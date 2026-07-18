  • Новость часаМинобороны назвало пораженные цели в портах Украины
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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности
    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    ВС России уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    Обломки сбитого дрона рухнули на судно в Финском заливе
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска
    18 июля 2026, 12:45 • Новости дня

    Гидрометцентр предупредил об опасной жаре в Москве

    Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

    Tекст: Мария Иванова

    С полудня воскресенья и до вечера понедельника в столице продержится изнуряющий зной с температурой до 30 градусов, объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

    Опасные метеорологические условия продлятся более суток, передает ТАСС.

    «В дневные часы воскресенья, 19 июля, и понедельника, 20 июля, в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов, погодный уровень оранжевый», – сообщил представитель Гидрометцентра.

    Особый режим будет действовать с полудня воскресенья до 17.00 понедельника, предупреждая о вероятности стихийных бедствий. Специалисты уточнили, что сильная жара фиксируется при достижении температурной нормы для конкретной территории. Для столицы этот показатель составляет 30 градусов, тогда как для других регионов он равен 35 градусам.

    В воскресенье при ясной погоде столбики термометров в городе покажут от 28 до 30 градусов выше нуля. В Подмосковье воздух прогреется до 30 градусов тепла. В понедельник ожидается переменная облачность без осадков, а температурный фон останется на прежнем высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня синоптики объявили в столице оранжевый уровень погодной опасности из-за 30-градусной жары.

    В начале этого месяца метеорологи спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха с кратковременными дождями.

    18 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии открытой русофобией

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    @ IMAGO/teutopress GmbH/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Решение проигнорировать традиционное рукопожатие с завершающим миссию послом ФРГ Александером Ламбсдорфом стало осознанным жестом в ответ на проявления открытой русофобии, заяывила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала инцидент с уходящим руководителем дипломатического представительства ФРГ Александером Ламбсдорфом, передает ТАСС. Дипломат отметила, что намеренно проигнорировала приветствие иностранного коллеги.

    «Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет», – подчеркнула Мария Захарова. Она добавила, что протокол позволяет обозначать политическую позицию, и данный жест стал ответом на открытую русофобию.

    Ранее в прессе появились сообщения о жалобе Ламбсдорфа на отсутствие рукопожатия во время вызова в российское ведомство.

    Дипломат возглавлял миссию с августа 2023 года. Вскоре его должность займет Клеменс фон Гётце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России подтвердила отказ от рукопожатия с немецким дипломатом на встрече 13 июля.

    В ходе этой беседы Александеру Ламбсдорффу заявили о недопустимости растущей военной поддержки Украины со стороны Берлина.

    Мария Захарова указала послу на сходство современной немецкой пропаганды с нацистскими листовками.

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    17 июля 2026, 20:00 • Новости дня
    Эксперт назвала съедобные растения, которые дачники зря считают сорняками

    Эксперт Иванкевич: Крапива, лебеда и одуванчик вкусны и пригодны в пищу

    Эксперт назвала съедобные растения, которые дачники зря считают сорняками
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст:  Татьяна Косолапова

    Многие растения, которые дачники привыкли выпалывать с грядок, на самом деле обладают ценными вкусовыми качествами, сказала газете ВЗГЛЯД куратор Болотовского огорода в усадьбе Дворяниново Наталья Иванкевич. Она перечислила съедобные сорняки и объяснила, как их использовать в кулинарии.

    «Съедобные сорняки я бы разделила на две группы: окультуренные и совсем дикие. У окультуренных листья крупнее, а вкус мягче, но суть остается той же самой. К такой категории я отношу, например, портулак, который бывает и диким, и садовым. Есть можно тот и другой», – говорит Иванкевич.

    Она поясняет, что садовый портулак ей нравится больше из-за более крупных и сочных листьев, но его вполне можно причислить к сорнякам, ведь стоит один раз посадить это растение у себя на участке, как потом оно распространяется повсюду.

    Еще один съедобный и вкусный окультуренный сорняк – полевой салат. Собеседница напоминает, что еще в XVIII веке Андрей Болотов писал, как крестьяне собирали этот салат в полях после уборки зерновых, и он служил великолепной витаминной добавкой к рациону.

    «По названию полевого салата (valerianella locusta) можно изучать историю русской внешней политики, начиная с XVIII века. Тогда его немецкое название было рапунцель, в XIX веке в каталогах семян мы находим его под французским названием маш-салат, а сейчас он именуется корн, по английскому варианту. Вкус у него потрясающий, ореховый, тонкий и мягкий. Он прекрасно зимует под снегом, а весной перед посевной можно пройти по полю и собрать свежую зелень», – делится эксперт.

