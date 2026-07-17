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    17 июля 2026, 21:50 • Новости дня

    Греф предупредил о будущем крахе современных систем киберзащиты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стремительное развитие искусственного интеллекта уже сегодня создает новые вызовы в сфере кибербезопасности, а в будущем ситуация может стать еще сложнее с появлением квантовых технологий. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, подчеркнув, что ни одна страна мира пока не готова к подобным угрозам.

    В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта ни одно государство не обладает полной защитой от кибернетических угроз, сказал Греф, передает ТАСС.

    Появление новых вычислительных мощностей лишь усугубит текущую ситуацию.

    «Честно сказать, не готовы. Более того, боюсь, что ни одна страна не готова. Знаю, что обсуждается на уровне президента России соответствующий набор мер, как повысить координацию и вооруженность инструментами всех видов чувствительной информации от проникновения третьих лиц», – сказал он.

    Банкир добавил, что следующим этапом станет квантовая угроза. Он выразил уверенность в том, что на рубеж тридцатых годов развитие этих технологий приведет к вскрытию всех существующих систем киберзащиты. По его словам, в данной сфере ни у кого не должно оставаться иллюзий относительно собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка сообщил о переходе генеративного искусственного интеллекта к самостоятельной реализации задач в физическом мире.

    В конце июня он указал на отсутствие горизонта планирования из-за стремительного развития технологий.

    Осенью прошлого года директор ФСБ Александр Бортников предупредил о риске взлома существующих систем криптозащиты с помощью квантовых вычислений к 2030 году.

    17 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование ВСУ видео прилетов по российским объектам

    Журналист Медведев: ИИ противника учится на кадрах ударов по российским объектам

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация кадров ударов ВСУ по российским объектам позволяет ИИ противника анализировать уязвимости ПВО России, сообщил журналист Андрей Медведев.

    По словам Медведева, задержания людей, снимающих удары по российским объектам, в будущем станут чаще. «Не от кровожадности какой-то, а потому что для боевой работы врага и для военного ИИ, нужны не только снимки со спутника», – сообщил Медведев в Telegram.

    Медведев отметил, что для работы врага и военного искусственного интеллекта недостаточно снимков со спутников. По его словам, особенно ценны именно видеозаписи с земли, обеспечивающие объективный контроль. Эти материалы дополняются другими данными и превращаются в основу аналитики.

    Журналист указал, что военный ИИ на основе таких кадров изучает уязвимости российской системы ПВО и упущения в боевом управлении. Кроме того, на этой базе, подчеркнул Медведев, может подбираться наиболее удачное время для новых атак. Он сделал вывод, что каждый, кто снимает и выкладывает видео прилетов, сознательно или нет помогает противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители Татарстана вычислили и задержали мужчину, который выложил в открытый доступ кадры с поврежденным промышленным предприятием в Нижнекамске, нарушив региональный запрет на распространение подобной информации.

    Эксперты по безопасности атак БПЛА на российские города напомнили о важности цифровой гигиены и опасности публикации кадров ударов в соцсетях.

    Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов заявил о способности публикации результатов ударов беспилотников помогать противнику совершенствовать тактику и технологии действий.

    Глава ЦКБР и разработчик БПЛА Игорь Кузякин призвал россиян не выкладывать в сеть фото и видео инцидентов с украинскими дронами и соблюдать режим тишины вокруг таких атак.

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    16 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ВОИ). Соглашение о создании новой международной структуры в Шанхае подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Учреждение организации состоялось в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае 16–20 июля. Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере развития и регулирования ИИ: участники организации прорабатывают новые инициативы, направленные на равенство всех стран в возможностях технологического развития, равный доступ к информации, открытый характер развития ИИ, понятные всем этические нормы и человекоцентричный подход.

    «Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ, сообщает официальный канал правительства в Max.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование прозрачных правил в сфере применения современных технологий. «Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – добавил Григоренко.

    Главной задачей ВОИ станет расширение международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, повышение доступности технологий и развитие безопасных, этичных и доверенных решений. Среди направлений работы организации также заявлены создание общих технических стандартов, повышение совместимости различных ИИ-систем и развитие экосистемы на базе открытого кода.

