Иран атаковал нефтяной объект в Кувейте

Иран нанес удары по нефтяному объекту в Кувейте

Tекст: Мария Иванова

Иран нанес удар по объекту нефтяного сектора, находящемуся в Кувейте, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация, передает ТАСС.

«Сегодня утром один из ключевых объектов нефтяного сектора подвергся неоднократным жестоким нападениям со стороны Ирана, в результате которых был зафиксирован ряд пострадавших и нанесен значительный материальный ущерб», – говорится в заявлении компании.

Пострадавшим оказали необходимую помощь. В настоящее время службы спасения координируют свои действия с государственными органами для ликвидации последствий атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле иранские беспилотники повредили несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation.

Накануне дроны Исламской Республики атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

В субботу гостелерадиокомпания Ирана отчиталась об ударах по американской военной базе «Али ас-Салем».