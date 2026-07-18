Генштаб Кувейта заявил об отражении массированной ракетной атаки

ПВО Кувейта начала отражать массированную атаку ракет и беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы Кувейта задействовали системы ПВО для перехвата вражеских целей, передает РИА «Новости». В генеральном штабе армии страны уточнили, что звуки взрывов связаны с работой противоракетной обороны.

«Кувейтские силы ПВО в настоящее время отражают атаки вражеских ракет и беспилотников в результате иранской агрессии», – говорится в заявлении военного ведомства. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших пока отсутствуют.

На фоне закрытия воздушного пространства национальный перевозчик Kuwait Airways перенес большинство субботних рейсов. Пассажиров призвали следить за уведомлениями, которые будут поступать на телефоны, указанные при бронировании билетов.

Обострение в регионе началось после того, как американские военные с 8 июля провели несколько атак на Иран, несмотря на подписанный месяцем ранее меморандум о прекращении конфликта. Центральное командование ВС США объяснило удары ответом на действия Ирана в Ормузском проливе. В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, а президент США Дональд Трамп 9 июля объявил о прекращении перемирия.

В ответ Корпус стражей исламской революции поразил центр тылового обеспечения армии США в Кувейте.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения о прекращении боевых действий как кризисный.