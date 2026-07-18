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    18 июля 2026, 00:48 • Новости дня

    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях

    Конгрессмены США Шнайдер и Бейер выступили против законопроекта о санкциях к РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о санкциях против России на деле представляет собой скрытую попытку наделить президента США Дональда Трампа правом вводить пошлины против американских торговых партнеров в обход Конгресса, заявили представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвавшие заблокировать документ.

    «К сожалению, законопроект «О санкциях против России» – это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», – говорится в их совместном заявлении.

    Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать этот документ. По их словам, законопроект используется как инструмент для расширения тарифных полномочий президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп планирует поддержать законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о жестких вторичных пошлинах для импортеров российских нефти и газа.

    По новой редакции законопроекта, президент США получил возможность самостоятельно давать санкциям задний ход, а необходимость одобрения Конгресса заменили на обязанность только обосновывать отмену тарифов.

    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

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    17 июля 2026, 12:04 • Новости дня
    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы

    Американист Дудаков: Обвинениями в адрес Китая Трамп пытается повлиять на выборы в Конгресс

    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, обвиняя Китай во вмешательстве в избирательные процессы в США, пытается, с одной стороны, оправдать свой проигрыш в президентской кампании 2020 года, а с другой – заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «И Республиканская, и Демократическая партии стабильно пытаются уличить какие-то иностранные силы и спецслужбы во вмешательстве в американские выборы. Как правило, это происходит, когда одна из фракций терпит поражение: ей нужно найти объяснение своему провалу, и оправданием становится якобы «влияние» России, Китая и других стран», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что демократы после прошедших в 2016 году президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, придумали «Рашагейт» и утверждали, будто нашли «русский след». Теперь уже Трамп обвиняет в своем проигрыше на выборах 2020 года Китай. При этом уровень доказательной базы американской администрации крайне низкий в этом вопросе, считает собеседник.

    «Вашингтон считает, что Пекин якобы купил данные американских избирателей. Но нужно понимать, что эти данные находятся в свободном доступе и приобрести их может каждый. Например, кандидаты на выборах разного уровня традиционно приобретают эти сведения, чтобы затем было проще показывать в соцсетях таргетированную рекламу, нацеленную на конкретных граждан», – указал Дудаков.

    Он не исключил, что и многие иностранные компании занимаются тем же, чтобы продвигать свои товары на рынке США. Таким образом, попытка Трампа «уличить» КНР неубедительна, добавил политолог. Тем не менее глава Белого дома, выдвигая обвинения в адрес Поднебесной, пытается не только оправдать прошлый провал, но и действует на опережение, считает американист.

    «Президент США пытается заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, республиканцы проиграют. Он уже готовит сторонников к тому, что причина возможной будущей потери республиканцами большинства – не собственные ошибки и неудачи, а сговор демократов с некими иностранными силами», – детализировал собеседник.

    Дудаков обратил внимание, что в ходе выступления Трамп не сказал о каких-либо мерах в отношении Пекина – будь то введение новых санкций или тарифов. «Дело в том, что администрация США травмирована неудачным для себя опытом торговой войны с Китаем прошлого года. Повторять его в Вашингтоне не хотят, а потому и звучат лишь голословные обвинения», – отметил спикер.

    Как полагает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, обвинения в адрес Китая и других стран о влиянии на американские выборы, а также другие рассуждения Трампа об уязвимости избирательной системы США преследуют лишь одну цель. «Все это вписано в четкий контекст так нужного для главы Белого дома принятия закона Save (Save Act) – это Safeguard American Voter Eligibility Act (Закон о защите права голоса только для американцев), также известный как Save America Act», – написал журналист.

