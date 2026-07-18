Иран сбил американские дроны MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven

Tекст: Антон Антонов

MQ-9 Reaper был сбит в Бушере. RQ-11 Raven уничтожили также в южных районах Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне, базам США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.

США атаковали Иран седьмую ночь подряд.