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    Британия получила нового временного премьера
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    Эксперт назвала съедобные растения, которые дачники зря считают сорняками
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    ФОМ: Большинство россиян оценивает свое материальное положение как стабильное
    17 июля 2026, 22:23 • Новости дня

    Посольство России отвергло обвинения Франции в кибератаках

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин опроверг претензии Парижа о причастности Москвы к хакерским атакам, указав на отсутствие доказательств.

    Во время беседы во французском внешнеполитическом ведомстве российский дипломат Александр Зезюлин отверг претензии Парижа о якобы совершенных Россией кибератаках, передает РИА «Новости». В дипломатической миссии подчеркнули, что французская сторона не представила никаких подтверждающих фактов.

    «Со своей стороны, временный поверенный в делах категорически отверг эти обвинения, указав на их голословность и бездоказательность, и обратил внимание на то, что данные спекуляции были обнародованы в день встречи в Париже так называемой «коалиции желающих», видимо, чтобы хоть как-то обосновать ее антироссийские решения», – отметили в посольстве.

    Дипломаты добавили, что упреки Франции кажутся гротескными, учитывая поставки Парижем вооружений и разведданных на Украину.

    Власти Франции запланировали вызов российского дипломата из-за масштабной кампании кибератак.

    Накануне Европейский союз ввел новые санкции против девяти физических лиц и четырех организаций.

    Постпредство России при ЕС назвало данные обвинения Брюсселя абсолютно необоснованными.

    17 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Анпилогов: Отказ от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2» грозит Венгрии большими потерями

    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Смена генподрядчика при строительстве АЭС «Пакш-2» приведет Венгрию к увеличенным расходам и отдалению срока ввода станции в строй. Кроме того, возможные партнеры Будапешта – Areva и Westinghouse – частично утратили репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее венгерская сторона сообщила о планах заменить Росатом в проекте АЭС «Пакш-2».

    «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-2» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности будет демонтировано», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций. «Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

    Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне осуществленные затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник. «В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, нужно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

    По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов.

    Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта. «Полагаю, Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-2», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран», – отметил спикер.

    Аналитик напомнил, что ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. «София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после аудита проекта АЭС «Пакш-2» Будапешт может начать искать другого международного партнера вместо Росатома. Он не исключил также проведение переговоров с российской стороной. По словам политика, в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    В июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщал об отправке по дипломатическим каналам в Венгрию письма о готовности российской стороны к аудиту, касающемуся проекта «Пакш-2», передает РИА «Новости». «Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-2». Год спустя представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства станции к этапу непосредственного сооружения, сообщает Росатом.

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    17 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям

    Первые электромобили «Атом» переданы покупателям

    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производитель отечественного электрокара «Атом» начал вручать ключи от машин первым владельцам.

    Речь идет о покупателях, оформивших бронирование на стадии ранних предзаказов, передает ТАСС.

    «Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», – сообщили в пресс-службе организации. Представители предприятия добавили, что ранее заказчикам направили официальные приглашения на получение транспорта.

    Согласно утвержденному графику, процесс выдачи машин проходит с 16 июля по 15 октября. До конца текущего года компания планирует передать покупателям еще не менее трех тысяч серийных экземпляров.

    В июне 2026 года электромобиль «Атом» успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

    Ранее гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал начать передачу первых машин заказчикам в течение лета

    Сборку предсерийных прототипов электрокара организовали на столичном автозаводе «Москвич».

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    17 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направит в ООН и Международный Красный Крест материалы о ситуации в Дружковке, где пожилой жительнице украинская полиция не дает выехать в Россию.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в международные организации. Поводом послужил инцидент в Дружковке Донецкой народной республики. Там украинская полиция не позволила пожилой женщине покинуть населенный пункт, следует из сообщения в Max Лантратовой.

    По ее словам, в Сети появилось видео, на котором эвакуационная группа совместно с западными журналистами принудительно вывозит людей. Одна из местных жительниц открыто отказалась ехать на Украину. В ответ полицейский предложил ей обратиться к волонтерам для внесения в обменные списки.

    «Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Креста», – заявила Лантратова.

    Омбудсмен добавила, что мировое сообщество должно обратить внимание на бесчеловечные методы работы киевских властей. Подобные действия являются грубым нарушением базовых прав человека.

    Ранее Яна Лантратова рассказала о подготовке новых обменов военнопленными.

    В начале месяца Москва и Киев согласовали списки для возвращения гражданских лиц. Весной военный эксперт Андрей Марочко сообщил о принудительной эвакуации мирных жителей активистами украинской организации «Белые ангелы».

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    17 июля 2026, 16:14 • Новости дня
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН, вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Не стало известного режиссера и вдовы бессменного руководителя Клуба веселых и находчивых Светланы Масляковой, внесшей огромный вклад в развитие популярной передачи.

    О смерти Светланы Анатольевны Масляковой сообщил Max-канал Международного союза КВН. Она долгие годы работала режиссером проекта и была верной спутницей Александра Маслякова.

    «Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН», – говорится в официальном сообщении. Коллеги отметили, что она ломала стереотипы и прокладывала путь для новых поколений участников.

    Представители клуба подчеркнули, что Светлана Маслякова всегда была примером для начинающих игроков. В сообщении также добавили, что память о ней навсегда сохранится в сердцах участников и поклонников передачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в возрасте 82 лет ушел из жизни телеведущий Александр Масляков. Перед этим он два года боролся с онкологическим заболеванием.

