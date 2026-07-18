Сейсмологи сообщили о мощном землетрясении на юго-востоке Турции

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5

Tекст: Мария Иванова

Подземные толчки магнитудой 5 зафиксировали утром на юго-востоке Турции в провинции Малатья, передает РИА «Новости».

По предварительной информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), в результате инцидента никто не пострадал.

«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 06.20, эпицентр располагался у района Батталгази, очаг залегал на глубине 15,5 километров», – отмечается в сообщении ведомства. Сейчас специалисты продолжают внимательно обследовать территорию, никаких негативных последствий пока не обнаружено.

Провинция Малатья стала одной из наиболее пострадавших территорий во время разрушительных подземных толчков в феврале 2023 года. Тогда масштабное стихийное бедствие унесло жизни более 53 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в турецкой провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

сентябре прошлого года подземные толчки магнитудой 5,3 произошли на западе страны.

Весной 2025 года сильное землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула.