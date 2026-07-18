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    18 июля 2026, 05:07 • Новости дня

    Американские военные завершили серию ударов по Ирану

    CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Американские силы завершили седьмую подряд ночь ударов по Ирану 17 июля в 21.30 по восточному времени (04.30 18 июля мск)», – заявило CENTCOM в X.

    Целями атак стали военная логистика, подземные хранилища оружия, радиолокационные станции и объекты морской инфраструктуры. Для выполнения боевых задач применялись истребители, ударные беспилотники и военные корабли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские вооруженные силы приступили к седьмой ночи ударов по Ирану.

    Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек.

    Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана.

    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

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    18 июля 2026, 00:14 • Новости дня
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане, сообщили Корпус стражей исламской революции и СМИ.

    «В ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», – приводит IRNA сообщение КСИР.

    КСИР Ирана также заявил, что поразил «главный ИИ-хаб» Бахрейна баллистическими ракетами и БПЛА. Кроме того, иранские военные нанесли «сильные и продолжительные удары» по американским базам и «сепаратистским группировкам курдов» в иракском Курдистане. По данным компании, атаки пришлись по целям в городе Сулеймании на севере Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Также сообщается, что КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven.

    Ранее вооруженные силы Ирана также атаковали судно под флагом Таиланда, которое пыталось пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные продолжают бомбить цели в Иране седьмую ночь подряд.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    «В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

    Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

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    17 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    США атаковали Иран седьмую ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «CENTCOM начал серию ударов по Ирану сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск) седьмую ночь подряд. Удары предназначены для дальнейшего снижения иранского военного потенциала по указанию главнокомандующего», – сообщает CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней.

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    17 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    В Иране пригрозили перейти к наступательным действиям против США

    Советник Хаменеи Резаи: Иран начнет наступление в случае продолжения атак США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

    «Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе «наступления и полного уничтожения»», – заявил Резаи в эфире иранского гостелевидения.

    Резаи подчеркнул, что в случае эскалации Тегеран будет наносить удары не только по американским базам, расположенным в зоне конфликта. По его словам, под удар могут попасть и объекты США за пределами района нынешнего противостояния, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что в результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

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    17 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Россельхознадзор призвал Иран приостановить сертификацию цветов для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки иранских цветов на российский рынок могут временно прекратиться из-за инициативы о приостановке выдачи экспортных сертификатов, сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве подчеркнули необходимость пересмотра текущих условий ввоза продукции, передает РИА «Новости».

    «Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию», – говорится в сообщении.

    В текущем 2026 году объемы поставок из исламской республики резко возросли, а упаковка продукции оказалась идентична цветам из Армении. Ввоз армянских растений в Россию ограничен с 22 мая. Представители службы подчеркнули, что ранее уже информировали иранскую сторону о действующих временных запретах.

    Поскольку официального ответа от партнеров не последовало, ведомство инициировало приостановку сертификации. Эта мера направлена на поддержание фитосанитарной безопасности России и других государств ЕАЭС. Ограничения продлятся до проведения двусторонних переговоров и полного прояснения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российское ведомство призвало Казахстан ограничить поставки продовольственного подсолнечника.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Перед этим Россельхознадзор ограничил импорт цветочной продукции из этой закавказской республики.

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    17 июля 2026, 07:41 • Новости дня
    Fars: Иран нанес удар по базам США в Кувейте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские дроны атаковали силы США и центры материально-технического обеспечения армии противника в Кувейте, передает агентство Fars.

    Атака стала ответной мерой на недавние действия американских военных, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Удары наносились по местам дислокации подразделений противника.

    «Несколько часов назад в рамках двенадцатого этапа операции «Молния» разрушительные беспилотники «Араш» армии Исламской Республики Иран нанесли удары по дислоцированным силам и центрам материально-технического обеспечения террористической и совершающей убийства детей армии США в Кувейте», – говорится в заявлении иранских военных.

    Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов отчиталось о проведении серии бомбардировок иранской территории. В результате этих действий взрывы прогремели вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм.

    Кроме того, нападению подверглись города Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни и Бендер-Ленге. Также удары были зафиксированы в Вейсиане, Чабахаре и на территории аэропорта Ираншахр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Тегеран сообщил о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

    В ходе операции воины КСИР уничтожили американские комплексы Patriot и пусковые установки HIMARS.

    Немногим ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов армии США.

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    17 июля 2026, 06:38 • Новости дня
    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе

    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе Бендер-Хомейни

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели масштабную атаку на портовую инфраструктуру Ирана, жертвами которой стали семь человек, сообщают иранские СМИ.

    Американская авиация нанесла прицельные удары по пяти мостовым переходам в портовом городе Бендер-Хомейни, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars.

    В результате обстрела населенного пункта погибли семь местных жителей, еще девять человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные разрушили мост в городе Бендер-Хемир. До этого Вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов. В результате серии воздушных ударов погибли 17 мирных жителей.

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    17 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы

    США обвинили Россию, Иран и Китай в кибератаках на избиркомы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренней безопасности США опубликовало документ, в котором сообщается, что хакеры, якобы работающие на Россию, Иран и Китай, пытались получить доступ к базам данных об американских избирателях.

    Американские власти обнародовали доклад, обвиняющий хакеров из трех стран в многократных попытках взломать базы данных избирательных систем США с 2016 года, передает ТАСС.

