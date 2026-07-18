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    Британия получила нового временного премьера
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
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    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    ФОМ: Большинство россиян оценивает свое материальное положение как стабильное
    18 июля 2026, 02:51 • Новости дня

    Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур

    Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России ввело ограничения на автоперевозки всех видов товаров из Эстонии по территории страны, следует из соответствующего документа кабмина.

    Новые правила начали действовать с 18 июля, передает ТАСС.

    Базовый запрет на грузовые перевозки для стран Евросоюза по России был установлен в октябре 2022 года. Тогда же утвердили перечень товаров, на которые ограничения не распространялись.

    В него входили мясо, рыба, молоко, отдельные виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, алкоголь, удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, бумага и картон, а также часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы, кино- и звукозаписывающее оборудование.

    Позднее кабинет министров России распространил запрет и на эти категории товаров для грузовиков из Молдавии и Польши, а с 18 июля 2026 года – и для транспорта из Эстонии.

    При этом ограничения по-прежнему не действуют для товаров, которые ввозятся в Калининградскую область. Льготы сохраняются и для некоторых районов Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонские компании у границы с Россией столкнулись с финансовыми проблемами из-за резкого сокращения потока машин через пункты пропуска Койдула и Лухамаа.

    В 2026 году эстонский рынок труда столкнулся с волной сокращений в ряде крупнейших предприятий страны.

    17 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

    В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

    В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.

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    17 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики страны

    Сергей Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики страны

    Столица России сосредоточила четверть всех отечественных специалистов творческих профессий, обогнав Шэньчжэнь по вкладу этой сферы в региональный продукт, заявил глава города Сергей Собянин.

    Глава города опубликовал новые данные. «Это один из самых быстрорастущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась – с 5,7 до 11%, догнав по вкладу обрабатывающие производства», – отметил мэр, слова которого приводит портал Mos.ru.

    Развитию направления активно способствует Агентство креативных индустрий. За шесть лет работы организация помогла реализовать более 430 проектов. Поддержку получили свыше 22 тыс. столичных предпринимателей.

    Московский кластер видеоигр объединил более 60 резидентов на базе организации «Сколково». Участники специального акселератора уже создали свыше 150 прототипов будущих цифровых продуктов. Вскоре ожидается открытие второй очереди площадки для развития медиатехнологий.

    Городские власти также помогают бизнесу выходить на международные рынки. При содействии профильных ведомств отечественные компании заключили около 200 экспортных контрактов с партнерами из более чем 30 стран мира.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Анпилогов: Отказ от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2» грозит Венгрии большими потерями

    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Смена генподрядчика при строительстве АЭС «Пакш-2» приведет Венгрию к увеличенным расходам и отдалению срока ввода станции в строй. Кроме того, возможные партнеры Будапешта – Areva и Westinghouse – частично утратили репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее венгерская сторона сообщила о планах заменить Росатом в проекте АЭС «Пакш-2».

    «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-2» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности будет демонтировано», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций. «Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

    Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне осуществленные затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник. «В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, нужно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

    По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов.

    Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта. «Полагаю, Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-2», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран», – отметил спикер.

    Аналитик напомнил, что ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. «София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после аудита проекта АЭС «Пакш-2» Будапешт может начать искать другого международного партнера вместо Росатома. Он не исключил также проведение переговоров с российской стороной. По словам политика, в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    В июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщал об отправке по дипломатическим каналам в Венгрию письма о готовности российской стороны к аудиту, касающемуся проекта «Пакш-2», передает РИА «Новости». «Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-2». Год спустя представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства станции к этапу непосредственного сооружения, сообщает Росатом.

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    17 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям

    Первые электромобили «Атом» переданы покупателям

    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производитель отечественного электрокара «Атом» начал вручать ключи от машин первым владельцам.

    Речь идет о покупателях, оформивших бронирование на стадии ранних предзаказов, передает ТАСС.

    «Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», – сообщили в пресс-службе организации. Представители предприятия добавили, что ранее заказчикам направили официальные приглашения на получение транспорта.