    Законопроект предусматривает, в частности, обязательное подтверждение гражданства США при регистрации для голосования на федеральных выборах. Для этого необходимо предоставить документы – паспорт США, свидетельство о рождении, а также фото-ID, свидетельство о натурализации. «Save America Act – это один из главных приоритетов Трампа на втором сроке. Республиканцы считают, что закон защитит выборы от голосования неграждан. Демократы критикуют его как попытку подавления явки избирателей, особенно среди меньшинств и пожилых людей», – отметил шеф бюро ВГТРК.

    Богданов напомнил, что проект прошел Палату представителей, но пока заблокирован в Сенате – «не хватает голосов для преодоления филибастера». «Трамп активно давит на республиканцев, чтобы его приняли, и даже блокировал другие важные законопроекты, пока Save не будет одобрен. Собственно, свое выступление он и закончил требованием скорее это все принять. Нет, отменой промежуточных выборов в ноябре он не пригрозил. Пока», – сыронизировал журналист.

    Схожей точки зрения придерживается американист Роман Романов. По его оценкам, речь Трампа имеет в большей мере именно внутриполитическое значение. «Во-первых, Трамп ищет весомый аргумент для принуждения республиканцев начать процесс утверждения избирательной реформы Save America Act», – пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

    Как указал аналитик, времени на это у партии остается крайне мало. «В конце июля конгрессмены разъедутся и вернутся лишь осенью, а там на носу и день Х в виде промежуточных выборов. А уж после них при новом созыве Конгресса Трампу не видать избирательной реформы как своих ушей», – уточнил Романов.

    «Во-вторых, он до сих пор испытывает недовольство и даже обиду за многолетние наговоры демократов и их союзников о его якобы сговоре с Россией перед президентскими выборами 2016 года. С того самого момент он пытался и, как мы видим, продолжает предпринимать попытки навесить ярлык «полезных идиотов» на демократов, а роль «хитрого кукловода» приписать КНР», – добавил американист.

    «В-третьих, Трамп до сих пор не может смириться с абсолютно честно проигранными президентскими выборами 2020 года, когда даже клубень картофеля мог его победить из-за катастрофы в экономике на фоне пандемии и в целом провала эпидемиологической политики администрации. Тогда даже его Минюст не нашел никаких весомых доказательств массовых фальсификаций в пользу Джо Байдена», – заключил Романов.

    Ранее Дональд Трамп обратился к нации в телевизионном обращении. Речь американского лидера длилась 25 минут и была посвящена безопасности выборов в США. Глава Белого дома объявил о «немедленном рассекречивании» критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о «шокирующей уязвимости» в избирательной системе.

    По словам Трампа, Китай в 2018 году якобы предпринял шаги, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а впоследствии – на президентские выборы 2020 года. Он утверждает, что КНР с 2020-го проводила операцию, которая стала «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах». Пекин незаконно завладел данными о 220 млн американских избирателей, заявил президент США.

    При этом представители «глубинного государства» преуменьшали информацию о масштабах «зловещего вмешательства» Китая в выборы, отметил Трамп. «Те, кто должен был поднять тревогу, вместо этого держали информацию в секрете и скрывали ее. Они не сообщили об этом мне, президенту, или кому-либо еще, и они, насколько нам известно, не проинформировали Конгресс», – пожаловался он.

    Американский лидер в ходе обращения к согражданам также заявил, что министерство внутренней безопасности (DHS) выявило в списках избирателей штатов около 278 тыс. человек, не являющихся гражданами США. Он добавил, что так как демократические штаты не предоставили данных по избирателям, «реальное число намного выше». Трамп назвал очень важными промежуточные выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь 2026 года, и подчеркнул, что будет стремиться оградить их от попыток иностранного вмешательства.

    По словам президента США, главное, что должен сделать Конгресс «для решения этого кризиса безопасности» – принять «закон о спасении Америки» (Save America), который предусматривает более жесткие меры по контролю за выборами. Одно из центральных предлагаемых нововведений – обязать все штаты требовать от людей на избирательных участках предъявления документов, подтверждающих, что у них есть право голосовать в стране. «Единственная причина, по которой кто-то может выступать против – это стремление сжульничать на выборах», – подчеркнул Трамп.