    Инициатива создания ВОИ была впервые предложена китайской стороной на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае в 2025 году. В качестве стран-основателей Китай пригласил 24 государства, включая Россию. Участники проекта намерены развивать сотрудничество на основе равного доступа к технологиям, открытости разработки ИИ и формирования общих этических принципов. Российская делегация на нынешней конференции в Шанхае – одна из наиболее представительных, что подчеркивает роль Россия и Китая в выработке общих правил и подходов к глобальному управлению ИИ.

    В рамках конференции в Шанхае также проходит масштабная выставка достижений в сфере искусственного интеллекта. В ней участвуют более 1100 компаний, которые представили свыше трех тыс.  разработок и технологических решений. В мероприятиях принимают участие делегации ряда государств, включая Казахстан, Таиланд, Пакистан, Бразилию, Сербию, ЮАР, Кубу и Алжир.

    В прошлом году власти Китая предложили создать Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о формировании профильной комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для регулирования отечественных технологий в данной сфере.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    16 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    В VK сообщили о штатной работе сервисов холдинга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все цифровые продукты VK продолжают функционировать в штатном режиме без каких-либо ограничений, сообщили в компании.

    Пользователи могут свободно заходить во ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, VK Музыку, сервисы Mail и приложение Max, отмечается в сообщении холдинга.

    Программы по-прежнему доступны для скачивания и установки на смартфоны с операционной системой Android. Найти их можно в альтернативных каталогах, среди которых RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

    Процесс обновления программного обеспечения также остался неизменным. Владельцам мобильных устройств достаточно нажать кнопку «Обновить» в сервисном уведомлении или зайти в любой из перечисленных цифровых магазинов. Кроме того, на Android-смартфонах продолжат стабильно приходить пуш-уведомления о новых сообщениях, звонках и других событиях.

    Напомним, все мобильные приложения холдинга VK пропали из каталога магазина Google Play. Накануне Европейский союз официально утвердил санкции против российской технологической компании.

    Месяцем ранее американская корпорация Apple в одностороннем порядке удалила сервисы разработчика из App Store.

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    16 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    VK рекомендовала пользователям перейти на домен .ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания VK советует своей аудитории сменить используемый домен с .com на .ru.

    В разосланном сообщении отмечается, что сервис, дизайн и приложения остаются прежними.

    «Переходите на vk.ru. Здесь все тот же «ВКонтакте», но быстрее и надежнее, чем vk.com», – говорится в уведомлении.

    Представители компании пояснили, что благодаря техническим особенностям адрес vk.ru всегда доступен, а страницы загружаются быстрее. Чтобы проверить текущий домен, достаточно взглянуть на адресную строку браузера: ссылка должна начинаться с vk.ru. На компьютерах она обычно располагается сверху, а на мобильных устройствах ее положение зависит от используемого браузера.

    В четверг все мобильные приложения компании VK пропали из магазина Google Play. При этом приложения VK и Max доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

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    15 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    Компания OpenAI разработала мобильную, безэкранную умную колонку

    Компания OpenAI разрабатывает мобильную и безэкранную умную колонку

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение OpenAI на рынок потребительских устройств должно начаться с мобильной, безэкранной умной колонки, которая станет новым типом домашнего компьютера эпохи искусственного интеллекта, передает Bloomberg.

    Компания OpenAI разрабатывает мобильную, безэкранную умную колонку, которая будет служить человекоподобным компаньоном с искусственным интеллектом, способным управлять бытовой техникой умного дома и использовать возможности платформы ChatGPT от OpenAI, передает Bloomberg.

    Устройство спроектировано так, чтобы со временем становиться все более персонализированным и проактивным по мере того, как оно будет лучше понимать своего владельца. Его определяющей чертой станет способность устанавливать с пользователями связь на человеческом уровне.

    При этом планы OpenAI относительно устройства осложнились судебным иском от Apple, которая обвиняет OpenAI в краже коммерческих секретов. Возможность компании продавать инновационное устройство может быть отложена в зависимости от исхода судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощнейший ИИ Mythos взломал почти все секретные системы АНБ США. Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире. NYT узнала, что OpenAI отложит выход на IPO на 2027 год.


