции желающих», видимо, чтобы хоть как-то обосновать ее антироссийские решения», – отметили в посольстве.

    Дипломаты добавили, что упреки Франции кажутся гротескными, учитывая поставки Парижем вооружений и разведданных на Украину.

    Власти Франции запланировали вызов российского дипломата из-за масштабной кампании кибератак.

    Накануне Европейский союз ввел новые санкции против девяти физических лиц и четырех организаций.

    Постпредство России при ЕС назвало данные обвинения Брюсселя абсолютно необоснованными.

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    18 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Глазьев заявил об отсутствии славянского единства

    Глазьев объяснил отсутствие украинцев на «Славянском базаре» репрессиями Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев выразил сожаление по поводу невозможности приезда украинцев на фестиваль «Славянский базар» в Витебске из-за давления со стороны недружественных политических сил.

    Выступая перед журналистами в Витебске, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев отметил влияние мировой гибридной войны на отношения между славянскими народами. Политик подчеркнул негативное воздействие внешних факторов на культурный обмен, передает ТАСС.

    «И, к сожалению, здесь, на «Славянском базаре», мы вынуждены констатировать, что славянского единства пока нет», – заявил госсекретарь. Он добавил, что недружественные политические силы целенаправленно разъединяют людей.

    По словам спикера, многие единомышленники из стран Восточной Европы и с Украины лишены возможности посетить фестиваль. Причиной этому стала реальная угроза политических преследований со стороны местных властей, подчеркнул Глазьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву и Минск союзниками по духу. А заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета оценил угрозы Киева в адрес Минска как браваду.

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    17 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    Бастрыкин возбудил уголовное дело против калининградского судьи за взятку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава СК Александр Бастрыкин официально дал ход расследованию против калининградского арбитражного судьи Сергея Ефименко.

    Процедура была запущена после получения предварительного согласия от Высшей квалификационной коллегии судей.

    «Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки за вынесение судебного решения в пользу ответчика по арбитражному делу», – сообщил СК в Max.

    В апреле Бастрыкин запросил согласие на уголовное преследование Сергея Ефименко. На следующий день ведомство возбудило дела о взятках против двух петербургских судей в отставке.

    В феврале Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила начать расследование в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР.

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    17 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Российские военные поразили топливные резервуары ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами украинской армии, расположенным на территории одесского морского порта, сообщили в Минобороны.

    Атака была осуществлена с использованием высокоточного оружия воздушного базирования, передает ТАСС. Целью стали запасы горючего, предназначавшиеся для снабжения украинских военных подразделений.

    «В порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», – заявили в Минобороны.

    Ранее российские войска уничтожили два цеха по сборке беспилотников на территории порта Одессы. Днем ранее беспилотник «Герань-2» ударил по судну с партией вооружения для украинской армии в акватории Черного моря.

    Всего за неделю Вооруженные силы России поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна.

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    17 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Милей решил не ехать на финал ЧМ по футболу из-за суеверий

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аргентинский лидер Хавьер Милей не собирается ехать на финал чемпионата мира по футболу, где будет играть сборная страны, он пояснил, что это плохая примета.

    В эфире радиостанции El Observador Милея спросили о планах поехать в Нью-Джерси на матч с Испанией. «Ни в коем случае. Я буду и дальше смотреть все матчи из Кинта де Оливос (президентская резиденция)», – заявил аргентинский лидер, передает РБК.

    Он также рассказал о своей счастливой теплой куртке, которую наденет во время финала.

    По словам президента, он носит куртку дома из-за холода, так как не включает отопление. Во время четвертьфинала со Швейцарией ему стало жарко, и он снял вещь, после чего аргентинцам забили гол. Надев куртку обратно, Милей больше ее не снимал, и команда победила со счетом 3:1.

    Традиция аргентинских президентов избегать важных матчей сборной берет начало в 1990 году. Тогда Карлос Менем посетил игру, и команда сенсационно уступила Камеруну. С тех пор действующие главы государства не присутствуют на матчах национальной сборной.

    Напомним, в четвертьфинале турнира сборная Аргентины обыграла швейцарцев в дополнительное время. В полуфинальном матче южноамериканская команда одержала победу над англичанами. Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о регулярном общении с Дональдом Трампом по поводу чемпионата.

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