    Не менее вкусная, по мнению Иванкевич, и лебеда, которую многие считают лишь досадной помехой на грядках. На вкус она напоминает шпинат и может его заменять, листья садовой разновидности вырастают размером с женскую ладонь, что очень удобно для кулинарного использования.

    К салатным растениям также относится одуванчик. Существует множество его видов, и каждый отличается по вкусу. У дикорастущих растений обычно более выраженная горчинка, тогда как у садовых сортов вкус мягче. Если листья одуванчика, растущего на дачном участке, кажутся слишком горькими, можно на несколько дней накрыть растения старой черепицей или глиняным горшком. Листья пожелтеют, а лишняя горечь уйдет, после чего их можно использовать для приготовления салатов. Из цветков одуванчика готовят ароматное варенье, а высушенные и перемолотые корни используют для приготовления чаев.

    «Из совсем диких сорняков, которые никто не удосужился приручить, я особенно люблю крапиву и сныть. Крапиву все знают, в пищу идут молодые майские листья, из них делают зеленые щи и пироги. А у сныти есть свой характер, свой вкус и особая гастрономическая нотка, которую узнаешь повсюду. Молодые листья, когда они еще бледно-зеленые и нежные, можно потушить в топленом или сливочном масле, добавить немного чеснока, и получится фантастический гарнир», – говорит Иванкевич.

    Она также рассказала о других дикорастущих растениях, которые можно использовать в кулинарии. По ее словам, у мокрицы настолько нежные молодые листья, что они идеально подходят для салатов. Молодые побеги лопуха можно слегка отварить — по вкусу они напоминают артишок. Кровохлебка малая, или пимпинель, придает блюдам аромат и вкус свежего огурца, поэтому ее листья хорошо подходят в качестве приправы к мясу и салатам. Отдельно собеседница отметила колокольчик репчатый, который в XVIII веке выращивали на огородах как овощную культуру, а позднее он одичал и распространился в полях, сохранив небольшой веретенообразный корень размером с молодой редис.

    Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по правильному поливу огорода во время жаркого сезона. Он также назвал мифом то, что если поливать растения во время жары, то капли прожгут их листья.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска изменили тактику воздушных ударов по Украине, сделав ставку на массовое поражение логистической инфраструктуры и комбинированные атаки с применением большого количества ложных целей. По оценке военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, такой подход уже осложняет снабжение ВСУ и снижает эффективность украинской системы ПВО.

    В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

    По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

    Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

    Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

    Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

    Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

    «Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

    Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

    За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

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    18 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур
    Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России ввело ограничения на автоперевозки всех видов товаров из Эстонии по территории страны, следует из соответствующего документа кабмина.

    Новые правила начали действовать с 18 июля, передает ТАСС.

    Базовый запрет на грузовые перевозки для стран Евросоюза по России был установлен в октябре 2022 года. Тогда же утвердили перечень товаров, на которые ограничения не распространялись.

    В него входили мясо, рыба, молоко, отдельные виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, алкоголь, удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, бумага и картон, а также часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы, кино- и звукозаписывающее оборудование.

    Позднее кабинет министров России распространил запрет и на эти категории товаров для грузовиков из Молдавии и Польши, а с 18 июля 2026 года – и для транспорта из Эстонии.

    При этом ограничения по-прежнему не действуют для товаров, которые ввозятся в Калининградскую область. Льготы сохраняются и для некоторых районов Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонские компании у границы с Россией столкнулись с финансовыми проблемами из-за резкого сокращения потока машин через пункты пропуска Койдула и Лухамаа.

    В 2026 году эстонский рынок труда столкнулся с волной сокращений в ряде крупнейших предприятий страны.

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    18 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО

    Эксперт Перенджиев: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО

    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries – не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчетливым террористическим почерком при участии стран НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу логистические центры компании Wildberries подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    «Удары Украины по логистическим центрам Wildberries, на первый взгляд, могут показаться чисто медийной акцией, рассчитанной на узнаваемость бренда. Однако глубина замысла противника гораздо серьезнее. Это не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчетливым террористическим почерком, направленная на расшатывание социальной стабильности в нашем тылу», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Ключевым аспектом этого удара эксперт назвал попытку Украины спровоцировать искусственный конфликт в обществе. «Речь идет не только о прямом экономическом ущербе для логистической системы и поставщиков, чей товар уничтожен. Основной расчет террористических «аналитиков» противника – столкнуть между собой большие социальные группы», – пояснил собеседник.

