Власти Ирана сообщили о 50 погибших из-за американских авиаударов

Tекст: Мария Иванова

Число жертв ударов Соединенных Штатов по Ирану значительно возросло, передает РИА «Новости».

Глава пресс-службы иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур уточнил обновленные данные об убитых и раненых.

«В результате воздушных ударов более 500 человек получили ранения, 50 человек погибли», – заявил Керманпур в соцсети.

Представитель Минздрава добавил, что среди погибших значатся пять женщин и двое несовершеннолетних. Кроме того, среди получивших ранения числятся 32 женщины и 18 детей и подростков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне количество жертв американских атак увеличилось до 38 человек.

До этого официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани подтвердила гибель более 30 мирных жителей на юге страны.

Центральное командование ВС США начало серию дополнительных атак для ослабления иранских военных возможностей.