Иран запустил баллистическую ракету по военной базе США в Саудовской Аравии

Tекст: Антон Антонов

Со ссылкой на высокопоставленного чиновника США Равид сообщил в социальной сети X: «Иран запустил баллистическую ракету по американской базе в Саудовской Аравии».

По словам Равида, это событие имеет особое значение, так как стало первой прямой иранской атакой на Саудовскую Аравию за последние четыре месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана.

Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана.

