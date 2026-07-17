Греф предупредил о будущем крахе современных систем киберзащиты

Tекст: Алексей Дегтярёв

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта ни одно государство не обладает полной защитой от кибернетических угроз, сказал Греф, передает ТАСС.

Появление новых вычислительных мощностей лишь усугубит текущую ситуацию.

«Честно сказать, не готовы. Более того, боюсь, что ни одна страна не готова. Знаю, что обсуждается на уровне президента России соответствующий набор мер, как повысить координацию и вооруженность инструментами всех видов чувствительной информации от проникновения третьих лиц», – сказал он.

Банкир добавил, что следующим этапом станет квантовая угроза. Он выразил уверенность в том, что на рубеж тридцатых годов развитие этих технологий приведет к вскрытию всех существующих систем киберзащиты. По его словам, в данной сфере ни у кого не должно оставаться иллюзий относительно собственной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка сообщил о переходе генеративного искусственного интеллекта к самостоятельной реализации задач в физическом мире.

В конце июня он указал на отсутствие горизонта планирования из-за стремительного развития технологий.

Осенью прошлого года директор ФСБ Александр Бортников предупредил о риске взлома существующих систем криптозащиты с помощью квантовых вычислений к 2030 году.