    Из рассекреченных документов следует, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея якобы «обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США». Утверждается, что действующие в интересах этих стран хакеры начиная с 2016 года неоднократно пытались получить несанкционированный доступ к базам данных об американских избирателях. Отметим, еще в феврале Трамп говорил, что манипулированием избирательными процессами занимались те лица в Штатах, которые обвиняли в ведении такого рода подрывной деятельности РФ.

    Посольство Китая в США отвергло обвинения Трампа во вмешательстве в выборы. «Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США – это внутреннее дело Соединенных Штатов. Их исход определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», – подчеркнули в дипмиссии.

    В Америке речь Трампа восприняли негативно. Губернаторы-демократы 24 штатов обвинили американского президента в попытке подорвать выборы. Они подчеркнули, что «готовы дать отпор администрации Трампа и остановить любые незаконные посягательства на конституционное право каждого американца на голосование», передает CNN. Лидер Демпартии в Сенате США Чак Шумер в свою очередь назвал выступление главы Белого дома «жалкой попыткой» отрицать поражение в 2020 году, отметив, что президент сделал жизнь американцев дороже и подверг их опасности «ненужной войной».

    Как отмечает портал Axios, некоторые участники политического штаба Трампа считают, что разговоры о фальсификациях на выборах побудят его избирателей прийти на выборы в ноябре. Однако за пределами Белого дома партийные лидеры и социологи убеждены, что колеблющиеся избиратели не хотят об этом слышать. «Это глупый, просто глупый ход», – сказал изданию неназванный исследователь-республиканец.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    США увеличили импорт сыра из России до исторического максимума

    США нарастили закупки российского сыра до рекордных 134 тыс. долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев текущего года объем поставок российской молочной продукции на американский рынок достиг рекордных 134 тыс. долларов, следует из данных американской статслужбы.

    С января по май Штаты ввезли российской продукции на 133,8 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма закупок выросла в 1,4 раза. Тогда этот показатель составлял 96,3 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Текущий объем импорта стал максимальным за всю историю ведения американской статистики с 1992 года. При этом доля отечественных поставщиков на рынке Соединенных Штатов по-прежнему составляет менее 1%.

    Лидерами по продаже сыра американцам за отчетный период признаны три европейские страны. Первое место занимает Италия с объемом 210,8 млн долларов, за ней следуют Франция и Испания, заработавшие 121 млн и 47,8 млн долларов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российские переработчики столкнулись с масштабным затовариванием складов нераспроданным сыром.

    В прошлом году выручка России от зарубежных поставок этого продукта достигла исторического максимума.

    В марте Грузия также увеличила закупки российского сыра до рекордных значений.

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    17 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы

    Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва категорически отрицает любые заявления о попытках влияния на политические процессы внутри США на фоне новых заявлений президента США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия не приемлет претензий касательно участия во внутренних делах Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов... Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что Москва никогда не вмешивалась в чужую политику и ожидает аналогичного отношения к себе. Ранее президент США назвал несколько стран, включая Китай и Иран, потенциальными угрозами для избирательной системы государства.

    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы.

    В мае текущего года президент США назвал обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы величайшим обманом.

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    17 июля 2026, 16:38 • Новости дня
    Лавров обвинил американских журналистов в отсутствии совести

    Лавров опроверг отказ России от предложений Трампа по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского внешнеполитического ведомства раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бессовестными авторов публикации в американской газете The Washington Times, передает ТАСС. Издание ранее сообщило, что российская сторона якобы отвергла инициативы президента США Дональда Трампа по Украине во время встречи на Аляске.

    Поводом для резкой критики стала статья, в которой утверждалось, будто Москва упустила шанс на смягчение санкций и развитие экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Американские журналисты писали, что такие перспективы открывались перед Россией при условии добросовестного участия в украинском переговорном процессе и принятия предложений американского лидера.

