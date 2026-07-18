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    18 июля 2026, 09:10 • Новости дня

    Сейсмологи сообщили о мощном землетрясении на юго-востоке Турции

    В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5

    Tекст: Мария Иванова

    Очаг утренних подземных толчков залегал на глубине 15 километров, при этом в пострадавшем ранее регионе обошлось без новых жертв и разрушений.

    Подземные толчки магнитудой 5 зафиксировали утром на юго-востоке Турции в провинции Малатья, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), в результате инцидента никто не пострадал.

    «Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 06.20, эпицентр располагался у района Батталгази, очаг залегал на глубине 15,5 километров», – отмечается в сообщении ведомства. Сейчас специалисты продолжают внимательно обследовать территорию, никаких негативных последствий пока не обнаружено.

    Провинция Малатья стала одной из наиболее пострадавших территорий во время разрушительных подземных толчков в феврале 2023 года. Тогда масштабное стихийное бедствие унесло жизни более 53 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в турецкой провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

    сентябре прошлого года подземные толчки магнитудой 5,3 произошли на западе страны.

    Весной 2025 года сильное землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула.

    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    16 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Турция согласилась стать гарантом безопасности Украины
    Турция согласилась стать гарантом безопасности Украины
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте обсуждаемого вопроса о будущих гарантиях безопасности для Украины Анкара согласилась возглавить военно-морскую составляющую этой работы.

    Фидан сообщил, что Турция намерена взять на себя шефство над морскими гарантиями безопасности для Киева, передает ТАСС.

    «Ранее был поднят вопрос о том, как Турция могла бы потенциально внести вклад. В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения – гарантии безопасности», – заявил дипломат.

    По словам министра, урегулирование конфликта имеет шансы на успех в обозримом будущем. Он напомнил об эффективности стамбульского формата, где представители сторон провели прямые переговоры. При этом Фидан указал на сохраняющийся риск эскалации и необходимость преодоления существующих препятствий.

    Анкара планирует продолжить активную дипломатию для организации нового раунда диалога. Потребность в прекращении огня официально признается участниками конфликта, а также поддерживается международным сообществом, включая США и Китай.

    Накануне Хакан Фидан анонсировал свой визит в Киев для обсуждения путей завершения конфликта.

    Несколькими днями ранее на саммите в Париже глава турецкого МИД предложил возобновить мирный диалог на территории республики.

    В июне президент России Владимир Путин обсудил переговорные инициативы Анкары с турецким министром в Казани.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    15 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Генконсульство начало выяснять причины задержания россиян в стамбульской мечети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники генерального консульства в Стамбуле разбираются в ситуации с арестом российских граждан, которых обвинили в разжигании ненависти после инцидента в соборе Святой Софии.

    «На данный момент информации по этому случаю еще нет», – указали в российском консульстве ТАСС.

    Местная полиция подтвердила факт инцидента, однако отказалась предоставлять дополнительные комментарии.

    Власти провинции и управление по делам миграции также воздерживаются от заявлений.

    Управляющий отелем, где проживали туристы, сослался на закон о защите персональных данных и не стал раскрывать их местонахождение.

    Ранее в СМИ появились данные о том, что россиян Викторию и Игоря задержали 13 июля за чтение Библии. Правоохранители доставили их в участок и составили протокол. Туристов подозревают в нарушении статьи местного уголовного кодекса о разжигании вражды среди населения.

    Напомним, в июле 2020 года президент Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Бывший музей официально стал мечетью, после чего там возобновились религиозные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года полиция Стамбула задержала пару россиян за поцелуй в мечети Чамлыджа.

    В августе того же года местный житель устроил пожар внутри мечети Айя-София.

    С января 2024 года вход в этот религиозный объект для иностранных туристов стал платным.

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    17 июля 2026, 22:56 • Новости дня
    Задержанные в Айя-Софии россияне Филоновы вылетели из Стамбула в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Россияне Виктория и Игорь Филоновы, задержанные в стамбульском соборе Айя-София, вечером покинули Турцию запланированным рейсом в Москву, сообщили в генконсульстве России.

    «Мы получили подтверждение, что граждане Филоновы запланированным рейсом в 19.50 по местному времени (совпадает с мск) вылетели в Москву», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что двое российских граждан, задержанных турецкой полицией в стамбульской мечети Айя-София за чтение Библии, будут высланы на родину

    Перед этим российских туристов, задержанных в мечети, перевели в депортационный центр миграционной службы.

    Сообщалось, что сотрудники генерального консульства России в Стамбуле разбираются в ситуации с арестом Виктории и Игоря Филоновых по обвинению в разжигании ненависти после инцидента в соборе Святой Софии.

