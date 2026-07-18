Мошенники в форме полиции начали обходить квартиры Москвы для сбора биометрии

Лжеполицейские начали собирать биометрию у жителей московских квартир

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сообщения о новом виде обмана массово распространяются в чатах столичных жилых комплексов, пишет РИА «Новости». Неизвестные приходят к людям домой, демонстрируя фальшивые удостоверения полиции и требуя сдать биометрические данные.

Злоумышленники просят предъявить документы для проверки их подлинности. Кроме того, визитеры предлагают заполнить специальные бланки с личной информацией. В этих анкетах граждан просят указать сведения о наличии автомобилей и зарегистрированного оружия.

При встрече с подозрительными лицами в служебной экипировке настоятельно рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, отмечает агентство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники часто представляются сотрудниками полиции для выманивания сбережений.

Ранее стало известно, что аферисты арендуют посуточное жилье ради конспирации при краже наличных. До этого в МВД порекомендовали передавать биометрические данные исключительно при личном визите в банк.