    Согласно утвержденному графику, процесс выдачи машин проходит с 16 июля по 15 октября. До конца текущего года компания планирует передать покупателям еще не менее трех тысяч серийных экземпляров.

    В июне 2026 года электромобиль «Атом» успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

    Ранее гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал начать передачу первых машин заказчикам в течение лета

    Сборку предсерийных прототипов электрокара организовали на столичном автозаводе «Москвич».

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    17 июля 2026, 09:29 • Новости дня
    Пожарные локализовали пожар с бензовозами в подмосковных Бронницах
    Пожарные локализовали пожар с бензовозами в подмосковных Бронницах
    @ ГКУ МО «Мособлпожспас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание на территории промышленной зоны города Бронницы в Подмосковье привело к разливу топлива и распространению огня, его уже локализовали, сообщили в Мособлпожспасе.

    В городе Бронницах вспыхнули два бензовоза и две машины марки «Газель», указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Случился опасный разлив горючего.

    «Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью», – добавили там.

    Позже спасатели остановили распространение пламени на площади 3,1 тыс. квадратных метров.

    Пожарные защитили соседнее здание. Ликвидация возгорания продолжается в условиях сильного задымления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально огонь в промышленной зоне подмосковных Бронниц охватил площадь около 5 тыс. квадратных метров.

    Месяцем ранее спасатели потушили крупное возгорание на строительном рынке в Балашихе.

    В мае сотрудники экстренных служб остановили распространение пламени на складе в подмосковном селе Белый Раст.

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    17 июля 2026, 08:31 • Новости дня
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    @ malvovabelova

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга российского военнослужащего, участвовавшего в эвакуации десятилетней сироты Софии из Константиновки, намерена оформить опеку и в дальнейшем ее удочерить, сообщили в региональных органах опеки.

    Супруга российского военного намерена взять под опеку спасенную из Константиновки осиротевшую девочку Софию, передает РИА «Новости».

    Сейчас с ребенком продолжают работать специалисты, состояние девочки оценивается как стабильное.

    Министерство обороны  8 июля проинформировало об эвакуации десятилетней Софии из Константиновки. Девочка осталась без попечения родителей.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее уточняла, что мать ребенка умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран после попадания украинского дрона в их дом.

    Российский военнослужащий с позывным «Бритва» в одиночку вступил в бой с четырьмя украинскими солдатами в Константиновке, защищая оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку.

    Бойцы Южной группировки войск эвакуировали девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

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    17 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС впервые ввел новый вид санкций против пяти российских граждан и промышленной группы «АБС Электро».

    В официальном заявлении указывается, что рестрикции применены за «удары по Киеву 1 и 5 июля в отношении пяти физических лиц и группы «АБС Электро», передает ТАСС.

    Брюссель обвиняет компанию в производстве электронных компонентов для ударных беспилотников.

    Ранее подобные формулировки при введении ограничений не использовались. При этом суть мер осталась прежней: фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат блокировке.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за сигнала воздушной тревоги укрылась в киевском бомбоубежище

    Во время визита в украинскую столицу европейский политик пообещала Киеву безопасные заводы для производства беспилотников.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила новые санкции против поддерживающих российский ВПК компаний.

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    17 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями

    Биолог Гниненко призвал завести в Россию врагов испанских слизней

    Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями
    @ HOLGER HOLLEMANN/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России брюхоногими моллюсками, например, улитками, питаются обыкновенные ежи, однако расположившиеся в Центральной части страны испанские слизни им не по-вкусу. Единственный способ уменьшить их численность, чтобы сократить природный вред, это завести их врагов из Европы, рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «Родиной этого животного – испанского (рыжего) слизня – считается юг Франции. С юга Европы они попали и к нам. Первое появление в Москве относится в концу первого десятилетия ХХI века. Но тут надо иметь в виду, что когда люди впервые увидели этого слизня в Москве, это был вовсе не самый первый пришелец», – говорит Гниненко.

