Удары США оставили тысячи иранцев без питьевой воды

Американские ракетные удары лишили воды 10 тыс. жителей южного Ирана

Tекст: Мария Иванова

Ракетные удары США по опреснительным установкам на юге Ирана лишили 10 тыс. человек воды, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил иранский Красный полумесяц.

«Опреснительные и электрогенерирующие установки населенного пункта Бонджи подвергались ракетным ударам. Двадцать поселков с населением в 10 тыс. человек лишились воды», – говорится в заявлении организации. Уточняется, что пострадавшие объекты находятся в округе Джаск южной провинции Хормозган.

Американские военные с 8 июля возобновили удары по целям в Иране. Центральное командование ВС США заявляло, что действия якобы стали ответом на активность Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

В свою очередь иранские военные нанесли ответные удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Позже на юге страны прогремели взрывы в портовом городе Джаск. Центральное командование ВС США подтвердило проведение дополнительных атак для ослабления иранских возможностей.