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    15 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Фидан назвал цель визита в Киев

    Фидан заявил о планах обсудить в Киеве урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что проведет переговоры с украинским руководством для поиска путей завершения текущего конфликта и передачи посланий от Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Дипломат посетит украинскую столицу 15 и 16 июля. Ожидается, что его примет Владимир Зеленский, а также состоятся встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, передает РИА «Новости».

    «В Киеве мы будем обсуждать то, как можно завершить этот конфликт. Узнаем позицию украинских коллег, передадим послания президента Эрдогана и поделимся нашими мнениями», – заявил Хакан Фидан журналистам в Польше.

    Министр напомнил, что месяцем ранее турецкая делегация побывала в Москве. Там представители Анкары передали российской стороне послания своего лидера и изучили позицию властей России по урегулированию ситуации.

    Кроме того, накануне глава ведомства поучаствовал в парижской конференции. Теперь Анкара намерена продолжить дипломатические усилия для мирного разрешения украинского кризиса.

    Ранее на недавнем саммите в Париже Хакан Фидан предложил возобновить мирный диалог по Украине на территории Турции.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким министром инициативу Анкары в Казани.

    Для достижения прочного мира турецкая сторона выразила готовность организовать следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом.

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    17 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    Смог от лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк

    Tекст: Антон Антонов

    Нью-Йорк в США оказался накрыт смогом от канадских лесных пожаров, сообщают информационные агентства.

    Смог окутал Манхэттен, видимость заметно снизилась, а находиться на улице стало тяжелее. Многие жители мегаполиса вышли на улицы в масках из-за ухудшения качества воздуха, передает РИА «Новости».

    По данным городских властей, уровень качества воздуха в ряде районов Нью-Йорка приблизился к отметке 200. Такие показатели считаются вредными для здоровья и представляют опасность прежде всего для людей с хроническими заболеваниями.

    Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее предупредил о серьезной угрозе жизни горожан из-за сочетания сильной жары и смога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Кристина Даль предупредила о надвигающейся волне аномальной жары в США и риске массовой смертности среди уязвимых слоев населения.

    Мамдани ранее предупредил жителей города об угрозе наводнений и призвал их воздержаться от поездок из-за неблагоприятной погоды.

    Из-за перебоев в электроснабжении очистных сооружений власти округа Вестчестер запретили жителям Нью-Йорка купание и отдых на реке Гудзон на фоне установившейся аномальной жары.

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    15 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Пожар под Парижем вспыхнул с новой силой

    В лесу Фонтенбло под Парижем зафиксировали три новых очага возгорания

    Tекст: Мария Иванова

    Локализованный лесной пожар во французском регионе вновь начал распространяться из-за аномальной жары и вероятных умышленных поджогов.

    В лесу Фонтенбло под Парижем обнаружили новые очаги возгорания, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский канал BFMTV.

    Ранее власти департамента Сена и Марна отчитывались о локализации огня на площади более 2 тыс. гектаров. На место происшествия экстренно направили вертолеты спасательных служб.

    «Три «умеренных» повторных возгорания были выявлены в районе конноспортивного комплекса Grand Parquet, где начинался второй пожар», – говорится в материале. Ожидается, что полная ликвидация возгораний займет еще несколько недель. В тушении уже задействованы авиация и свыше 800 спасателей.

    Полиция задержала шесть человек по подозрению в умышленном поджоге и неосторожном обращении с огнем. Двое из них уже признали вину, причем один оказался пожарным-добровольцем.

    Стихия разбушевалась на фоне аномальной жары, когда температура воздуха во Франции превысила 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля лесной пожар на юге Франции охватил почти 1,4 тыс. гектаров.

    Позже власти объявили повышенную угрозу новых возгораний в шести южных департаментах страны.

    До этого метеорологи зафиксировали в республике более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

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    16 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Сильный шторм обрушился на Прикамье

    Сильный шторм затопил улицы и повредил дороги в Прикамье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Серия сильных гроз и шквалистый ветер обрушились на Пермский край, вызвав затопления жилых домов и серьезные повреждения инфраструктуры.

    Сильный шторм привел к подтоплению улиц, повреждению дорог и травмам местных жителей в Пермском крае, пишет МК со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Вода зашла в жилые дома и на приусадебные участки в поселках Ферма, Мулянка, Кукуштан и деревне Кондратово.

    В самой Перми затоплены проезды, один из трамваев встал посреди улицы прямо в луже. Автобусный маршрут № 148 пришлось изменить, чтобы миновать залитые участки. На улице Соликамской дерево рухнуло на женщину, пострадавшую госпитализировали.

    Самая тяжелая ситуация складывается в поселке Кукуштан, где полностью ушла под воду улица Уральская. На улице Островского сильным потоком разрушило дорожное полотно. Властям пришлось предложить жителям затапливаемых домов эвакуацию.