    По его словам, эти рыжие создания появились в столице на 5–10 лет раньше официальной их фиксации в данной местности. Дело в том, что для того, чтобы люди их увидели, надо, чтобы их было уже довольно много. Так что, полагает специалист, первые поселенцы появились еще в конце ХХ века. И пока они, находясь на территории нашей страны, привыкали к местной обстановке, приспосабливались к климату, их было мало и люди их не замечали. Но как только слизни натурализовались, их численность стала быстро возрастать.

    Сам по себе испанский слизень Arion vulgaris не ядовит и не кусается. Опасность не в нем самом, а в том, что он переносит на своем теле и в слизи, и в том, что он может быть промежуточным хозяином большого множества паразитов. Поэтому контактировать с ними людям нужно исключительно в перчатках, предупреждает биолог.

    Животные, которых регулярно обрабатывают от паразитов, а также специальными средствами от блох и клещей, рядом с этими рыжими созданиями тоже находятся в относительной безопасности. Тем не менее, не стоит давать питомцам со слизнями играть, их лизать или есть в том числе и потому, что слизь может вызвать у них аллергическую реакцию.

    «Главная причина того, что этих рыжих слизней у нас стало так много в том, что они пришли к нам одни. На своей родине они оставили всех своих врагов и болезни. А для нашей природы они незнакомцы – их никто не хочет есть. Это и создает условия для быстрого увеличения их численности», – объясняет собеседник.

    Он рассказывает, что потенциально их могли бы есть ежи, которые поедают местных улиток. Однако для них они горькие, да еще и покрыты агрессивной «слизью пришельца». Не уничтожают их и птицы.

    «И не стоит ждать, что через год-два наши ежи, птицы и прочие животные передумают и начнут питаться слизнями. Есть только один выход – завести из родных мест слизней их врагов. Теоретически это можно сделать, но это требует нескольких лет скрупулезного изучения этих самых врагов, чтобы не завести к нам еще одну проблему от нового вселенца», – рассуждает Гниненко.

    Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений, поэтому с ними следует активно бороться, замечает собеседник. Самым эффективным способом их уничтожить является ручной сбор. О том, как изжить этих рыжих пришельцев с дачного огорода Гниненко рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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    17 июля 2026, 20:00 • Новости дня
    Эксперт назвала съедобные растения, которые дачники зря считают сорняками

    Эксперт Иванкевич: Крапива, лебеда и одуванчик вкусны и пригодны в пищу

    Эксперт назвала съедобные растения, которые дачники зря считают сорняками
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст:  Татьяна Косолапова

    Многие растения, которые дачники привыкли выпалывать с грядок, на самом деле обладают ценными вкусовыми качествами, сказала газете ВЗГЛЯД куратор Болотовского огорода в усадьбе Дворяниново Наталья Иванкевич. Она перечислила съедобные сорняки и объяснила, как их использовать в кулинарии.

    «Съедобные сорняки я бы разделила на две группы: окультуренные и совсем дикие. У окультуренных листья крупнее, а вкус мягче, но суть остается той же самой. К такой категории я отношу, например, портулак, который бывает и диким, и садовым. Есть можно тот и другой», – говорит Иванкевич.

    Она поясняет, что садовый портулак ей нравится больше из-за более крупных и сочных листьев, но его вполне можно причислить к сорнякам, ведь стоит один раз посадить это растение у себя на участке, как потом оно распространяется повсюду.

    Еще один съедобный и вкусный окультуренный сорняк – полевой салат. Собеседница напоминает, что еще в XVIII веке Андрей Болотов писал, как крестьяне собирали этот салат в полях после уборки зерновых, и он служил великолепной витаминной добавкой к рациону.

    «По названию полевого салата (valerianella locusta) можно изучать историю русской внешней политики, начиная с XVIII века. Тогда его немецкое название было рапунцель, в XIX веке в каталогах семян мы находим его под французским названием маш-салат, а сейчас он именуется корн, по английскому варианту. Вкус у него потрясающий, ореховый, тонкий и мягкий. Он прекрасно зимует под снегом, а весной перед посевной можно пройти по полю и собрать свежую зелень», – делится эксперт.

    Не менее вкусная, по мнению Иванкевич, и лебеда, которую многие считают лишь досадной помехой на грядках. На вкус она напоминает шпинат и может его заменять, листья садовой разновидности вырастают размером с женскую ладонь, что очень удобно для кулинарного использования.

