Задержанные в Айя-Софии россияне Филоновы вылетели из Стамбула в Москву

Tекст: Антон Антонов

«Мы получили подтверждение, что граждане Филоновы запланированным рейсом в 19.50 по местному времени (совпадает с мск) вылетели в Москву», – приводит ТАСС текст сообщения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что двое российских граждан, задержанных турецкой полицией в стамбульской мечети Айя-София за чтение Библии, будут высланы на родину

Перед этим российских туристов, задержанных в мечети, перевели в депортационный центр миграционной службы.

Сообщалось, что сотрудники генерального консульства России в Стамбуле разбираются в ситуации с арестом Виктории и Игоря Филоновых по обвинению в разжигании ненависти после инцидента в соборе Святой Софии.