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    16 июля 2026, 20:14 • Новости дня
    Эксперты: Удаление VK и Mах из Google Play показало важность цифрового суверенитета России

    Горелкин: Удаление приложений VK из Google Play не отразится на пользователях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недоступность приложений VK и мессенджера Mах в магазине Google Play не должна привести к серьезным изменениям для пользователей, считают представители российской IT-отрасли и эксперты. По их мнению, ситуация показала необходимость дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Председатель правления РОЦИТ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что пользователи уже сталкивались с подобными ситуациями на примере банковских приложений, которые ранее перешли на альтернативные способы распространения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По его словам, исчезновение российских сервисов из зарубежных магазинов приложений не должно стать критичной проблемой. «Подобный опыт уже есть с банковскими сервисами, которые ранее перешли на альтернативные способы распространения. Думаю, что приложения VK могут работать по аналогичной модели», – отметил он.

    Горелкин подчеркнул, что развитие собственных цифровых платформ позволяет снизить зависимость от решений зарубежных компаний.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов назвал удаление приложений VK из Google Play ожидаемым сценарием. По его словам, российские пользователи уже имеют возможность получать необходимые сервисы через отечественные площадки. «Благодаря его появлению и активному развитию пользователи Android могут скачивать и обновлять все необходимые сервисы», – заявил Сабитов.

    Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин также отметил, что ситуация с Google Play продемонстрировала риски зависимости от зарубежных цифровых платформ. По его словам, собственные магазины приложений позволяют сохранить доступ к востребованным сервисам и создают стабильные условия для российских разработчиков.

    Журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич заявил, что давление на отечественные цифровые решения продолжает усиливаться, однако именно для таких ситуаций создавалась российская инфраструктура. Он отметил, что альтернативные магазины приложений и российские сервисы позволяют пользователям сохранять доступ к необходимым инструментам и не зависеть от решений зарубежных компаний.

    Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин также указал на важность технологической самостоятельности. «Вся эта история с магазинами приложений еще раз напоминает нам о том, насколько важна технологическая самостоятельность», – заявил эксперт. По его словам, зависимость от внешних платформ создает риски, поскольку решения о доступности сервисов могут приниматься за пределами страны.

    «Однако наличие собственных магазинов приложений и других российских цифровых платформ обеспечивает нам устойчивость и позволяет избежать ситуации, когда люди остаются без привычных приложений и сервисов», – подчеркнул Шурыгин.

    Напомним, приложения VK и мессенджер Mах пропали из поиска в Google Play. Представители компании VK подтвердили штатную работу сервисов. Программы остаются доступными в альтернативных магазинах для Android.

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    15 июля 2026, 19:08 • Новости дня
    Российские врачи впервые диагностировали рак шейки матки с помощью нейросети

    В России впервые применили ИИ для выявления рака шейки матки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные специалисты успешно протестировали алгоритм, который с высокой точностью анализирует медицинские снимки для выявления опасных патологий у женщин.

    Сотрудники Сеченовского университета впервые в стране задействовали искусственный интеллект для анализа кольпоскопических изображений при диагностике онкологии и предраковых состояний шейки матки. В исследовании участвовали пациентки центра материнства и детства в возрасте от 18 до 45 лет с выявленными патологиями.

    «Для обработки кольпоскопических изображений в России искусственный интеллект раньше не использовали, мы сделали это впервые», – сообщила ТАСС профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Теа Джибладзе.

    Разработанная российской компанией нейросеть обрабатывала снимки без информации о поставленном диагнозе. Результаты работы алгоритма сравнили с выводами консилиума из трех акушеров-гинекологов, и совпадение составило 93%. В остальных случаях программа определяла изменения как менее тяжелые, а окончательные диагнозы подтвердило последующее гистологическое исследование.

    По мнению Джибладзе, использование таких программ является перспективным методом для комплексной диагностики и скрининга групп риска. Это поможет своевременно направлять женщин на углубленное обследование. Врач добавила, что нейросети необходимо продолжать обучать, и они должны служить инструментом поддержки принятия решений, а не заменять специалиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также ученые Сеченовского университета создали неинвазивную 3D-технологию для выявления женского бесплодия.