    «Ну нет совести у журналистов», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции. Руководитель дипломатического ведомства категорически опроверг изложенные в материале сведения, подчеркнув, что российская сторона на самом деле приняла инициативы Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона приняла компромиссные предложения Вашингтона на переговорах в Анкоридже.

    Глава МИД отметил задержку обратной связи от Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Министр допустил вероятность организации саммита на Аляске ради довооружения Киева.

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    17 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Глава AmCham раскрыл долю оставшихся в России американских компаний

    Глава AmCham Эйджи: После начала СВО только 17% компаний США покинули Россию

    Tекст: Вера Басилая

    После начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США, тогда как остальные продолжили производить товары повседневного спроса, сообщил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    По словам Эйджи, основная часть западного бизнеса не стала уходить из России после 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут», – заявил глава AmCham.

    Руководитель организации отметил, что отечественный рынок действительно покинули знаковые бренды, такие как Siemens, BMW и Mercedes. Однако основу европейского бизнеса всегда составляли представители малого и среднего предпринимательства, продолжающие трудиться в государстве. Около 17% американских предприятий ушли из-за давления правительств, санкций или необходимости передачи активов местному менеджменту.

    Оставшиеся организации США сосредоточились на производстве товаров повседневного спроса, включая продукты питания, медикаменты и косметику. На этих предприятиях работают десятки тысяч россиян, однако названия брендов не раскрываются. По словам Эйджи, западные предприниматели предпочитают вести деятельность в тихом режиме.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году подчеркивал готовность приветствовать возвращение зарубежных игроков, если они уходили без хамства. Власти неоднократно напоминали об отсутствии преференций для таких корпораций, а в мае прошлого года в Кремле анонсировали особый режим для грубо покинувших страну брендов.

    Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил об успешной работе бизнеса США на российском рынке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход некоторых западных брендов «абсолютно скотским».

    Президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини заявил о сохранении присутствия многих компаний в стране.

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    17 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    AC: Попытки Запада ослабить Россию привели к обратному результату

    American Conservative: Попытки Запада ослабить Россию дали обратный эффект

    Tекст: Вера Басилая

    Усилия западных стран по ослаблению российского государства сделали Россию более технологичной и подготовленной к современным конфликтам, сообщает американская газета American Conservative.

     Американское издание American Conservative сообщило, что стратегия Вашингтона по нанесению ущерба Москве не увенчалась успехом, передает РИА «Новости». Издание пишет, что подобные действия Запада привели к совершенно неожиданным последствиям для инициаторов.

    «Стратегические планировщики и аналитики в Вашингтоне разрабатывают планы по «ослаблению России», но их усилия пока приводят к прямо противоположному результату: Россия стала более адаптивной, технологически развитой, готовой к современной войне», – говорится в публикации. Журналисты подчеркнули, что за реализацию этих замыслов приходится расплачиваться украинцам.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал стремление недоброжелателей избавиться от России любым путем. Глава государства выразил уверенность, что попытки устранить страну как значимый мировой фактор никогда не достигали цели и обречены на провал в будущем.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность в провале западных планов по разрушению страны.

    В конце июня Владимир Путин заявил о решительном пресечении попыток внешних оппонентов говорить на языке силы.

    До этого Путин напомнил о неспособности противников нанести Москве стратегическое поражение.

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    17 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров: Россия приняла предложения Трампа по Украине на саммите на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона согласилась с идеями американского лидера Дональда Трампа, выдвинутыми в ходе встречи на Аляске, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии сделал соответствующее заявление после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС. По словам дипломата, реализации американских инициатив мешают другие участники международного процесса.

    «Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», – сказал министр.

    Ранее Россия исключила принятие временных решений по украинскому кризису. Глава российского МИД указал на отсутствие ответа Вашингтона по поддержанной Владимиром Путиным инициативе.