    С одной стороны, это граждане, которые уже оплатили свои заказы и теперь не получат их. С другой – организации-поставщики и сам маркетплейс, оказавшие услугу, но не сумевшие доставить товар.

    «Возникает болезненная юридическая и социальная коллизия: объявлять ли форс-мажор и не возвращать деньги или искать виноватых? Это создает питательную среду для нестабильности и дискомфорта», – отметил специалист.

    По мнению Перенджиева, противник целенаправленно бьет по психологии комфорта. Расчет делается на наименее психологически устойчивые группы населения, привыкшие к бытовым удобствам.

    «Удар по привычному укладу жизни, по системе «заказал – получил» призван вызвать страх. В Киеве надеются, что люди, лишившиеся заказов, начнут предъявлять претензии руководству страны из-за проведения специальной военной операции. Это классический терроризм, направленный на подрыв единства общества изнутри», – подчеркнул эксперт.

    Эта атака – не самостоятельная импровизация ВСУ, она была скоординирована при прямом участии иностранных советников и методистов НАТО, полагает Перенджиев. «Достаточно вспомнить откровенные заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который прямо говорит о помощи в нанесении ударов в глубокий тыл России. Спутниковая разведка альянса, помощь в выборе целей и прокладке маршрутов для дронов – все это использовалось при планировании теракта», – считает спикер.

    Гражданские логистические центры, не обладающие защитой и системами РЭБ, «оказались перед этими средствами космической и радиотехнической разведки абсолютно уязвимыми». «Противник методично ищет болевые точки, и задача государства – закрыть эту брешь всеми доступными средствами», – отметил Перенджиев.

    Что касается обнажения системы ПВО, то заставить Минобороны стягивать дефицитные комплексы вроде «Панцирей» и «Тор» для прикрытия каждого гражданского гиганта – это тоже часть плана врага.

    «Но нужно понимать: физически невозможно перекрыть все, особенно когда основные ресурсы сосредоточены на линии боевого соприкосновения. Решение лежит не в распылении сил Минобороны, а в создании смешанной эшелонированной системы. Президент уже давал поручение выстраивать антидроновую защиту по всей стране, и здесь пора переходить от рекомендаций к административному внедрению», – полагает военный аналитик.

    По его словам, крупный бизнес, и в первую очередь такие гиганты, как Wildberries, должен в обязательном порядке создавать собственные «антидроновые ЧОПы». «Это подразумевает закупку систем подавления и формирование мобильных или стационарных групп защиты. Пока что логистические центры, в отличие от нефтеперерабатывающих заводов, не воспринимались как приоритетная цель, и собственники экономили на защите в надежде «авось пронесет». Наивность такого подхода очевидна», – заметил Перенджиев.

    Однако нельзя делать ставку только на частный бизнес. По мнению эксперта, пора вводить в правовое поле и функционал других силовых структур. «Одна из главных задач Росгвардии – борьба с терроризмом, а удары дронов по мирным объектам признаны нами терактами. Но роль Росгвардии в антидроновой защите тыла до сих пор не обозначена. Полиция также могла бы взять на себя сектора для патрулирования, имея в составе мобильные группы с антидроновыми ружьями. МЧС, которое сейчас занимается только ликвидацией последствий, обязано включиться в гражданскую оборону от беспилотников», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, даже в гарнизонной и караульной службе «необходимо выставлять стационарные антидроновые посты». «Часовой должен защищать объект не только от диверсантов, но и от угрозы с воздуха. В перспективе нельзя забывать и о концепции народного ополчения, которое могло бы стать частью комплексной системы защиты тыла», – предложил эксперт.

    В субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов пострадали два крупнейших распределительных центра в России: в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали.

    В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек. В результате попадания БПЛА в центре вспыхнул пожар, который привел к обрушению конструкций. Число пострадавших достигло 25, из которых 22 человека были госпитализированы с осколочными ранениями. Троим оказали помощь и отпустили домой.

    По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, хирурги извлекали из ран поражающие элементы в виде шариков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    В ходе беспилотной атаки на Московскую область ранения получили 26 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. «Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали», – уточнил губернатор.

    В результате падения беспилотника на территории комплекса Wildberries началось возгорание в нескольких блоках распределительного центра.

    Глава Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших работников и пообещала, что компания окажет всю необходимую материальную и медицинскую поддержку пострадавшим и их близким.