    В докладе говорится, что якобы российские злоумышленники в 2016 году искали уязвимости в системах всех 50 штатов.

    В тексте документа отмечается, что хакеры якобы «похитили информацию о примерно 500 тыс. избирателей». Кроме того, авторы доклада заявляют, что в 2022 году пророссийские хакеры «провели DDoS-атаку на избирком одного из штатов». Представители элитных частей иранских вооруженных сил, по мнению Вашингтона, пытались воспользоваться уязвимостями сайтов в 2020 году.

    Со слов авторов доклада, китайские хакеры накануне выборов 2020 года якобы взломали системы регистрации избирателей в нескольких штатах. Американские власти не впервые возлагают ответственность за сбои в работе избирательных систем на Москву, Тегеран и Пекин. Россия неоднократно подчеркивала беспочвенность подобных обвинений, называя выборы внутренним делом США. Представители Ирана и Китая также отвергли заявления о вмешательстве в американские политические процессы.

    Ранее президент США обвинил Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.
    Несколькими днями ранее Евросоюз объявил о введении санкций против «российских государственных хакеров».

    Американская разведка сообщила, что зафиксировала попытки иранских киберопераций против избирательных штабов кандидатов в президенты.

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    17 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Власти Кувейта сообщили о повреждении электроопреснительной станции

    Электроопреснительная станция Кувейта получила повреждения после воздушной атаки

    Tекст: Мария Иванова

    В результате воздушного нападения на территорию эмирата пострадал важный инфраструктурный объект, что привело к возникновению пожара и нарушению работы оборудования.

    Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемой энергетики Кувейта подтвердило факт атаки на стратегически важный объект, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в пятницу, 17 июля.

    «В результате иранской атаки, которой подверглось государство Кувейт, одна из электроопреснительных станций подверглась нападению, что вызвало повреждения инфраструктуры станции и пожар. Пострадали многие установки генерации электроэнергии», – заявили в ведомстве.

    Руководство страны оперативно ввело в действие чрезвычайный план реагирования. Возникшее возгорание удалось локализовать и взять под полный контроль.

    В настоящее время профильные специалисты проводят оценку причиненного ущерба и предпринимают усилия для скорейшего восстановления работоспособности поврежденных энергетических установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    За несколько дней до этого военные Ирана нанесли ракетные удары по американским объектам на территории эмирата.

    Весной беспилотные аппараты Тегерана уже повреждали кувейтские электростанции и водоочистные установки.

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    17 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Пентагон сообщил о 427 пострадавших в боевых действиях против Ирана военных США

    Tекст: Антон Антонов

    Количество американских военных, пострадавших в ходе боевых действий против Ирана, достигло 427 человек, сообщили в Пентагоне.

    По данным «системы анализа потерь в обороне» Пентагона на 17 июля, военно-морской флот сообщил о 68 раненых. В военно-воздушных силах зафиксировано 53 пострадавших, в корпусе морской пехоты – 19. Наибольшее число раненых, 287 человек, приходится на сухопутные войска США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд.

    8 июля Белый дом заявил о возобновлении ударов по Ирану.

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    17 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским политикам следует вводить санкции против Украины за убийства россиян и обстрелы гражданской инфраструктуры, а также против США за удары по Ирану, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

    Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

    Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

    «Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

    Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

    Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

    Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.

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    17 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

    Аракчи: Израиль ведет кампанию по одурачиванию администрации США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи прокомментировал заявления Дональда Трампа о попытках Тегерана повлиять на американскую избирательную систему.

    Дипломат подчеркнул, что настоящей проблемой для Вашингтона является целенаправленная политика Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    «Американцев предупреждают об иностранном влиянии. А как насчет масштабной израильской кампании по одурачиванию администрации США, чтобы втянуть ее в невыигрышную войну?» – написал глава ведомства в соцсетях.

    Ранее Трамп обвинил Иран во вмешательстве в американские выборы.

    Американская разведка заявила о кибероперациях Тегерана против избирательных штабов.

    В начале июля президент США объявил о прекращении перемирия с Исламской республикой.

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    18 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные США пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    CBS: Американские военные пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    В результате недавних атак на военные объекты в Иордании несколько американских военнослужащих получили ранения, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

    По данным американских чиновников, атакам на этой неделе подверглись как минимум два иорданских объекта, где располагались американские силы, передает CBS News.

    На данный момент информации о погибших среди американских или иорданских военнослужащих нет. Степень тяжести ранений, полученных пострадавшими, пока остается неясной.

    Боевая авиация Соединенных Штатов регулярно использует военные объекты Иордании для выполнения своих задач в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    17 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    В Иране назвали число погибших от американских ударов

    Число жертв ударов США по Ирану увеличилось до 38 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

    Последствия обострения конфликта оказались масштабными, передает РИА «Новости». Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил об увеличении количества жертв.

    «К 6.30 (6.00 мск) число раненых в результате американских атак превысило 400 человек, 38 соотечественников погибли», – написал Керманпур в соцсети. Среди погибших числятся три женщины и один подросток. Ранения получили 22 женщины и девять несовершеннолетних.

    Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили около 140 целей на территории Ирана.

    Ранее сообщалось, что число погибших при атаках возросло до 17 человек.

    Израиль выразил готовность присоединиться к военной операции.

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