    Украинские власти полностью отвергли переданные американской стороной после саммита на Аляске предложения.

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    17 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы

    США обвинили Россию, Иран и Китай в кибератаках на избиркомы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренней безопасности США опубликовало документ, в котором сообщается, что хакеры, якобы работающие на Россию, Иран и Китай, пытались получить доступ к базам данных об американских избирателях.

    Американские власти обнародовали доклад, обвиняющий хакеров из трех стран в многократных попытках взломать базы данных избирательных систем США с 2016 года, передает ТАСС.

    В докладе говорится, что якобы российские злоумышленники в 2016 году искали уязвимости в системах всех 50 штатов.

    В тексте документа отмечается, что хакеры якобы «похитили информацию о примерно 500 тыс. избирателей». Кроме того, авторы доклада заявляют, что в 2022 году пророссийские хакеры «провели DDoS-атаку на избирком одного из штатов». Представители элитных частей иранских вооруженных сил, по мнению Вашингтона, пытались воспользоваться уязвимостями сайтов в 2020 году.

    Со слов авторов доклада, китайские хакеры накануне выборов 2020 года якобы взломали системы регистрации избирателей в нескольких штатах. Американские власти не впервые возлагают ответственность за сбои в работе избирательных систем на Москву, Тегеран и Пекин. Россия неоднократно подчеркивала беспочвенность подобных обвинений, называя выборы внутренним делом США. Представители Ирана и Китая также отвергли заявления о вмешательстве в американские политические процессы.

    Ранее президент США обвинил Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.
    Несколькими днями ранее Евросоюз объявил о введении санкций против «российских государственных хакеров».

    Американская разведка сообщила, что зафиксировала попытки иранских киберопераций против избирательных штабов кандидатов в президенты.

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    17 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    В Сенате США представили законопроект «санкций Грэма» против России

    Сенатор Блюменталь представил проект санкций Грэма против России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект «санкций Грэма» против российских властей, бизнеса, банковского сектора и энергетических проектов.

    Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Документ был разработан при участии умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Новая версия инициативы, названная в честь Грэма, предполагает введение ограничений против президента России Владимира Путина, высшего военного и политического руководства, а также предпринимателей и госкомпаний. Санкции могут затронуть иностранные предприятия, которые, по мнению США, поддерживают российский ОПК. Кроме того, ограничения планируется распространить на Банк России, Сбербанк, Газпромбанк и крупнейшие энергетические проекты, включая «Ямал СПГ» и будущие арктические проекты.

    Законопроект также предусматривает 100-процентные тарифы для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить санкции. Ранее предлагалось ввести 500-процентные пошлины. Сенаторы также выступают за ограничения против теневого флота. Американский лидер Дональд Трамп ранее высоко оценил шансы на принятие документа, однако сроки его рассмотрения пока не определены.

    Администрация президента США и американские сенаторы согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

    Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма.

    Российские власти внимательно отслеживают риторику американского руководства относительно возможных экономических ограничений и готовятся реагировать по ситуации.

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    17 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Axios: Трамп был недоволен из-за критики Нетаньяху поставок F-35 Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп крайне негативно отреагировал на критику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает Axios.

    По данным Axios, Трамп был недоволен заявлением Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, передает РИА «Новости».

    Поводом для возмущения стало телевизионное интервью, в котором глава правительства Израиля предупредил о нарушении баланса сил на Ближнем Востоке в случае такой сделки.

    Американский лидер посчитал подобное публичное вмешательство недопустимым.
    «Биби не имел права», – заявил Трамп, комментируя высказывания своего зарубежного коллеги. Ранее глава Белого дома подчеркивал, что окончательное решение по передаче военной техники еще не принято.

    Несмотря на позицию американской администрации, турецкая сторона уверена в успешном завершении переговоров. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее рассказал о получении обещания от Вашингтона поставить Анкаре пять современных истребителей.

    Ранее американский лидер подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35.

    До этого президент США пообещал отменить введенные из-за покупки С-400 антитурецкие санкции.

    В начале лета президент США жестко раскритиковал Биньямина Нетаньяху из-за эскалации ливанского конфликта.

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    17 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Журнал TAC: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансирование европейского военно-промышленного комплекса способно спровоцировать прямое вооруженное противостояние Североатлантического альянса с Москвой, отмечают американские СМИ.

    Увеличение американских затрат на военный сектор Европы развязывает руки сторонникам жесткого курса и может спровоцировать военный конфликт НАТО и России. Дополнительные средства активно направляются на вооружение Киева, что еще больше обостряет ситуацию, пишет журнал The American Conservative (ТАС).

    Президент США Дональд Трамп ставит выполнение союзнических обязательств в зависимость от объемов трат европейских государств на оборону. Эксперты издания полагают, что подобная тактика дает партнерам рычаги давления на внешнюю политику Вашингтона.

    Одновременно Пентагон проводит масштабный анализ размещения сил. Глава ведомства Пит Хегсет получил указание приостановить вывод трети войск до завершения шестимесячной проверки военной мощи.

    Главная цель ревизии заключается в переходе к модели самостоятельного обеспечения безопасности Европой. КАк отмечают авторы статьи, Белый дом намерен полностью переложить основную нагрузку по защите континента на плечи самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу главы Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Ранее Пентагон запланировал масштабную оценку целесообразности расположения своих баз в европейских странах. А глава ведомства Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

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    17 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

    Аракчи: Израиль ведет кампанию по одурачиванию администрации США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи прокомментировал заявления Дональда Трампа о попытках Тегерана повлиять на американскую избирательную систему.

    Дипломат подчеркнул, что настоящей проблемой для Вашингтона является целенаправленная политика Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    «Американцев предупреждают об иностранном влиянии. А как насчет масштабной израильской кампании по одурачиванию администрации США, чтобы втянуть ее в невыигрышную войну?» – написал глава ведомства в соцсетях.

    Ранее Трамп обвинил Иран во вмешательстве в американские выборы.

    Американская разведка заявила о кибероперациях Тегерана против избирательных штабов.

    В начале июля президент США объявил о прекращении перемирия с Исламской республикой.

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    17 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    В Нью-Йорке продан дом, где Трамп провел раннее детство

    Tекст: Мария Иванова

    В нью-йоркском районе Куинс нашел нового владельца особняк, построенный отцом Дональда Трампа, где будущий президент провел первые четыре года своей жизни.

    В Нью-Йорке продан дом, в котором президент США Дональд Трамп провел раннее детство, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Post.

    «Дом в районе Куинс, где президент Дональд Трамп провел свое раннее детство, только что обзавелся покупателем», – говорится в публикации.

    По информации издания, отец главы государства построил этот особняк в 1940 году. Спустя десять лет, когда Трампу было всего четыре года, семья переехала в более просторное жилье в том же районе. В проданном здании обустроены пять спален и четыре ванные комнаты.

    В прошлом году девелопер Томми Лин приобрел эту недвижимость примерно за 835 тыс. долларов. Тогда дом находился в плачевном состоянии: протекала крыша, внутри обитали бродячие кошки, а двор сильно зарос. На реновацию бизнесмену пришлось потратить еще около 500 тыс. долларов.

    В ноябре обновленный объект выставили на продажу за 2,3 млн долларов, однако к июню стоимость снизилась до 1,9 млн долларов. Издание уточняет, что окончательная цена сделки и личность нового владельца пока держатся в секрете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года особняк из фильма «Один дома» продали за 5,5 млн долларов.

    Осенью прошлого года Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов за высказывания о происхождении своего состояния.

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    17 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским политикам следует вводить санкции против Украины за убийства россиян и обстрелы гражданской инфраструктуры, а также против США за удары по Ирану, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

    Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

    Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

    «Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

    Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

    Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

    Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.

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