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    17 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    @ REUTERS/Yoruk Isik

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за повреждения инфраструктуры Одессы аграрии Украины планируют использовать альтернативные маршруты поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, пишут западные СМИ.

    Украинские компании обсуждают возможность отгрузки зерновых по Дунаю с последующей перевалкой в румынском порту Констанца, пишет Financial Times. На данный момент складские мощности крупнейшего порта сократились примерно на треть. Судовладельцы отказываются направлять транспорт в этот район, подчеркивает газета.

    На фоне перебоев с поставками фьючерсы на пшеницу в Чикаго достигли двухлетнего максимума. Парижская мукомольная пшеница подорожала до рекордных значений за 17 месяцев. Издание отмечает. что Россия и Украина суммарно обеспечивают около трети мирового экспорта этой культуры.

    «Рынок начинает понимать, что это не обычный краткосрочный рост цен из-за ситуации в Черном море, который обычно быстро проходит», – заявил управляющий директор аналитической компании SovEcon Андрей Сизов. Эксперт добавил, что оценки экспорта обеих стран придется существенно снизить, что сделает мировое предложение менее стабильным.

    Кроме того, как пишет FT, ситуация с российским морским экспортом также осложнилась из-за атак Украины на суда в Азовском море. Аналитики снизили прогноз отгрузок отечественной пшеницы, а стоимость страхования военных рисков возросла. Между тем, до начала кризиса 90% поставок украинского зерна осуществлялось через три черноморских порта.

    До этого Вооруженные силы России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве. Ранее украинский аграрный сектор уже сообщал о критических повреждениях инфраструктуры Одесского узла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подобные разрушения грозят стране обвалом экспорта сельскохозяйственной продукции.

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».

    Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.

    «Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.

    Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

    Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.

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    18 июля 2026, 06:04 • Новости дня
    Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
    Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Тамбовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

    «В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск», – сообщил Первышов в «Максе».

    БПЛА попали в логистический центр Wildberries. Жертвами удара стали семь сотрудников ночной смены Wildberries. По предварительной информации, ранения получили 24 человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Котовска и Тамбова.

    На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая скорую помощь, пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада было ликвидировано, однако тушение пожара продолжается.

    Первышов также напомнил жителям о запрете на публикацию в интернете фото и видео с последствиями атак дронов и работой систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили БПЛА над территорией Ленинградской области.

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    18 июля 2026, 07:26 • Новости дня
    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева

    Nice-Matin: Полиция Монако задержала помощницу Ермолаева

    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева
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    Tекст: Антон Антонов

    В Монако полиция задержала помощницу украинского олигарха Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанную квартиру после недавнего взрыва, пишет Nice-Matin со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел 16 июля в здании Sun’s Palace, которое было опечатано после взрыва 29 июня, пишет Nice-Matin.

    Выяснилось, что задержанная является личной помощницей пострадавшего олигарха. По информации источника, близкого к семье, Ермолаев, находящийся в больнице, поручил ей «срочно забрать его паспорт». Ради этого женщина нарушила запрет и проникла в закрытые апартаменты.

    После допроса полиция исключила связь помощницы с попыткой убийства. Проведя несколько часов под стражей, сотрудница была освобождена 17 июля без предъявления обвинений, так как следствие не выявило злого умысла в ее действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам украинский олигарх обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины в организации покушения.

    Под Киевом был найден труп Алены Березовской, которую подозревали в покушении на этого днепропетровского бизнесмена.

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    17 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В литовском городе Вевис начались работы по извлечению останков советских солдат, захороненных в братской могиле в центре населенного пункта. После проведения антропологических исследований прах 111 бойцов Великой Отечественной войны планируют перенести на местное кладбище. Решение о перезахоронении власти объяснили исполнением закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов.

    В литовском городе Вевис специалисты инициировали работы по извлечению праха павших бойцов великой Отечественной войны, пишет ТАСС. Местные журналисты сообщают, что археологи приступили к «эксгумации останков советских солдат, захороненных в центре Вевиса».

    По официальным данным, в братской могиле покоятся 111 человек. После проведения необходимых антропологических исследований их останки перенесут на местное кладбище. На реализацию этих целей государство выделило 130 тыс. евро.

    Представители муниципалитета Электренай пояснили, что перезахоронение осуществляется «ради исполнения закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов в публичном пространстве». Ранее на этом мемориале располагался памятник красноармейцам и горел вечный огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский МИД заявил протест из-за планов Вильнюса ликвидировать воинский мемориал в Вевисе.