    Академия Российского телевидения тогда выразила глубокие соболезнования его супруге Светлане Масляковой.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    17 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска изменили тактику воздушных ударов по Украине, сделав ставку на массовое поражение логистической инфраструктуры и комбинированные атаки с применением большого количества ложных целей. По оценке военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, такой подход уже осложняет снабжение ВСУ и снижает эффективность украинской системы ПВО.

    В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

    По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

    Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

    Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

    Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

    Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

    «Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

    Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

    За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

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    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    17 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Глава МИД Азербайджана заявил о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время планируется восстановить прямое авиасообщение по ряду направлений, прерванное после трагического инцидента с пассажирским лайнером полтора года назад.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал скорое возобновление прямых перелетов между двумя странами, передает ТАСС. По его словам, ограничения были введены после авиакатастрофы самолета компании AZAL в декабре 2024 года.

    «Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», – подчеркнул дипломат на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

    Крушение пассажирского лайнера Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау. Жертвами трагедии стали 38 человек из 67 находившихся на борту, среди которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    В апреле 2026 года российское внешнеполитическое ведомство сообщило об успешном урегулировании последствий инцидента. Москва и Баку договорились о выплате компенсаций за крушение самолета, произошедшее в результате непреднамеренных действий ПВО в воздушном пространстве РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года авиакомпания AZAL приостановила полеты в ряд российских городов из-за катастрофы самолета.

    В прошлом году президент России Владимир Путин заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева в выплате всех компенсаций.

    Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о полном урегулировании последствий падения лайнера.

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    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

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    17 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Российские «Ланцеты» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Днепр» успешно поразили морские цели противника с помощью барражирующих боеприпасов.

    Точные удары пришлись по объектам в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива, передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». Накануне военнослужащими подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» были уничтожены два БЭК Украины в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива», – сообщили в Минобороны.

    Напомним, 15 июля Вооруженные силы России ликвидировали морские беспилотники противника в акватории Черного моря.

    Днем ранее расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» Ивановских десантников уничтожил транспорт подвоза ВСУ на ореховском направлении.

    В начале июня расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

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    17 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    ФОМ: Большинство россиян оценивает свое материальное положение как стабильное

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть россиян считает свое материальное положение стабильным и не фиксирует заметных перемен в последние месяцы. Как следует из исследования Фонда общественного мнения (ФОМ), 68% участников опроса сообщили, что их финансовая ситуация осталась на прежнем уровне.

    По данным ФОМ, доля тех, кто считает свое финансовое положение стабильным, по сравнению с маем увеличилась на 6%. Еще 7% респондентов отметили улучшение своего материального положения. При этом количество граждан, которые заявили об ухудшении финансового состояния, сократилось с 28% до 23%.

    Положительно оценивают свое материальное положение 25% участников опроса. С мая этот показатель увеличился с 22%. Еще 52% россиян считают свое финансовое состояние средним, а 19% называют его плохим – этот показатель остается неизменным на протяжении нескольких месяцев.

    В опросе в режиме face-to-face участвовали 1500 респондентов старше 18 лет из 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    В апреле 2026 года треть россиян призналась в преобладании позитивных эмоций. Осенью 2024 года Росстат зафиксировал рекордную долю обеспеченных семей.

    Летом того же года в стране полностью исчезли домохозяйства с нехваткой денег на еду.

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    17 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Россельхознадзор призвал Иран приостановить сертификацию цветов для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки иранских цветов на российский рынок могут временно прекратиться из-за инициативы о приостановке выдачи экспортных сертификатов, сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве подчеркнули необходимость пересмотра текущих условий ввоза продукции, передает РИА «Новости».

    «Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию», – говорится в сообщении.

    В текущем 2026 году объемы поставок из исламской республики резко возросли, а упаковка продукции оказалась идентична цветам из Армении. Ввоз армянских растений в Россию ограничен с 22 мая. Представители службы подчеркнули, что ранее уже информировали иранскую сторону о действующих временных запретах.

    Поскольку официального ответа от партнеров не последовало, ведомство инициировало приостановку сертификации. Эта мера направлена на поддержание фитосанитарной безопасности России и других государств ЕАЭС. Ограничения продлятся до проведения двусторонних переговоров и полного прояснения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российское ведомство призвало Казахстан ограничить поставки продовольственного подсолнечника.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Перед этим Россельхознадзор ограничил импорт цветочной продукции из этой закавказской республики.

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    17 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Кабмин внес в Госдуму проект мер по стабилизации цен на ГСМ

    Кабмин внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс для стабилизации цен на ГСМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское правительство направило на рассмотрение парламентариев пакет поправок в Налоговый кодекс, призванный остановить удорожание горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке.

    Власти разработали новые механизмы регулирования стоимости бензина и других видов горючего. Комплекс антикризисных мер оформлен в виде специальных поправок к уже рассматриваемому парламентом законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс страны. Он уже внесен для рассмотрения в Госдуму, передает ТАСС.

    Соответствующее решение о поддержке топливного рынка члены кабинета министров утвердили на заседании накануне. «Документ внесен», – сообщил осведомленный собеседник агентства в правительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак анонсировал подготовку изменений в налоговое законодательство для стимулирования поставок топлива.

    Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности России к импорту нефтепродуктов ради стабилизации внутреннего рынка. После этого президент Владимир Путин также подписал закон о поддержке отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

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