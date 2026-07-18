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    18 июля 2026, 09:37 • Новости дня

    Генштаб Кувейта заявил об отражении массированной ракетной атаки

    ПВО Кувейта начала отражать массированную атаку ракет и беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массированного удара иранских беспилотников и ракет Кувейт полностью закрыл свое воздушное пространство для авиации.

    Вооруженные силы Кувейта задействовали системы ПВО для перехвата вражеских целей, передает РИА «Новости». В генеральном штабе армии страны уточнили, что звуки взрывов связаны с работой противоракетной обороны.

    «Кувейтские силы ПВО в настоящее время отражают атаки вражеских ракет и беспилотников в результате иранской агрессии», – говорится в заявлении военного ведомства. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших пока отсутствуют.

    На фоне закрытия воздушного пространства национальный перевозчик Kuwait Airways перенес большинство субботних рейсов. Пассажиров призвали следить за уведомлениями, которые будут поступать на телефоны, указанные при бронировании билетов.

    Обострение в регионе началось после того, как американские военные с 8 июля провели несколько атак на Иран, несмотря на подписанный месяцем ранее меморандум о прекращении конфликта. Центральное командование ВС США объяснило удары ответом на действия Ирана в Ормузском проливе. В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, а президент США Дональд Трамп 9 июля объявил о прекращении перемирия.

    В ответ Корпус стражей исламской революции поразил центр тылового обеспечения армии США в Кувейте.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения о прекращении боевых действий как кризисный.

    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

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    18 июля 2026, 00:14 • Новости дня
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане, сообщили Корпус стражей исламской революции и СМИ.

    «В ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», – приводит IRNA сообщение КСИР.

    КСИР Ирана также заявил, что поразил «главный ИИ-хаб» Бахрейна баллистическими ракетами и БПЛА. Кроме того, иранские военные нанесли «сильные и продолжительные удары» по американским базам и «сепаратистским группировкам курдов» в иракском Курдистане. По данным компании, атаки пришлись по целям в городе Сулеймании на севере Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Также сообщается, что КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven.

    Ранее вооруженные силы Ирана также атаковали судно под флагом Таиланда, которое пыталось пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные продолжают бомбить цели в Иране седьмую ночь подряд.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    США атаковали Иран седьмую ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «CENTCOM начал серию ударов по Ирану сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск) седьмую ночь подряд. Удары предназначены для дальнейшего снижения иранского военного потенциала по указанию главнокомандующего», – сообщает CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней.

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    17 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    В Иране пригрозили перейти к наступательным действиям против США

    Советник Хаменеи Резаи: Иран начнет наступление в случае продолжения атак США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

    «Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе «наступления и полного уничтожения»», – заявил Резаи в эфире иранского гостелевидения.

    Резаи подчеркнул, что в случае эскалации Тегеран будет наносить удары не только по американским базам, расположенным в зоне конфликта. По его словам, под удар могут попасть и объекты США за пределами района нынешнего противостояния, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что в результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

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    17 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Россельхознадзор призвал Иран приостановить сертификацию цветов для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки иранских цветов на российский рынок могут временно прекратиться из-за инициативы о приостановке выдачи экспортных сертификатов, сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве подчеркнули необходимость пересмотра текущих условий ввоза продукции, передает РИА «Новости».

    «Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию», – говорится в сообщении.

    В текущем 2026 году объемы поставок из исламской республики резко возросли, а упаковка продукции оказалась идентична цветам из Армении. Ввоз армянских растений в Россию ограничен с 22 мая. Представители службы подчеркнули, что ранее уже информировали иранскую сторону о действующих временных запретах.

    Поскольку официального ответа от партнеров не последовало, ведомство инициировало приостановку сертификации. Эта мера направлена на поддержание фитосанитарной безопасности России и других государств ЕАЭС. Ограничения продлятся до проведения двусторонних переговоров и полного прояснения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российское ведомство призвало Казахстан ограничить поставки продовольственного подсолнечника.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Перед этим Россельхознадзор ограничил импорт цветочной продукции из этой закавказской республики.

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    18 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    Иран атаковал базы в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте

    Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по базе «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж Саудовской Аравии, базе «Муваффак Салти» в Иордании и базе «Али ас-Салем» в Кувейте сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «База ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», – сообщает IRIB.

    Также Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США. Склады оружия США в военном лагере аль-Удаири и на базе ВВС «Али ас-Салем» в Кувейте атакованы дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

    В свою очередь, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

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    17 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским политикам следует вводить санкции против Украины за убийства россиян и обстрелы гражданской инфраструктуры, а также против США за удары по Ирану, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

    Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

    Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

    «Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

    Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

    Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

    Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.