    Экстренные службы уже начали откачку воды. Ремонтировать дороги начнут только после того, как сойдет вся вода. По прогнозам синоптиков, непогода на Урале еще не закончилась. МЧС объявило экстренное предупреждение в регионе, которое действует до 17 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба МЧС России сообщила о подтоплении сотен домов в Свердловской области.

    Ранее спасатели эвакуировали более 20 человек из затопленного паводком Ирбита. За месяц до этого 16 уральцев пострадали от разрушительного урагана.

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    16 июля 2026, 10:31 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4 сотрясло угольные разрезы под Новосибирском

    Возле угольных разрезов под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4

    Tекст: Мария Иванова

    В Искитимском районе Новосибирской области утром произошло землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился вблизи угольных разрезов у деревни Харино.

    Утром в четверг в Искитимском районе Новосибирской области, неподалеку от угольных разрезов, произошло сейсмическое событие магнитудой 4, передает РИА «Новости».

    Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 7.34 по местному времени (3.34 мск), находился около деревни Харино Усть-Чемского сельсовета.

    «Точно можно сказать, что это не взрыв, а землетрясение. Ну а насколько это связано именно с добычей полезных ископаемых – это вопрос отдельных исследований. За последние 10-15 лет в этом районе мы наблюдаем целую серию сейсмособытий», – сообщил директор Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН Алексей Еманов.

    По словам специалиста, местные жители, особенно в Харино, могли ощутить колебания земли. Приборы показали интенсивность толчков в один-два балла в селах Усть-Чем и Елбаши, и чуть более двух баллов в Девкино. Сила ощущений зависит от грунтовых условий и других факторов.

    В региональном управлении МЧС уточнили, что обращений от граждан не поступало, а само землетрясение населением не ощущалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад в Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение.

    В июне сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7 вблизи бурятского села Максимиха.

    В прошлом году землетрясение магнитудой 4,2 случилось недалеко от кузбасского курорта «Шерегеш».

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    17 июля 2026, 09:14 • Новости дня
    Ole: Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за канадских лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Решающий матч между сборными Испании и Аргентины может быть отложен из-за сильного задымления в Нью-Йорке, вызванного канадскими лесными пожарами.

    Финальная игра чемпионата мира по футболу 2026 года оказалась под угрозой срыва из-за масштабных лесных пожаров в Канаде, передает РИА «Новости».

    Матч между Испанией и Аргентиной запланирован на 19 июля в Нью-Йорке. Дым от канадских лесов уже достиг территории США, подняв индекс качества воздуха до уровня «очень нездоровый».

    В Чикаго из-за сильного загрязнения воздуха ранее перенесли матч регулярного чемпионата MLS. Местные власти закрыли часть общественных мест и отменили уличные мероприятия. В Вашингтоне введен «красный» уровень опасности из-за качества воздуха, а небо над Нью-Йорком и Бостоном заволокло мглой.

    Международная федерация футбола имеет протоколы на случай опасного уровня загрязнения. По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады, в стране зафиксировано 876 активных природных пожаров, из которых 202 полностью неконтролируемые.

    Всего с начала года произошло более 3,5 тыс. возгораний. Американский сенатор Берни Морено пообещал инициировать законопроект о санкциях против Канады из-за ухудшения экологии в США.

    Финальный матч турнира пройдет на стадионе в штате Нью-Джерси. Масштабные футбольные соревнования завершатся 19 июля.

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    18 июля 2026, 00:29 • Новости дня
    Трамп захотел взыскать с Оттавы ущерб США от канадских лесных пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    Убытки от канадских лесных пожаров должны быть включены в импортные пошлины, которые платит Оттава, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов, и стоимость ущерба от этого загрязнения по необходимости должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп считает, что нынешняя ситуация вызвана ненадлежащим управлением лесами в Канаде и отсутствием систематической уборки лесного мусора. Он обвинил канадские власти в отказе заниматься элементарным уходом за лесами, подчеркнув, что такой подход неизбежно приводит к масштабным пожарам и связанным с ними потерям для США.

    Ранее смог от канадских лесных пожаров достиг территории США, в том числе восточного побережья. Дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и другие крупные города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор США Берни Морено пообещал внести законопроект о санкциях против Канады из-за ущерба от дыма ее лесных пожаров для экологии Соединенных Штатов.

    Смог от лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк, резко ухудшив видимость и качество воздуха до опасных для здоровья значений. Из-за сильного задымления в Нью-Йорке дымом от канадских пожаров финал ЧМ-2026 могут перенести на другую дату.

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    16 июля 2026, 06:46 • Новости дня
    МЧС сообщило о подтоплении 440 домов в Свердловской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ликвидация последствий паводка и адресная помощь жителям продолжается в Свердловской области, в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и 1792 приусадебных участка, сообщила пресс-служба МЧС России.