    К салатным растениям также относится одуванчик. Существует множество его видов, и каждый отличается по вкусу. У дикорастущих растений обычно более выраженная горчинка, тогда как у садовых сортов вкус мягче. Если листья одуванчика, растущего на дачном участке, кажутся слишком горькими, можно на несколько дней накрыть растения старой черепицей или глиняным горшком. Листья пожелтеют, а лишняя горечь уйдет, после чего их можно использовать для приготовления салатов. Из цветков одуванчика готовят ароматное варенье, а высушенные и перемолотые корни используют для приготовления чаев.

    «Из совсем диких сорняков, которые никто не удосужился приручить, я особенно люблю крапиву и сныть. Крапиву все знают, в пищу идут молодые майские листья, из них делают зеленые щи и пироги. А у сныти есть свой характер, свой вкус и особая гастрономическая нотка, которую узнаешь повсюду. Молодые листья, когда они еще бледно-зеленые и нежные, можно потушить в топленом или сливочном масле, добавить немного чеснока, и получится фантастический гарнир», – говорит Иванкевич.

    Она также рассказала о других дикорастущих растениях, которые можно использовать в кулинарии. По ее словам, у мокрицы настолько нежные молодые листья, что они идеально подходят для салатов. Молодые побеги лопуха можно слегка отварить — по вкусу они напоминают артишок. Кровохлебка малая, или пимпинель, придает блюдам аромат и вкус свежего огурца, поэтому ее листья хорошо подходят в качестве приправы к мясу и салатам. Отдельно собеседница отметила колокольчик репчатый, который в XVIII веке выращивали на огородах как овощную культуру, а позднее он одичал и распространился в полях, сохранив небольшой веретенообразный корень размером с молодой редис.

    Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по правильному поливу огорода во время жаркого сезона. Он также назвал мифом то, что если поливать растения во время жары, то капли прожгут их листья.

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    17 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Избран новый лидер Лейбористской партии Британии

    Энди Бернем официально избран лидером британских лейбористов

    Избран новый лидер Лейбористской партии Британии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новым руководителем Лейбористской партии Великобритании избран Энди Бернем, который вскоре может занять пост главы британского правительства, отмечают местные СМИ.

    Преемник действующего премьер-министра Британии Кира Стармера, Энди Бернем, официально избран лидером Лейбористской партии. Соответствующее заявление сделала глава Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд, сообщает РИА «Новости».

    «Я могу подтвердить, что был выдвинут только один кандидат… Поскольку других кандидатов нет, для меня большая честь объявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем», – заявила Махмуд на партийной конференции.

    Трансляцию мероприятия вели британские телеканалы. Теперь Бернем сможет стать премьером Британии. Ожидается, что передача полномочий состоится в понедельник, отметили местные СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. После этого бывший мэр Манчестера Энди Бернем вступил в борьбу за должность главы политической силы.

    Позже вероятный преемник премьера пообещал не ослаблять британскую поддержку Киева.

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    17 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    @ REUTERS/Yoruk Isik

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за повреждения инфраструктуры Одессы аграрии Украины планируют использовать альтернативные маршруты поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, пишут западные СМИ.

    Украинские компании обсуждают возможность отгрузки зерновых по Дунаю с последующей перевалкой в румынском порту Констанца, пишет Financial Times. На данный момент складские мощности крупнейшего порта сократились примерно на треть. Судовладельцы отказываются направлять транспорт в этот район, подчеркивает газета.

    На фоне перебоев с поставками фьючерсы на пшеницу в Чикаго достигли двухлетнего максимума. Парижская мукомольная пшеница подорожала до рекордных значений за 17 месяцев. Издание отмечает. что Россия и Украина суммарно обеспечивают около трети мирового экспорта этой культуры.

    «Рынок начинает понимать, что это не обычный краткосрочный рост цен из-за ситуации в Черном море, который обычно быстро проходит», – заявил управляющий директор аналитической компании SovEcon Андрей Сизов. Эксперт добавил, что оценки экспорта обеих стран придется существенно снизить, что сделает мировое предложение менее стабильным.