    Ранее МИД вызвал временную поверенную Литвы по поводу сноса захоронения солдат в Шяуляе. Напомним, что литовский парламент еще в 2024 году разрешил перенос могил советских воинов для борьбы с пропагандой тоталитарных режимов.

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    18 июля 2026, 06:45 • Новости дня
    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии

    Вагенкнехт: Критики исполнения гимна ГДР в Германии зря раздувают скандал

    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт осудила критику в адрес членов партии «Альтернатива для Германии», спевших гимн ГДР на мероприятии в Дессау-Рослау.

    «Кто хочет петь гимн ГДР, тот пусть его поет. Здесь опять на пустом месте раздувают скандал», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости».

    Вагенкнехт подчеркнула, что, по ее мнению, жителям восточных земель Германии нельзя отказывать в праве на воспоминания об их гимне.

    Так Вагенкнехт прокомментировала нападки ряда немецких политиков и СМИ на участников мероприятия партии «Альтернатива для Германии». На встрече в городе Дессау-Рослау во вторник сопредседатель АдГ Тино Крупалла вместе с ведущим кандидатом партии в федеральной земле Саксония-Анхальт Ульрихом Зигмундом и кабаретистом Уве Штаймле исполнили гимн ГДР.

    В современной ФРГ символика ГДР формально не запрещена на федеральном уровне, однако наследие Восточной Германии в официальном дискурсе преимущественно описывается через призму «диктатуры» и репрессий.

    Такой подход многие восточные немцы называют односторонним, отмечая, что социальные достижения, особенности повседневной жизни и исторический опыт миллионов жителей ГДР оказываются на периферии общественной памяти страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германист Иван Кузьмин в 2025 году указывал, что политические предпочтения немцев разделились по линиям ГДР и ФРГ.

    «Фактически по историческим линиям ФРГ/ГДР идет разделение по поддержке партий: восточная часть страны за АдГ, западная – за ХДС/ХСС. Кроме того, столица разделена по голосам на западный Берлин и восточный Берлин: в первом случае поддерживают ХДС/ХСС, а во втором – «Левую партию», – уточнил Кузьмин.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    18 июля 2026, 10:58 • Новости дня
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке

    Корецкий задекларировал 15 земельных участков в Константиновке и Дружковке

    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, следует из его декларации.

    Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, передает РИА «Новости».

    Общая площадь этих земель, расположенных в Константиновской общине и подконтрольной ВСУ Дружковской общине, составляет около 261,5 тыс. кв. метров.

    Согласно декларации за 2025 год, семья Корецкого владеет 21 объектом недвижимости. Помимо участков в Донбассе, жена премьера имеет две территории в Волынской области площадью 1,7 тыс. и 1,9 тыс. кв. метров. Также задекларирована квартира в Киеве на 233,9 кв. метра, оформленная на Ульяну Климюк, которую украинские СМИ называют возможной дочерью жены Корецкого.

    Финансовые активы нового премьера составляют более 3,44 млн долларов, из которых 1,46 млн хранятся наличными. На счетах в иностранных банках Швейцарии и Испании размещено 17,1 тыс. долларов. Жена Корецкого владеет денежными активами на сумму свыше 609 тыс. долларов. Кроме того, глава кабмина арендует дом в элитном поселке Козин под Киевом.

    Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады утвердили Сергея Корецкого на должность главы украинского правительства.

    Новый премьер-министр оформил свои автомобили и несколько компаний на супругу.

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    18 июля 2026, 15:00 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА

    Владимир Соловьев был атакован дроном ВСУ на трассе в Новороссии

    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Соловьёв и его команда во время записи интервью для документального проекта были атакованы дроном ВСУ на трассе «Новороссия».

    Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съемочной группой попал под атаку украинского БПЛА на трассе «Новороссия». Журналисты готовили очередной выпуск программы «За лентой» для телеканала «Россия 1», сообщают «Вести».

    Героями сюжета стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам, обеспечивающие защиту дороги от ударов с воздуха. Прямо во время беседы военные заметили барражирующий над магистралью вражеский дрон. Командир подразделения мгновенно приказал уничтожить цель с помощью патрулирующего район FPV-перехватчика.

    Российские бойцы успешно ликвидировали угрозу за несколько мгновений до возможного столкновения аппарата с мирным автомобилем. Слаженные действия военнослужащих позволили предотвратить террористический акт.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об отражении атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти совместно с военными разработали систему противодействия вражеским дронам на этой дороге. Позже для подавления связи Starlink на магистрали развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

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