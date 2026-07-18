Замгенсека ООН: Нет региона, который не был бы подвержен террористическим атакам

«К сожалению, террористические угрозы трансформируются и меняются, но они существуют во всем мире, и сегодня нет ни одного региона, который не был бы подвержен террористическим атакам», – заявил Зуев в интервью ТАСС.
В качестве приоритетных направлений работы Контртеррористического управления ООН Зуев выделил Западную Африку и Сахель, а также Ближний Восток. Он отметил, что внимание к Африке связано с «очень серьезными основаниями»: в прошлом году более 50% смертей в результате терактов во всем мире пришлось на этот регион.
По его словам, Ближний Восток оставался традиционным очагом напряженности в период, когда ИГИЛ* (прежнее название запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*») контролировало значительные территории в Ираке и на севере Сирии. Сейчас, по оценке Зуева, обстановка там в большей степени стабилизируется, хотя атаки в обеих странах продолжаются.
Он сообщил, что ООН сотрудничает с правительством Ирака и недавно открыла офис в Багдаде. Зуев также рассказал о встрече в Нью-Йорке с руководителем сирийской разведки на неделе высокого уровня по борьбе с терроризмом. По его словам, сирийские власти крайне обеспокоены тем, что при сохраняющейся политической нестабильности террористические угрозы в стране по-прежнему остаются высокими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин заявил о сохранении высокой угрозы новых атак террористических группировок в Мали.
Комиссар Афросоюза Банколе Адеойе на заседании ООН в Нью-Йорке предупредил о быстром росте терроризма в Африке.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал террористические и экстремистские организации главной угрозой международной безопасности и отметил их активность в регионах Ближнего Востока, Африки и Азии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