    В Свердловской области продолжается ликвидация последствий паводка, передает РИА «Новости». В регионе по-прежнему подтоплены 443 частных дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах.

    «По состоянию на текущие сутки в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах 20 муниципальных образований. Также остаются затопленными девять низководных мостов и два участка автомобильных дорог», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

    За прошедшие сутки вода ушла из 49 домов и 153 участков, однако подтопила еще 130 домов и 185 участков, в основном в Ирбите и Ирбитском округе. В регионе открыты шесть пунктов временного размещения, где находятся 88 человек, включая 32 ребенка. Спасатели доставляют жителям необходимое и организуют лодочные переправы.

    В ведомстве предупредили, что в ближайшие сутки ожидается дальнейший подъем воды. Это создает риски подтопления новых территорий. К ликвидации последствий привлечены 475 человек и 139 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти свердловского Ирбита ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за разлива реки Ница.

    Спасатели эвакуировали из зоны затопления более 20 местных жителей.

    Президент Владимир Путин получил доклады о паводках в этом регионе.

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    15 июля 2026, 17:36 • Новости дня
    Спасатели эвакуировали заблудившихся в горах турецкой провинции Ризе россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    На северо-востоке Турции трое граждан России успешно найдены и эвакуированы после того, как заблудились из-за сильного тумана во время пешей прогулки.

    Российские дипломаты подтвердили благополучное завершение поисковой операции в турецкой провинции Ризе, передает РИА «Новости». Туристы сбились с пути во вторник и были вынуждены обратиться за помощью к экстренным службам.

    «В настоящее время поисково-спасательная операция турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) и подразделений жандармерии (JAK) завершена. Туристы спускаются по безопасному маршруту в сопровождении подразделений AFAD и JAK. Предварительно, состояние здоровья российских граждан оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью не выявлено», – сообщили в генеральном консульстве России в Трабзоне.

    Сотрудники дипмиссии продолжают поддерживать связь с местными правоохранительными органами для установления личностей спасенных. Отмечается, что родственники путешественников за помощью в дипломатическое представительство не обращались.

    В мае экскурсионный автобус с четырнадцатью российскими туристами столкнулся с деревом под Антальей.

    Ранее спасательные службы эвакуировали россиян из унесенных в море автофургонов в турецкой Чамьюве.

    Весной сотрудники МЧС успешно завершили операцию по спасению двух альпинистов на Эльбрусе.

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    16 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Генконсульство сообщило о депортации задержанных в Стамбуле россиян

    Дипломаты в Стамбуле сообщили о депортации читавших Библию в мечети россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Двое российских граждан, задержанных турецкой полицией в стамбульской мечети Айя-София, будут высланы на родину до конца недели, сообщили в генеральном консульстве в Стамбуле.

    Предварительно процедура выдворения Игоря и Виктории Филоновых намечена на эту пятницу, передает РИА «Новости». Накануне полиция задержала российских граждан на территории исторического комплекса.

    «По имеющейся у генерального консульства информации, депортация россиян состоится в пятницу», – уточнили дипломаты. В российском представительстве воздержались от комментариев относительно официальных причин ареста.

    Турецкие средства массовой информации выдвигают свою версию произошедшего. По данным государственного агентства Anadolu, туристов обвиняют в разжигании ненависти из-за того, что они вслух читали Библию, находясь внутри мечети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские дипломаты приступили к выяснению причин ареста туристов за чтение Библии.

    Позже турецкие правоохранители перевели задержанных в специализированное учреждение миграционной службы.

    В прошлом году полиция отпустила на свободу двух других граждан России после поцелуя в стамбульской мечети.

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    17 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Axios: Трамп был недоволен из-за критики Нетаньяху поставок F-35 Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп крайне негативно отреагировал на критику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает Axios.

    По данным Axios, Трамп был недоволен заявлением Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, передает РИА «Новости».

    Поводом для возмущения стало телевизионное интервью, в котором глава правительства Израиля предупредил о нарушении баланса сил на Ближнем Востоке в случае такой сделки.

    Американский лидер посчитал подобное публичное вмешательство недопустимым.
    «Биби не имел права», – заявил Трамп, комментируя высказывания своего зарубежного коллеги. Ранее глава Белого дома подчеркивал, что окончательное решение по передаче военной техники еще не принято.

    Несмотря на позицию американской администрации, турецкая сторона уверена в успешном завершении переговоров. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее рассказал о получении обещания от Вашингтона поставить Анкаре пять современных истребителей.

    Ранее американский лидер подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35.

    До этого президент США пообещал отменить введенные из-за покупки С-400 антитурецкие санкции.

    В начале лета президент США жестко раскритиковал Биньямина Нетаньяху из-за эскалации ливанского конфликта.

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