    Ранее специалисты этого же вуза разработали инновационный способ диагностики рака эндометрия с помощью анализа крови. В марте Минздрав зарегистрировал в России 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом.

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    17 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    Греф сообщил о переходе искусственного интеллекта в физический мир

    Tекст: Мария Иванова

    Глобальное развитие умных систем достигло этапа, на котором нейросети учатся не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно реализовывать поставленные задачи на практике, отметил глава Сбербанка Герман Греф.

    Выступая на заседании Совета Федерации, глава Сбербанка Герман Греф описал текущий статус современных технологий, передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день мы находимся на стадии третьего этапа развития искусственного интеллекта, когда генеративный ИИ из очень умной вопрос-ответной модели превращается в системы, которые позволяют доводить исполнение задач до реализации», – сказал он.

    До этого нейросети прошли путь от специализированных алгоритмов для распознавания картинок и перевода текстов до создания уникального контента. Теперь же начинается четвертый уровень, подразумевающий интеграцию умных систем в реальность.

    По словам топ-менеджера, вычислительные мощности переносятся непосредственно на конечные устройства, такие как беспилотные автомобили и летающие дроны.

    Глава финансовой организации выразил уверенность, что зависимость общества от подобных технологий будет только увеличиваться. Эффективность любого специалиста вскоре начнет напрямую определяться его умением взаимодействовать с алгоритмами. Экспертиза перестала быть монополией крупных корпораций, так как машины научились делать глубокие аналитические выводы за считаные минуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф предрек скорый переход мира к новой агентной экономике.

    Президент России Владимир Путин указал на достижение интеллектуальными помощниками нового уровня самостоятельности.

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    16 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    Все мобильные приложения компании VK пропали из магазина Google Play

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все приложения, принадлежащие холдингу VK, перестали отображаться в магазине Google Play.

    Сначала стало известно о пропаже таких программ, как VK, «Макс», «Одноклассники» и сервисов Mail.ru, передает РИА «Новости». Позже выяснилось, что из каталога также удалены «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Юла», «VK Знакомства», «Дзен», «Облако Mail», «Маруся», «VK Клипы» и «VK Почта».

    Представители технологической компании подтвердили ситуацию, подчеркнув, что уже установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления. Скачать приложения и получать их обновления теперь можно через RuStore и альтернативные площадки.

    Приложения VK и МАХ доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

    Ранее приложение «Одноклассники» пропало из каталога магазина Google Play на фоне санкций Евросоюза.

    Месяцем ранее американская корпорация Apple удалила все сервисы холдинга VK из App Store. В связи с этим Минцифры обратилось в Федеральную антимонопольную службу для проверки деятельности компании.

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    16 июля 2026, 19:11 • Новости дня
    VK напомнил пользователям о доступности приложений VK для Android в RuStore

    Приложения холдинга VK доступны пользователям Android в российском магазине приложений RuStore.

    Каталог российского магазина насчитывает более 110 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран, говорится в сообщении компании. Ежемесячная аудитория RuStore составляет 68 млн пользователей, а сам магазин уже установлен на 150 млн Android-устройств, включая смартфоны, планшеты, электронные книги и телевизоры.

    Платформа RuStore использует собственные решения для распространения и развития мобильных приложений. Они охватывают полный цикл работы с продуктами – от создания приложений до их продвижения, монетизации, взаимодействия с отзывами пользователей и аналитики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все мобильные приложения холдинга VK пропали из каталога магазина Google Play. Представители Общественной палаты подтвердили штатное функционирование установленных на устройства сервисов. Месяцем ранее американская корпорация Apple удалила программы разработчика из App Store.

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    16 июля 2026, 19:38 • Новости дня
    Поддубный: Действия Google показывают важность технологического суверенитета для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный назвал удаление российского мессенджера «Макс» из магазина приложений Google Play недружественным действием. По его словам, подобные решения западных IT-корпораций показывают необходимость дальнейшего развития технологического суверенитета России.

    «России критически необходим технологический суверенитет, о чем неоднократно говорил президент. Особую значимость ему придает текущее противостояние России и коллективного Запада. Технологический суверенитет является важнейшей составляющей и для победы в специальной военной операции», – подчеркнул он. Слова Поддубного приводит сайт «Единой России».

    Военкор отметил, что ограничения в отношении российских цифровых платформ со стороны зарубежных компаний не являются неожиданностью. По его словам, подобные действия направлены прежде всего против наиболее востребованных отечественных сервисов.

    «Неудивительно, что подобные действия производятся в отношении наших наиболее популярных площадок. Такие сейчас правила глобального Запада, объявившего нам войну», – заявил Поддубный.

    Причину политики западных технологических компаний он связал с попытками сдержать развитие России в цифровой сфере. «Запад делает все возможное, чтобы подорвать технологически суверенитет России, как впрочем суверенитет нашей страны в целом», – отметил Герой России.

    Поддубный также обратил внимание на роль цифровых платформ в современной системе безопасности. По его словам, контроль над доступом к интернет-сервисам становится частью инфраструктурного противостояния.

    «В условиях современной информационной войны контроль над интернет-площадками, включая магазины приложений, становится такой же важной частью критической инфраструктуры, как электростанции, вышки связи или дороги», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все мобильные приложения холдинга VK пропали из каталога магазина Google Play. Представители Общественной палаты подтвердили штатное функционирование установленных на устройства сервисов. Месяцем ранее американская корпорация Apple удалила программы разработчика из App Store.

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    15 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Голикова призвала россиян перестать бояться искусственного интеллекта

    Вице-премьер Голикова посоветовала осваивать технологии ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительное внедрение нейросетей в повседневную жизнь и медицину открывает огромные перспективы, требуя от общества не страха перед инновациями, а умения грамотно ими управлять, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Распространение умных алгоритмов не должно пугать общество, передает ТАСС. Заместитель председателя правительства России во время визита в РЭУ имени Плеханова отметила необходимость адаптации к меняющейся реальности.

    «То, что экономика смешивается с медициной, а искусственный интеллект все больше приходит в наш дом, в этом нет ничего страшного. Просто надо этим правильно пользоваться и правильно управлять», – заявила Татьяна Голикова.

    Вице-премьер добавила, что внедрение передовых систем значительно расширяет возможности студентов и ученых. По словам государственного деятеля, будущее напрямую зависит от приобретенных гражданами навыков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вице-премьер Татьяна Голикова назвала критически важным нормативное регулирование искусственного интеллекта в здравоохранении.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин призвал молодежь осваивать навыки управления нейросетями.

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о необходимости активного внедрения таких технологий во всех отраслях экономики.

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    16 июля 2026, 17:37 • Новости дня
    В Общественной палате подтвердили работу сервисов VK и Мах в обычном режиме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удаление приложений холдинга VK из магазина Google Play стало ожидаемым событием, российская цифровая инфраструктура уже была подготовлена к подобным ограничениям и поэтому все приложения VK продолжают работать в штатном режиме, заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

    «Это было ожидаемо. Поводов для паники при этом нет: наша страна давно перестала верить в непредвзятость и политическую нейтральность корпораций Силиконовой долины, поэтому системно наращивала и укрепляла свой цифровой суверенитет, готовясь к подобным событиям», – отметил Сабитов. Его заявление приводит канал Общественной палаты в Max

    Сабитов подчеркнул, что приложения VK и их обновления продолжают работать в штатном режиме, пользователи устройств на базе Android по-прежнему будут получать уведомления от сервисов. Он также отметил, что произошедшее подтвердило необходимость развития российских цифровых платформ и собственных магазинов приложений. По его словам, именно наличие отечественной инфраструктуры позволяет сохранять доступ к важным сервисам независимо от решений зарубежных компаний.

    «Все происходящее ставит жирную точку в дискуссиях о том, зачем нам собственная ИТ-инфраструктура и собственный магазин приложений», – заявил он.

    По словам Сабитова, создание российского магазина приложений RuStore стало одним из таких решений. Он напомнил, что сервис появился четыре года назад и сегодня используется миллионами россиян. «Он уже давно не просто альтернативный стор, а незаменимый помощник для 70 миллионов россиян», – подчеркнул представитель Общественной палаты.

    Напомним, мобильные приложения VK и Max исчезли из магазина Google Play. Позже из каталога пропали все остальные программы российского холдинга. При этом приложения VK и Мах по-прежнему доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

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    17 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Рособрнадзор запланировал запретить продажу микронаушников

    Мусаев запланировал запретить продажу микронаушников из-за списывания на ЕГЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России планируют ограничить реализацию скрытых устройств связи, которые массово применялись выпускниками совместно с нейросетями во время сдачи государственных экзаменов, отметили в Рособрнадзоре.

    Рособрнадзор намерен проработать вопрос ограничения продажи микронаушников совместно с правоохранительными органами. Поводом послужили массовые нарушения на прошедшем Едином государственном экзамене, отмечает РИА «Новости».

    «Микронаушники – такая серьезная беда, которую пытаются использовать. И это, конечно, вызов для системы. В этом году мы будем, в том числе с силовыми структурами, отрабатывать вопрос, по крайней мере, придем к обсуждению о запрете торговли микронаушниками. Ни для какой отрасли жизнедеятельности в Российской Федерации, мы анализ провели, и для обычных граждан такой инструмент не несет никакой пользы», – подчеркнул руководитель ведомства Анзор Музаев.

    Чиновник добавил, что агрессивная реклама подобных устройств привлекает школьников. Кроме того, в ходе прошедшей кампании организаторы впервые столкнулись с массовыми попытками применения искусственного интеллекта. Все подобные случаи были оперативно пресечены, результаты нарушителей аннулированы, а 917 человек удалили без права пересдачи.

    Ранее Рособрнадзор призвал учителей давать школьникам невыполнимые для искусственного интеллекта домашние задания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году россияне в период проведения ЕГЭ потратили на покупку микронаушников почти 158 млн рублей.

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    17 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Орешкин: Россия обладает самыми современными технологиями ИИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва намерена активно продвигать отечественные цифровые сервисы на международном рынке, предоставляя зарубежным партнерам открытый доступ к инновационным разработкам, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    Орешкин на полях профильной конференции в Шанхае подчеркнул лидерство страны в передовых отраслях. Он заявил, что Москва рассматривает себя как равноправного партнера и учредителя Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, а также как страну, готовую предлагать свои разработки и опыт третьим странам, передает РИА «Новости».

    «Россия видит себя как равноправного партнера, учредителя этой организации, а с другой стороны, как страну, которая обладает самыми современными технологиями, готова предлагать и свой опыт, и свои решения для третьих стран», – отметил спикер.

    Штаб-квартира новой международной организации откроется в Шанхае, ее задачами станут расширение сотрудничества в сфере ИИ, повышение доступности технологий и продвижение безопасных, этичных решений. Россия, Китай и еще 27 государств подписали соответствующее соглашение 16 июля 2026 года.

    Орешкин отметил, что российские цифровые платформы с сервисами ИИ уже внедряются в десятках стран мира. По его словам, развитие отечественных решений за рубежом расширит конкуренцию и приведет к повышению качества жизни в России.

    Также Орешкин подчеркнул, что на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был достигнут значимый контакт между российскими и китайскими компаниями. Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран в области ИИ выйдет на новый уровень и принесет взаимную пользу.

    Он добавил, что в отличие от западных стран, которые не делятся своими технологиями и используют их в корыстных целях, Россия и Китай делают свои модели ИИ, такие как GigaChat, доступными всему миру.

    Орешкин заявил: «Американские компании, наоборот, все свои модели держат в тайне, в надежде через этот механизм, де-факто такую технологическую колонизацию, технологическую эксплуатацию других стран сделать. Это тут разница подходов России и Китая, с одной стороны, а западных стран – с другой стороны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия выступила одним из создателей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

    Штаб-квартира нового международного учреждения разместится в Шанхае.

    В мае президент Владимир Путин оценил шансы нашей страны на успешную разработку полностью независимых нейросетей.

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