    Кроме того, как пишет FT, ситуация с российским морским экспортом также осложнилась из-за атак Украины на суда в Азовском море. Аналитики снизили прогноз отгрузок отечественной пшеницы, а стоимость страхования военных рисков возросла. Между тем, до начала кризиса 90% поставок украинского зерна осуществлялось через три черноморских порта.

    До этого Вооруженные силы России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве. Ранее украинский аграрный сектор уже сообщал о критических повреждениях инфраструктуры Одесского узла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подобные разрушения грозят стране обвалом экспорта сельскохозяйственной продукции.

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    17 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    @ EPA/RONALD WITTEK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила масштабный план реформ, который должен резко сократить зависимость Евросоюза от нефти и природного газа. Для этого Брюссель намерен ускорить электрификацию экономики, вложить около 100 млрд евро в декарбонизацию промышленности и ужесточить климатические требования для целого ряда отраслей.

    Проект направлен на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности и сокращение использования традиционных видов топлива, передает РИА «Новости». Предлагаемые меры включают создание механизма Investment Booster с бюджетом около 100 млрд евро на период с 2030 по 2040 год. Эти средства пойдут на промышленную декарбонизацию. Дополнительно выделят шесть млрд евро на продление бесплатного распределения квот до 2030 года.

    Еврокомиссия планирует расширить систему торговли выбросами на сектор утилизации отходов, а также ужесточить нормы для авиации и морских судов. По плану электрификации, к 2040 году доля электроэнергии в конечном потреблении ЕС должна вырасти до 46%.

    Ожидается, что реализация стратегии снизит импорт природного газа более чем на 70%, а нефти – на 40%. Это позволит Евросоюзу экономить порядка 260 млрд евро ежегодно на закупках энергоресурсов из-за рубежа.

    К 2030 году власти намерены удерживать стоимость электроэнергии для населения на уровне не выше 2,5 раза по отношению к газу. В ЕК подчеркивают, что реформа ускорит достижение климатических целей и усилит энергетическую безопасность региона.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства ЕС инвестировать доходы от системы торговли квотами в промышленное обновление.

    Канцлер Австрии выступил за продление действия бесплатных разрешений на выбросы для сохранения конкурентоспособности внутренней промышленности.

    В конце прошлого года Еврокомиссия подготовила обширный план модернизации электросетей ради снижения стоимости электричества.

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    17 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска изменили тактику воздушных ударов по Украине, сделав ставку на массовое поражение логистической инфраструктуры и комбинированные атаки с применением большого количества ложных целей. По оценке военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, такой подход уже осложняет снабжение ВСУ и снижает эффективность украинской системы ПВО.

    В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

    По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

    Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

    Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

    Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

    Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

    «Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

    Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

    За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

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    17 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В литовском городе Вевис начались работы по извлечению останков советских солдат, захороненных в братской могиле в центре населенного пункта. После проведения антропологических исследований прах 111 бойцов Великой Отечественной войны планируют перенести на местное кладбище. Решение о перезахоронении власти объяснили исполнением закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов.

    В литовском городе Вевис специалисты инициировали работы по извлечению праха павших бойцов великой Отечественной войны, пишет ТАСС. Местные журналисты сообщают, что археологи приступили к «эксгумации останков советских солдат, захороненных в центре Вевиса».

    По официальным данным, в братской могиле покоятся 111 человек. После проведения необходимых антропологических исследований их останки перенесут на местное кладбище. На реализацию этих целей государство выделило 130 тыс. евро.

    Представители муниципалитета Электренай пояснили, что перезахоронение осуществляется «ради исполнения закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов в публичном пространстве». Ранее на этом мемориале располагался памятник красноармейцам и горел вечный огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский МИД заявил протест из-за планов Вильнюса ликвидировать воинский мемориал в Вевисе.

    Ранее МИД вызвал временную поверенную Литвы по поводу сноса захоронения солдат в Шяуляе. Напомним, что литовский парламент еще в 2024 году разрешил перенос могил советских воинов для борьбы с пропагандой тоталитарных режимов.

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