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    18 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные США пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    CBS: Американские военные пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    В результате недавних атак на военные объекты в Иордании несколько американских военнослужащих получили ранения, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

    По данным американских чиновников, атакам на этой неделе подверглись как минимум два иорданских объекта, где располагались американские силы, передает CBS News.

    На данный момент информации о погибших среди американских или иорданских военнослужащих нет. Степень тяжести ранений, полученных пострадавшими, пока остается неясной.

    Боевая авиация Соединенных Штатов регулярно использует военные объекты Иордании для выполнения своих задач в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    18 июля 2026, 02:18 • Новости дня
    КСИР ракетами и дронами остановил четыре танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Для остановки танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были задействованы ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    Для остановки танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были задействованы ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    По сообщению КСИР, «четыре танкера-нарушителя» оказались остановлены в результате «комбинированного применения ракет и дронов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР закрыл Ормузский пролив. После этого движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива.

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    17 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Пентагон сообщил о 427 пострадавших в боевых действиях против Ирана военных США

    Tекст: Антон Антонов

    Количество американских военных, пострадавших в ходе боевых действий против Ирана, достигло 427 человек, сообщили в Пентагоне.

    По данным «системы анализа потерь в обороне» Пентагона на 17 июля, военно-морской флот сообщил о 68 раненых. В военно-воздушных силах зафиксировано 53 пострадавших, в корпусе морской пехоты – 19. Наибольшее число раненых, 287 человек, приходится на сухопутные войска США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд.

    8 июля Белый дом заявил о возобновлении ударов по Ирану.

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    17 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Власти Кувейта сообщили о повреждении электроопреснительной станции

    Электроопреснительная станция Кувейта получила повреждения после воздушной атаки

    Tекст: Мария Иванова

    В результате воздушного нападения на территорию эмирата пострадал важный инфраструктурный объект, что привело к возникновению пожара и нарушению работы оборудования.

    Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемой энергетики Кувейта подтвердило факт атаки на стратегически важный объект, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в пятницу, 17 июля.

    «В результате иранской атаки, которой подверглось государство Кувейт, одна из электроопреснительных станций подверглась нападению, что вызвало повреждения инфраструктуры станции и пожар. Пострадали многие установки генерации электроэнергии», – заявили в ведомстве.

    Руководство страны оперативно ввело в действие чрезвычайный план реагирования. Возникшее возгорание удалось локализовать и взять под полный контроль.

    В настоящее время профильные специалисты проводят оценку причиненного ущерба и предпринимают усилия для скорейшего восстановления работоспособности поврежденных энергетических установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    За несколько дней до этого военные Ирана нанесли ракетные удары по американским объектам на территории эмирата.

    Весной беспилотные аппараты Тегерана уже повреждали кувейтские электростанции и водоочистные установки.

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    18 июля 2026, 04:56 • Новости дня
    Иран сбил американские дроны MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские военные поразили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper, а также БПЛА RQ-11 Raven на юге Ирана, сообщает Press TV.

    MQ-9 Reaper был сбит в Бушере. RQ-11 Raven уничтожили также в южных районах Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне, базам США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

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    18 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Серия взрывов прогремела сразу в нескольких районах Ирана на фоне новой атаки США, сообщают информационные агентства.

    По данным Mehr, в городе Йезд произошло несколько взрывов. Также США нанесли ракетный удар по окрестностям города Ахваз.

    Взрывы также были слышны в пригороде Лар на юге страны, передает ТАСС.

    Три взрыва прозвучали в иранском Сирике, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV и IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции и СМИ сообщили, что иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане.

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    18 июля 2026, 03:00 • Новости дня
    Иран запустил баллистическую ракету по военной базе США в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана совершили первую за почти четыре месяца прямую атаку на территорию Саудовской Аравии, сообщил журналист Барак Равид.

    Со ссылкой на высокопоставленного чиновника США Равид сообщил в социальной сети X: «Иран запустил баллистическую ракету по американской базе в Саудовской Аравии».

    По словам Равида, это событие имеет особое значение, так как стало первой прямой иранской атакой на Саудовскую Аравию за последние четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана.

    Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана.

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    17 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

    Аракчи: Израиль ведет кампанию по одурачиванию администрации США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи прокомментировал заявления Дональда Трампа о попытках Тегерана повлиять на американскую избирательную систему.

    Дипломат подчеркнул, что настоящей проблемой для Вашингтона является целенаправленная политика Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    «Американцев предупреждают об иностранном влиянии. А как насчет масштабной израильской кампании по одурачиванию администрации США, чтобы втянуть ее в невыигрышную войну?» – написал глава ведомства в соцсетях.

    Ранее Трамп обвинил Иран во вмешательстве в американские выборы.

    Американская разведка заявила о кибероперациях Тегерана против избирательных штабов.

    В начале июля президент США объявил о прекращении перемирия с Исламской республикой.

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